САЩ завършиха поредните си нощни удари срещу Иран

САЩ приключиха поредната серия от масирани въздушни удари срещу Иран, съобщиха от Централното командване на САЩ (CENTCOM).
Атаката, проведена в ранните часове на 19 юли, е осмата поредна вълна от бомбардировки. Операцията беше разпоредена от президента Доналд Тръмп с цел бързо възмездие след смъртта на двама американски войници при ирански нападения в Йордания, предаде CBS News.
Поразена инфраструктура и жертви в Ормузкия проток
Американските сили използваха изтребители, дронове и военни кораби, за да поразят подземни складове за оръжие, логистични центрове и радарни системи по южното крайбрежие на Иран. Сериозни щети са нанесени в провинция Хормозган, пристанищния град Бандар Абас и стратегическия остров Кешм. Иранската държавна агенция IRNA потвърди, че при атаките са разрушени ключови мостове, транспортни тунели и пречиствателната станция за вода „Бонджи“ в град Джаск, което остави хиляди цивилни без питейна вода. Здравното министерство в Техеран съобщи за най-малко 50 загинали и над 500 ранени от началото на юлската кампания.
Техеран отвърна с удари по съюзниците на Вашингтон
Веднага след американските действия Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) предприе масирана ответна офанзива с балистични ракети и дронове срещу американски бази и регионални съюзници.
- Кувейт: Ирански ракети удариха петролни и енергийни съоръжения, което принуди властите временно да затворят международното летище.
- Йордания и Бахрейн: Провтивовъздушната отбрана в Аман прехвана 10 ирански ракети, докато в Бахрейн бяха задействани сирени около американската авиобаза „Шейх Иса“.
Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей обяви, че сключеното миналия месец временно примирие е окончателно „невалидно“ и заплаши САЩ с „незабравим урок“, ако нападенията продължат. Държавният департамент на САЩ издаде глобално предупреждение за повишена опасност при пътуване на американски граждани в чужбина поради риска от непредсказуема ескалация на конфликта.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.... И ОЩЕ 30% ЖИВЕЕ В СМЕСЕНИ ГЕТА
( КОИТО ЗАМЕСТВАТ НАШИТЕ ЦИГАНСКИ МАХАЛИ)
... НЕ МОЖЕ ДА ИМА БЪДЕЩЕ
....
И ДА - САМО БОГАТИТЕ СИ СТРОЯТ КЪЩИ ОТ БЕТОН И ТУХЛИ
07:14 19.07.2026
2 Госъ
07:14 19.07.2026
3 копейка с чалма👳♀️
Коментиран от #5
07:27 19.07.2026
4 Казанлъшкия
07:31 19.07.2026
5 Персиец
До коментар #3 от "копейка с чалма👳♀️":Доколкото виждам от ника ти, май си и без мозък. Събирай шекели.
07:32 19.07.2026
6 Механик
Вероятно вече е взел урана на аятоласите и е сменил режима... пак.
07:49 19.07.2026
7 Две войни в близост до нас
Понеже триянският кон на Тръмп и на Путин срещу Европа трябва да е слаб и зависим!
Как се нарича това?
Коментиран от #9
07:52 19.07.2026
8 ПАК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
07:56 19.07.2026
9 Стоян Георгиев
До коментар #7 от "Две войни в близост до нас":Нарича се:
Когато двама си мерят оная работа, не си пъхай задните джобове между тях.
07:59 19.07.2026