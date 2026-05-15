Разсекретени шведски документи поставят под въпрос версията за съветската подводница край Карлскруна

Швеция разсекрети документи, свързани с инцидента от 1981 г., когато съветската подводница С-363, известна и като „Подводница 137“, заседна край бреговете на страната, докато превозвала ядрени торпеда, предава Фокус.

Според анализа на Майкъл Фредхолм, публикуван от шведската телевизия SVT, новите документи представят различна картина от официалната интерпретация по онова време. По думите му действията на шведските власти са допринесли за ескалация на напрежението, въпреки че не е имало доказателства за умишлено съветско нахлуване.

Фредхолм смята, че инцидентът е резултат основно от сериозни навигационни грешки на екипажа, а не от целенасочена операция на Съветски съюз.

През 1981 г. начело на шведското правителство е Турбьорн Фелдин, известен с твърдата си позиция срещу нарушенията на шведския неутралитет. Според документите кабинетът е взел ключови решения само за десет минути, разполагайки единствено с информацията, че съветска подводница е заседнала близо до важна военноморска база.

След откриването на плавателния съд край Карлскруна, шведските власти обграждат района с военни части, разпитват екипажа, обвиняват Москва в нарушаване на териториалните води и след дипломатическа криза позволяват на подводницата да напусне страната.

На 16 септември 1981 г. подводницата С-363 отплава от Палдиски в днешна Естония на учебна мисия под командването на капитан трети ранг Анатолий Гущин. На борда се намират две торпеда с ядрени бойни глави.

На 18 октомври подводницата се сблъсква с риболовен траулер, което поврежда навигационното оборудване. Командирът не докладва инцидента и не предприема допълнителни мерки за уточняване на местоположението.

Поради поредица от навигационни грешки плавателният съд губи ориентация и на 27 октомври се удря в плитчините край остров Турумшер, недалеч от Карлскруна.

На следващия ден шведският рибар Бертил Стиркман открива заседналата подводница и уведомява властите.

След десет дни под охрана на шведските военноморски сили, на 6 ноември подводницата е изтеглена от пясъчния бряг и съпроводена до границата на шведските териториални води, откъдето продължава към съветски кораби.

След приключване на разследването командирът Анатолий Гущин е освободен от длъжност, а командирът на 157-а подводна бригада е уволнен от въоръжените сили.

Според Фредхолм случаят е важен исторически урок, който показва колко съществено е миналите събития да бъдат анализирани внимателно, за да се избегне повторение на стратегически грешки в настоящето.