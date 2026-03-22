Британска атомна подводница достигна северната част на Арабско море

Атомната подводница HMS Anson на британския флот се намира в северната част на Арабско море, съобщи The Mail on Sunday, позовавайки се на военни източници.

Отбелязва се, че подводницата може да бъде използвана в американската военна операция срещу Иран, ако е необходимо.

Система за противовъздушна отбрана е активирана в Техеран на фона на пореден въздушен удар по иранската столица, съобщава информационната агенция Mehr.

Израелските отбранителни сили започнаха удари по иранската столица, съобщи по-рано пресслужбата на армията.

Многобройни експлозии са станали в почти всички части на Техеран, според телевизионния канал „Ал Хадат“.

Няколко ракетни установки на иранската армия бяха бомбардирани в град Язд, разположен в централен Иран, съобщи иранската държавна телевизия.