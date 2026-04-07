7 април 1989 г. Трагедията със съветската атомна подводница „Комсомолец“

На 7 април 1989 г. в Норвежко море потъва съветската атомна подводница „Комсомолец”. При инцидента загиват 42 моряци от 69-членния екипаж. Подводницата потъва на дълбочина 380 м. в неутралните води.
На 7 април избухва пожар в 7-ми отсек, където се намира главният вал и руля, истинската причина все още е неизвестна, смята се, че е електрическа повреда. В 11.12 ч. подводницата обявява сигнал за аварийна ситуация и започва да се подготвя да излезе на повърхността.
В 11.37 ч. е пуснат и първият SOS сигнал. Съобщението е получено на брега и след 8 „разшифровки” едва в 12.19 ч. започва спасителната операция.
На мястото пристигат военни самолети, а екипажът се бори с овладяването на ситуацията. В 16.35 ч., пилотите забелязват, че кърмата започва да потъва. В 16.44 ч. водата влиза в командното отделение, три минути по-късно - цялото е залято; 16.50 ч. - командирът на подводницата, съобщава „Започва евакуация на 69 човека”.
В 17.00 ч. на повърхността изплуват аварийно - спасителни платформи за по 20 души. В 18.20 ч. на място идва „Алексей Хлобистов”, който започва спасителна акция за екипажа. Прибрани са телата на 16 души, които умират от измръзване и удавяне и едва 30 моряка, които оцеляват. Трима от тях умират по пътя към Североморск, от 69-членен екипаж на К-278 живи остават 27 души.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 боярышник
Коментиран от #18, #28, #35
07:49 07.04.2019
2 боярышник
Коментиран от #81
07:54 07.04.2019
4 Путин В. В.
Превод: И тя потъна като Курск.
Коментиран от #8
07:57 07.04.2019
5 Чета и и не разбирам
Коментиран от #12, #13
07:59 07.04.2019
6 Само питам
Коментиран от #40, #41
08:00 07.04.2019
7 Хрониките на Евразия
И той се хвалеше с тази подводница - Уникална , без аналог в света , потапя се на 1000 метра , корпуса е от титан , недосегаема от вражески кораби ..
Също като Путин днес с ракетите ..
Коментиран от #45
08:05 07.04.2019
До коментар #4 от "Путин В. В.":И Титаник е бил уникален
Коментиран от #27, #47
08:13 07.04.2019
11 Хрониките на Евразия
До коментар #9 от "НКВД":И къде сега я крият тази подводница товарищ ?
Гордостта на съветският флот 😂
Коментиран от #21
08:32 07.04.2019
12 Реално
До коментар #5 от "Чета и и не разбирам":Тази трагедия и тази с Курск са следствие на тогавашният общ непукизьм в рьководството на СССР-донесено от идиота Горбачов и показващо тоталното му предателство.Всеобщата "перестройка" по вьрховете на властта наложена от Горби се отрази пагубно за всяка една част на икономиката им.То да бяха само подводниците...Горби постави народа си под ужасен икономически и социален удар-за което и до днес руснаците го ненавиждат-за тях той е просто предател.Та проблемите на тогавашният СССР идва основно от олигофренията на Горбачов и обкрьжението му-а нататьк проблемите набират скорост и се преврьщат в лавина...
Коментиран от #26, #54, #56, #57, #59, #61, #138
08:34 07.04.2019
13 асът на асовете
До коментар #5 от "Чета и и не разбирам":Нищо не разбираш ве глупав, както и повечето дето са се "изказали" преди тебе.......ти знаеш ли какъв студ и вятър е там, ако излезеш навън ставаш на висулка, особено ако се намокриш което е на 90% сигурно в такава ситуация.......затова са ги държали вътре сухо и по-топло и са чакали спасителния кораб, излезли са вече когато е било неизбежно и не е можело да останат повече в подводницата! И въпреки тва са се удавили и измръзнали доста хора, ако бяха излезли навън още в началото никой е нямало да оцелее!
Коментиран от #132
08:41 07.04.2019
14 ДА ПИТАМ НЕЩО
До коментар #9 от "НКВД":Изтеглена е на буксир, ама към дъното на морето, чети малко повече, или русофилията до такава степен ти е объркала мозъка че не възприемаш нищо
08:43 07.04.2019
17 незнайко
Коментиран от #24
08:48 07.04.2019
18 Антон
До коментар #1 от "боярышник":Представи си че това са били истински мъже, опитващи се да овладеят положението в подводницата. Толкова сте прости че дори не разбирате какво четете. След появяването на проблема подводницата е изплувала и борбата е продължила. Докато е на повърхността е могла да буде забелязана от противника. Схващаш ли? Интересно ти дали ще имаш смелостта да работиш такава работа в името на родината си? Едва ли- сега си скубете веждите, искате да сте родител 1 и 2, ако ви спре фейса за няколко миниту вече е глобален проблем, снимате си бургера или сладоледа и го качвате в инстаграма, армията е демократична и там има разни меки китки, трябва да сте толерантни към лилавите, които колят и газят и най-вече безропотно да работите в интерес на ес-то и кравария, докато същите правят кинти на межународнста сцена. Иначе как да си обясним едновременното съществуване на санкции срешу Русия и новия завод на мерцедес там или северен поток 2 , докато ние спряхме всичко. Да да да продажни евротолерасти сте това техните почитатели.
