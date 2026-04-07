Новини
Свят »
Русия »
7 април 1989 г. Трагедията със съветската атомна подводница „Комсомолец“

7 Април, 2026 03:12

Няма версия за трагедията

7 април 1989 г. Трагедията със съветската атомна подводница „Комсомолец“ - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 7 април 1989 г. в Норвежко море потъва съветската атомна подводница „Комсомолец”. При инцидента загиват 42 моряци от 69-членния екипаж. Подводницата потъва на дълбочина 380 м. в неутралните води.

На 7 април избухва пожар в 7-ми отсек, където се намира главният вал и руля, истинската причина все още е неизвестна, смята се, че е електрическа повреда. В 11.12 ч. подводницата обявява сигнал за аварийна ситуация и започва да се подготвя да излезе на повърхността.

В 11.37 ч. е пуснат и първият SOS сигнал. Съобщението е получено на брега и след 8 „разшифровки” едва в 12.19 ч. започва спасителната операция.

На мястото пристигат военни самолети, а екипажът се бори с овладяването на ситуацията. В 16.35 ч., пилотите забелязват, че кърмата започва да потъва. В 16.44 ч. водата влиза в командното отделение, три минути по-късно - цялото е залято; 16.50 ч. - командирът на подводницата, съобщава „Започва евакуация на 69 човека”.

В 17.00 ч. на повърхността изплуват аварийно - спасителни платформи за по 20 души. В 18.20 ч. на място идва „Алексей Хлобистов”, който започва спасителна акция за екипажа. Прибрани са телата на 16 души, които умират от измръзване и удавяне и едва 30 моряка, които оцеляват. Трима от тях умират по пътя към Североморск, от 69-членен екипаж на К-278 живи остават 27 души.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 боярышник

    109 134 Отговор
    Та един комсомолец ли няма за коментар по темата.Да ни просветли,как са чакали стоически края си в подводницата до последно,а не са се евакуирали веднага да не се изложат пред запада.

    Коментиран от #18, #28, #35

    07:49 07.04.2019

  • 2 боярышник

    100 164 Отговор
    И как пък един от очевидците от спасения екипаж не знае какво се е случило.Вероятно са били пияни и затова не си спомнят нищо.Смях пълен смях.Така беше в чудният СССР.

    Коментиран от #81

    07:54 07.04.2019

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Путин В. В.

    67 92 Отговор
    И она утонула как "Курск" - а.
    Превод: И тя потъна като Курск.

    Коментиран от #8

    07:57 07.04.2019

  • 5 Чета и и не разбирам

    81 23 Отговор
    Сигнал-11.12/SOS сигнал11.37/СЪОБЩЕНИЕТО е получено едва12.39/И чаак16.44 кърмата почвало да потъва.И вече 16.50 часа шивания командир обявява евакуация.Вместо да напуснат колкото се може по бързо те са чакали отговор от главното в Москва.Напускай и да потъне кирливия метал или пък е имало нещо друго.

    Коментиран от #12, #13

    07:59 07.04.2019

  • 6 Само питам

    81 75 Отговор
    А къде е най-умният русофил да не обясни, че тя всъщност не е потънала и, че американските подводници потъват много по-често.

    Коментиран от #40, #41

    08:00 07.04.2019

  • 7 Хрониките на Евразия

    87 79 Отговор
    Надеждата на Горбачов .
    И той се хвалеше с тази подводница - Уникална , без аналог в света , потапя се на 1000 метра , корпуса е от титан , недосегаема от вражески кораби ..
    Също като Путин днес с ракетите ..

    Коментиран от #45

    08:05 07.04.2019

  • 8 Ртъиоои

    92 22 Отговор

    До коментар #4 от "Путин В. В.":

    И Титаник е бил уникален

    Коментиран от #27, #47

    08:13 07.04.2019

  • 9 НКВД

    86 77 Отговор
    Измислици!!! Умират 6 човека в опити да поправят подводницата на място. Все пак е водата е била 2° и подводницата изобщо ме потъва а е изтеглена на буксир! Не се радвайте исфирясали соросчета в деменция

    Коментиран от #11, #14, #151

    08:25 07.04.2019

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хрониките на Евразия

    61 47 Отговор

    До коментар #9 от "НКВД":

    И къде сега я крият тази подводница товарищ ?
    Гордостта на съветският флот 😂

    Коментиран от #21

    08:32 07.04.2019

  • 12 Реално

    79 49 Отговор

    До коментар #5 от "Чета и и не разбирам":

    Тази трагедия и тази с Курск са следствие на тогавашният общ непукизьм в рьководството на СССР-донесено от идиота Горбачов и показващо тоталното му предателство.Всеобщата "перестройка" по вьрховете на властта наложена от Горби се отрази пагубно за всяка една част на икономиката им.То да бяха само подводниците...Горби постави народа си под ужасен икономически и социален удар-за което и до днес руснаците го ненавиждат-за тях той е просто предател.Та проблемите на тогавашният СССР идва основно от олигофренията на Горбачов и обкрьжението му-а нататьк проблемите набират скорост и се преврьщат в лавина...

    Коментиран от #26, #54, #56, #57, #59, #61, #138

    08:34 07.04.2019

  • 13 асът на асовете

    71 34 Отговор

    До коментар #5 от "Чета и и не разбирам":

    Нищо не разбираш ве глупав, както и повечето дето са се "изказали" преди тебе.......ти знаеш ли какъв студ и вятър е там, ако излезеш навън ставаш на висулка, особено ако се намокриш което е на 90% сигурно в такава ситуация.......затова са ги държали вътре сухо и по-топло и са чакали спасителния кораб, излезли са вече когато е било неизбежно и не е можело да останат повече в подводницата! И въпреки тва са се удавили и измръзнали доста хора, ако бяха излезли навън още в началото никой е нямало да оцелее!

    Коментиран от #132

    08:41 07.04.2019

  • 14 ДА ПИТАМ НЕЩО

    59 36 Отговор

    До коментар #9 от "НКВД":

    Изтеглена е на буксир, ама към дъното на морето, чети малко повече, или русофилията до такава степен ти е объркала мозъка че не възприемаш нищо

    08:43 07.04.2019

  • 15 Бай хой

    66 41 Отговор
    Даа спасителната оерация е започнала 40 минути по късно. В норвежко море. А в хевропейска България линейките пристигат след час, ако имаш късмет де. През 1963 година потъва атомна подводница Трешън на сащ с 129 човека. Няма спасени. И до днес не са извадени. През 1968 година потъва атомна подводница на сащ Скорпион със 99 човека екипаж. Няма спасени. И до днес не са извадени. Не само че не са проведени спасителни операции но и хамитата са криели трагедията. Така се грижи нато за воините си.

