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Явор Божанков: Няма разминаване във външната политика, иначе щеше да има уволнения в МВнР

Явор Божанков: Няма разминаване във външната политика, иначе щеше да има уволнения в МВнР

19 Юли, 2026 12:22 994 41

  • явор божанков-
  • външна политика-
  • украйна-
  • българия-
  • руска агресия-
  • коалиция на желаещите

Като казват национален интерес нека го дефинират. Казват не в "Коалицията на желаещите", но да кажат къде. Те са на върха на държавата. Като не откриват там националния интерес, нека дефинират къде е

Явор Божанков: Няма разминаване във външната политика, иначе щеше да има уволнения в МВнР - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Няма разминаване в позицията по отношение на помощта за Украйна. Ако имаше такова, външният министър щеше да е уволнен, неговият стол щеше да е изстинал. Това каза бившият депутат Явор Божанков в ефира на БНТ.

Това, според мен, си е някаква целенасочена стратегия на кабинета. Тя не е от вчера. Когато Радев беше президент, той имаше също такова поведение - пред партньорите от НАТО едно, за вътрешна употреба друго - малко по-различни послания. Разликата е, че тогава не зависеше от него, а сега в изпълнителната власт всичко зависи от него. И този опит да седне на два стола, един шезлонг, две табуретки между Русия, САЩ, ЕС и вътрешната политика в България е много сложно упражнение. То може да просъществува месец-два, но в крайна сметка в ерата на информационните технологии не може да очакваме, че тези послания няма да стигнат до всички избиратели, посочи Божанков.

И тук Маргарет Тачър има една мисъл, която ми се струва подходяща, "че когато един политик се опита да се хареса на всички, накрая не се харесва на никой, ама и не върши никаква работа". Мисля, че сме в тази хипотеза, добави той.

"Ние сме претръпнали да ни плашат с бензин по 5 евро, студена и гладна зима и ядрен удар. Когато се случи за пръв път йодните таблетки в България свършваха за ден. Сега на никой не му пука. Правеното на политика със страх е нещо, което сме виждали - плашиха ни с еврото, с Шенген, сега ни плашат с ядрен удар. Трябва нещо друго да измислят. Моментът е изключително важен - България се позиционира не просто като лоялен съюзник на НАТО и Европа, България застана рамо до рамо с един народ, който е жертва на агресия. Това приятелство ще трае с поколения. Защо го унищожаваме с тези послания. Всички информационни агенции по света отразяват позицията на България и тя е повече от притеснителна", допълни още Явор Божанков.

И добави: Като казват национален интерес нека го дефинират. Казват не в "Коалицията на желаещите", но да кажат къде. Те са на върха на държавата. Като не откриват там националния интерес, нека дефинират къде е.

По думите му България е спечелила много от войната. "Само износа на продукти, свързани с отбраната от началото на войната досега надхвърля 7 млрд. евро", уточни той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пръц

    36 3 Отговор
    И тая отпаднала необходимост се изходи България била спечелила, от износа на оръжие спечелиха посредниците, а не България.

    12:27 19.07.2026

  • 2 Проблема Е !

    13 3 Отговор
    В Разминаването !

    Във Вътрешната Политика !

    Коментиран от #9, #10

    12:28 19.07.2026

  • 3 Ясно е

    12 0 Отговор
    като бял ден ! Всички са в един отбор !

    12:29 19.07.2026

  • 4 Оня под Коня

    6 2 Отговор
    Майка Тереза, ако Беше мъж. Чест, достойнство, доверие. Човек, комуто можеш всичко да довериш, той никога не би те предал.

    Коментиран от #5

    12:30 19.07.2026

  • 5 Оня под Коня

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Оня под Коня":

    Само Малко. Много Малко.

    12:32 19.07.2026

  • 6 Истината

    5 14 Отговор
    ПП ДБ са руски Радев Путин проект, създаден да разедини българите и разчисти пътя на създателя им Радев. Всичко направено до сега и сега и червен проект за връщане на червената мафия.

    Коментиран от #8

    12:32 19.07.2026

  • 7 АГАТ а Кристи

    12 2 Отговор
    И тоя се мъчи да се намести върху крадевото "ню-ню", ама Svin Ята вече го зае 😭

    12:34 19.07.2026

  • 8 истината

    6 4 Отговор

    До коментар #6 от "Истината":

    Просто политическия мащаб на Радев не е за такъв висш пилотаж

    12:36 19.07.2026

  • 9 Проблема е че пишеш Разкрачено

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Проблема Е !":

    Не би трябвало да е допустимо.

