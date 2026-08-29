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29 август 587 г. пр.н.е. - Краят на Соломоновия храм

29 август 587 г. пр.н.е. - Краят на Соломоновия храм

29 Август, 2026 03:12 16 813 36

  • соломонов храм-
  • ерусалим-
  • йерусалим

Представлявал главната фокусна точка на юдаизма и място за извършване на жертвоприношения

29 август 587 г. пр.н.е. - Краят на Соломоновия храм - 1
Снимка: Алеф
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

29 август, 587 г. пр.н.е. е останал в историята като датата на разрушаване на Соломоновия храм в Йерусалим от вавилонския цар Навуходоносор II, припомнят от "Алеф".

Какво разказва историята:

Соломоновият храм, известен още като Първия храм, е първият еврейски храм в Йерусалим. Представлявал главната фокусна точка на юдаизма и място за извършване на жертвоприношения. Строежът му завършил през Х в. пр. Хр.

Началото сложил бащата на Соломон-цар Давид, който преди смъртта си бил събрал голямо количество материали за построяването на Храма на хълма Мория, където бил закупил земя и бил извършил жертвоприношения. Замисълът осъществил Соломон. В Библията се сочи, че Соломон, цар на тогава единственото Израелско царство, в началото на царуването си подготвил материали за строежа на храма, за да изпълни идеите на баща си. Накарал да се извадят големи каменни блокове от една кариера в Йерусалим, които трябвало да послужат за основите и стените на Храма. Те били подготвени и занесени до мястото на строежа под надзора на опитните строители от град Тир. Същевременно Соломон сключил договор с тирския цар Хирам I и за доставката на кедров дървен материал от ливанските гори, който бил доставен по море до Яфо, а от там транспортиран до Йерусалим.

Соломон се погрижил и за постояването на водоснабдителна система – издълбаване в скалите на големи цистерни, в които се стичала вода, идваща по канали от „резервоарите”, разположени близо до Витлеем.
Подготовката за строежа продължила три години. На четвъртата година от царуването на Соломон започнало и самото строителство. То се извършвало по финикийски модел. Давид оставил на Соломон достатъчно злато и сребро, с които да бъде построен Храмът. Строителството му отнело седем години и половина. На единадесетата година от царуването на Соломон Храмът бил осветен по време на празниците за настъпването на новата година. Кивотът на завета (Арон хаКодеш) бил преместен тържествено на специално предназначено място в Храма – в Светая Светих. Легендата разказва, че Соломон се качил на специално създадена за него платформа и вдигнал ръце към небето и сърцето си към Господ. Според преданието, в Кивота се съхранявали каменните Скрижали на завета с Десетте заповеди, както и стомната с манната и Аароновият жезъл.

Празникът за освещаване, който продължил седем дни, дава началото на нова ера в историята на Израел.

След превземането на Йерусалим и сриването на храма от вавилонския цар Навуходоносор II на 29 август 587 г. пр.н.е., кивотът изчезва. Повече от 2500 години за неговото местонахождение се носят неизброими легенди.

На мястото на руините след освобождаването си от вавилонците юдеите построили нов Йерусалимския храм, който получил известност като Втория храм или Храма на Ирод. Окончателно работата по изграждането му приключила едва през 64 г. пр.Хр. Той бил разрушен отново шест години по-късно, когато римските легиони на император Тит завладяват Йерусалим.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Киборг

    40 12 Отговор
    Такива като фюрера е имало и преди ХРИСТА.
    Представете си от кога са мразени и преследвани тези "хубави хора"

    04:33 29.08.2020

  • 2 Ххх

    29 1 Отговор
    На днешната дата, освен разрушаването на Соломоновия храм са се случили и други значими събития. ...... С битката край днешния унгарския град Мохач (29 август 1526 г.) на Кралство Унгария е нанесен смъртоносен удар, след като унгарските въоръжени сили са напълно разбити от армията на Сюлейман Великолепни. Вследствие от битката настъпва краят на повече от петвековната доминация в Панонската низина със съседните й земи на короната на Свети Стефан. Османската доминанта в и над района продължава до битката при Зента, в която християнските сили разбиват османските и са под предводителството на принц Евгений Савойски. Успехът в битката позволява на османците на два пъти сериозно в продължение на 150 години да застрашат Централна Европа посредством последвалата обсада на Виена, като окончателно заплахата над австрийската столица била свалена от успеха на войските на Ян Собиески с битката при Виена.

    Коментиран от #18

    05:09 29.08.2020

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    19 17 Отговор

    До коментар #3 от "Зайко Байко многознайко":

    господине на днешно време малко хора четат а народ без култура и минало е обречен днес повечето са забили в телефоните си в фейса в нета някога вБЪЛГАРИЯ КОМУНИСТИТЕ строяха а ДЕМОКРАТИТЕ унищожиха БЪЛГАРИЯ герб оставка

    05:26 29.08.2020

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 РЕАЛИСТ

    19 10 Отговор

    До коментар #5 от "Ццц":

    Натъкнах се на интересно изследване на двама теолози от 19-век. Откриват, че Старият Завет на Библията всъщност е съчетание на истории взети от други религии. Чисто плагиатство. И двамата са по късно гонени и преследвани.

    Коментиран от #9, #10, #12

    07:03 29.08.2020

  • 8 Behemoth

    8 1 Отговор
    Император Тит е след новата ера значи храма е завършен 64 от новата ера....

    07:17 29.08.2020

  • 9 Д'мин

    12 9 Отговор

    До коментар #7 от "РЕАЛИСТ":

    Историята за Потопа и Ной е заимствана от Епоса за Гилгамеш-гр. Урук, Месопотамия.

