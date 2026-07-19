Новини
България »
Шеф Иван Манчев: "Мишлен" е много скъпа услуга

Шеф Иван Манчев: "Мишлен" е много скъпа услуга

19 Юли, 2026 12:01 1 535 62

  • иван манчев-
  • звезда мишлен-
  • ресторант-
  • обслужване

Държавата трябва да ни стане партньор, а не да ни бъде мащеха

Шеф Иван Манчев: "Мишлен" е много скъпа услуга - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Мишлен" е Шампионска лига. Там има определени критерии, за да можеш да създадеш "Мишлен" в България се изискват много инвестиции. За да се съгласи "Мишлен" да ни направи одит изисква много пари, после се изкарва доклад с препоръки. За да създадем това нещо държавата трябва да ни стане партньор, да вдигнем нивото, коментира шеф Иван Манчев.

Той уточни, че "Мишлен" е много скъпа услуга.

"Моментната снимка показва, че сме в правилната посока, но се чувстваме сами, защото никой не ни подкрепя. Тоест държавата трябва да ни стане партньор, а не да ни бъде мащеха", добави Манчев.

Истината е, че "Мишлен" е много дълъг процес, който може да продължи 3-5 години. Няма такова нещо като една страна не става. Това каза Ричард Алибегов в ефира на БНТ по повод дискусиите кога България ще има ресторант със звезда "Мишлен".

"Всичко тръгна от едно интервю, от един сайт и продължи да се споделя от много сайтове", продължи той.

По думите му ще има много доклади докато се стигне до решение ще има ли "Мишлен" звезда.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хохо Бохо

    60 3 Отговор
    Тоя е го внар със самочувствие. Кръгла нула. Държавата не ти е длъжна бе цър вул. Връщай се ма село в хоремага

    11:52 19.07.2026

  • 2 Хохо Бохо

    53 1 Отговор
    Докато лъжете клиентите с имитиращи продукти и имитиращи рецепти от тайланска през панамска та до индийска кухня Мишлен нанайси. Некъпаното е рядко неадекватно. Бил съм в ресторант със звезда мишлен, цените са като в столична кебабчийница и има 10 позиции барабар с десертите и всичките от региона, не от страната

    11:56 19.07.2026

  • 3 Не е за теб

    32 2 Отговор
    Ама дори и на сън !

    12:02 19.07.2026

  • 4 Добре

    51 2 Отговор
    Не мога да разбера - големите личности се изкарвате по телевизията - кошмари в кухнята, хелс китчъни не знам си какво и накрая какво? НУЛА на международната сцена. Бетер сте от футболистите ни. Онези поне не тежкареят по телевизиите и да реват за субсидии от държавата.

    Коментиран от #44

    12:03 19.07.2026

  • 5 майтап бе Уили

    25 2 Отговор
    Ами да се обърнат към Континентал или Барум като им скъп Мишлен

    12:06 19.07.2026

  • 6 Иво

    41 1 Отговор
    Още един въздухар е се изказа, навън са кръгла нула но тук се изживяват на звезди

    12:06 19.07.2026

  • 7 "Мишок" е много скъпа услуга

    11 2 Отговор
    но достъпна и за пенционери
    могат да хапнат поне достатъчно от раз с пенцийката

    Коментиран от #23

    12:07 19.07.2026

  • 8 В ресторант

    29 1 Отговор
    с "Мишлен" и картофи няма да ти дадат да белиш !

    12:07 19.07.2026

  • 9 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    41 2 Отговор
    Манчев , държавата не ти е длъжна с нищо ! Както на мен не помага така следва и на теб ,вас да не помага . Нито ви пречи нито нищо ,даже и не ви проверява престъпните данъчни схеми и престъпления. Хайде да си кажем истината -90% от ресторантите и хотелите в България не осигуряват служителите си на реалната работна заплата и извършват куп други данъчни престъпления ! Само заради тези престъпни схеми и действия хотелиерите и ресторантьорите следва да лежат по затворите . А вие дори имате наглостта да ревете и да търсите държавата да ви помагала . Засрами се

    Коментиран от #15

    12:09 19.07.2026

  • 10 От село

    21 1 Отговор
    Мишлен е зашеметен от българските хоремаци.