Коментиран от #20, #25, #101
08:49 07.04.2019
20 Ти да видиш
До коментар #18 от "Антон":Комунист е моя татко , комунист ще съм и аз.
Коментиран от #23, #58
08:53 07.04.2019
21 Хайл
До коментар #11 от "Хрониките на Евразия":На скришно място е скрита за да не могат такива идиоти като теб да заспят и да мислят къде е скрита-разбра ли?
09:11 07.04.2019
22 Бай хой
До коментар #19 от "Пенсионер":А хамериканците от какво събрание още чакат решение поне да извадят телата на моряците си. Или да плюем по Русия и да хвалим терористите от сащ.
09:14 07.04.2019
24 Хихихихи
До коментар #17 от "незнайко":КапсОлите ги измисли сега ти! А капсули, това вече е друга бира.
Коментиран от #32, #38
09:29 07.04.2019
25 боярышник
До коментар #18 от "Антон":Сбъркал си адресата.Не ми обяснявай врели некипели,истината е една и ние всички я знаем.СССР беше една измислена болшевишка идея,която погуби една прекрасна интелегенция,смаза я като я преравни силово с крепостните селяни,и прокара химерата комунизъм и всички сме равни,но някои са по равни от другите.Асно. А и нямам фейсбук.
Коментиран от #49, #62
09:31 07.04.2019
26 666
До коментар #12 от "Реално":Прав си,предадени и ни продаде за без пари,тоя белязан пе.....ал
09:35 07.04.2019
27 боярышник
До коментар #8 от "Ртъиоои":Да,но Титаник се блъснал в айсберг,докато най-добрата подводница за времето си се е пре...ла от вътре.И как ли никой от очевидците не си спомнят?!!
Пияни ли са били?!! :)
Коментиран от #37
09:36 07.04.2019
28 Boxer
До коментар #1 от "боярышник":Да "чакат да бъдат евакуирани" , такова мислене не съществуваше по онова време. Борбата се е водила до последно. Напуснали са едва, когато капитанът е бил сигурен че подводницата ще потъне. Никой не би рискувал да попадне във вражески ръце. Жалко за войничетата, но жертвите даже по време на учение са били нещо приемливо...
Коментиран от #31
09:36 07.04.2019
30 студент
Коментиран от #77
09:38 07.04.2019
31 боярышник
До коментар #28 от "Boxer":Прав си по онова време в СССР нямаше право на мнение,всичко се решаваше в Москва,дори и животите на хората.Това не ти ли напомня на един режим,болшевишко-комунистически със всичките му извращетия?!!
Коментиран от #60
09:40 07.04.2019
35 Borislav Popov
До коментар #1 от "боярышник":През месец май 1968 година американска подводница с ядрени глави е изпратена на секретна разузнавателна мисия срещу съветския флот. Седмица по-късно, когато близките на военните чакат USS „Скорпиън” да се завърне, американският флот разбира, че тя е в неизвестност. Машината е станала жертва на мистериозен инцидент, чието естество продължава да се дискутира и до днес, пише The National Interest.......
37 Бай хой
До коментар #27 от "боярышник":През 1963 година най модерната ядрена подводница на сащ Трвшън по вееме на пъевото си плване потъва в атлантика. Съвсем близо до Титаник. Преебала се е отвътре. Хамериканците не само че не предприемат спасителна операция но и до днес не са извадили телата на 129 моряка. Комунистите се грижеха за народа и моряците си. Такова безочливо отношение към собствените си моряци никога не биха допуснали. Не слушай днешните нпо партенки.
10:00 07.04.2019
38 незнайко
До коментар #24 от "Хихихихи":Вие нямате ли мнение по статията ? Благодаря за поправката
все пак !!!
10:01 07.04.2019
40 Borislav Popov
До коментар #6 от "Само питам":На 10 април 1963 г. при мистериозни обстоятелства потъва новата американска подводница „Трешър”, докато извършва тестово потапяне на 330 метра дълбочина край Кейп Код, Масачузетс, при което загиват 129 души. ..............
10:04 07.04.2019
До коментар #6 от "Само питам":Сороснята сън не спи...
Било е пика на студената война, имало е аналогични случаи при фащисаните, само нпо тата за тях племълчават, а от тез трагедии създават явления!!! Жалко е за моряците, но това е война - загиват хора. За руските герои знаем - слава!!
10:05 07.04.2019
44 Къде са небостъргачите
До коментар #32 от "Къде е курск ?????":Цащо всичко американско е супер, то те лети в космоса, потъва род водата , харчи много, чупи се редовно и забива на 4G!???
45 Borislav Popov
До коментар #7 от "Хрониките на Евразия":Скорпиън (SSN-589) е подводница на Военноморските сили на Съединените американски щати............
