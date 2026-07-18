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Поне дузина закони и разпоредби нарушени, а общински съветник се заяде за лесно паркиране в синята зона на София

Поне дузина закони и разпоредби нарушени, а общински съветник се заяде за лесно паркиране в синята зона на София

18 Юли, 2026 19:16 911 11

  • симеон ставрев-
  • паркиране-
  • синя зона-
  • електромобили

А свободните места в синя зона не са особено много, призна общинският съветник

Поне дузина закони и разпоредби нарушени, а общински съветник се заяде за лесно паркиране в синята зона на София - 1
Снимка: Фейсбук
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Колко проблема виждате на снимката? Подсказвам - 3. На пръв поглед това е зарядна станция за електромобили в синя зона в София, но … Първият проблем е, че е поставена хоризонтална зелена маркировка върху асфалта, но най-вероятно не от собственика на пътя. Собственикът е Столична община, а с договор тя е предоставила маркирането на ЦГМ. ЦГМ не поставят такива маркировки. Това означава, че най-вероятно някой си е позволил да маркира паркомясто, което няма право да прави.

Това коментира във "Фейсбук" общинският съветник Симеон Ставрев.

Вторият проблем е, че на стената на съседната сграда е сложена табелка, която приканва да не се паркира задълго на това паркомясто.

Паркомястото е на Столична община, която с договор е възложила на ЦГМ да регулира паркирането в града. В случая това паркомясто, което е оцветено в зелено, в част от синята зона. На него могат да спират автомобили на живущи или на платили почасово. Никой друг няма право да се разпорежда с това паркомясто.

Надписът е подвеждащ, защото може да откаже хора, които са си платили, да ползват паркомястото.

А свободните места в синя зона не са особено много.

Основно правило при зареждането на електромобили е, че кабелът за зареждане трябва да се поставя безопасно. Затова и зарядните станции обикновено, в най-добрия случай, са зад колата или от страната на куплунга за зареждане. В този случай зареждащият кабел или ще бъде на паветата или във въздуха, но при всяко положение ще пресича тротоара някъде, което означава, че може да го блокира. Тротоарът също е собственост на Столична община.

Поне дузина закони и разпоредби нарушени, а общински съветник се заяде за лесно паркиране в синята зона на София
Снимка: Фейсбук

Подкрепям електромобилите, някой ден ще си купя. Те помагат за намаляване на замърсяването на въздуха. Но не подкрепям нещата да се правят нерегламентирано. Ако ЦГМ, Столична община или район Оборище са дали по някакъв начин разрешение за това, добре - да кажат. Но малко се съмнявам. Зарядни станции официално се маркират с друга хоризонтална маркировка, а също така се поставя и знак.

P.s. В този казус са нарушени други поне дузина закони, разпоредби и подзаконови актове. Податка за общинския съветник - има ли разрешение от МВР, СДВР и Общинската комисия за монтиране на тази зарядна станция. Коя община и с коя решение на СО и СОС разписало монтирането и т.н. Като кажем А, да продължим с азбуката ...


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    10 1 Отговор
    Така става когато София се напълни с тъпири!

    19:26 18.07.2026

  • 2 Софиянец

    10 0 Отговор
    Проблема на софиянци не този боклук по контейнерите а другия който се движи на два крака..! Най много наркомани и просяци има при нас..Такъв е живота..!

    19:26 18.07.2026

  • 3 Яшар

    6 0 Отговор
    Как сте се натикали в тази д.упк.а наречена столица ...а повечето си имате села и градчета за чудо и приказ ,свободно паркиране,чист въздух,зелено ...това Делиормана ,Помакия , Тракия, северозападнала, източно западнала дунавска...

    19:26 18.07.2026

  • 4 Авеее

    3 1 Отговор
    А че то това направо нищо, тук през една улица някакви идиоти са си нашили паркинг колчета със заключване директно върху асфалта, заключват си, отключват си, паркират си гражданите!? Кога ли, ще ми накипи и ще ги оригулирам, тъй като тия от общината спят😬

    19:27 18.07.2026

  • 5 Като утрепат някое дете с ток

    5 0 Отговор
    тогава мале каква вакханалия ще настане!

    19:31 18.07.2026

  • 6 Я па тея!

    3 1 Отговор
    Радев 4 пъти наруши конституцията, те за няква зона се ц.ганеят.

    19:34 18.07.2026

  • 7 А, това ЦГМ от

    5 0 Отговор
    Къде се пръкна, бе, че погълна всичките улици на София като бащиния и почна да ни ги продава поминутно, от скъпо по-скъпо, а все няма печалба, милото?!? Я, кажете, кой му е собственик, щото общината там е като беден роднина - мълчи и слуша!

    19:34 18.07.2026

  • 8 Софето

    4 0 Отговор
    Превърнаха София в надземен паркинг
    Няма паркоместа оли го Френи подземни, а не разчертани с баданарка улици

    19:35 18.07.2026

  • 9 Тука е като некаква жунгла!

    2 0 Отговор
    В Африка и Индия са по развити!

    19:36 18.07.2026

  • 10 🐂 г о в ед 0

    0 0 Отговор
    Го вед. Ооо ма ИК.му ша е. Хо рассасаго ве фооооооо. Го веден це , хх о ве д О

    19:51 18.07.2026

  • 11 Васко ДС-то

    0 0 Отговор
    Васко некадърника превърна София в гето няма тротоари, няма улици и всичко е в боклук

    19:55 18.07.2026

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