    08:46 07.04.2019

  • 16 Batushka

    39 32 Отговор
    В Атлантическия океан американските подводници са една върху друга щот няма свободно място по дъното...а около ядрените им реактори бродят рептили които чакат деня в който ще ги призоват в Конгреса!

    Коментиран от #133

    08:47 07.04.2019

  • 17 незнайко

    10 12 Отговор
    Наистина е трагедия, но не са ли измислени спасителни капсоли - мини подводници ? Щом на корабите има лодки, защо в подводницете да няма капсоли ?

    Коментиран от #24

    08:48 07.04.2019

  • 18 Антон

    91 38 Отговор

    До коментар #1 от "боярышник":

    Представи си че това са били истински мъже, опитващи се да овладеят положението в подводницата. Толкова сте прости че дори не разбирате какво четете. След появяването на проблема подводницата е изплувала и борбата е продължила. Докато е на повърхността е могла да буде забелязана от противника. Схващаш ли? Интересно ти дали ще имаш смелостта да работиш такава работа в името на родината си? Едва ли- сега си скубете веждите, искате да сте родител 1 и 2, ако ви спре фейса за няколко миниту вече е глобален проблем, снимате си бургера или сладоледа и го качвате в инстаграма, армията е демократична и там има разни меки китки, трябва да сте толерантни към лилавите, които колят и газят и най-вече безропотно да работите в интерес на ес-то и кравария, докато същите правят кинти на межународнста сцена. Иначе как да си обясним едновременното съществуване на санкции срешу Русия и новия завод на мерцедес там или северен поток 2 , докато ние спряхме всичко. Да да да продажни евротолерасти сте това техните почитатели.

    Коментиран от #20, #25, #101

    08:49 07.04.2019

  • 19 Пенсионер

    43 37 Отговор
    Чакали са партийно указание дали да са живи или умрели. Руснаци.

    Коментиран от #22

    08:50 07.04.2019

  • 20 Ти да видиш

    47 32 Отговор

    До коментар #18 от "Антон":

    Комунист е моя татко , комунист ще съм и аз.

    Коментиран от #23, #58

    08:53 07.04.2019

  • 21 Хайл

    26 27 Отговор

    До коментар #11 от "Хрониките на Евразия":

    На скришно място е скрита за да не могат такива идиоти като теб да заспят и да мислят къде е скрита-разбра ли?

    09:11 07.04.2019

  • 22 Бай хой

    36 38 Отговор

    До коментар #19 от "Пенсионер":

    А хамериканците от какво събрание още чакат решение поне да извадят телата на моряците си. Или да плюем по Русия и да хвалим терористите от сащ.

    09:14 07.04.2019

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Хихихихи

    29 5 Отговор

    До коментар #17 от "незнайко":

    КапсОлите ги измисли сега ти! А капсули, това вече е друга бира.

    Коментиран от #32, #38

    09:29 07.04.2019

  • 25 боярышник

    49 29 Отговор

    До коментар #18 от "Антон":

    Сбъркал си адресата.Не ми обяснявай врели некипели,истината е една и ние всички я знаем.СССР беше една измислена болшевишка идея,която погуби една прекрасна интелегенция,смаза я като я преравни силово с крепостните селяни,и прокара химерата комунизъм и всички сме равни,но някои са по равни от другите.Асно. А и нямам фейсбук.

    Коментиран от #49, #62

    09:31 07.04.2019

  • 26 666

    25 21 Отговор

    До коментар #12 от "Реално":

    Прав си,предадени и ни продаде за без пари,тоя белязан пе.....ал

    09:35 07.04.2019

  • 27 боярышник

    36 22 Отговор

    До коментар #8 от "Ртъиоои":

    Да,но Титаник се блъснал в айсберг,докато най-добрата подводница за времето си се е пре...ла от вътре.И как ли никой от очевидците не си спомнят?!!
    Пияни ли са били?!! :)

    Коментиран от #37

    09:36 07.04.2019

  • 28 Boxer

    30 26 Отговор

    До коментар #1 от "боярышник":

    Да "чакат да бъдат евакуирани" , такова мислене не съществуваше по онова време. Борбата се е водила до последно. Напуснали са едва, когато капитанът е бил сигурен че подводницата ще потъне. Никой не би рискувал да попадне във вражески ръце. Жалко за войничетата, но жертвите даже по време на учение са били нещо приемливо...

    Коментиран от #31

    09:36 07.04.2019

  • 29 БАРС

    26 29 Отговор
    Абе защто все пишите за руските а не за американските та те са много повече потънали.Ама секрет а за руските само чакат да стане нещо и веднага по заповед на американците всички вестници на запъд почват да тръбят имат имат американците и то нови подводници потънали и доста одавени.И не забрявайте че техника перфектна няма

    09:38 07.04.2019

  • 30 студент

    34 26 Отговор
    А те кво са тръсили в Норвешко море, що не си стояха в Съветско море, а? И после, съведския съюз също бил уникален, съм чел, и сега наследницата му е уникална та дрънка.

    Коментиран от #77

    09:38 07.04.2019

  • 31 боярышник

    32 18 Отговор

    До коментар #28 от "Boxer":

    Прав си по онова време в СССР нямаше право на мнение,всичко се решаваше в Москва,дори и животите на хората.Това не ти ли напомня на един режим,болшевишко-комунистически със всичките му извращетия?!!

    Коментиран от #60

    09:40 07.04.2019

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Borislav Popov

    32 27 Отговор

    До коментар #1 от "боярышник":

    През месец май 1968 година американска подводница с ядрени глави е изпратена на секретна разузнавателна мисия срещу съветския флот. Седмица по-късно, когато близките на военните чакат USS „Скорпиън” да се завърне, американският флот разбира, че тя е в неизвестност. Машината е станала жертва на мистериозен инцидент, чието естество продължава да се дискутира и до днес, пише The National Interest.......

    09:50 07.04.2019

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Бай хой

    41 32 Отговор

    До коментар #27 от "боярышник":

    През 1963 година най модерната ядрена подводница на сащ Трвшън по вееме на пъевото си плване потъва в атлантика. Съвсем близо до Титаник. Преебала се е отвътре. Хамериканците не само че не предприемат спасителна операция но и до днес не са извадили телата на 129 моряка. Комунистите се грижеха за народа и моряците си. Такова безочливо отношение към собствените си моряци никога не биха допуснали. Не слушай днешните нпо партенки.