Влиза на въоръжение през 1960 и потъва през 1968 г. по неизяснени причини. Тя е втората задвижвана с ядрена мощност подводница на американския флот в Северния Атлантик. Най-вероятната причина за потъването е торпедо, детонирало се в самата подводница. Живота си загубват 99 души екипаж. Скорпиън (SSN-589) е открита едва след пет месеца на 3300 метра дълбочина.
46 СЪЩАТА ГОДИНА Е И АВАРИЯТА В ЧЕРНОБИЛ
Коментиран от #48
47 Alpha_Lone_Wolf
48 Alpha_Lone_Wolf
Коментиран от #53
10:13 07.04.2019
49 Антон
До коментар #25 от "боярышник":А сега не е ли същото само че под мотото демокрация. Едва ли получаваш същото качествено лечение като боко или меркел. Храната с палмово масло която хапваш едва ли е съшата с която се хранят евроатлантическите лидери. Можеш ли да си купиш свръх луксозно жилише за 600 евро квадрата, ано познаваш от силните на деня живееш супер, в противен случай 700-800 лв заплата и не можеш да си платиш парното. Не съм комунист, дори не ги харесвам, но има много положителни неша които не могат да се отхвърлят - виж плануването на кварталите от онова време, които все оше поемат трафик и строежи и виж новите ни квартали. За 45 год . омразните за теб комунисти създадоха неща, които все оше ползваме - най-вече стратегическа инфраструктира. За близо 30 год. демокрация разсипахме държавата си и не можем един равен тротоар да направим, за разлика от тогава когато са прокарани ел и вик мрежи, пътища, строени са язовири и ел.централи.
Коментиран от #51, #69
10:13 07.04.2019
50 Бай хой
До коментар #32 от "Къде е курск ?????":Моряците от Трешън и Скорпио още са в модерните и прекрасни хамерикански капсули и още чакат да ги извадят. Ама като няма петеол няма и интерес от страна на хамериканската демонокрация.
10:15 07.04.2019
51 незнайко
До коментар #49 от "Антон":Браво , много добре казано. Всичко това е вярно !
Коментиран от #134
10:21 07.04.2019
52 ДА ПИТАМ НЕЩО
До коментар #43 от "Лети ли рапторчето?":Еее браво бе изброи цели три държави които (ЩЕ)купуват СУ57,от които Индия май се отказа, а и знаеш ли колко СУ57 има произведени
Коментиран от #64
10:22 07.04.2019
53 Бай хой
До коментар #48 от "Alpha_Lone_Wolf":Бутнали са на магарето. СССР се преустрои и в съврвменна Русия и върви напред уверено и стабилно въпреки тероризма на сащ. А сащисаните отчаяно тунинговат робовладелско-коло иалната си кочина. А тунинга е лъскав но архаичен. Времето му е минало. Както виждаме сащ нямат нито идея нито ресурс за промени и прогрес. Десетки теилиони им висят на шията със страшна сила. Имат огромни хипопотични залежи от горива но на очень глибоко и добива е свеъх скъп и ги прави непродаваеми и използването им нерентабилно при ниските цени на руските горива.
Коментиран от #71, #135
10:24 07.04.2019
54 Borislav Popov
До коментар #12 от "Реално":Курск !!!....Само една версия, тази на френския кинодокументалист Жан-Мишел Каре, навръзва в безупречна логика всичко известно по случая. Руският 11 септември също започва като шпионска игра, кулминира като трагедия пред очите на целия свят, а сетне променя напълно природата на властта в Русия. ...........
.............................В края на юни 2000 в Москва започва процес за шпионаж срещу американския бизнесмен Едмънд Поуп. Той е бивш служител на флотското разузнаване, но в този бизнес няма бивши. Заснемат го със скрита камера в хотел, докато купува тайните на уникалното торпедо Шквал от създателя му Анатолий Бабкин. Арестът е показен и излъчен в репортаж по телевизията. Сигналът е ясен: с безвластието е свършено, Русия има нов управник: Владимир Путин....................
............................Курск е стоманен исполин от най-модерния клас Антей с дължина 154 метра и височина колкото седеметажна сграда. Капитан I ранг Генадий Лячин и неговите 117 моряци са най-сработеният екипаж на руския флот. През 1999 тъкмо Курск следи действията на натовската армада при операцията срещу Югославия. Държи на прицел самолетоносача Теодор Рузвелт.
10:29 07.04.2019
56 Borislav Popov
До коментар #12 от "Реално":На 12 август 2000 мътнозелените води североизточно от рибарското селище Териберка са следени от няколко американски спътника. Освен руската ескадра в района се навърта един разузнавателен кораб на НАТО и норвежкият шпионски съд Марията. По релефите на морското дъно се спотайват от сонарите британската атомна подводница Сплендид и две американски: Мемфис и Толедо.......
