САЩ завършиха поредните си нощни удари срещу Иран

САЩ приключиха поредната серия от масирани въздушни удари срещу Иран, съобщиха от Централното командване на САЩ (CENTCOM).

Атаката, проведена в ранните часове на 19 юли, е осмата поредна вълна от бомбардировки. Операцията беше разпоредена от президента Доналд Тръмп с цел бързо възмездие след смъртта на двама американски войници при ирански нападения в Йордания, предаде CBS News.

Поразена инфраструктура и жертви в Ормузкия проток

Американските сили използваха изтребители, дронове и военни кораби, за да поразят подземни складове за оръжие, логистични центрове и радарни системи по южното крайбрежие на Иран. Сериозни щети са нанесени в провинция Хормозган, пристанищния град Бандар Абас и стратегическия остров Кешм. Иранската държавна агенция IRNA потвърди, че при атаките са разрушени ключови мостове, транспортни тунели и пречиствателната станция за вода „Бонджи“ в град Джаск, което остави хиляди цивилни без питейна вода. Здравното министерство в Техеран съобщи за най-малко 50 загинали и над 500 ранени от началото на юлската кампания.

Техеран отвърна с удари по съюзниците на Вашингтон

Веднага след американските действия Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) предприе масирана ответна офанзива с балистични ракети и дронове срещу американски бази и регионални съюзници.

Кувейт: Ирански ракети удариха петролни и енергийни съоръжения, което принуди властите временно да затворят международното летище.

Ирански ракети удариха петролни и енергийни съоръжения, което принуди властите временно да затворят международното летище. Йордания и Бахрейн: Провтивовъздушната отбрана в Аман прехвана 10 ирански ракети, докато в Бахрейн бяха задействани сирени около американската авиобаза „Шейх Иса“.

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей обяви, че сключеното миналия месец временно примирие е окончателно „невалидно“ и заплаши САЩ с „незабравим урок“, ако нападенията продължат. Държавният департамент на САЩ издаде глобално предупреждение за повишена опасност при пътуване на американски граждани в чужбина поради риска от непредсказуема ескалация на конфликта.