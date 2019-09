Джип гази наред в любимия мол на българите в Чикаго

Шофьор на джип влетя в един от най-посещаваните от българи молове в Чикаго – Woodfield, който се намира в предградието Шамбург. Водачът влязъл в търговския център и започнал да гази наред около 14 часа чикагско време.

Няма информация при инцидента да са загинали хора. Знае се само, че шофьорът на черния джип е започнал атаката си от магазина на Sears. Под гумите му е попаднал един човек, който е с травма на крака, но без опасност за живота, предаде BG-Voice.

Видео, публикувано в Twitter показва лудото шофиране на SUV-то, което помита всичко по пътя си. Шофьорът е арестуван от пристигналите екипи на полицията, които са блокирали пътя на джипа и са успели да изкарат водача. Първоначално те са получили сигнал за активен стрелец. Оказало се обаче, че такъв няма.