...............................Официалната версия за инцидентен взрив на старо торпедо на борда на Курск издиша още преди началото на трагедията. Защото мистериозната драма не започва с внезапен взрив, а още сутринта в 8.12, когато капитанът Лячин иска разрешение от адмирал Попов да се потопи на 18м дълбочина и да прекрати радиовръзката. Изглежда Лячин е забелязал следящите го USS Мемфис и USS Толедо и следва процедурите за секретност. В следващите минути корабите от руската ескадра внезапно се насочват към Курск, което е ясно регистрирано от спътниците. Във въздуха излитат и бомбардировачи с ядрено оръжие на борда, а такава мисия не е предвидена в плана на маневрите.
10:30 07.04.2019
57 Borislav Popov
До коментар #12 от "Реално":Според версията на Жан-Мишел Каре въпросната утрин Мемфис следи Курск от дистанция 5 мили, а Толедо извършва близки маневри около руския исполин, за да препятства изстрелването на торпедото. Руснаците не биха рискували то да порази американската подводница. На това разчитат американците, но в плитките води има много бели петна на радарите и в 11.29 Толедо се сблъсква с Курск. Започва обратното броене на апокалипсиса. Вероятно в този миг хидроакустиците на Мемфис долавят характерното прищракване от зареждането на торпедо Шквал. То е толкова скоростно, че екипажът на Мемфис има броени секунди за реакция. Разбира се, американските съдове едва ли са имали разрешение да влизат в бой, но изглежда нервите на капитана поддават и Мемфис изстрелва торпедо МК-48, което пронизва торпедния отсек на Курск. Следва пожар, а след 2.15 минути и фаталната експлозия на складираните торпеда Шквал................
....................Този шокиращ развой на драмата се потвърждава от много убедителна фактология. След първата експлозия, тази от попадението на торпедото, капитанът Лячин не действа като при инцидент, сиреч не изстрелва сигналния буй към повърхността и не пълни баластите с въздух, за да изплува. За целта е достатъчно да натисне аварийно-спасителния бутон. Напротив. Курск дава пълен напред и започва маньовър като при външна атака. В часовете след инцидента край норвежкия бряг се появяват руски противолодъчни самолети. Свързах се с адмирал Попов, а той ме осведоми, че
10:37 07.04.2019
58 Охранител
До коментар #20 от "Ти да видиш":Ти си малкия Тръмп хахаха
10:38 07.04.2019
59 Borislav Popov
До коментар #12 от "Реално":Докато повредената от сблъсъка Толедо и засегнатата от ударната вълна Мемфис се оттеглят към Атлантика, руските кораби правят две странни находки. На километри от Курск се точи разлив на масло от аварирал съд. В близост до инцидента крайцерът Петър Велики открива зелено-бял спасителен буй от чужда подводница, вероятно от Мемфис. Буят се изстрелва автоматично и изглежда е бил задействан от взривната вълна при експлозията на Курск. Междувременно един ескадрен миноносец разхвърля дълбоководни бомби в широк периметър около потъналата подводница с очевидната цел да прогони или унищожи чужди съдове............
.............................Пред Москва и Вашингтон стоят три задачи: да избегнат войната, да намерят правдоподобно обяснение на трагедията и най-страшната: да решат съдбата на 23-мата моряци, които все още са живи в последния, 9-ти отсек на подводницата. Те знаят тайна, която може да взриви света.
Коментиран от #103
10:39 07.04.2019
60 Boxer
До коментар #31 от "боярышник":Най-вече животите на хората. Определено си прав за болшевишкият режим, от който малко по-лош е бил само фашисткият. Сега обаче е такава демокрация и толерастия , че сме в другата крайност. Безмозъчността е характерна черта на съвременното управление на целият зпаден свят, където гравитираме и ние сега, а Русия се явява като животоспасяваща противотежест и източник на здрав разум.
10:40 07.04.2019
61 Borislav Popov
До коментар #12 от "Реално":За кратко експлозивната истина е на път да изплува наяве. Московският в-к Версия, собственост на американската пресгрупа USNews, публикува сателитна снимка на повредената подводница-убиец Мемфис, която е докретала до норвежкото пристанище Берген. Гнездото на липсващия й буй е покрито с брезентова палатка. Същият ден агентите на ФСБ правят обиск на редакцията. Две седмици по-късно пред Ню Йорк Таймс източници от американското флотско разузнаване признават, че Мемфис е била в района на ученията, истина, отричана до този момент. Но и отвъд Атлантика разкритията секват..................
....................Адмиралите в Мурманск на своя глава показват на журналистите подводни снимки на Курск, на които личат следи от сблъсъка с неизвестен съд. Скоро сами се отричат от думите си..
.................Мимоходом Вашингтон анулира част от руския дълг и отпуска заем от 10 милиарда долара. Москва и Вашингтон имат общ интерес да пазят тайната, заключава експертът Уилям Хартунг...........
.....................
Коментиран от #70, #80
10:43 07.04.2019
63 Kcanisanaiba
До коментар #41 от "Kcaniba":А вагнеровците в Сирия????? Слава или их там нет???? Май че се направиха че не ги познават???
Коментиран от #65
10:55 07.04.2019
64 Borislav Popov
До коментар #52 от "ДА ПИТАМ НЕЩО":То Индия щото се отказа за това сега ще се задоволи само с Миг 29!....