    10:00 07.04.2019

  • 38 незнайко

    6 3 Отговор

    До коментар #24 от "Хихихихи":

    Вие нямате ли мнение по статията ? Благодаря за поправката
    все пак !!!

    10:01 07.04.2019

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Borislav Popov

    20 22 Отговор

    До коментар #6 от "Само питам":

    На 10 април 1963 г. при мистериозни обстоятелства потъва новата американска подводница „Трешър”, докато извършва тестово потапяне на 330 метра дълбочина край Кейп Код, Масачузетс, при което загиват 129 души. ..............

    Коментиран от #68, #142

    10:04 07.04.2019

  • 41 Kcaniba

    26 27 Отговор

    До коментар #6 от "Само питам":

    Сороснята сън не спи...
    Било е пика на студената война, имало е аналогични случаи при фащисаните, само нпо тата за тях племълчават, а от тез трагедии създават явления!!! Жалко е за моряците, но това е война - загиват хора. За руските герои знаем - слава!!
    Американските - безславно и тихомълком, като инструкторите в донецкото летище и сирийската пустиня - в чували , и мълчание.

    Коментиран от #63, #141

    10:05 07.04.2019

  • 42 гражданин

    36 6 Отговор
    Не политизирайте темата! Аварии на подводници са се случвали,без значение под кой флаг са съдовете.

    10:05 07.04.2019

  • 43 Лети ли рапторчето?

    31 26 Отговор
    Турция си купува С400 Индия, Катар, С, Арабия самолети СУ 35 краварите не могат да си продават вече скрабта, балъци не останаха, освен на Балканите!

    Коментиран от #52

    10:07 07.04.2019

  • 44 Къде са небостъргачите

    20 17 Отговор

    До коментар #32 от "Къде е курск ?????":

    Цащо всичко американско е супер, то те лети в космоса, потъва род водата , харчи много, чупи се редовно и забива на 4G!???

    10:08 07.04.2019

  • 45 Borislav Popov

    18 16 Отговор

    До коментар #7 от "Хрониките на Евразия":

    Скорпиън (SSN-589) е подводница на Военноморските сили на Съединените американски щати............
    .................

    Влиза на въоръжение през 1960 и потъва през 1968 г. по неизяснени причини. Тя е втората задвижвана с ядрена мощност подводница на американския флот в Северния Атлантик. Най-вероятната причина за потъването е торпедо, детонирало се в самата подводница. Живота си загубват 99 души екипаж. Скорпиън (SSN-589) е открита едва след пет месеца на 3300 метра дълбочина.

    10:08 07.04.2019

  • 46 СЪЩАТА ГОДИНА Е И АВАРИЯТА В ЧЕРНОБИЛ

    26 30 Отговор
    ТЕЗ ДВЕ СЪБИТИЯ НЕ СА СЛУЧАЙНИ А САБОТАЖИ НА ГОВЕДАРИТЕ ИЗПОЛЗВАЩИ НЕЩАСТНИКА ГОРБАЧОВ КОЙТО ИМ ЛИЖЕШЕ ОПАШКИТЕ КЪКГО ПРАВЯТ СЯ БОЙКОВЦИТЕ И ПОДОБНИ ТУК

    Коментиран от #48

    10:08 07.04.2019

  • 47 Alpha_Lone_Wolf

    21 8 Отговор

    До коментар #8 от "Ртъиоои":

    Малко си далеч, Титаник не е амерски, а е на братчедите. Измисли нещо друго...

    10:11 07.04.2019

  • 48 Alpha_Lone_Wolf

    22 12 Отговор

    До коментар #46 от "СЪЩАТА ГОДИНА Е И АВАРИЯТА В ЧЕРНОБИЛ":

    Е, как америте са бутнали Раша? Значи признаваш, че америте са по-силни.

    Коментиран от #53

    10:13 07.04.2019

  • 49 Антон

    39 22 Отговор

    До коментар #25 от "боярышник":

    А сега не е ли същото само че под мотото демокрация. Едва ли получаваш същото качествено лечение като боко или меркел. Храната с палмово масло която хапваш едва ли е съшата с която се хранят евроатлантическите лидери. Можеш ли да си купиш свръх луксозно жилише за 600 евро квадрата, ано познаваш от силните на деня живееш супер, в противен случай 700-800 лв заплата и не можеш да си платиш парното. Не съм комунист, дори не ги харесвам, но има много положителни неша които не могат да се отхвърлят - виж плануването на кварталите от онова време, които все оше поемат трафик и строежи и виж новите ни квартали. За 45 год . омразните за теб комунисти създадоха неща, които все оше ползваме - най-вече стратегическа инфраструктира. За близо 30 год. демокрация разсипахме държавата си и не можем един равен тротоар да направим, за разлика от тогава когато са прокарани ел и вик мрежи, пътища, строени са язовири и ел.централи.

    Коментиран от #51, #69

    10:13 07.04.2019

  • 50 Бай хой

    21 26 Отговор

    До коментар #32 от "Къде е курск ?????":

    Моряците от Трешън и Скорпио още са в модерните и прекрасни хамерикански капсули и още чакат да ги извадят. Ама като няма петеол няма и интерес от страна на хамериканската демонокрация.

    10:15 07.04.2019

  • 51 незнайко

    18 13 Отговор

    До коментар #49 от "Антон":

    Браво , много добре казано. Всичко това е вярно !

    Коментиран от #134

    10:21 07.04.2019

  • 52 ДА ПИТАМ НЕЩО

    20 13 Отговор

    До коментар #43 от "Лети ли рапторчето?":

    Еее браво бе изброи цели три държави които (ЩЕ)купуват СУ57,от които Индия май се отказа, а и знаеш ли колко СУ57 има произведени

    Коментиран от #64

    10:22 07.04.2019

  • 53 Бай хой

    20 26 Отговор

    До коментар #48 от "Alpha_Lone_Wolf":

    Бутнали са на магарето. СССР се преустрои и в съврвменна Русия и върви напред уверено и стабилно въпреки тероризма на сащ. А сащисаните отчаяно тунинговат робовладелско-коло иалната си кочина. А тунинга е лъскав но архаичен. Времето му е минало. Както виждаме сащ нямат нито идея нито ресурс за промени и прогрес. Десетки теилиони им висят на шията със страшна сила. Имат огромни хипопотични залежи от горива но на очень глибоко и добива е свеъх скъп и ги прави непродаваеми и използването им нерентабилно при ниските цени на руските горива.

