Засилена охрана на вечерята на кореспондентите с Тръмп

Приемът на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом, отложен за 24 юли поради опита за покушение срещу президента на САЩ Доналд Тръмп на 25 април, ще протече със засилена охрана, съобщи New York Post.
Тръмп по-рано потвърди, че ще говори на приема, който ще се проведе в хотел „Уолдорф Астория“, бивша собственост на неговата компания в центъра на Вашингтон.
New York Post отбелязва, че за участниците във вечерята ще бъдат въведени електронни билети. Новото място е значително по-малко от предишното, което улеснява Тайните служби да проверяват участниците и намалява шансовете на неканени гости да проникнат на събитието, добавя изданието. „Уверени сме в плана за сигурност за това събитие“, каза говорителят на Тайните служби Том Линч пред вестника, отбелязвайки, че агентите са работили с това място и преди.
Стрелбата е станала на 25 април в хотел „Вашингтон Хилтън“ в столицата на САЩ по време на годишния прием на асоциацията, на който е присъствал целият висш щатски орган на администрацията, включително Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс. Стрелецът е арестуван и идентифициран като 31-годишния Коул Томас Алън. По-късно е установено, че той преди това е резервирал стая във „Вашингтон Хилтън“ и е успял да внесе оръжие.
Алън е обвинен в опит за убийство на президента на САЩ, транспортиране на огнестрелно оръжие и боеприпаси с намерение за извършване на тежко престъпление и използване на огнестрелно оръжие при извършване на тежко престъпление.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаменей
Коментиран от #13
09:06 19.07.2026
2 к0к0рч0 💋🍌
питах единия ко пазят и вика плажа е собственост на някъв бивш премиер, не каза кой
09:08 19.07.2026
3 От Факти
Коментиран от #5
09:18 19.07.2026
4 пръц
09:19 19.07.2026
5 хехе
До коментар #3 от "От Факти":как кой от факти ще присъства маракартечарката.
09:20 19.07.2026
6 Обективен
Коментиран от #7
09:25 19.07.2026
7 Демократъ
До коментар #6 от "Обективен":Озраелците ще се ппгрижат както за иСран така и за Сащ както и за Демолратите да не видят още 150 години мандат
Коментиран от #9
09:35 19.07.2026
8 Механик
09:37 19.07.2026
9 Механик
До коментар #7 от "Демократъ":Само дето любимите ти ДЕМОКРАТИ в САЩ са до един ЕВРЕИ. Ама до един. Един няма дето да е от друго котило.
09:40 19.07.2026
10 Раковски
Въоръжените сили на Украйна си върнаха контрола над Константиновка в
Донецка област
ДОНЕЦК, 19 юли 2026 г. – Украинският град Константиновка отново е под пълния контрол на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) след мащабна операция по прочистване. Бойци от 425-и отделен щурмови полк „Скеля“ проведоха успешна и високоинтензивна тактическа акция, с която изтласкаха руските окупационни сили от централните части на населеното място и издигнаха националния синьо-жълт флаг над ключови сгради.
Официалното потвърждение за успеха беше разпространено чрез видеоклип в каналите на полка, показващ украински щурмоваци в разрушените от тежките боеве централни райони и пред емблематичния знак на входа на града. Тази операция отбелязва сериозен тактически обрат на фронта, тъй като по-рано този месец руското военно командване декларира, че е установило траен контрол над този стратегически важен пункт в Донецка област, опитвайки се да го превърне в преден плацдарм за по-нататъшно настъпление.
От командването на „Скеля“ съобщиха, че централната градска част е напълно зачистена от противникови елементи, а новите отбранителни позиции вече са укрепени срещу евентуални опити за руски контраатаки.
Възстановяването на украинския суверенитет над града демонстрира високата оперативна способност на щурмовите подразделения на ВСУ и успешно парира плановете на руската армия за бърз оперативен пробив в направленията към Славянск и Краматорск. Опе
Коментиран от #11
09:53 19.07.2026
11 Раковски
До коментар #10 от "Раковски":Операциите по пълното подсигуряване на покрайнините продължават.
Коментиран от #15
09:54 19.07.2026
12 Полицаи САДИСТИ
09:55 19.07.2026
13 Полицаи САДИСТИ
До коментар #1 от "Хаменей":Полицията в Перник изтезават хора с агресивни Роми и бандити на ГЕРБ, използват и малки деца да ги учат да убиват!!Защо никой не реагира същите ми пращат луди роми да ме бият с ток!......Мирослав Германов град Базел Швейцария
09:56 19.07.2026
14 ВЕСЕЛЯК
Моля, тези които са за Тръмп да сложат плюс, а тия дето предпочитат Зели да е първи, да сложат минус.
Успех на участниците!
10:04 19.07.2026
15 Механик
До коментар #11 от "Раковски":Мдааа! Знам това. И Курск е ваш, а Бахмут го държат азовците още.
10:06 19.07.2026