...Индия е изпратила оферта на Русия за придобиване на 21 изтребителя МиГ-29.........Решението на Делхи може да се дължи на обстоятелството, че индийските военновъздушни сили не разполагат със самолети от този клас на фона на възможните проблеми с доставката на френски изтребители "Рафал" и високата им цена, отбелязал източникът.
10:57 07.04.2019
65 Borislav Popov
До коментар #63 от "Kcanisanaiba":А двете хиляди телета и техните възпитаници дето дадоха фира в Сирия ???!!! А колко са жертвите на краварите с Мосул и Ракка ?
Коментиран от #66
11:05 07.04.2019
66 Kcaniba
До коментар #65 от "Borislav Popov":Комрад, пак бълнувате! Не ги спирайте тия хапчета бе!
Коментиран от #75
11:13 07.04.2019
68 нервен
До коментар #40 от "Borislav Popov":Статистически в историята на световния флот са потънали 9 ядрени подводници в следствие на инцидент ...две са на краварите ..останалите седем са на пияните хора!!което при тях се явява към 15% от построения и пуснат в експлоатация подводен ядрен флот изобщо!!! Факт
Коментиран от #74
11:15 07.04.2019
70 нервен
До коментар #61 от "Borislav Popov":Какво си е разпенил рано рано ....я по-кротко Пенльо
11:17 07.04.2019
71 Бай Хой
До коментар #53 от "Бай хой":Другата куха кратуна заедно с Kсaniba ли си ти, добре е да си пиете хапчетата от вечерта за да ви държи и сутрин, в противен случай има опасност да се гътнете от лизане на пияни руски задници, ама лижете си щом ви е сладко и приятно.
11:24 07.04.2019
74 Borislav Popov
До коментар #68 от "нервен":Какво значение има с какво задвижване са ? ... „Робало“ , „Кочино“,„Таск“,„Помоудън“, „Код“,„Сарго“, „Наутилус“,„Скорпиън”,„Трешър”.............................
Коментиран от #76
11:36 07.04.2019
76 нервен
До коментар #74 от "Borislav Popov":Струва ми се темата е за ядрени подводници....
искаш да броим всички потънали съдове на дъното на океана ли ? Няма проблем ама ще отнеме време
11:47 07.04.2019
78 Някой
Титаник е построен от професионалисти,а Ноевия ковчег от аматьори!
Коментиран от #108
12:06 07.04.2019
80 Едо
До коментар #61 от "Borislav Popov":БОРИСЛАВЕ,правилно разсъждаваш! Питам всички: Видяхте ли дупката на извадената подлодка ,,Куск"? Някои казват,че е от американско торпедо М48! А от какво друго да е? Това обяснява недомлъвките на Путин и заразяване на истина от прокуратурата,и 10000000000$ и някои други неща! ,,ГОСПОД ЗАБАВЯ,НО НЕ ЗАБРАВЯ!"!
Коментиран от #84
12:34 07.04.2019
81 ШОПА
До коментар #2 от "боярышник":Глупак !
83 Гост
До коментар #82 от "Кома":Откъдето мине русия последвията винаги са брутални, България е доказателство за това само комунисти могат да превърнат рая в непривликателно място за живот.
Коментиран от #85
13:58 07.04.2019
84 нервен
До коментар #80 от "Едо":Чакай да видя дали съм разбрал правилно ...искаш да кажеш че през 2000г. американците са торпелирали К-141(Курск) на километри от руския бряг в 100%-ви руски териториални води по време на най-голямото бойно морско учение от ерата на съветския съюз ...150метрова атомна подводница клас Оскар II гордост на руския флот ,😮😲😱 и руснаците не направиха нищо въпроса ..седяха с пръст в носа много добре си спомням изражението на Путин по телевизията тогава ... ТОВА ЛИ МИ КАЗВАШ ...
Коментиран от #99
14:10 07.04.2019
85 Гост
До коментар #83 от "Гост":Куба също е доказателство за това на какво са способни пияниците руски.
Коментиран от #86, #87, #88
14:43 07.04.2019
86 Borislav Popov
До коментар #85 от "Гост":И какво и е на Куба бе отворко ?....Интервю с дъщерята на Че Гевара ! ....БНТ: България също се е променила в политически и социален аспект. Какво очаква Куба от нас, можем ли да ви бъдем пример? ..–Алейда Гевара: „Не, напротив! България можете да сте ни пример само за това, което не бива да правим! Ами, питаш ме – отговарям ти!
Коментиран от #136
14:55 07.04.2019
87 Borislav Popov
До коментар #85 от "Гост":БНТ: Какви са ни грешките?...- Алейда Гевара: „Да, настина сме бедни, но умираме сякаш сме богата страна. Това, което испанците не са успели да отнесат, го отнесоха грингосите – американците. Били сме ограбвани години наред. За първи път сме господари на собствените си богатства. Когато някой иска да има отношения с Куба – да зачита законите ни, идентичността, суверенитета. Само при равни условия и с уважение към народа на Куба!