    Коментиран от #71, #135

    10:24 07.04.2019

  • 54 Borislav Popov

    18 25 Отговор

    До коментар #12 от "Реално":

    Курск !!!....Само една версия, тази на френския кинодокументалист Жан-Мишел Каре, навръзва в безупречна логика всичко известно по случая. Руският 11 септември също започва като шпионска игра, кулминира като трагедия пред очите на целия свят, а сетне променя напълно природата на властта в Русия. ...........
    .............................В края на юни 2000 в Москва започва процес за шпионаж срещу американския бизнесмен Едмънд Поуп. Той е бивш служител на флотското разузнаване, но в този бизнес няма бивши. Заснемат го със скрита камера в хотел, докато купува тайните на уникалното торпедо Шквал от създателя му Анатолий Бабкин. Арестът е показен и излъчен в репортаж по телевизията. Сигналът е ясен: с безвластието е свършено, Русия има нов управник: Владимир Путин....................
    ............................Курск е стоманен исполин от най-модерния клас Антей с дължина 154 метра и височина колкото седеметажна сграда. Капитан I ранг Генадий Лячин и неговите 117 моряци са най-сработеният екипаж на руския флот. През 1999 тъкмо Курск следи действията на натовската армада при операцията срещу Югославия. Държи на прицел самолетоносача Теодор Рузвелт.

    10:29 07.04.2019

  • 55 Borislav Popov

    18 26 Отговор
    Дори след 30 години истинската причина все още е неизвестна ! На руснаците и 30 години са им малко, да направят свястно разследване и да разкажат на роднините, истината за гибелта на моряците ! С други думи, дори и 100 години да чакаме така иняма да разберем истинската причина за гибелта както на тази подводница. Също така и за "Курск" и за сваления самолет в Украйна и за отравянето на Скрипалите и за още много неща няма да разберем истината ако чакаме да я разберем именно от руснаците.

    10:29 07.04.2019

  • 56 Borislav Popov

    16 18 Отговор

    До коментар #12 от "Реално":

    На 12 август 2000 мътнозелените води североизточно от рибарското селище Териберка са следени от няколко американски спътника. Освен руската ескадра в района се навърта един разузнавателен кораб на НАТО и норвежкият шпионски съд Марията. По релефите на морското дъно се спотайват от сонарите британската атомна подводница Сплендид и две американски: Мемфис и Толедо.......
    ...............................Официалната версия за инцидентен взрив на старо торпедо на борда на Курск издиша още преди началото на трагедията. Защото мистериозната драма не започва с внезапен взрив, а още сутринта в 8.12, когато капитанът Лячин иска разрешение от адмирал Попов да се потопи на 18м дълбочина и да прекрати радиовръзката. Изглежда Лячин е забелязал следящите го USS Мемфис и USS Толедо и следва процедурите за секретност. В следващите минути корабите от руската ескадра внезапно се насочват към Курск, което е ясно регистрирано от спътниците. Във въздуха излитат и бомбардировачи с ядрено оръжие на борда, а такава мисия не е предвидена в плана на маневрите.

    10:30 07.04.2019

  • 57 Borislav Popov

    15 17 Отговор

    До коментар #12 от "Реално":

    Според версията на Жан-Мишел Каре въпросната утрин Мемфис следи Курск от дистанция 5 мили, а Толедо извършва близки маневри около руския исполин, за да препятства изстрелването на торпедото. Руснаците не биха рискували то да порази американската подводница. На това разчитат американците, но в плитките води има много бели петна на радарите и в 11.29 Толедо се сблъсква с Курск. Започва обратното броене на апокалипсиса. Вероятно в този миг хидроакустиците на Мемфис долавят характерното прищракване от зареждането на торпедо Шквал. То е толкова скоростно, че екипажът на Мемфис има броени секунди за реакция. Разбира се, американските съдове едва ли са имали разрешение да влизат в бой, но изглежда нервите на капитана поддават и Мемфис изстрелва торпедо МК-48, което пронизва торпедния отсек на Курск. Следва пожар, а след 2.15 минути и фаталната експлозия на складираните торпеда Шквал................
    ....................Този шокиращ развой на драмата се потвърждава от много убедителна фактология. След първата експлозия, тази от попадението на торпедото, капитанът Лячин не действа като при инцидент, сиреч не изстрелва сигналния буй към повърхността и не пълни баластите с въздух, за да изплува. За целта е достатъчно да натисне аварийно-спасителния бутон. Напротив. Курск дава пълен напред и започва маньовър като при външна атака. В часовете след инцидента край норвежкия бряг се появяват руски противолодъчни самолети. Свързах се с адмирал Попов, а той ме осведоми, че

    10:37 07.04.2019

  • 58 Охранител

    3 8 Отговор

    До коментар #20 от "Ти да видиш":

    Ти си малкия Тръмп хахаха

    10:38 07.04.2019

  • 59 Borislav Popov

    15 20 Отговор

    До коментар #12 от "Реално":

    Докато повредената от сблъсъка Толедо и засегнатата от ударната вълна Мемфис се оттеглят към Атлантика, руските кораби правят две странни находки. На километри от Курск се точи разлив на масло от аварирал съд. В близост до инцидента крайцерът Петър Велики открива зелено-бял спасителен буй от чужда подводница, вероятно от Мемфис. Буят се изстрелва автоматично и изглежда е бил задействан от взривната вълна при експлозията на Курск. Междувременно един ескадрен миноносец разхвърля дълбоководни бомби в широк периметър около потъналата подводница с очевидната цел да прогони или унищожи чужди съдове............
    .............................Пред Москва и Вашингтон стоят три задачи: да избегнат войната, да намерят правдоподобно обяснение на трагедията и най-страшната: да решат съдбата на 23-мата моряци, които все още са живи в последния, 9-ти отсек на подводницата. Те знаят тайна, която може да взриви света.

    Коментиран от #103

    10:39 07.04.2019

  • 60 Boxer

    18 10 Отговор

    До коментар #31 от "боярышник":

    Най-вече животите на хората. Определено си прав за болшевишкият режим, от който малко по-лош е бил само фашисткият. Сега обаче е такава демокрация и толерастия , че сме в другата крайност. Безмозъчността е характерна черта на съвременното управление на целият зпаден свят, където гравитираме и ние сега, а Русия се явява като животоспасяваща противотежест и източник на здрав разум.

