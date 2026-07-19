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Нетаняху прие аржентинския посланик и му пожела победа на Световното първенство

Нетаняху прие аржентинския посланик и му пожела победа на Световното първенство

19 Юли, 2026 08:07 990 21

  • израел-
  • аржентина-
  • посланик-
  • бенямин нетаняху-
  • световно първенство по футбол

Тази вечер Аржентина се изправя срещу Испания на финала

Нетаняху прие аржентинския посланик и му пожела победа на Световното първенство - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Израелският премиер Бенямин Нетаняху пожела победа на аржентинския национален отбор на финала на Световното първенство. Той предаде това послание на аржентинския президент Хавиер Майли по време на среща с посланика на южноамериканската република, равин Симон Аксел Вахниш.

Видеозапис от срещата на Нетаняху с аржентинския дипломат беше разпространен от пресслужбата на премиера. Посланикът подари на премиера топка от Световното първенство от същия модел, използван в мачовете, и фланелка на аржентинския национален отбор. Вахниш също така позволи на Нетаняху да прослуша гласово съобщение от Майли на телефона си, превеждайки го от испански на иврит.

Израелският премиер веднага продиктува отговор, редувайки се между иврит и английски, и пожела победа на аржентинския национален отбор във финалния мач срещу Испания на 19 юли. „Хавиер, ти си приятел, истински приятел. Ние те подкрепяме, ние подкрепяме Аржентина по много начини, включително утре. Успех!“, каза Нетаняху.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    08:15 19.07.2026

  • 2 Баш Хайдутин и действащ комунист

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    08:19 19.07.2026

  • 3 Малката Бахама

    12 3 Отговор
    Ква е таз праскиня до Нетаняху ?
    От Пасьола питат !!!

    Коментиран от #10

    08:20 19.07.2026

  • 4 Путин

    6 12 Отговор
    Цената на руския „напредък“
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    Съотношение на загубите: Заради масовото използване на AI-дронове и прецизно оръжие от Украйна, съотношението на загубите на фронта през първата половина на 2026 г. скочи до потресаващите 8 към 1 в полза на Украйна.

    Коментиран от #12

    08:46 19.07.2026

  • 5 Масква Гарит

    5 7 Отговор
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    Милана да отдели една статийка за вчерашните резили в москва
    Ако може?

    08:47 19.07.2026

  • 6 Бункерен Гном

    3 12 Отговор
    Скоро ше хвърлям Белият Парцал
    Че тез Украинци ме лупкат като Шкембе Във Дувар

    Коментиран от #17

    08:49 19.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Снощи Кремъл воюва със

    2 10 Отговор
    4 жилищни блока и ако бъдем честни ги Разгроми!!!
    Браво Братя
    Сила мощ

    08:51 19.07.2026

  • 9 Сивата котка

    3 2 Отговор
    Е, щом са от едно брашно, няма как да не му пожелае успех.

    08:56 19.07.2026

  • 10 Сивата котка

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Малката Бахама":

    Сигурно Нетаняховца.

    08:57 19.07.2026

  • 11 Да Уточним

    3 2 Отговор
    Жената на снимката е Сара Нетаняху, неговата съпруга

    09:04 19.07.2026

  • 12 Руснак без крак...

    4 10 Отговор

    До коментар #4 от "Путин":

    Руснаците сме най-ентелегентната нация.
    На крачка пред шимпанзетата !!! Като доказателство - веднага след шимпанзето Арбек, в космоса полита и руснак Гагарин 👆

    09:05 19.07.2026

  • 13 Хазарски Жид

    9 5 Отговор
    Щом Сатаняху е за аржентинците, значи ще паднат! Всички нормални хора сме за испанците! С Бога напред!

    09:25 19.07.2026

  • 14 Микола Ухилянт

    7 4 Отговор
    Тук един изпушил пише глупости в несвяст. Ние украинците вече минахме 3 000 000 жертви от ВСУ.

    09:28 19.07.2026

  • 15 тук

    4 1 Отговор
    сме на една вълна с няху...

    09:31 19.07.2026

  • 16 Казанлъшкия

    3 2 Отговор
    Биби има най-г.розната жена на света. Как стои с това влечуго, страшен професионалист, признал съм го.

    Коментиран от #21

    09:32 19.07.2026

  • 17 Путинчо

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    До коментар #6 от "Бункерен Гном":

    Затова пък си стоя в 120 000 кв.км украинска територия и не мисля да се връщам. Явно защото ям много бой...

    09:34 19.07.2026

  • 18 Посланикът равин

    1 1 Отговор
    Омразата между испанци и евреи е много стара. Навремето евреите се спасяват от испанската инквизиция, бягайки в Османската империя. Та до сега. Правете си извода.

    10:29 19.07.2026

  • 19 Абе, другари,

    2 0 Отговор
    Статията е за Израел, Аржентина и световното, вие ми пишете за Путин, Украйна и бензина. Дет’ се вика, едно си баба знай, едно си бай.

    10:33 19.07.2026

  • 20 Логика има

    0 0 Отговор
    Испания призна 2024 Палестина като държава,бойкотира евровизия 2026, забрани полети над територията си за самолети участващи във войната срещу Иран

    10:52 19.07.2026

  • 21 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Казанлъшкия":

    Е той пък много красив, бе.

    10:58 19.07.2026