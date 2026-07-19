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Почина басистката на L7 Дженифър Финч

Почина басистката на L7 Дженифър Финч

19 Юли, 2026 12:11 882 1

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Светът на алтернативния рок скърби за загубата на емблематичната бунтарка от 90-те години

Почина басистката на L7 Дженифър Финч - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Световната рок сцена бе разтърсена от новината за кончината на Дженифър Финч – емблематичната басистка, вокалистка и съоснователка на алтернативната рок група L7. Тя почина на 59-годишна възраст на 18 юли 2026 г., само броени дни след като бе публично оповестена тежката ѝ диагноза – агресивна форма на рак на мозъка.

Новината за смъртта ѝ бе официално потвърдена от нейните колежки от групата чрез емоционално изявление в социалните мрежи. От Rolling Stone съобщават, че басистката е трябвало да пропусне предстоящото есенно прощално турне на бандата, озаглавено „The Last Hurrah“, заради внезапното влошаване на здравословното ѝ състояние.

Кратка, но жестока битка с болестта

Само пет дни преди фаталния край, на 13 юли, групата L7 сподели с феновете си, че Финч се бори с рак и е преминала през множество сложни операции с тежки усложнения. За броени часове организираната дарителска кампания в платформата GoFundMe успя да събере близо 400 000 долара за нейното домашно лечение и рехабилитация, като подкрепа оказаха музиканти от легендарни банди като Pearl Jam, Tool и Green Day. Въпреки огромната вълна от съпричастност, болестта прогресира светкавично.

Музикалното наследство на една рок икона

Дженифър Финч е родена на 5 август 1966 г. и се присъединява към L7 през 1986 г.. Тя се превръща в едно от ключовите лица на гръндж и „riot grrrl“ движението в началото на 90-те години. Музикалната библия Billboard отбелязва нейния огромен принос за суровия и безкомпромисен звук на групата, запечатан в златните албуми Smell the Magic (1990) и Bricks Are Heavy (1992). Последният включва и най-големия им глобален хит – сингъла „Pretend We're Dead“.

Освен с мощното си присъствие на сцената, Финч бе известна и като успешен визуален артист и фотограф, документирал автентичната пънк култура в Лос Анджелис. Нейни творби по-късно бяха изложени в Залата на славата на рокендрола. След дълга пауза тя се завърна в редиците на L7 за тяхното официално събиране през 2014 г. и участва в последния им студиен албум Scatter the Rats през 2019 г..

„Дженифър беше истински оригинал, който живееше изцяло по свои собствени правила“, споделиха в официалното си прес съобщение нейните съотборнички, цитирани от Stereogum. Музикалният свят губи един от най-ярките си и вдъхновяващи женски гласове в тежката алтернативна музика.



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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Пецата

    0 0 Отговор
    Музиката требва да става за ракиа и салата иначе не е никва музика разбираш ли вобще требва да си много прос да слушаш нещо дето не става за ракиа и салата 🤣

    13:49 19.07.2026