    10:40 07.04.2019

  • 61 Borislav Popov

    15 17 Отговор

    До коментар #12 от "Реално":

    За кратко експлозивната истина е на път да изплува наяве. Московският в-к Версия, собственост на американската пресгрупа USNews, публикува сателитна снимка на повредената подводница-убиец Мемфис, която е докретала до норвежкото пристанище Берген. Гнездото на липсващия й буй е покрито с брезентова палатка. Същият ден агентите на ФСБ правят обиск на редакцията. Две седмици по-късно пред Ню Йорк Таймс източници от американското флотско разузнаване признават, че Мемфис е била в района на ученията, истина, отричана до този момент. Но и отвъд Атлантика разкритията секват..................
    ....................Адмиралите в Мурманск на своя глава показват на журналистите подводни снимки на Курск, на които личат следи от сблъсъка с неизвестен съд. Скоро сами се отричат от думите си..
    .................Мимоходом Вашингтон анулира част от руския дълг и отпуска заем от 10 милиарда долара. Москва и Вашингтон имат общ интерес да пазят тайната, заключава експертът Уилям Хартунг...........
    .....................

    Коментиран от #70, #80

    10:43 07.04.2019

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Kcanisanaiba

    23 12 Отговор

    До коментар #41 от "Kcaniba":

    А вагнеровците в Сирия????? Слава или их там нет???? Май че се направиха че не ги познават???

    Коментиран от #65

    10:55 07.04.2019

  • 64 Borislav Popov

    11 17 Отговор

    До коментар #52 от "ДА ПИТАМ НЕЩО":

    То Индия щото се отказа за това сега ще се задоволи само с Миг 29!....
    ...Индия е изпратила оферта на Русия за придобиване на 21 изтребителя МиГ-29.........Решението на Делхи може да се дължи на обстоятелството, че индийските военновъздушни сили не разполагат със самолети от този клас на фона на възможните проблеми с доставката на френски изтребители "Рафал" и високата им цена, отбелязал източникът.

    10:57 07.04.2019

  • 65 Borislav Popov

    17 24 Отговор

    До коментар #63 от "Kcanisanaiba":

    А двете хиляди телета и техните възпитаници дето дадоха фира в Сирия ???!!! А колко са жертвите на краварите с Мосул и Ракка ?

    Коментиран от #66

    11:05 07.04.2019

  • 66 Kcaniba

    20 14 Отговор

    До коментар #65 от "Borislav Popov":

    Комрад, пак бълнувате! Не ги спирайте тия хапчета бе!

    Коментиран от #75

    11:13 07.04.2019

  • 67 1944

    23 19 Отговор
    по-лесно циганин ще стане президент на германия, отколкото руснак да направи нещо работещо.

    11:15 07.04.2019

  • 68 нервен

    23 14 Отговор

    До коментар #40 от "Borislav Popov":

    Статистически в историята на световния флот са потънали 9 ядрени подводници в следствие на инцидент ...две са на краварите ..останалите седем са на пияните хора!!което при тях се явява към 15% от построения и пуснат в експлоатация подводен ядрен флот изобщо!!! Факт

    Коментиран от #74

    11:15 07.04.2019

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 нервен

    21 16 Отговор

    До коментар #61 от "Borislav Popov":

    Какво си е разпенил рано рано ....я по-кротко Пенльо

    11:17 07.04.2019

  • 71 Бай Хой

    18 10 Отговор

    До коментар #53 от "Бай хой":

    Другата куха кратуна заедно с Kсaniba ли си ти, добре е да си пиете хапчетата от вечерта за да ви държи и сутрин, в противен случай има опасност да се гътнете от лизане на пияни руски задници, ама лижете си щом ви е сладко и приятно.

    11:24 07.04.2019

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Borislav Popov

    12 18 Отговор

    До коментар #68 от "нервен":

    Какво значение има с какво задвижване са ? ... „Робало“ , „Кочино“,„Таск“,„Помоудън“, „Код“,„Сарго“, „Наутилус“,„Скорпиън”,„Трешър”.............................

    Коментиран от #76

    11:36 07.04.2019

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 нервен

    16 9 Отговор

    До коментар #74 от "Borislav Popov":

    Струва ми се темата е за ядрени подводници....
    искаш да броим всички потънали съдове на дъното на океана ли ? Няма проблем ама ще отнеме време

    11:47 07.04.2019

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Някой

    10 5 Отговор
    Както казват:
    Титаник е построен от професионалисти,а Ноевия ковчег от аматьори!

    Коментиран от #108

    12:06 07.04.2019

  • 79 Къде е Курск

    19 12 Отговор
    Давайте Юрий Долгорукий да я резнеме един път с Марк 48 . И ще стане Косорукий .

    Коментиран от #110

    12:24 07.04.2019

  • 80 Едо

    11 13 Отговор

    До коментар #61 от "Borislav Popov":

    БОРИСЛАВЕ,правилно разсъждаваш! Питам всички: Видяхте ли дупката на извадената подлодка ,,Куск"? Някои казват,че е от американско торпедо М48! А от какво друго да е? Това обяснява недомлъвките на Путин и заразяване на истина от прокуратурата,и 10000000000$ и някои други неща! ,,ГОСПОД ЗАБАВЯ,НО НЕ ЗАБРАВЯ!"!

    Коментиран от #84

    12:34 07.04.2019

  • 81 ШОПА

    8 16 Отговор

    До коментар #2 от "боярышник":

    Глупак !

    12:38 07.04.2019

  • 82 Кома

    14 9 Отговор
    Никой ли не видя че пише атомна подводница. Това като изгние където е главата и атомните пръчки направят вода с морската вода то ще има брутални последствия

    Коментиран от #83

    12:46 07.04.2019

  • 83 Гост

    22 14 Отговор

    До коментар #82 от "Кома":

    Откъдето мине русия последвията винаги са брутални, България е доказателство за това само комунисти могат да превърнат рая в непривликателно място за живот.

    Коментиран от #85

    13:58 07.04.2019

  • 84 нервен

    20 10 Отговор

    До коментар #80 от "Едо":

    Чакай да видя дали съм разбрал правилно ...искаш да кажеш че през 2000г. американците са торпелирали К-141(Курск) на километри от руския бряг в 100%-ви руски териториални води по време на най-голямото бойно морско учение от ерата на съветския съюз ...150метрова атомна подводница клас Оскар II гордост на руския флот ,😮😲😱 и руснаците не направиха нищо въпроса ..седяха с пръст в носа много добре си спомням изражението на Путин по телевизията тогава ... ТОВА ЛИ МИ КАЗВАШ ...

    Коментиран от #99

    14:10 07.04.2019

  • 85 Гост

    17 10 Отговор

    До коментар #83 от "Гост":

    Куба също е доказателство за това на какво са способни пияниците руски.

