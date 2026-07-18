Поне дузина закони и разпоредби нарушени, а общински съветник се заяде за лесно паркиране в синята зона на София

Колко проблема виждате на снимката? Подсказвам - 3. На пръв поглед това е зарядна станция за електромобили в синя зона в София, но … Първият проблем е, че е поставена хоризонтална зелена маркировка върху асфалта, но най-вероятно не от собственика на пътя. Собственикът е Столична община, а с договор тя е предоставила маркирането на ЦГМ. ЦГМ не поставят такива маркировки. Това означава, че най-вероятно някой си е позволил да маркира паркомясто, което няма право да прави.

Това коментира във "Фейсбук" общинският съветник Симеон Ставрев.

Вторият проблем е, че на стената на съседната сграда е сложена табелка, която приканва да не се паркира задълго на това паркомясто.

Паркомястото е на Столична община, която с договор е възложила на ЦГМ да регулира паркирането в града. В случая това паркомясто, което е оцветено в зелено, в част от синята зона. На него могат да спират автомобили на живущи или на платили почасово. Никой друг няма право да се разпорежда с това паркомясто.

Надписът е подвеждащ, защото може да откаже хора, които са си платили, да ползват паркомястото.

А свободните места в синя зона не са особено много.

Основно правило при зареждането на електромобили е, че кабелът за зареждане трябва да се поставя безопасно. Затова и зарядните станции обикновено, в най-добрия случай, са зад колата или от страната на куплунга за зареждане. В този случай зареждащият кабел или ще бъде на паветата или във въздуха, но при всяко положение ще пресича тротоара някъде, което означава, че може да го блокира. Тротоарът също е собственост на Столична община.

Снимка: Фейсбук

Подкрепям електромобилите, някой ден ще си купя. Те помагат за намаляване на замърсяването на въздуха. Но не подкрепям нещата да се правят нерегламентирано. Ако ЦГМ, Столична община или район Оборище са дали по някакъв начин разрешение за това, добре - да кажат. Но малко се съмнявам. Зарядни станции официално се маркират с друга хоризонтална маркировка, а също така се поставя и знак.

P.s. В този казус са нарушени други поне дузина закони, разпоредби и подзаконови актове. Податка за общинския съветник - има ли разрешение от МВР, СДВР и Общинската комисия за монтиране на тази зарядна станция. Коя община и с коя решение на СО и СОС разписало монтирането и т.н. Като кажем А, да продължим с азбуката ...