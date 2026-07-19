Засилена охрана на вечерята на кореспондентите с Тръмп

Приемът на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом, отложен за 24 юли поради опита за покушение срещу президента на САЩ Доналд Тръмп на 25 април, ще протече със засилена охрана, съобщи New York Post.

Тръмп по-рано потвърди, че ще говори на приема, който ще се проведе в хотел „Уолдорф Астория“, бивша собственост на неговата компания в центъра на Вашингтон.

New York Post отбелязва, че за участниците във вечерята ще бъдат въведени електронни билети. Новото място е значително по-малко от предишното, което улеснява Тайните служби да проверяват участниците и намалява шансовете на неканени гости да проникнат на събитието, добавя изданието. „Уверени сме в плана за сигурност за това събитие“, каза говорителят на Тайните служби Том Линч пред вестника, отбелязвайки, че агентите са работили с това място и преди.

Стрелбата е станала на 25 април в хотел „Вашингтон Хилтън“ в столицата на САЩ по време на годишния прием на асоциацията, на който е присъствал целият висш щатски орган на администрацията, включително Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс. Стрелецът е арестуван и идентифициран като 31-годишния Коул Томас Алън. По-късно е установено, че той преди това е резервирал стая във „Вашингтон Хилтън“ и е успял да внесе оръжие.

Алън е обвинен в опит за убийство на президента на САЩ, транспортиране на огнестрелно оръжие и боеприпаси с намерение за извършване на тежко престъпление и използване на огнестрелно оръжие при извършване на тежко престъпление.