Коментиран от #91
15:05 07.04.2019
88 Borislav Popov
До коментар #85 от "Гост":БНТ: Сега, след смъртта на Кастро, Куба се отваря за света ...- Алейда Гевара: „Куба винаги е била отворена за света! Проблемът е дали светът ще ни разбере такива, каквито сме, а не да искат да ни променят!“
Коментиран от #89, #100
15:07 07.04.2019
89 нервен
До коментар #88 от "Borislav Popov":Абе ти що цитираш интервю на националната телевизия с тая комунистка ???
Коментиран от #90, #94
15:12 07.04.2019
91 Черна Врана
До коментар #87 от "Borislav Popov":Най-голямата грешка на България е, че навремето не отстреляхме про-руските червени плазмодии, както направиха румънците. Последствията от тази грешка са видими дори и днес!
Коментиран от #93
15:22 07.04.2019
93 Borislav Popov
До коментар #91 от "Черна Врана":И колко червени отстреляха румънците бе мекотело ? А сега цъфнаха и вързаха - що народ хванаха в корупция !!! .. Също като тук - с по една камара апартаменти и хотели - а ???
Коментиран от #95
15:25 07.04.2019
94 Borislav Popov
До коментар #89 от "нервен":Абе амбреаж , ти ли не си доволен от коментарите ми ?
Коментиран от #97
15:27 07.04.2019
95 Черна Врана
До коментар #93 от "Borislav Popov":Пак са по-добре от нас бе, плазмодий гнусен.
Коментиран от #96
15:28 07.04.2019
97 нервен
До коментар #94 от "Borislav Popov":Абе ако ще говориш нещо по темата с потънали съветски подводници говори ...ко не заминавай на май*ата си....какво ме интересува какво е казала дъщерята на оня "революционер" Ернесто
Коментиран от #98
15:38 07.04.2019
98 Borislav Popov
До коментар #97 от "нервен":Само за съветските подводници ли трябва да говоря или и за краварските корита ? А бе вземай шнорхела и се потапяй!
15:41 07.04.2019
99 Бай хой
До коментар #84 от "нервен":Не това. Каза ти че тогава сащ опрощава многомилиарден дълг на Русия и отделно им превежда десет милиарда свежи пари. А ако имаш малко ум ще осъзнаеш че точно тогава започва възстановяването на руската армия и се приключва с американската военна доминация.
Коментиран от #102
15:51 07.04.2019
101 Голем смях
До коментар #18 от "Антон":Какви противници бълнуваш бе мурзилка,когато става дума за човешки животи.Щяха да ги потопят ли ,ако ги забележат .Нали са в международни води.Вярно,че за руснаците човешкия живот е като животът на куче и десетина години по-късно се повтори същата ситуация с КУРСК.Вместо да поискат помощ от по-развитите технологично норвежци,джуджето което си печеше мъдурите в Сочи остави да се издави целия екипаж.Пак ли бяха мъже и пак ли противника е виновен.Сигурно в натовските подводници екипажите са от жени.
Коментиран от #112
15:59 07.04.2019
102 нервен
До коментар #99 от "Бай хой":Значи след като потапят Курск американците опрощава някаква част от руските дългове към сащ и им отпускат нов заем в размер 10млрд$ (което на фона на военния им бюджет през 2000-та г. е буквално нищо) за да може руснаците да почнат да си възстановяват армията и да сложат край на американската хегемония във военно отношение... Сега вече правилно ли разбрах ...
Коментиран от #109
16:01 07.04.2019
103 Голем смях
До коментар #59 от "Borislav Popov":Стивън Кинг ряпа да яде пред тебе.Направо настръхнах как на косъм сме избегнали ядрената катастрофа.А това дето следяла югославските събития,самолетоносача,бомбардировачите с атомните бомби ,норвежците,англичаните ....Направо съспенс с дъх на филм на ужасите ...Не знам как ще спя тази вечер.А ти е добре да се прегледаш докато не е късно.Все още може да има шанс за тебе.
Коментиран от #104, #105
16:08 07.04.2019
104 Гост
До коментар #103 от "Голем смях":"А ти е добре да се прегледаш докато не е късно.Все още може да има шанс за тебе"
Не мисля че има шанс в последна фаза е дори и господ не може да му помогне.
16:14 07.04.2019
106 нервен
До коментар #105 от "Borislav Popov":Абе на тебе май всички са ти криви ....това не те ли навежда на мисълта че проблема може да е в теб а ?? или мозаичните гънки са ти в повече
16:19 07.04.2019
107 трайной адекалон
PS Де я Ksaniba да ни просветли как стоят нещата с памперсите?
16:38 07.04.2019
108 КАКЪВ ТИТАНИК БЕ
До коментар #78 от "Някой":путрьошка, я виж пак темата, и по-леко с тоя бояришник от сутринта!
16:55 07.04.2019
109 Бай хой
До коментар #102 от "нервен":Имаш напредък. Щом така ти изглежда по приемливо.
Коментиран от #111
17:20 07.04.2019
110 При кулите близнаци...там е..!
