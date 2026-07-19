Иран удари с ракети и дронове американски бази в Кувейт

Корпусът на ислямската революционна гвардия (IRGC) официално обяви масирани удари с балистични ракети и високотехнологични дронове по „ключови американски бази“ на територията на Кувейт.

Военната операция, провеждаща се в рамките на ескалиращата война между САЩ и Иран, е директен отговор на интензивните американски бомбардировки срещу иранска гражданска и военна инфраструктура в Южен Иран.

Според официално изявление на сухопътните сили на IRGC, разпространено от иранската държавна агенция Tasnim, ударите са били насочени основно срещу две стратегически локации: сухопътния логистичен център Camp Arifjan и военновъздушната база Ali Al Salem. Иранската страна твърди, че при нападенията е унищожена радарна система за ранно предупреждение, складове за оръжие, хангари за безпилотни апарати, както и две ракетни системи за залпов огън HIMARS. От IRGC допълват, че атаката е предизвикала огромни пожари и е довела до жертви сред американския военнослужещ състав.

Властите в Кувейт потвърдиха за мащабната въздушна заплаха, но оспориха мащаба на понесените поражения. Местната информационна агенция KUNA предава, че противовъздушната отбрана на страната е задействана незабавно и е успяла да прихване голяма част от враждебните ракети и дронове. Въпреки това, падащи отломки са предизвикали пожари в няколко жилищни района и са нанесени значителни материални щети на ключова петролна рафинерия на Кувейтската петролна корпорация (KPC). Поради продължаващата заплаха от нови въздушни вълни, операциите на Международното летище в Кувейт бяха временно преустановени.

Конфликтът, който се възобнови с пълна сила след нарушаването на подписания с посредничеството на Пакистан меморандум за разбирателство, вече заплашва сигурността на целия Персийски залив. В официалното си съобщение IRGC отправи строго предупреждение към всички регионални правителства, които хостват американски сили. Иранските военни подчертаха, че всяка държава, позволяваща нейна територия да бъде използвана като плацдарм за атаки срещу Ислямската република, ще понесе съответните пропорционални удари.

Американското централно командване (CENTCOM) потвърди в социалната мрежа X (x.com), че е завършило поредната поредица от офанзивни вълни срещу ирански обекти в провинция Хормозган, целящи да отслабят капацитета на Техеран да блокира корабоплаването в Ормузкия проток.

Международната общност следи ситуацията с нарастваща тревога. По данни на Al Jazeera, Китай и Пакистан вече призоваха за незабавно прекратяване на огъня и спешно подновяване на дипломатическия диалог в Швейцария, за да се предотврати пълномащабна регионална война.