    12:10 19.07.2026

  • 11 Да си Ядат !

    8 1 Отговор
    Златните Рибки !

    Едвам Преглъщам Пържена Пастърва !

    12:10 19.07.2026

  • 12 Правилната база

    25 1 Отговор
    Придържайте се строго към основните принципи и правила на професиите си! Не се правете на интересни и не се опитвайте да се надскочите. Простотията и простащината винаги си проличават.

    12:11 19.07.2026

  • 13 За Шкембе Чрба !

    23 3 Отговор
    Не ми трябва ШЕФ Готвач !

    12:11 19.07.2026

  • 14 Иван

    23 2 Отговор
    Абе какъв Мишелин бе цървул какво ще им предложиш шкембе ли

    Коментиран от #16

    12:15 19.07.2026

  • 15 Кальо ментата

    7 9 Отговор

    До коментар #9 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Две основни неща в манталитета ни, които пречат и са остатък от комунистите:
    - Щом аз съм зле, що ти да си добре!?
    - Държавата е нещо абстрактно от хората в нея.
    Алооооо, НАРОДЕ!?
    Само заедно, като си помагаме ще успеем и …
    Държавата, тов сме ние.
    Да оставим комунизма в миналото!!!
    Всичко от нас зависи!

    Коментиран от #29

    12:16 19.07.2026

  • 16 Дори

    20 1 Отговор

    До коментар #14 от "Иван":

    и шкембе да приготвиш е изкуство , и това не може да приготви ! С уста и простотии не се готви , а с глава и ръце и с любов към кулинарията и клиентите , без значение кои са ! У тоя всичко това липсва !

    12:18 19.07.2026

  • 17 Сто

    27 1 Отговор
    Главен готвач се казва какво е тва шеф. Измислени титли.

    12:18 19.07.2026

  • 18 🦁ЩЩД🦁

    18 1 Отговор
    Във всяко заведение за хранене,като почнеш от селската механа и стигнеш до най-скъпите ресторанти се предлагат точно ТРИ неща-мазнини,белтъчини и въглехидрати.Нищо друго .Аз лично ги предпочитам по рецепти от нашенската кухня,може и от време на време и италианска.Другото е суета и облагане с данък на кулинарните извращения на безумно богатите.Говори се,че и тук има заведения,където един таратор струвал 10 евро.Яжте си го.

    12:18 19.07.2026

  • 19 БеГемот

    23 1 Отговор
    Тия са мега противни....някакви готвачи и селски хитреци...не им стъпвам ....

    12:19 19.07.2026

  • 20 Мисис Хорст

    5 0 Отговор
    Да, да комплект 16-ки 500 евро

    12:20 19.07.2026

  • 21 фен на сидеров

    10 0 Отговор
    преведено на български : само за милионери ! миришат ни краката !

    12:20 19.07.2026

  • 22 АГАТ а Кристи

    14 1 Отговор
    А ти си един нарцистичен кресльо и едно огромно НИЩО !

    12:20 19.07.2026

  • 23 пенсионер от Варна

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от ""Мишок" е много скъпа услуга":

    от кофите зад кухнята на Мишока !

    12:22 19.07.2026

  • 24 Дика

    7 0 Отговор
    Шеф Салам Манчев

    12:22 19.07.2026

  • 25 E нали всички сте тарикати

    14 0 Отговор
    Когото става дума за цените. А сега искате нашите данъци да прахосате.

    12:25 19.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ...

    17 0 Отговор
    Манталитета на българина все държавата да му дава. Държавата това си ти и всички ние тиквеник такъв.