До коментар #79 от "Къде е Курск":А за „Юрий Долгорукий” по-вероятно е да ти светне нещо пред очите отколкото да я видиш,камо ли торпедото марк-48 да я открие. Нямаш си никаква идея що за подвод ица е тя..!
17:29 07.04.2019
111 нервен
До коментар #109 от "Бай хой":Не бе не ми е приемливо ..напротив даже ..по-голяма простотия не съм чувал в живота си ...за това се опитвам да си разясня мисленето ви ...с надежда че аз нещо не съм разбрал правилно
Коментиран от #117
17:30 07.04.2019
112 Петър
До коментар #101 от "Голем смях":Първо,когато става аварията с „Комсомолец” не е ясно дали тогава е била в международни води,или след като разбират че проблема е голям се насочват в международни води за да няма основание някой да ги атакува. Второ,мислиш ли че ако сега аварира някоя американска подводница в руски води или близо до тях,биха поискали и позволили на борда им да се качат руснаци,а.? Няма как да стане,нали...така че не се прави на вундаркин щото реално никой не знае ситуацията каква е била на.место.След случая с „Курск” изненадващо как в бюджета на Русия се появиха едни 10милиарда долара,а САЩ,опрости дълга им който имаха до този момент.До този момент всички бивши и настоящи подводничари в Русия бяха на мнение че е имало сблъсък или Курск,е била обстрелвана от торпедо което попадайки в предния торпеден отсек предизвиква последващо самовзриявяване на собствените и торпеда които тогава са били с водороден прекис-силно отровен и възпламеним. И това става особенно след като я извадиха. А в последствие за пред хората и журналистите спретнаха постановката която вече се знае от всички.От тогава до сега мн.неща са се променили в ВМС на Русия. Аз не знам друга страна да е създала няколко мини батискафа потапящи се до 1000м,специално за аварий на подводници . Но това не е толкова интересно,Русия и преди имаше дълбоководни батискафи но единия беше даден в онзи момент на френски изследователски екип проучващ Титаник,а другия беше на сух док за ремонт. Модифицирали са един Ил-62 да прена
Коментиран от #114, #116, #121
17:59 07.04.2019
113 Петър
18:03 07.04.2019
114 нервен
До коментар #112 от "Петър":Ето го поредния марамунгел ...сащ опрощават някаква част от външният дълг на Русия и им отпускат нов заем от 10млрд$ което не е нищо особено за икономиките на която и от двете държави....това са разни международни отношения който по какъв начин ги свързваш с Курск и потъването му ??? Мислиш че руснака ще си замълчи ако някой му потопи подводница в руски териториални води срещу някакви 10млрд $ ????
Коментиран от #125
18:30 07.04.2019
115 Хрониките на Евразия
Успя 3 пъти да излезе в открито море и потъна .
Военните обвиняваха конструкторите , а те военните ..
Коментиран от #120
18:44 07.04.2019
116 Голем смях
До коментар #112 от "Петър":Ти нормален ли си бе?Да не знаят къде се намират . Да не са мислели ,че са някъде из Карибите или е било много студено за да са там.А ако са били в норвежки води майка си ли търсят там.Просто е трябвало да напуснат подводницата и да се спасят,ама те големи мъже бе.Гюро Михайловци.
Коментиран от #118, #123
19:03 07.04.2019
117 Бай хой
До коментар #111 от "нервен":И квалификация стана тя? Малка бях излъгах се. Кога. Някой е сгафил и си е платил гяволъка. Нормално. И добре че са се разбрали. Проявили са разум.
Коментиран от #119
19:04 07.04.2019
119 нервен
До коментар #117 от "Бай хой":Аахаа ясно значи американците са биле на платен риболов в Баренцово море ...и цената на ядрена подводница клас Оскар е 10млрд $...
В интересен свят ви се иска да живеете ...
Аз пък съм на мнение че някой пиян руски тъпак е натиснал грешното копче и са се самовзривили ...срам не срам това е
Коментиран от #129
19:18 07.04.2019
120 Гюрза
До коментар #115 от "Хрониките на Евразия":Абе,хибрид..преди три год.в Арктика,една щатска ядрена подводница,тип,,Seawolf,,следвала една,,Акула,,и хоп..спряла и замръзнала,братушките пратили едно хиликоптерче,да снима,как краварите драйфат..има го в тубата.
Коментиран от #122
19:24 07.04.2019
121 Ники
До коментар #112 от "Петър":Най-напред се ограмотете, особено препинателните знаци. Пък после пишете.
Коментиран от #124
19:28 07.04.2019
122 нервен
До коментар #120 от "Гюрза":Я дай линкче са видя
Коментиран от #126
19:40 07.04.2019
123 Петър
До коментар #116 от "Голем смях":Те много добре са знаели къде са се намирали когато се е случило. Само че ти не вдяваш защо са изплавали едва когато са в международни води. Ако не можеш да си го обясниш,почети повечко. Аз нямам желание да обяснявам от A и B нещата .
20:10 07.04.2019
124 Петър
До коментар #121 от "Ники":Пиша от тел.а не от компютър,..! Ако нямаш нищо смислено да напишеш по темата това твое уточнение беше излишно..!
