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Засилена охрана на вечерята на кореспондентите с Тръмп

Засилена охрана на вечерята на кореспондентите с Тръмп

19 Юли, 2026 09:00 849 15

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За участниците във вечерята ще бъдат въведени електронни билети

Засилена охрана на вечерята на кореспондентите с Тръмп - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Приемът на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом, отложен за 24 юли поради опита за покушение срещу президента на САЩ Доналд Тръмп на 25 април, ще протече със засилена охрана, съобщи New York Post.

Тръмп по-рано потвърди, че ще говори на приема, който ще се проведе в хотел „Уолдорф Астория“, бивша собственост на неговата компания в центъра на Вашингтон.

New York Post отбелязва, че за участниците във вечерята ще бъдат въведени електронни билети. Новото място е значително по-малко от предишното, което улеснява Тайните служби да проверяват участниците и намалява шансовете на неканени гости да проникнат на събитието, добавя изданието. „Уверени сме в плана за сигурност за това събитие“, каза говорителят на Тайните служби Том Линч пред вестника, отбелязвайки, че агентите са работили с това място и преди.

Стрелбата е станала на 25 април в хотел „Вашингтон Хилтън“ в столицата на САЩ по време на годишния прием на асоциацията, на който е присъствал целият висш щатски орган на администрацията, включително Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс. Стрелецът е арестуван и идентифициран като 31-годишния Коул Томас Алън. По-късно е установено, че той преди това е резервирал стая във „Вашингтон Хилтън“ и е успял да внесе оръжие.

Алън е обвинен в опит за убийство на президента на САЩ, транспортиране на огнестрелно оръжие и боеприпаси с намерение за извършване на тежко престъпление и използване на огнестрелно оръжие при извършване на тежко престъпление.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаменей

    6 0 Отговор
    Гаквото почукало такова отвърнало.

    Коментиран от #13

    09:06 19.07.2026

  • 2 к0к0рч0 💋🍌

    6 0 Отговор
    оня ден бях на плаж корал и целия бе ограден с тел, имаше табели на всеки метър с надпис "частна собственост" и разни тежковъоръжени мутри гонеха хората

    питах единия ко пазят и вика плажа е собственост на някъв бивш премиер, не каза кой

    09:08 19.07.2026

  • 3 От Факти

    0 0 Отговор
    Кой ще присъства?

    Коментиран от #5

    09:18 19.07.2026

  • 4 пръц

    5 0 Отговор
    Както върви следващата дупка няма да е в ухото, а в челото.

    09:19 19.07.2026

  • 5 хехе

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "От Факти":

    как кой от факти ще присъства маракартечарката.

    09:20 19.07.2026

  • 6 Обективен

    4 0 Отговор
    Иранците са решили да ликвидират Тръмп като знак на отмъщение за техния върховен лидер, а и за бъдещ урок на САЩ. Те ще имат и тайната подкрепа на демократите , които разбира се мразят Иран, но повече мразят Тръмп, на кубинците, на венецуелците и разбира се на европейците, които пострадаха най-силно от политиката на американския президент. Разсъждавайки по този начин, мисля, че това е неизбежно.

    Коментиран от #7

    09:25 19.07.2026

  • 7 Демократъ

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Обективен":

    Озраелците ще се ппгрижат както за иСран така и за Сащ както и за Демолратите да не видят още 150 години мандат

    Коментиран от #9

    09:35 19.07.2026

  • 8 Механик

    2 0 Отговор
    Рижия слаботоков "почвам да бегам, баце". Хахаха!

    09:37 19.07.2026

  • 9 Механик

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Демократъ":

    Само дето любимите ти ДЕМОКРАТИ в САЩ са до един ЕВРЕИ. Ама до един. Един няма дето да е от друго котило.

    09:40 19.07.2026

  • 10 Раковски

    0 4 Отговор
    Константиновка отново в Украйна!

    Въоръжените сили на Украйна си върнаха контрола над Константиновка в
    Донецка област
    ​ДОНЕЦК, 19 юли 2026 г. – Украинският град Константиновка отново е под пълния контрол на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) след мащабна операция по прочистване. Бойци от 425-и отделен щурмови полк „Скеля“ проведоха успешна и високоинтензивна тактическа акция, с която изтласкаха руските окупационни сили от централните части на населеното място и издигнаха националния синьо-жълт флаг над ключови сгради.
    ​Официалното потвърждение за успеха беше разпространено чрез видеоклип в каналите на полка, показващ украински щурмоваци в разрушените от тежките боеве централни райони и пред емблематичния знак на входа на града. Тази операция отбелязва сериозен тактически обрат на фронта, тъй като по-рано този месец руското военно командване декларира, че е установило траен контрол над този стратегически важен пункт в Донецка област, опитвайки се да го превърне в преден плацдарм за по-нататъшно настъпление.
    ​От командването на „Скеля“ съобщиха, че централната градска част е напълно зачистена от противникови елементи, а новите отбранителни позиции вече са укрепени срещу евентуални опити за руски контраатаки.
    Възстановяването на украинския суверенитет над града демонстрира високата оперативна способност на щурмовите подразделения на ВСУ и успешно парира плановете на руската армия за бърз оперативен пробив в направленията към Славянск и Краматорск. Опе

    Коментиран от #11

    09:53 19.07.2026

  • 11 Раковски

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Раковски":

    Операциите по пълното подсигуряване на покрайнините продължават.

    Коментиран от #15

    09:54 19.07.2026

  • 12 Полицаи САДИСТИ

    1 0 Отговор
    Полицията в Перник изтезават хора с агресивни Роми и бандити на ГЕРБ, използват и малки деца да ги учат да убиват!!Защо никой не реагира същите ми пращат луди роми да ме бият с ток!......Мирослав Германов град Базел Швейцария

    09:55 19.07.2026

  • 13 Полицаи САДИСТИ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хаменей":

    Полицията в Перник изтезават хора с агресивни Роми и бандити на ГЕРБ, използват и малки деца да ги учат да убиват!!Защо никой не реагира същите ми пращат луди роми да ме бият с ток!......Мирослав Германов град Базел Швейцария

    09:56 19.07.2026

  • 14 ВЕСЕЛЯК

    1 0 Отговор
    Приемам залози кой пръв ще даде фира. Тръмп или Зели.
    Моля, тези които са за Тръмп да сложат плюс, а тия дето предпочитат Зели да е първи, да сложат минус.
    Успех на участниците!

    10:04 19.07.2026

  • 15 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Раковски":

    Мдааа! Знам това. И Курск е ваш, а Бахмут го държат азовците още.

    10:06 19.07.2026