    Коментиран от #86, #87, #88

    14:43 07.04.2019

  • 86 Borislav Popov

    13 20 Отговор

    До коментар #85 от "Гост":

    И какво и е на Куба бе отворко ?....Интервю с дъщерята на Че Гевара ! ....БНТ: България също се е променила в политически и социален аспект. Какво очаква Куба от нас, можем ли да ви бъдем пример? ..–Алейда Гевара: „Не, напротив! България можете да сте ни пример само за това, което не бива да правим! Ами, питаш ме – отговарям ти!

    Коментиран от #136

    14:55 07.04.2019

  • 87 Borislav Popov

    12 17 Отговор

    До коментар #85 от "Гост":

    БНТ: Какви са ни грешките?...- Алейда Гевара: „Да, настина сме бедни, но умираме сякаш сме богата страна. Това, което испанците не са успели да отнесат, го отнесоха грингосите – американците. Били сме ограбвани години наред. За първи път сме господари на собствените си богатства. Когато някой иска да има отношения с Куба – да зачита законите ни, идентичността, суверенитета. Само при равни условия и с уважение към народа на Куба!

    Коментиран от #91

    15:05 07.04.2019

  • 88 Borislav Popov

    9 19 Отговор

    До коментар #85 от "Гост":

    БНТ: Сега, след смъртта на Кастро, Куба се отваря за света ...- Алейда Гевара: „Куба винаги е била отворена за света! Проблемът е дали светът ще ни разбере такива, каквито сме, а не да искат да ни променят!“

    Коментиран от #89, #100

    15:07 07.04.2019

  • 89 нервен

    18 10 Отговор

    До коментар #88 от "Borislav Popov":

    Абе ти що цитираш интервю на националната телевизия с тая комунистка ???

    Коментиран от #90, #94

    15:12 07.04.2019

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Черна Врана

    24 9 Отговор

    До коментар #87 от "Borislav Popov":

    Най-голямата грешка на България е, че навремето не отстреляхме про-руските червени плазмодии, както направиха румънците. Последствията от тази грешка са видими дори и днес!

    Коментиран от #93

    15:22 07.04.2019

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Borislav Popov

    10 23 Отговор

    До коментар #91 от "Черна Врана":

    И колко червени отстреляха румънците бе мекотело ? А сега цъфнаха и вързаха - що народ хванаха в корупция !!! .. Също като тук - с по една камара апартаменти и хотели - а ???

    Коментиран от #95

    15:25 07.04.2019

  • 94 Borislav Popov

    10 18 Отговор

    До коментар #89 от "нервен":

    Абе амбреаж , ти ли не си доволен от коментарите ми ?

    Коментиран от #97

    15:27 07.04.2019

  • 95 Черна Врана

    17 11 Отговор

    До коментар #93 от "Borislav Popov":

    Пак са по-добре от нас бе, плазмодий гнусен.

    Коментиран от #96

    15:28 07.04.2019

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 нервен

    17 9 Отговор

    До коментар #94 от "Borislav Popov":

    Абе ако ще говориш нещо по темата с потънали съветски подводници говори ...ко не заминавай на май*ата си....какво ме интересува какво е казала дъщерята на оня "революционер" Ернесто

    Коментиран от #98

    15:38 07.04.2019

  • 98 Borislav Popov

    8 20 Отговор

    До коментар #97 от "нервен":

    Само за съветските подводници ли трябва да говоря или и за краварските корита ? А бе вземай шнорхела и се потапяй!

    15:41 07.04.2019

  • 99 Бай хой

    10 14 Отговор

    До коментар #84 от "нервен":

    Не това. Каза ти че тогава сащ опрощава многомилиарден дълг на Русия и отделно им превежда десет милиарда свежи пари. А ако имаш малко ум ще осъзнаеш че точно тогава започва възстановяването на руската армия и се приключва с американската военна доминация.

    Коментиран от #102

    15:51 07.04.2019

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Голем смях

    20 9 Отговор

    До коментар #18 от "Антон":

    Какви противници бълнуваш бе мурзилка,когато става дума за човешки животи.Щяха да ги потопят ли ,ако ги забележат .Нали са в международни води.Вярно,че за руснаците човешкия живот е като животът на куче и десетина години по-късно се повтори същата ситуация с КУРСК.Вместо да поискат помощ от по-развитите технологично норвежци,джуджето което си печеше мъдурите в Сочи остави да се издави целия екипаж.Пак ли бяха мъже и пак ли противника е виновен.Сигурно в натовските подводници екипажите са от жени.

    Коментиран от #112

    15:59 07.04.2019

  • 102 нервен

    16 4 Отговор

    До коментар #99 от "Бай хой":

    Значи след като потапят Курск американците опрощава някаква част от руските дългове към сащ и им отпускат нов заем в размер 10млрд$ (което на фона на военния им бюджет през 2000-та г. е буквално нищо) за да може руснаците да почнат да си възстановяват армията и да сложат край на американската хегемония във военно отношение... Сега вече правилно ли разбрах ...

    Коментиран от #109

    16:01 07.04.2019

  • 103 Голем смях

    15 10 Отговор

    До коментар #59 от "Borislav Popov":

    Стивън Кинг ряпа да яде пред тебе.Направо настръхнах как на косъм сме избегнали ядрената катастрофа.А това дето следяла югославските събития,самолетоносача,бомбардировачите с атомните бомби ,норвежците,англичаните ....Направо съспенс с дъх на филм на ужасите ...Не знам как ще спя тази вечер.А ти е добре да се прегледаш докато не е късно.Все още може да има шанс за тебе.

    Коментиран от #104, #105

    16:08 07.04.2019

  • 104 Гост

    12 6 Отговор

    До коментар #103 от "Голем смях":

    "А ти е добре да се прегледаш докато не е късно.Все още може да има шанс за тебе"
    Не мисля че има шанс в последна фаза е дори и господ не може да му помогне.

    16:14 07.04.2019

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 нервен

    15 6 Отговор

    До коментар #105 от "Borislav Popov":

    Абе на тебе май всички са ти криви ....това не те ли навежда на мисълта че проблема може да е в теб а ?? или мозаичните гънки са ти в повече

    16:19 07.04.2019

  • 107 трайной адекалон

    16 6 Отговор
    Мъ да, ама иначе си беше "передавая" и "уникалная" отвсекъде.

    PS Де я Ksaniba да ни просветли как стоят нещата с памперсите?