    12:36 19.07.2026

  • 10 ИСТИНАТА!

    17 6 Отговор

    До коментар #2 от "Проблема Е !":

    Няма никакъв проблем!
    Просто жълтопаветните бордюри ,много ги боли,че вече не са фактор и народът ги отсвири на изборите!
    Свиквайте,така ще бъде!
    Успех на Радев,в нелеката борба и тежкото Борисово-Пеевско наследство...!

    Коментиран от #21

    12:37 19.07.2026

  • 11 Най сетне

    8 3 Отговор
    Русофилите и русофобите като Божо са кажи речи на едно мнение.

    12:38 19.07.2026

  • 12 Фейк - либераст

    11 2 Отговор
    ЛиглЮ Любенов прави "страхотни" интервюта!

    12:38 19.07.2026

  • 13 Мурка

    7 2 Отговор
    КАКТОДУМАШЕ БАНКЯНСКИЯТ МЕСИ---ТИ СИ ТУ-ТУУУУУ разПИЩОЛЕНО МЕКЕРЕ

    Коментиран от #20

    12:41 19.07.2026

  • 14 Гост

    10 1 Отговор
    Има една руска лИбова песен,КОЯТО АБСОЛЮТНО ПАСВА НА БОЖАТА КРАВИЧКА в която се пее: Ты уже бывший, а бывший значит НИКАКОЙ!"

    12:44 19.07.2026

  • 15 Божо ще се кандидатира ли за кмет

    9 0 Отговор
    Има възможност и там да сътвори разни и разнообразни злини.

    Коментиран от #22

    12:44 19.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 АМАН!

    6 3 Отговор
    Ясно е като бял ден, че Румен Радев не за пръв път доказва своята пошла заблуждаваща двулична изява, както като президент, така и като премиер. Днес прочетох още едно разкритие за неговото подло заблуждаващо двуличие – пост, под заглавието: Гузност за съзнателна измама - историята с Киевската декларация е повторение на играта с Варшавската декларация. В този пост се разкрива друга подобна съзнателно измамна двулична проява на Румен Радев, когато той като президент през 2015 година предварително заявява пред българския народ, медии, че ще подпише декларацията в Полша, която е остро критично и агресивно против Русия, УЖ С ОСОБЕНО МНЕНИЕ. Но там той подписва тази антируска декларация без никакви забележки. Самата декларация не е публично представена в страната ни, за да се замъгли умишлената двулична измама на Румен Радев. Това е много порочно, непочтено измамно поведение. НА ТАКЪВ ТИП НЕ МОЖЕ ДА ИМАТ ДОВЕРИЕ УМНИТЕ ХОРА – НИТО МЕСТНИТЕ, НИТО ЧУЖДЕСТРАННИТЕ. МОЖЕ БИ ЗАТОВА НА МЕЖДУНАРОДНИ СРЕЩИ ГО БУТАТ В ЪГЪЛА И ИЗБЯГВАТ ДА СЕ СНИМАТ С НЕГО, ЗАЩОТО НИКОЙ НЕ ИСКА ДА СИ ИМА РАБОТА С УМИШЛЕНО ДВУЛИЧЕН ИЗМАМЕН ТИП.

    Коментиран от #25, #38

    12:46 19.07.2026

  • 18 Културен Антрополог

    5 0 Отговор
    Вън ПЕДАЛИТЕ и АНАЛ ЛИЗАТОРите от БГ Политика

    12:46 19.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Направо е разпищолен

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Мурка":

    Едно към едно. Като гол охлюв е.

    12:47 19.07.2026

  • 21 АМАН!

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "ИСТИНАТА!":

    "ИСТИНАТА" ВИ Е ПРИМЕР ЗА СЪЗНАТЕЛНА ЗАБЛУЖДАВАЩА ЛЪЖА, ПО ПРИМЕРА И ОБРАЗЕЦА НА СЪЗНАТЕЛНИЯ ДВУЛИЧНИК РУМЕН РАДЕВ.

    Коментиран от #24, #39

    12:48 19.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Като деца след дъжд

    4 0 Отговор
    Събирахме голи охлюви в найлонова торбичка. И после като изпълзят от торбичката и торбичката пълна с едни такива екскременти нелицеприятни. ....

    12:50 19.07.2026

  • 24 Целта на проекта беше

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "АМАН!":

    Ликвидиране на Възраждане като значима политическа сила но твърдото ядро на Възраждане не позволи това да се случи. След всяко едно народно пиянство би следвало народа да изтрезнее но нашия народ не е способен бързо да се ориентира.

