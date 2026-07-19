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САЩ завършиха поредните си нощни удари срещу Иран

САЩ завършиха поредните си нощни удари срещу Иран

19 Юли, 2026 07:02, обновена 19 Юли, 2026 07:07 1 260 9

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Ескалацията в Близкия изток достигна връх след осма поредна нощ на въздушни атаки и ответни удари

САЩ завършиха поредните си нощни удари срещу Иран - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ приключиха поредната серия от масирани въздушни удари срещу Иран, съобщиха от Централното командване на САЩ (CENTCOM).

Атаката, проведена в ранните часове на 19 юли, е осмата поредна вълна от бомбардировки. Операцията беше разпоредена от президента Доналд Тръмп с цел бързо възмездие след смъртта на двама американски войници при ирански нападения в Йордания, предаде CBS News.

Поразена инфраструктура и жертви в Ормузкия проток

Американските сили използваха изтребители, дронове и военни кораби, за да поразят подземни складове за оръжие, логистични центрове и радарни системи по южното крайбрежие на Иран. Сериозни щети са нанесени в провинция Хормозган, пристанищния град Бандар Абас и стратегическия остров Кешм. Иранската държавна агенция IRNA потвърди, че при атаките са разрушени ключови мостове, транспортни тунели и пречиствателната станция за вода „Бонджи“ в град Джаск, което остави хиляди цивилни без питейна вода. Здравното министерство в Техеран съобщи за най-малко 50 загинали и над 500 ранени от началото на юлската кампания.

Техеран отвърна с удари по съюзниците на Вашингтон

Веднага след американските действия Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) предприе масирана ответна офанзива с балистични ракети и дронове срещу американски бази и регионални съюзници.

  • Кувейт: Ирански ракети удариха петролни и енергийни съоръжения, което принуди властите временно да затворят международното летище.
  • Йордания и Бахрейн: Провтивовъздушната отбрана в Аман прехвана 10 ирански ракети, докато в Бахрейн бяха задействани сирени около американската авиобаза „Шейх Иса“.

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей обяви, че сключеното миналия месец временно примирие е окончателно „невалидно“ и заплаши САЩ с „незабравим урок“, ако нападенията продължат. Държавният департамент на САЩ издаде глобално предупреждение за повишена опасност при пътуване на американски граждани в чужбина поради риска от непредсказуема ескалация на конфликта.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 4 Отговор
    АМЕРИКА Е ИЗГНИЛА ОТВЪТРЕ. В ДЪРЖАВА КЪДЕТО 10% ОТ НАСЕЛЕНИЕТО Е ФИЗИЧЕСКИ И ПСИХИАТРИЯ ОСВИДЕТЕЛСТВАНО ЗА НЕГОДНО ЗА РАБОТА (ГЛАВНО НАРКОМАНИЯ)
    .... И ОЩЕ 30% ЖИВЕЕ В СМЕСЕНИ ГЕТА
    ( КОИТО ЗАМЕСТВАТ НАШИТЕ ЦИГАНСКИ МАХАЛИ)
    ... НЕ МОЖЕ ДА ИМА БЪДЕЩЕ
    ....
    И ДА - САМО БОГАТИТЕ СИ СТРОЯТ КЪЩИ ОТ БЕТОН И ТУХЛИ

    07:14 19.07.2026

  • 2 Госъ

    10 4 Отговор
    Само с бомбене не става… историята учи.. Иран са фанатици не им дреме за обикновените граждани .. с две думи блокади бомбене и икономически натиск няма да помогнат … Обаче в Сащ не е така в момента в който американците усетят с джоба си разходите за войната натиска върху Тръмп ще е огромен …

    07:14 19.07.2026

  • 3 копейка с чалма👳‍♀️

    5 11 Отговор
    Останах без петолъчка

    Коментиран от #5

    07:27 19.07.2026

  • 4 Казанлъшкия

    8 3 Отговор
    Американците и е.реите удрят и цивилни докато Иран нито веднъж не са ударили населението, а само американските военни бази.

    07:31 19.07.2026

  • 5 Персиец

    10 2 Отговор

    До коментар #3 от "копейка с чалма👳‍♀️":

    Доколкото виждам от ника ти, май си и без мозък. Събирай шекели.

    07:32 19.07.2026

  • 6 Механик

    1 1 Отговор
    Изивнете, някой знае ли дали Тръмп днес е обявил поредната окончателна победа?
    Вероятно вече е взел урана на аятоласите и е сменил режима... пак.

    07:49 19.07.2026

  • 7 Две войни в близост до нас

    2 1 Отговор
    и Резидента извади България от програмите за превъоръжаване на Европа?!

    Понеже триянският кон на Тръмп и на Путин срещу Европа трябва да е слаб и зависим!

    Как се нарича това?

    Коментиран от #9

    07:52 19.07.2026

  • 8 ПАК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    0 0 Отговор
    ЗА ГРАЖДАНИТЕ ТЕ ЩЕ ПОНЕСАТ УДАРА ОТ ТЪПОТИЯТА НА ОНЯ ДЕМИ СТАРЕЦ. А ТОЙ У БУНККЕРА ВЪВ СЕВЕРНАТА СТАЯ.

    07:56 19.07.2026

  • 9 Стоян Георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Две войни в близост до нас":

    Нарича се:
    Когато двама си мерят оная работа, не си пъхай задните джобове между тях.

    07:59 19.07.2026