    16:38 07.04.2019

  • 108 КАКЪВ ТИТАНИК БЕ

    15 7 Отговор

    До коментар #78 от "Някой":

    путрьошка, я виж пак темата, и по-леко с тоя бояришник от сутринта!

    16:55 07.04.2019

  • 109 Бай хой

    2 9 Отговор

    До коментар #102 от "нервен":

    Имаш напредък. Щом така ти изглежда по приемливо.

    Коментиран от #111

    17:20 07.04.2019

  • 110 При кулите близнаци...там е..!

    6 15 Отговор

    До коментар #79 от "Къде е Курск":

    А за „Юрий Долгорукий” по-вероятно е да ти светне нещо пред очите отколкото да я видиш,камо ли торпедото марк-48 да я открие. Нямаш си никаква идея що за подвод ица е тя..!

    17:29 07.04.2019

  • 111 нервен

    7 2 Отговор

    До коментар #109 от "Бай хой":

    Не бе не ми е приемливо ..напротив даже ..по-голяма простотия не съм чувал в живота си ...за това се опитвам да си разясня мисленето ви ...с надежда че аз нещо не съм разбрал правилно

    Коментиран от #117

    17:30 07.04.2019

  • 112 Петър

    5 13 Отговор

    До коментар #101 от "Голем смях":

    Първо,когато става аварията с „Комсомолец” не е ясно дали тогава е била в международни води,или след като разбират че проблема е голям се насочват в международни води за да няма основание някой да ги атакува. Второ,мислиш ли че ако сега аварира някоя американска подводница в руски води или близо до тях,биха поискали и позволили на борда им да се качат руснаци,а.? Няма как да стане,нали...така че не се прави на вундаркин щото реално никой не знае ситуацията каква е била на.место.След случая с „Курск” изненадващо как в бюджета на Русия се появиха едни 10милиарда долара,а САЩ,опрости дълга им който имаха до този момент.До този момент всички бивши и настоящи подводничари в Русия бяха на мнение че е имало сблъсък или Курск,е била обстрелвана от торпедо което попадайки в предния торпеден отсек предизвиква последващо самовзриявяване на собствените и торпеда които тогава са били с водороден прекис-силно отровен и възпламеним. И това става особенно след като я извадиха. А в последствие за пред хората и журналистите спретнаха постановката която вече се знае от всички.От тогава до сега мн.неща са се променили в ВМС на Русия. Аз не знам друга страна да е създала няколко мини батискафа потапящи се до 1000м,специално за аварий на подводници . Но това не е толкова интересно,Русия и преди имаше дълбоководни батискафи но единия беше даден в онзи момент на френски изследователски екип проучващ Титаник,а другия беше на сух док за ремонт. Модифицирали са един Ил-62 да прена

    Коментиран от #114, #116, #121

    17:59 07.04.2019

  • 113 Петър

    6 14 Отговор
    Ил-62 пренася тези батискафи и директно ги пуска с парашути в района където е авариралата подводница. Печелейки мн.ценно време което в такива случаи е много важно.

    18:03 07.04.2019

  • 114 нервен

    12 6 Отговор

    До коментар #112 от "Петър":

    Ето го поредния марамунгел ...сащ опрощават някаква част от външният дълг на Русия и им отпускат нов заем от 10млрд$ което не е нищо особено за икономиките на която и от двете държави....това са разни международни отношения който по какъв начин ги свързваш с Курск и потъването му ??? Мислиш че руснака ще си замълчи ако някой му потопи подводница в руски териториални води срещу някакви 10млрд $ ????

    Коментиран от #125

    18:30 07.04.2019

  • 115 Хрониките на Евразия

    17 3 Отговор
    17 години я строяха тази подводница от титан .
    Успя 3 пъти да излезе в открито море и потъна .
    Военните обвиняваха конструкторите , а те военните ..

    Коментиран от #120

    18:44 07.04.2019

  • 116 Голем смях

    14 5 Отговор

    До коментар #112 от "Петър":

    Ти нормален ли си бе?Да не знаят къде се намират . Да не са мислели ,че са някъде из Карибите или е било много студено за да са там.А ако са били в норвежки води майка си ли търсят там.Просто е трябвало да напуснат подводницата и да се спасят,ама те големи мъже бе.Гюро Михайловци.

    Коментиран от #118, #123

    19:03 07.04.2019

  • 117 Бай хой

    5 10 Отговор

    До коментар #111 от "нервен":

    И квалификация стана тя? Малка бях излъгах се. Кога. Някой е сгафил и си е платил гяволъка. Нормално. И добре че са се разбрали. Проявили са разум.

    Коментиран от #119

    19:04 07.04.2019

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 нервен

    11 7 Отговор

    До коментар #117 от "Бай хой":

    Аахаа ясно значи американците са биле на платен риболов в Баренцово море ...и цената на ядрена подводница клас Оскар е 10млрд $...
    В интересен свят ви се иска да живеете ...
    Аз пък съм на мнение че някой пиян руски тъпак е натиснал грешното копче и са се самовзривили ...срам не срам това е

    Коментиран от #129

    19:18 07.04.2019

  • 120 Гюрза

    7 13 Отговор

    До коментар #115 от "Хрониките на Евразия":

    Абе,хибрид..преди три год.в Арктика,една щатска ядрена подводница,тип,,Seawolf,,следвала една,,Акула,,и хоп..спряла и замръзнала,братушките пратили едно хиликоптерче,да снима,как краварите драйфат..има го в тубата.

    Коментиран от #122

    19:24 07.04.2019

  • 121 Ники

    5 6 Отговор

    До коментар #112 от "Петър":

    Най-напред се ограмотете, особено препинателните знаци. Пък после пишете.

    Коментиран от #124

    19:28 07.04.2019

  • 122 нервен

    10 3 Отговор

    До коментар #120 от "Гюрза":

    Я дай линкче са видя

    Коментиран от #126

    19:40 07.04.2019

  • 123 Петър

    3 9 Отговор

    До коментар #116 от "Голем смях":

    Те много добре са знаели къде са се намирали когато се е случило. Само че ти не вдяваш защо са изплавали едва когато са в международни води. Ако не можеш да си го обясниш,почети повечко. Аз нямам желание да обяснявам от A и B нещата .

    20:10 07.04.2019

  • 124 Петър

    4 9 Отговор

    До коментар #121 от "Ники":

    Пиша от тел.а не от компютър,..! Ако нямаш нищо смислено да напишеш по темата това твое уточнение беше излишно..!