    12:28 19.07.2026

  • 28 Кънчо

    14 1 Отговор
    Пак държавата ви е виновна, защото не ви дава помощи, демек ме ви е партньор! Гответе мазньочи, сервирайте ги на битови покривки и кандидатствайте за Мишлен!!! Знаеш ли колко струва обучението на истински готвач във Франция бе ? Ти такъв видял ли си да има в България? Тръгнал за Мишелин да се бори! Алооооууу ?

    12:29 19.07.2026

  • 29 Питане

    0 5 Отговор

    До коментар #15 от "Кальо ментата":

    Мента,
    Комунистите, които не са слезли от власт от далечната 1944г част от държавата ни ли са, защото "те колят, те бесат". Докато ги има - коментара ти ще е един мираж.
    А Господ Ленин е казал, че последния комунист ще умре в България и то, след всички българи

    Коментиран от #41, #50

    12:29 19.07.2026

  • 30 Ивелин Михайлов

    9 0 Отговор
    Хърватска има 2 мишлена вече

    12:31 19.07.2026

  • 31 Българин

    6 2 Отговор
    ИСКАМ ЗАБРАНА В БЪЛГАРИЯ ДА ИМА РЕСТОРАНТИ! ВСИЧКИ ДА СИ ЯДАТ У ТЯХ И НА КАУФЛАНД!

    12:33 19.07.2026

  • 32 Програмист

    2 11 Отговор
    Га ню вците в коментарите нямат пари за ресторант и затова мрънкат🤣😂

    Коментиран от #45

    12:34 19.07.2026

  • 33 мамник

    5 0 Отговор
    Абе, ние успахме евро зоната та тия нема да ги преметнем!!! Кви са тия???😕😕🫤🫤🤣

    Коментиран от #48, #49

    12:37 19.07.2026

  • 34 Какво

    6 0 Отговор
    Прави Манчев до Алибегов

    Няма ли чувство за мярка и такт.

    12:39 19.07.2026

  • 35 Евгени от Алфапласт

    9 0 Отговор
    Тоя селяк колко си е повярвал, брат, не е истина... Добре, че го свалят на земята отвреме-навреме.

    12:40 19.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Дай държаво

    7 0 Отговор
    Да,бе, партньор да ви ,,разчиства, пътя за бизнеса за да карате през просото и да ви плаща СО за Мишлен, но печалбите от таратор по 10 евро са си само за вас, като дори не давате касови бележки. Айде трайте, търбуси ненсситни

    12:52 19.07.2026

  • 44 Хохо Бохо

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Добре":

    Чакай, чакай малко, това, което цитираш е евтино забавление за плебса, тея са некви неадекватни актьори с поверхностни знания, неспособни мусака да ти направят. Истински професионалист няма да си губи времето с подобни тъпотии. Тва са някеи телевизионни герои, които вода да ти сварят ще я загорят

    12:53 19.07.2026

  • 45 Цитат

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Програмист":

    Доц.Н.Киселова казва: Аз, без нещо тестено, не сядам на масата!

    12:56 19.07.2026

  • 46 Хохо Бохо

    12 0 Отговор
    Добре помним как по време на ковида държавата намали ддс на тея некъпаните, а те не намалиха цените, дори и на храната за вкъщи. И още лапат по тая схема

    12:58 19.07.2026

  • 47 Този нечистоплътен

    5 0 Отговор
    мърляч. / знаете кого имам предвид/ само като го видят от Мишлен, ще му забранят да припарва до всякаква храна, която се сервира на хора в ресторант. Да се преквалифицира в областта на животновъдството.

    12:59 19.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Германец

    8 0 Отговор

    До коментар #33 от "мамник":

    Никой не сте успали ве пуснахме ви както през 2007 щото да ви приберем държавния резерв в ецб 😉😘 пък вие се мислете за тарикати 🤣😂 марсула лично каза на киро натъкмете данните и ви вкарваме🤡

    13:07 19.07.2026

  • 50 Чудя се

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Питане":

    Не предполагах че в 26 година в България има толкова умствеено изостансли хора. Или просто сте вече с деменция. И не само не помните, но и не можете да ммислите. жалки псевдо демократи.

