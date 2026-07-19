Явор Божанков: Няма разминаване във външната политика, иначе щеше да има уволнения в МВнР

Няма разминаване в позицията по отношение на помощта за Украйна. Ако имаше такова, външният министър щеше да е уволнен, неговият стол щеше да е изстинал. Това каза бившият депутат Явор Божанков в ефира на БНТ.

Това, според мен, си е някаква целенасочена стратегия на кабинета. Тя не е от вчера. Когато Радев беше президент, той имаше също такова поведение - пред партньорите от НАТО едно, за вътрешна употреба друго - малко по-различни послания. Разликата е, че тогава не зависеше от него, а сега в изпълнителната власт всичко зависи от него. И този опит да седне на два стола, един шезлонг, две табуретки между Русия, САЩ, ЕС и вътрешната политика в България е много сложно упражнение. То може да просъществува месец-два, но в крайна сметка в ерата на информационните технологии не може да очакваме, че тези послания няма да стигнат до всички избиратели, посочи Божанков.

И тук Маргарет Тачър има една мисъл, която ми се струва подходяща, "че когато един политик се опита да се хареса на всички, накрая не се харесва на никой, ама и не върши никаква работа". Мисля, че сме в тази хипотеза, добави той.

"Ние сме претръпнали да ни плашат с бензин по 5 евро, студена и гладна зима и ядрен удар. Когато се случи за пръв път йодните таблетки в България свършваха за ден. Сега на никой не му пука. Правеното на политика със страх е нещо, което сме виждали - плашиха ни с еврото, с Шенген, сега ни плашат с ядрен удар. Трябва нещо друго да измислят. Моментът е изключително важен - България се позиционира не просто като лоялен съюзник на НАТО и Европа, България застана рамо до рамо с един народ, който е жертва на агресия. Това приятелство ще трае с поколения. Защо го унищожаваме с тези послания. Всички информационни агенции по света отразяват позицията на България и тя е повече от притеснителна", допълни още Явор Божанков.

И добави: Като казват национален интерес нека го дефинират. Казват не в "Коалицията на желаещите", но да кажат къде. Те са на върха на държавата. Като не откриват там националния интерес, нека дефинират къде е.

По думите му България е спечелила много от войната. "Само износа на продукти, свързани с отбраната от началото на войната досега надхвърля 7 млрд. евро", уточни той.