    20:13 07.04.2019

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Гюрза

    6 14 Отговор

    До коментар #122 от "нервен":

    ..Нервак,да не си на системки..има и подължение на случая,,морской волк-драйфа в Арктике,,има и по пресен случай,виж факти от 23.03.2018 год.как две индиански атомни подводници,,Хартфорд,,и ,,Кенектикът,,заседнаха в Арктика..Путин ги взе на подбив,и каза че ще им прати от музея,ледоразбива,,Ленин,,да ги изтегли.

    Коментиран от #128

    20:39 07.04.2019

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 нервен

    12 4 Отговор

    До коментар #126 от "Гюрза":

    Дай линк де

    Коментиран от #131

    20:45 07.04.2019

  • 129 хари

    6 13 Отговор

    До коментар #119 от "нервен":

    Така си направен и ти с натискане на грешното копче

    Коментиран от #130

    21:33 07.04.2019

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Умник

    10 2 Отговор

    До коментар #13 от "асът на асовете":

    Тези военни да не са тръгнали на плаж в Африка .Умник такъв ако всеки разсъждава като вас по добре никоя подводница да не тръгне към севера.Смешен си с тези думички които си написал.

    23:25 07.04.2019

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Да добавя

    13 6 Отговор

    До коментар #51 от "незнайко":

    Незнайко е съветски герой и нормално си обича социалистическото бунище. Соца доведе селяните в градовете за да създаде пролетариат, натика ги по общежития и гарсониери, по три семейства се бутаха в едно жилище, а за качеството още имам спомени: през 1969 родителите ми купиха с огромни връзки и ходатайства (сериозно, човек от ЦК на Партията, вярно не ни беше много близък) а и бяхме семейство с две деца, та купиха панелен апартамент, в който буквално нямаше един квадратен метър от пода, стените или тавана без дефект. И веднага се заеха да го оправят, за да заживеем.Нямаше комини, а парно прекараха след година, нямаше и тротоари наоколо...Безобразно лъжат онези, които разкрасяват комунизма. Освен това не ми е ясно как сега русо-комунистофилите се зоват православни, а забравят как онзи строй остави на разруха църкви и манастири, как бяхме задължително атеисти и мачкаха вярващите.
    М

    03:35 08.04.2019

  • 135 И аз да кажа

    8 4 Отговор

    До коментар #53 от "Бай хой":

    Виж си текста- пълен е с прилагателни. Така пише човек, който се напъва да убеждава. Или си някоя умиляваща се пенсионерка, учителка по руски дето сънува как Русия толкова е цъфнала, че ще ни завладее и ще й дигне пенсията

    03:44 08.04.2019

  • 136 И аз да кажа

    13 4 Отговор

    До коментар #86 от "Borislav Popov":

    Е дъщерята на Че Гевара е най, ама най- обективна, процитирай сега и какво дрънкат руските медии за нас, как гинем откакто не сме под техния ботуш. Пък се поразходи и виж пълните заведения, хотелите по празниците, магазините на големите вериги...Хайде стига фалшив плач!

    04:01 08.04.2019

  • 137 нервен

    11 3 Отговор

    До коментар #131 от "Гюрза":

    Както си и мислих ....празен линк водещ към нищо ...еи това си ти едно нищо ...говориш си на оная работа ..като ти се каже добре покажи показваш едно нищо ...защото реално това си ти едно нищо ...нула ,кръгла нула

    08:28 08.04.2019

  • 138 Емо

    4 8 Отговор

    До коментар #12 от "Реално":

    Горбачов е пробив на най-високо ниво на вербуван предател.

    Коментиран от #139

    18:52 08.04.2019

  • 139 нервен

    8 3 Отговор

    До коментар #138 от "Емо":

    Напротив той е единственият мислещ заставал на чело на тази държава от както съществува

    21:16 08.04.2019

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Рушки герой

    7 2 Отговор

    До коментар #41 от "Kcaniba":

    Какво знаеш за руските герои, бре, чебурашник? Имената им поне да знаеш? Може би, ама надали някога ще ги узнаеш. Анонимници са тези герои. Альоши, Ивановци и тра-ла-ла на безимянной висоте. Безименни крепостници, това са твоите герои. А жените им - 10-доларови проститутки(по путкински).

    15:37 07.07.2019

  • 142 Рушки герой

    7 2 Отговор

    До коментар #40 от "Borislav Popov":

    Кат си почнал, Кажи нещичко и за К-8, и за К-431. Гледам, голема стъкмистика си налапал.

    15:53 07.07.2019

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Той Венци - пиян

    6 1 Отговор

    До коментар #143 от "Ква т.па статия❓❓❓❓❓":

    Сигурно половината коментиращи вече са при св Пешко. Хихихи. Коментари от преди 7 год.ни пробутва тука този п........

    03:54 07.04.2026

  • 145 Българин

    5 2 Отговор
    Вече се доказа, че сорос е платил на екипажа, за да я запали!

    06:15 07.04.2026

  • 146 Интересно защо не

    1 8 Отговор
    пишете за инциденти те с краварските и натовсщи подводници, като те са по-чести от тези на руските.

    Коментиран от #147, #149

    06:55 07.04.2026

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 Какъв враг бе, мой?

    1 1 Отговор
    През 1987 беше подписан Договор за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие. Оня, заради който си рязахме ракетите. През 1988 разпадът на СССР беше започнал: Отцепването на Нагорни Карабах, демонстрации в Армения, декларация на Естония за суверинитет, демонстрации в Грузия. На 15 февруари 1989 СССР приключи изтеглянето си от Афганистан. В тези смутни години никой не гръмна един патрон срещу СССР, а САЩ оказваше хуманитарна помощ на властта. Нямаше как държавата да е в разпад, а подводния флот да е на висота. Първо потъна Комсомолец, а на следващата година и Курск.

    08:01 07.04.2026

  • 149 Близко е до акъла

    2 1 Отговор

    До коментар #146 от "Интересно защо не":

    На 7 април не е потънала нито една краварска подводница. В уикипедия има 81 статии за инциденти с американски подводни апарати. Чети и се радвай!

    08:04 07.04.2026

  • 150 АПЛ курск

    2 1 Отговор
    булк-булк-булк

    10:51 07.04.2026

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 Амеба съветска

    0 0 Отговор
    Не бе ,не потъва . И Курск не е потънала ,ей я там зад рида си плува .
    Като вземеш да се напъваш да пишеш глупости спешно имаш нужда от измиване.

    12:14 07.04.2026

  • 153 ТРАГЕДИЯТА

    1 0 Отговор
    …….СССР…….

    13:05 07.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания