Британска атомна подводница достигна северната част на Арабско море

22 Март, 2026 05:33, обновена 22 Март, 2026 05:37 1 066 9

  иран
  великобритания
  бомбардировки
  подводница

Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Атомната подводница HMS Anson на британския флот се намира в северната част на Арабско море, съобщи The Mail on Sunday, позовавайки се на военни източници.

Отбелязва се, че подводницата може да бъде използвана в американската военна операция срещу Иран, ако е необходимо.

Система за противовъздушна отбрана е активирана в Техеран на фона на пореден въздушен удар по иранската столица, съобщава информационната агенция Mehr.

Израелските отбранителни сили започнаха удари по иранската столица, съобщи по-рано пресслужбата на армията.

Многобройни експлозии са станали в почти всички части на Техеран, според телевизионния канал „Ал Хадат“.

Няколко ракетни установки на иранската армия бяха бомбардирани в град Язд, разположен в централен Иран, съобщи иранската държавна телевизия.


  • 1 Гнусният запад

    14 2 Отговор
    Не се спряха тия западни полу-идиоти бе?! Тея наясно ли са какво ще стане в дребнобритания ако наистина използват атомно оръжие срещу Иран?

    Коментиран от #3

    05:48 22.03.2026

  • 2 Наглобританците

    11 3 Отговор
    Пак се опитват да показват сила. Но горките, в тази война ще получат такъв удар в зурата, че ще си забравят "великата империя", която отдавна умря.

    05:49 22.03.2026

  • 3 Еми нека използват

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гнусният запад":

    Ама две ядрени страни, до сега, Северна Корея и Пакистан открито заявиха, че в случай, че компанията на епщайните удари Иран с атом, то те веднага ще дадат на Иран такова оръжие. И за Ким няма никакво съмнение, че и сам вече им е дигнал мерника. Ама има още и други двама помагачи, Китай и Русия! Те няма никак да се зарадват, ако Иран стане неизползваема територия. Почти е сигурно, че почне ли някой с Водорода, нещата ще отидат в канала много бързо....

    Коментиран от #6

    05:55 22.03.2026

  • 4 Оня

    6 2 Отговор
    Снимката е подвеждаща! Тези не са британци! Ония са по тъмнички и с едни черпаци на главата!

    05:55 22.03.2026

  • 5 демократ

    4 13 Отговор
    Айде бе още ли не сте приключили с иранската помия докога ще се крият из печери идарете им електроснабдяването. Първото нещо е да се ударят електрическите инсталации. Защо Аец Бушер не е ударен все още. Малоумни американци.Водоемите им защо не са ударени.

    05:59 22.03.2026

  • 6 демократ

    3 12 Отговор

    До коментар #3 от "Еми нека използват":

    А ми крайно време е династията Ким да си ходи под земята.

    06:01 22.03.2026

  • 7 Уса

    5 2 Отговор
    Единствената британска.И сега какво,ще чака и лапа вода

    06:22 22.03.2026

  • 8 Закон на Мърфи

    4 0 Отговор
    Браво!Сега и ако изплува ще е голям успех.

    07:00 22.03.2026

  • 9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 0 Отговор
    Дано умеят бързо да бягат, когато им се "запали пералнята"...

    07:13 22.03.2026

