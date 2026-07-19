Шеф Иван Манчев: "Мишлен" е много скъпа услуга

"Мишлен" е Шампионска лига. Там има определени критерии, за да можеш да създадеш "Мишлен" в България се изискват много инвестиции. За да се съгласи "Мишлен" да ни направи одит изисква много пари, после се изкарва доклад с препоръки. За да създадем това нещо държавата трябва да ни стане партньор, да вдигнем нивото, коментира шеф Иван Манчев.
Той уточни, че "Мишлен" е много скъпа услуга.
"Моментната снимка показва, че сме в правилната посока, но се чувстваме сами, защото никой не ни подкрепя. Тоест държавата трябва да ни стане партньор, а не да ни бъде мащеха", добави Манчев.
Истината е, че "Мишлен" е много дълъг процес, който може да продължи 3-5 години. Няма такова нещо като една страна не става. Това каза Ричард Алибегов в ефира на БНТ по повод дискусиите кога България ще има ресторант със звезда "Мишлен".
"Всичко тръгна от едно интервю, от един сайт и продължи да се споделя от много сайтове", продължи той.
По думите му ще има много доклади докато се стигне до решение ще има ли "Мишлен" звезда.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хохо Бохо
11:52 19.07.2026
2 Хохо Бохо
11:56 19.07.2026
3 Не е за теб
12:02 19.07.2026
4 Добре
Коментиран от #44
12:03 19.07.2026
5 майтап бе Уили
12:06 19.07.2026
6 Иво
12:06 19.07.2026
7 "Мишок" е много скъпа услуга
могат да хапнат поне достатъчно от раз с пенцийката
Коментиран от #23
12:07 19.07.2026
8 В ресторант
12:07 19.07.2026
9 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
Коментиран от #15
12:09 19.07.2026
10 От село
12:10 19.07.2026
11 Да си Ядат !
Едвам Преглъщам Пържена Пастърва !
12:10 19.07.2026
12 Правилната база
12:11 19.07.2026
13 За Шкембе Чрба !
12:11 19.07.2026
14 Иван
Коментиран от #16
12:15 19.07.2026
15 Кальо ментата
До коментар #9 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":Две основни неща в манталитета ни, които пречат и са остатък от комунистите:
- Щом аз съм зле, що ти да си добре!?
- Държавата е нещо абстрактно от хората в нея.
Алооооо, НАРОДЕ!?
Само заедно, като си помагаме ще успеем и …
Държавата, тов сме ние.
Да оставим комунизма в миналото!!!
Всичко от нас зависи!
Коментиран от #29
12:16 19.07.2026
16 Дори
До коментар #14 от "Иван":и шкембе да приготвиш е изкуство , и това не може да приготви ! С уста и простотии не се готви , а с глава и ръце и с любов към кулинарията и клиентите , без значение кои са ! У тоя всичко това липсва !
12:18 19.07.2026
17 Сто
12:18 19.07.2026
18 🦁ЩЩД🦁
12:18 19.07.2026
19 БеГемот
12:19 19.07.2026
20 Мисис Хорст
12:20 19.07.2026
21 фен на сидеров
12:20 19.07.2026
22 АГАТ а Кристи
12:20 19.07.2026
23 пенсионер от Варна
До коментар #7 от ""Мишок" е много скъпа услуга":от кофите зад кухнята на Мишока !
12:22 19.07.2026
24 Дика
12:22 19.07.2026
25 E нали всички сте тарикати
12:25 19.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 ...
12:28 19.07.2026
28 Кънчо
12:29 19.07.2026
29 Питане
До коментар #15 от "Кальо ментата":Мента,
Комунистите, които не са слезли от власт от далечната 1944г част от държавата ни ли са, защото "те колят, те бесат". Докато ги има - коментара ти ще е един мираж.
А Господ Ленин е казал, че последния комунист ще умре в България и то, след всички българи
Коментиран от #41, #50
12:29 19.07.2026
30 Ивелин Михайлов
12:31 19.07.2026
31 Българин
12:33 19.07.2026
32 Програмист
Коментиран от #45
12:34 19.07.2026
33 мамник
Коментиран от #48, #49
12:37 19.07.2026
34 Какво
Няма ли чувство за мярка и такт.
12:39 19.07.2026
35 Евгени от Алфапласт
12:40 19.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Дай държаво
12:52 19.07.2026
44 Хохо Бохо
До коментар #4 от "Добре":Чакай, чакай малко, това, което цитираш е евтино забавление за плебса, тея са некви неадекватни актьори с поверхностни знания, неспособни мусака да ти направят. Истински професионалист няма да си губи времето с подобни тъпотии. Тва са някеи телевизионни герои, които вода да ти сварят ще я загорят
12:53 19.07.2026
45 Цитат
До коментар #32 от "Програмист":Доц.Н.Киселова казва: Аз, без нещо тестено, не сядам на масата!
12:56 19.07.2026
46 Хохо Бохо
12:58 19.07.2026
47 Този нечистоплътен
12:59 19.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Германец
До коментар #33 от "мамник":Никой не сте успали ве пуснахме ви както през 2007 щото да ви приберем държавния резерв в ецб 😉😘 пък вие се мислете за тарикати 🤣😂 марсула лично каза на киро натъкмете данните и ви вкарваме🤡
13:07 19.07.2026
50 Чудя се
До коментар #29 от "Питане":Не предполагах че в 26 година в България има толкова умствеено изостансли хора. Или просто сте вече с деменция. И не само не помните, но и не можете да ммислите. жалки псевдо демократи.
Коментиран от #62
13:16 19.07.2026
51 Докога на държавна сметка
Докога ще просите от държавата да ви дава пари, а вие само да бъркате буламачите и да вдигате цените?!
Ще пукнете от алчност.
Коментиран от #54
13:20 19.07.2026
52 Леля Пенка
13:20 19.07.2026
53 мишлен
13:22 19.07.2026
54 не просят от държавата
До коментар #51 от "Докога на държавна сметка":гепят от данъците на хората
13:25 19.07.2026
55 ричарт алибегай с ланците
13:29 19.07.2026
56 Мухаа ха!
13:30 19.07.2026
57 В тая скапана
13:32 19.07.2026
58 МИШОК,
13:34 19.07.2026
59 Безпристрастен
13:35 19.07.2026
60 Не разкрасявайте блюдата
13:38 19.07.2026
61 Валентин
13:43 19.07.2026
62 Питане
До коментар #50 от "Чудя се":Комуняго с де менция,
ДА, факти.!!!
А ето от мен факти - Жельо имаше ли червена партийна книжка? ИМАШЕ !!!
Стефан Софиянски има ли ? ИМА!
Иван Костов има ли? - ИМА!
Зайчара от Банки има ли? - ИМА!
"Биволицата" БЕШЕ ЛИ В СДС? - БЕШЕ..
Мога и още - искаш ли ???
Дай сега ти един факт, блатнико без памет, че не сте на власт от 1944г та до сега. СДС е проект на Лилов и Луканов, а всички им бяха марионетки !
"кръгли маси" и "Кой не скача е червен"...
От такива като теб - съдържанието на корема - обратно !!!
13:45 19.07.2026