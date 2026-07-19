Нетаняху прие аржентинския посланик и му пожела победа на Световното първенство

Израелският премиер Бенямин Нетаняху пожела победа на аржентинския национален отбор на финала на Световното първенство. Той предаде това послание на аржентинския президент Хавиер Майли по време на среща с посланика на южноамериканската република, равин Симон Аксел Вахниш.
Видеозапис от срещата на Нетаняху с аржентинския дипломат беше разпространен от пресслужбата на премиера. Посланикът подари на премиера топка от Световното първенство от същия модел, използван в мачовете, и фланелка на аржентинския национален отбор. Вахниш също така позволи на Нетаняху да прослуша гласово съобщение от Майли на телефона си, превеждайки го от испански на иврит.
Израелският премиер веднага продиктува отговор, редувайки се между иврит и английски, и пожела победа на аржентинския национален отбор във финалния мач срещу Испания на 19 юли. „Хавиер, ти си приятел, истински приятел. Ние те подкрепяме, ние подкрепяме Аржентина по много начини, включително утре. Успех!“, каза Нетаняху.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Владимир Путин, президент
Русия ще победи в Украйна, грабне трофея в Мондиала и пусне в Крим бензин 👆
08:15 19.07.2026
2 Баш Хайдутин и действащ комунист
08:19 19.07.2026
3 Малката Бахама
От Пасьола питат !!!
Коментиран от #10
08:20 19.07.2026
4 Путин
Във военната наука има понятие „Пирова победа“ – победа, която е толкова скъпа, че реално те съсипва.
Съотношение на загубите: Заради масовото използване на AI-дронове и прецизно оръжие от Украйна, съотношението на загубите на фронта през първата половина на 2026 г. скочи до потресаващите 8 към 1 в полза на Украйна.
Коментиран от #12
08:46 19.07.2026
5 Масква Гарит
Милана да отдели една статийка за вчерашните резили в москва
Ако може?
08:47 19.07.2026
6 Бункерен Гном
Че тез Украинци ме лупкат като Шкембе Във Дувар
Коментиран от #17
08:49 19.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Снощи Кремъл воюва със
Браво Братя
Сила мощ
08:51 19.07.2026
9 Сивата котка
08:56 19.07.2026
10 Сивата котка
До коментар #3 от "Малката Бахама":Сигурно Нетаняховца.
08:57 19.07.2026
11 Да Уточним
09:04 19.07.2026
12 Руснак без крак...
До коментар #4 от "Путин":Руснаците сме най-ентелегентната нация.
На крачка пред шимпанзетата !!! Като доказателство - веднага след шимпанзето Арбек, в космоса полита и руснак Гагарин 👆
09:05 19.07.2026
13 Хазарски Жид
09:25 19.07.2026
14 Микола Ухилянт
09:28 19.07.2026
15 тук
09:31 19.07.2026
16 Казанлъшкия
Коментиран от #21
09:32 19.07.2026
17 Путинчо
До коментар #6 от "Бункерен Гном":Затова пък си стоя в 120 000 кв.км украинска територия и не мисля да се връщам. Явно защото ям много бой...
09:34 19.07.2026
18 Посланикът равин
10:29 19.07.2026
19 Абе, другари,
10:33 19.07.2026
20 Логика има
10:52 19.07.2026
21 РЕАЛИСТ
До коментар #16 от "Казанлъшкия":Е той пък много красив, бе.
10:58 19.07.2026