    Коментиран от #40

    13:01 19.07.2026

  • 25 2015

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "АМАН!":

    Не е ли друг президент на страната. Макар че като цяло може би си прав.

    Коментиран от #32

    13:08 19.07.2026

  • 26 Нали вече не е в парламента?

    3 0 Отговор
    Няма нужда от изяви

    Коментиран от #29, #31

    13:09 19.07.2026

  • 27 Ганчев

    4 0 Отговор
    Народа отиде да обядва на дълъг неделен обяд и следобедна дрямка.

    13:10 19.07.2026

  • 28 Но със странна министърка

    3 0 Отговор
    Доста странна птица е тая Велислава, сега решила и, че Крим е украински, когато масово, вкл. българите ни там, искат да са в Русия

    13:13 19.07.2026

  • 29 Той май беше кандидат за кмет

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Нали вече не е в парламента?":

    Може пак да се кандидатира а може и за президент да се кандидатира или за вицепрезидент или за евродепутат защо не и за депутат може скоро пак да има избори. Правителството на Желязков имаше внушителна парламентарна подкрепа но как падна. . ...

    13:15 19.07.2026

  • 30 Котка

    1 0 Отговор
    Вбесяващ последен абзац. Не подлежи на коментар.

    13:17 19.07.2026

  • 31 Точно щото вече не е депутат за сега

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Нали вече не е в парламента?":

    Точно за това има нужда от изява !!!

    13:18 19.07.2026

  • 32 Варшавската декларация от 2018 година

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "2015":

    Благодаря за правилната забележка, защото Румен Радев не е бил президент през 2015 година и въпросната Варшавска декларация не е от 2015 година, а е от 9 юни 2018 година, подписана от празидента Румен Радев във Варшава. Объркването ми с годината е, защото в поста се цитира 2015 година като създаване на Регионална коалиция за разширяване на НАТО на Изток. Прочетете поста, в който е публикувана и декларацията, подписана тогава от президента Румен Радев...

    Коментиран от #34

    13:28 19.07.2026

  • 33 С И С

    3 0 Отговор
    Я!!!Честото на ИДИОТИТЕ гласували за Румбата.

    13:29 19.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 НEВЕРОЯТНИ Т ПAЦИ

    1 0 Отговор
    Преди малко гледах видео в YouTube от китайските железници.
    Железопътната линия Пекин - Шанхай. Камера от локомотивния машинист, която е млада китайка.
    Скорост на движение 350 км/ч, която се показва на индикаторите пред всички.
    В самият влак - комфорт, удобства и изрядна чистота.

    В това време една балканска държава деградира от 35 години като се дава трибуна на откровено откачени хора, тъпи политици-корумпета, деградирали алкохолици и наркомани, дърти лаладжии и безделници, и поръчкови журналисти.

    13:34 19.07.2026

  • 36 Абе какво стана с келемето му с пищова

    2 0 Отговор
    дето простряле друго дете? Потулиха слуая и всичко се забрави, както всичи прстъпления на властимащите и приближените ѝ в тая територия.

    13:36 19.07.2026

  • 37 Никой

    0 0 Отговор
    Те да я махнат - неадекватна е и ще направи поризии - Външната ни министърка - просто е неопитна.

    13:41 19.07.2026

  • 38 Варшавската декларация 2018 година

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "АМАН!":

    Уточнение на допуснати неточности относно подписаната от президента Румен Радев Варшавска декларация, което е станало във Варшава през 2018 година, без забележки от негова страна, въпреки обратните предварителни заявления. Годината 2015 Румен Радев не е бил президент, а тогава в Букурещ се учредява Местна коалиция за разширяване на НАТО на Изток, в която фигурират 9 регионални държави, а коалицията е наречена съкратено Б9(Букурещ9).

    Коментиран от #41

    13:42 19.07.2026

  • 39 Боли ме фара за...

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "АМАН!":

    ...твоите жълтопаветни сълзливи анализи,с големи букви...!
    Свиквайте!
    Радев ще кара влака!
    Моите съболезнования!

    13:44 19.07.2026

  • 40 СЪВЕТ!

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Целта на проекта беше":

    Намали конспиративните филми...!

    13:45 19.07.2026

  • 41 Дай пояснения,ако обичаш...!

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Варшавската декларация 2018 година":

    Щото нищо не се разбра от ,,дълбоката" ти мисъл...?!

    13:48 19.07.2026

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