    Коментиран от #62

    13:16 19.07.2026

  • 51 Докога на държавна сметка

    6 0 Отговор
    Вие да те сте някакви стратегически партньори на държавата, че постоянно ревете за помощи?
    Докога ще просите от държавата да ви дава пари, а вие само да бъркате буламачите и да вдигате цените?!
    Ще пукнете от алчност.

    Коментиран от #54

    13:20 19.07.2026

  • 52 Леля Пенка

    5 0 Отговор
    Да ти имам каскетчето мушморок.

    13:20 19.07.2026

  • 53 мишлен

    1 0 Отговор
    не дават на селски кръчми в колхозни държави!

    13:22 19.07.2026

  • 54 не просят от държавата

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "Докога на държавна сметка":

    гепят от данъците на хората

    13:25 19.07.2026

  • 55 ричарт алибегай с ланците

    2 0 Отговор
    ДАЙТЕ МИ ПАРИ!

    13:29 19.07.2026

  • 56 Мухаа ха!

    6 0 Отговор
    Какъв" Мишлен" какви пет цента бе,алибекче.И откъде накъде,държавата е длъжна да ви" подпомага"? С вашите пунта Мара готвачи " самонарекли се Шеф, не става.Не става с интериор между кръчма,ресторант и дискотека.Не става,с измислени ястия ,с две кръстосани парченца маруля,и нещо,като нищо.Мишлен е висш пилотаж.Формула Едно на ресторантският бизнес.Само посудата,покривки,салфетки столове изискват класа.Която да не копира,чужди решения.

    13:30 19.07.2026

  • 57 В тая скапана

    4 0 Отговор
    държава нищо не може да се случи.

    13:32 19.07.2026

  • 58 МИШОК,

    3 0 Отговор
    И ТИ СТАНА КЛАКЕР НА МУТРЕНСКИЯ КРЪЧМАРСКИ БИЗНЕС КОЙТО Е ВЕЧЕ БУЛАМАЧ И БРУТАЛНО СКЪПАРСКО.

    13:34 19.07.2026

  • 59 Безпристрастен

    4 0 Отговор
    От Мишлен, ако са попаднали на този измислен " Шеф", как рекламира месо от щандовете на една верига,ще видят звезда на Мишлен на 31 Февруари 2099 година.

    13:35 19.07.2026

  • 60 Не разкрасявайте блюдата

    2 0 Отговор
    Може ли да не украсявате ястията с цели листа и клонки от подправки? Само разхищавате ценни материали.

    13:38 19.07.2026

  • 61 Валентин

    3 0 Отговор
    Пак тая "държава", т.е аз и всички ние, трябва да ви плащаме понеже сте некадърни да си направите работещи бизнеси с добра хигиена, вкусно ядене, добро обслужване и приемливи цени. Фалирайте всички като нямате мозък да се адаптирате и подобрявате. Не ми дреме за вас.

    13:43 19.07.2026

  • 62 Питане

    0 1 Отговор

    До коментар #50 от "Чудя се":

    Комуняго с де менция,
    ДА, факти.!!!
    А ето от мен факти - Жельо имаше ли червена партийна книжка? ИМАШЕ !!!
    Стефан Софиянски има ли ? ИМА!
    Иван Костов има ли? - ИМА!
    Зайчара от Банки има ли? - ИМА!
    "Биволицата" БЕШЕ ЛИ В СДС? - БЕШЕ..
    Мога и още - искаш ли ???

    Дай сега ти един факт, блатнико без памет, че не сте на власт от 1944г та до сега. СДС е проект на Лилов и Луканов, а всички им бяха марионетки !
    "кръгли маси" и "Кой не скача е червен"...
    От такива като теб - съдържанието на корема - обратно !!!

    13:45 19.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове