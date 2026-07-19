Явор Божанков: Няма разминаване във външната политика, иначе щеше да има уволнения в МВнР

Няма разминаване в позицията по отношение на помощта за Украйна. Ако имаше такова, външният министър щеше да е уволнен, неговият стол щеше да е изстинал. Това каза бившият депутат Явор Божанков в ефира на БНТ.
Това, според мен, си е някаква целенасочена стратегия на кабинета. Тя не е от вчера. Когато Радев беше президент, той имаше също такова поведение - пред партньорите от НАТО едно, за вътрешна употреба друго - малко по-различни послания. Разликата е, че тогава не зависеше от него, а сега в изпълнителната власт всичко зависи от него. И този опит да седне на два стола, един шезлонг, две табуретки между Русия, САЩ, ЕС и вътрешната политика в България е много сложно упражнение. То може да просъществува месец-два, но в крайна сметка в ерата на информационните технологии не може да очакваме, че тези послания няма да стигнат до всички избиратели, посочи Божанков.
И тук Маргарет Тачър има една мисъл, която ми се струва подходяща, "че когато един политик се опита да се хареса на всички, накрая не се харесва на никой, ама и не върши никаква работа". Мисля, че сме в тази хипотеза, добави той.
"Ние сме претръпнали да ни плашат с бензин по 5 евро, студена и гладна зима и ядрен удар. Когато се случи за пръв път йодните таблетки в България свършваха за ден. Сега на никой не му пука. Правеното на политика със страх е нещо, което сме виждали - плашиха ни с еврото, с Шенген, сега ни плашат с ядрен удар. Трябва нещо друго да измислят. Моментът е изключително важен - България се позиционира не просто като лоялен съюзник на НАТО и Европа, България застана рамо до рамо с един народ, който е жертва на агресия. Това приятелство ще трае с поколения. Защо го унищожаваме с тези послания. Всички информационни агенции по света отразяват позицията на България и тя е повече от притеснителна", допълни още Явор Божанков.
И добави: Като казват национален интерес нека го дефинират. Казват не в "Коалицията на желаещите", но да кажат къде. Те са на върха на държавата. Като не откриват там националния интерес, нека дефинират къде е.
По думите му България е спечелила много от войната. "Само износа на продукти, свързани с отбраната от началото на войната досега надхвърля 7 млрд. евро", уточни той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пръц
12:27 19.07.2026
2 Проблема Е !
Във Вътрешната Политика !
Коментиран от #9, #10
12:28 19.07.2026
3 Ясно е
12:29 19.07.2026
4 Оня под Коня
Коментиран от #5
12:30 19.07.2026
5 Оня под Коня
До коментар #4 от "Оня под Коня":Само Малко. Много Малко.
12:32 19.07.2026
6 Истината
Коментиран от #8
12:32 19.07.2026
7 АГАТ а Кристи
12:34 19.07.2026
8 истината
До коментар #6 от "Истината":Просто политическия мащаб на Радев не е за такъв висш пилотаж
12:36 19.07.2026
9 Проблема е че пишеш Разкрачено
До коментар #2 от "Проблема Е !":Не би трябвало да е допустимо.
12:36 19.07.2026
10 ИСТИНАТА!
До коментар #2 от "Проблема Е !":Няма никакъв проблем!
Просто жълтопаветните бордюри ,много ги боли,че вече не са фактор и народът ги отсвири на изборите!
Свиквайте,така ще бъде!
Успех на Радев,в нелеката борба и тежкото Борисово-Пеевско наследство...!
Коментиран от #21
12:37 19.07.2026
11 Най сетне
12:38 19.07.2026
12 Фейк - либераст
12:38 19.07.2026
13 Мурка
Коментиран от #20
12:41 19.07.2026
14 Гост
12:44 19.07.2026
15 Божо ще се кандидатира ли за кмет
Коментиран от #22
12:44 19.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 АМАН!
Коментиран от #25, #38
12:46 19.07.2026
18 Културен Антрополог
12:46 19.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Направо е разпищолен
До коментар #13 от "Мурка":Едно към едно. Като гол охлюв е.
12:47 19.07.2026
21 АМАН!
До коментар #10 от "ИСТИНАТА!":"ИСТИНАТА" ВИ Е ПРИМЕР ЗА СЪЗНАТЕЛНА ЗАБЛУЖДАВАЩА ЛЪЖА, ПО ПРИМЕРА И ОБРАЗЕЦА НА СЪЗНАТЕЛНИЯ ДВУЛИЧНИК РУМЕН РАДЕВ.
Коментиран от #24, #39
12:48 19.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Като деца след дъжд
12:50 19.07.2026
24 Целта на проекта беше
До коментар #21 от "АМАН!":Ликвидиране на Възраждане като значима политическа сила но твърдото ядро на Възраждане не позволи това да се случи. След всяко едно народно пиянство би следвало народа да изтрезнее но нашия народ не е способен бързо да се ориентира.
Коментиран от #40
13:01 19.07.2026
25 2015
До коментар #17 от "АМАН!":Не е ли друг президент на страната. Макар че като цяло може би си прав.
Коментиран от #32
13:08 19.07.2026
26 Нали вече не е в парламента?
Коментиран от #29, #31
13:09 19.07.2026
27 Ганчев
13:10 19.07.2026
28 Но със странна министърка
13:13 19.07.2026
29 Той май беше кандидат за кмет
До коментар #26 от "Нали вече не е в парламента?":Може пак да се кандидатира а може и за президент да се кандидатира или за вицепрезидент или за евродепутат защо не и за депутат може скоро пак да има избори. Правителството на Желязков имаше внушителна парламентарна подкрепа но как падна. . ...
13:15 19.07.2026
30 Котка
13:17 19.07.2026
31 Точно щото вече не е депутат за сега
До коментар #26 от "Нали вече не е в парламента?":Точно за това има нужда от изява !!!
13:18 19.07.2026
32 Варшавската декларация от 2018 година
До коментар #25 от "2015":Благодаря за правилната забележка, защото Румен Радев не е бил президент през 2015 година и въпросната Варшавска декларация не е от 2015 година, а е от 9 юни 2018 година, подписана от празидента Румен Радев във Варшава. Объркването ми с годината е, защото в поста се цитира 2015 година като създаване на Регионална коалиция за разширяване на НАТО на Изток. Прочетете поста, в който е публикувана и декларацията, подписана тогава от президента Румен Радев...
Коментиран от #34
13:28 19.07.2026
33 С И С
13:29 19.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 НEВЕРОЯТНИ Т ПAЦИ
Железопътната линия Пекин - Шанхай. Камера от локомотивния машинист, която е млада китайка.
Скорост на движение 350 км/ч, която се показва на индикаторите пред всички.
В самият влак - комфорт, удобства и изрядна чистота.
В това време една балканска държава деградира от 35 години като се дава трибуна на откровено откачени хора, тъпи политици-корумпета, деградирали алкохолици и наркомани, дърти лаладжии и безделници, и поръчкови журналисти.
13:34 19.07.2026
36 Абе какво стана с келемето му с пищова
13:36 19.07.2026
37 Никой
13:41 19.07.2026
38 Варшавската декларация 2018 година
До коментар #17 от "АМАН!":Уточнение на допуснати неточности относно подписаната от президента Румен Радев Варшавска декларация, което е станало във Варшава през 2018 година, без забележки от негова страна, въпреки обратните предварителни заявления. Годината 2015 Румен Радев не е бил президент, а тогава в Букурещ се учредява Местна коалиция за разширяване на НАТО на Изток, в която фигурират 9 регионални държави, а коалицията е наречена съкратено Б9(Букурещ9).
Коментиран от #41
13:42 19.07.2026
39 Боли ме фара за...
До коментар #21 от "АМАН!":...твоите жълтопаветни сълзливи анализи,с големи букви...!
Свиквайте!
Радев ще кара влака!
Моите съболезнования!
13:44 19.07.2026
40 СЪВЕТ!
До коментар #24 от "Целта на проекта беше":Намали конспиративните филми...!
13:45 19.07.2026
41 Дай пояснения,ако обичаш...!
До коментар #38 от "Варшавската декларация 2018 година":Щото нищо не се разбра от ,,дълбоката" ти мисъл...?!
13:48 19.07.2026