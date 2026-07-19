Нетаняху прие аржентинския посланик и му пожела победа на Световното първенство

Израелският премиер Бенямин Нетаняху пожела победа на аржентинския национален отбор на финала на Световното първенство. Той предаде това послание на аржентинския президент Хавиер Майли по време на среща с посланика на южноамериканската република, равин Симон Аксел Вахниш.

Видеозапис от срещата на Нетаняху с аржентинския дипломат беше разпространен от пресслужбата на премиера. Посланикът подари на премиера топка от Световното първенство от същия модел, използван в мачовете, и фланелка на аржентинския национален отбор. Вахниш също така позволи на Нетаняху да прослуша гласово съобщение от Майли на телефона си, превеждайки го от испански на иврит.

Израелският премиер веднага продиктува отговор, редувайки се между иврит и английски, и пожела победа на аржентинския национален отбор във финалния мач срещу Испания на 19 юли. „Хавиер, ти си приятел, истински приятел. Ние те подкрепяме, ние подкрепяме Аржентина по много начини, включително утре. Успех!“, каза Нетаняху.