    07:33 29.08.2020

  • 10 Реално

    15 17 Отговор

    До коментар #7 от "РЕАЛИСТ":

    Библията е най-достоверният исторически документ съществуващ на земята, а тая измислица , която си написал е почти толкова нелепа , колкото и вярванията ти в нея

    Коментиран от #13, #22

    07:34 29.08.2020

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тео лог

    12 6 Отговор

    До коментар #7 от "РЕАЛИСТ":

    Преведено от гръцки знание за Бога хахах
    Не ме разсмивай бе плебей! Знанията ни и като цяло възможноста ни за използване на едва 10% от мозъчнето ни е полазател, че Бог съзнателно ни е направил така, че да не можем да открием и знаем всичко. Не бой се ! Един ден ще научим всичко до тогава обаче ще гадаем ! Теолог бил казал хахахахаха ... колко още теолози казват каквото си искат... с учените същата простотия

    Коментиран от #14

    07:40 29.08.2020

  • 13 РЕАЛИСТ

    10 13 Отговор

    До коментар #10 от "Реално":

    Хайде бе, чел ли си Библията въобще, че я наричаш достоверна. Живеем в 21 век човече и имаме достъп до голяма информация. Времето на обявяване за ерес на всяко съмнение за Библията отдавна е отминало. Това да не ти е " В името на розата". Библията е една приказка, като историята за Санта Клаус и еленчетата. В интернет има твърдението , което изказах. Просто потърси, преди да пишеш.

    Коментиран от #16

    07:43 29.08.2020

  • 14 РЕАЛИСТ

    3 9 Отговор

    До коментар #12 от "Тео лог":

    Religion is the opium of the people. Казано е от най великият философ досега. Познай кой е?

    Коментиран от #17

    07:56 29.08.2020

  • 15 Behemoth

    7 15 Отговор
    Не се карайте....НЯМА БОГ....ама тихо щот тука има един фанатик трие истината(те са така клади ,кръстоносни походи,инквизиция...само и само лъжата им да не излезе наяве)

    08:05 29.08.2020

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Някой

    5 1 Отговор
    Това че не разбираме нещо не значи че трябва да го отхвърляме.

    08:49 29.08.2020

  • 21 глоги

    0 1 Отговор
    Казах "предполагам". Не съм сигурен. Някъде се спомена,че Ал Акса ще бъде преместена.

    09:13 29.08.2020

  • 22 Гост

    8 4 Отговор

    До коментар #10 от "Реално":

    Библията като наименованието съм съгласен, но като текст...НИКОГА!Всеки вселенски събор отменя, притуря, редактира...ЗАЩО?Стар завет, нов завет, един път тук, после не било тук, а там, а може би не...? Пълна ИЗМИСЛИЦА!

    Коментиран от #24, #33

    09:39 29.08.2020

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 един от стадото

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Гост":

    и колко евангелиета има, четири. И все пак те са по- верни, Новият завет е по- важен за нас християните..за разлика от Холивуд8

    Коментиран от #27

    11:55 29.08.2020

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Бачо Киро

    8 2 Отговор

    До коментар #24 от "един от стадото":

    Има буквално стотици версии на библията. Вариации според страната, изменени, орязани, допълвани. Има и стотици текстове, които са уж с "divine origin", а не са включени. Голяма част от НТ е от писма на апостоли... Въобще си тотално зле по темата, а уж си вярващ. Абсолютен пример си за мюсюлманин, който не знае, че Исус Христос - Иса бин Мариям (Исус, синът на Мария) присъства в корана му и в деня на съда ще слезе да съди всички - живи и умрели, демек е над Мохамед, самият Мохамед го поставя над себе си. Същите такива бастуни като теб дрънкат как християните били неверници, а реално Христос им е шеф... Всичките прекалено залюхани по религиите сте такива бастуни, това е най старото средство за масов контрол...

    Коментиран от #28, #29

    12:29 29.08.2020

  • 28 един от стадото

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Бачо Киро":

    и кога излиза корана бе отворко, и на базата на какво. Холивуд не прави филми за християни, Мел Гибсън щяха да го разпънат на кръст още малко за Страстите Христови. Хайде да не почвам и от мен отречената библия, пък за Талмута е друга тема. Говорех за евангелията

    Коментиран от #31

    13:05 29.08.2020

  • 29 Д'мин

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Бачо Киро":

    Йешуа бен Йосиф е името на Христос.

    13:31 29.08.2020

  • 30 Ал акса

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Порно":

    с булдозера и паваците на Голенските Възвишения за здрави основи на апартаментските комплекси от затворен тип с басейни и джакузита. За тия с черните знамена и иероглифите-чичо атом.

    22:02 29.08.2020

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Истината съм

    3 0 Отговор
    Най-важното е да сме живи и здрави !!! Бог снами

    03:46 30.08.2020

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 нннн

    1 0 Отговор
    Днешният юдейски храм се нарича Банка.

    04:26 29.08.2026

  • 35 Факт

    1 1 Отговор
    Ще има и Трети храм, предсказан от пророк Даниил и препотвърден от Исус в Матей 24 и Откр.11.

    04:36 29.08.2026

  • 36 Мдаа

    1 0 Отговор
    Фаталната грешка на болшинството християни е игнорирането на т.нар.стар завет и замяната му с т.нар.нов завет.Иешуа обаче цитираше стария завет, от времето когато беше изкушаван в пустинята, че и след своето възкресение, разяснявайки писанията.По него време нов завет просто няма. Има десетки пророчества за Израел и последното време, които днешните псевдохристияни считат за вече невалидни и така стават самите те заблудени и небогуугодни.Ако някой пророкува и пророчеството не се изпълни, значи не е от Бога, казва самия Бог.

    04:51 29.08.2026