20:13 07.04.2019
126 Гюрза
До коментар #122 от "нервен":..Нервак,да не си на системки..има и подължение на случая,,морской волк-драйфа в Арктике,,има и по пресен случай,виж факти от 23.03.2018 год.как две индиански атомни подводници,,Хартфорд,,и ,,Кенектикът,,заседнаха в Арктика..Путин ги взе на подбив,и каза че ще им прати от музея,ледоразбива,,Ленин,,да ги изтегли.
Коментиран от #128
20:39 07.04.2019
128 нервен
До коментар #126 от "Гюрза":Дай линк де
Коментиран от #131
20:45 07.04.2019
129 хари
До коментар #119 от "нервен":Така си направен и ти с натискане на грешното копче
Коментиран от #130
21:33 07.04.2019
132 Умник
До коментар #13 от "асът на асовете":Тези военни да не са тръгнали на плаж в Африка .Умник такъв ако всеки разсъждава като вас по добре никоя подводница да не тръгне към севера.Смешен си с тези думички които си написал.
23:25 07.04.2019
134 Да добавя
До коментар #51 от "незнайко":Незнайко е съветски герой и нормално си обича социалистическото бунище. Соца доведе селяните в градовете за да създаде пролетариат, натика ги по общежития и гарсониери, по три семейства се бутаха в едно жилище, а за качеството още имам спомени: през 1969 родителите ми купиха с огромни връзки и ходатайства (сериозно, човек от ЦК на Партията, вярно не ни беше много близък) а и бяхме семейство с две деца, та купиха панелен апартамент, в който буквално нямаше един квадратен метър от пода, стените или тавана без дефект. И веднага се заеха да го оправят, за да заживеем.Нямаше комини, а парно прекараха след година, нямаше и тротоари наоколо...Безобразно лъжат онези, които разкрасяват комунизма. Освен това не ми е ясно как сега русо-комунистофилите се зоват православни, а забравят как онзи строй остави на разруха църкви и манастири, как бяхме задължително атеисти и мачкаха вярващите.
М
03:35 08.04.2019
135 И аз да кажа
До коментар #53 от "Бай хой":Виж си текста- пълен е с прилагателни. Така пише човек, който се напъва да убеждава. Или си някоя умиляваща се пенсионерка, учителка по руски дето сънува как Русия толкова е цъфнала, че ще ни завладее и ще й дигне пенсията
03:44 08.04.2019
136 И аз да кажа
До коментар #86 от "Borislav Popov":Е дъщерята на Че Гевара е най, ама най- обективна, процитирай сега и какво дрънкат руските медии за нас, как гинем откакто не сме под техния ботуш. Пък се поразходи и виж пълните заведения, хотелите по празниците, магазините на големите вериги...Хайде стига фалшив плач!
04:01 08.04.2019
137 нервен
До коментар #131 от "Гюрза":Както си и мислих ....празен линк водещ към нищо ...еи това си ти едно нищо ...говориш си на оная работа ..като ти се каже добре покажи показваш едно нищо ...защото реално това си ти едно нищо ...нула ,кръгла нула
08:28 08.04.2019
138 Емо
До коментар #12 от "Реално":Горбачов е пробив на най-високо ниво на вербуван предател.
Коментиран от #139
18:52 08.04.2019
139 нервен
До коментар #138 от "Емо":Напротив той е единственият мислещ заставал на чело на тази държава от както съществува
21:16 08.04.2019
141 Рушки герой
До коментар #41 от "Kcaniba":Какво знаеш за руските герои, бре, чебурашник? Имената им поне да знаеш? Може би, ама надали някога ще ги узнаеш. Анонимници са тези герои. Альоши, Ивановци и тра-ла-ла на безимянной висоте. Безименни крепостници, това са твоите герои. А жените им - 10-доларови проститутки(по путкински).
15:37 07.07.2019
142 Рушки герой
До коментар #40 от "Borislav Popov":Кат си почнал, Кажи нещичко и за К-8, и за К-431. Гледам, голема стъкмистика си налапал.
15:53 07.07.2019
144 Той Венци - пиян
До коментар #143 от "Ква т.па статия❓❓❓❓❓":Сигурно половината коментиращи вече са при св Пешко. Хихихи. Коментари от преди 7 год.ни пробутва тука този п........
03:54 07.04.2026
145 Българин
06:15 07.04.2026
146 Интересно защо не
Коментиран от #147, #149
06:55 07.04.2026
148 Какъв враг бе, мой?
08:01 07.04.2026
149 Близко е до акъла
До коментар #146 от "Интересно защо не":На 7 април не е потънала нито една краварска подводница. В уикипедия има 81 статии за инциденти с американски подводни апарати. Чети и се радвай!
08:04 07.04.2026
150 АПЛ курск
10:51 07.04.2026
152 Амеба съветска
Като вземеш да се напъваш да пишеш глупости спешно имаш нужда от измиване.
12:14 07.04.2026
153 ТРАГЕДИЯТА
13:05 07.04.2026