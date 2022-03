Новата холивудска звезда: Ким Чен Ун (ВИДЕО)

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун лично е ръководил изстрелването на най-мощната междуконтинентална балистична ракета (МБР) на страната. Той се е уверил, че Пхенян е готов за "продължителна конфронтация" със САЩ. Това съобщи държавната осведомителна агенция на Северна Корея КЦТА, предаде AFP.

Страната изстреля вчера за пръв път от 2017 г. ракета с "голям обсег", която летя по-високо и по-надалеч от всички МБР, тествани преди от страната, способни да носят ядрени оръжия. Ракетата "Хвасон-17", способна да удари територията на САЩ, падна в изключителната морска икономическа зона на Япония.

"Изстреляна от международното летище на Пхенян, ракетата достигна максимална височина от 6248,5 км и измина разстояние от 1090 км за 4020 секунди, преди да удари точно определената зона", уточни КЦТА. Кадри, заснети от държавните медии, показват Ким, облечен с черно кожено яке и с тъмни очила, крачи пред огромна ракета. На други е заснет да ръкопляска, приветствайки ракетния пуск, заедно с висши военни. "Новата МБР ще накара целия свят да осъзнае мощта на нашите стратегически въоръжени сили", заяви Ким, цитиран от КЦТА.

Страната вече е "готова за продължителна конфронтация с американските империалисти", добави той. Аналитиците наричат "Хвасон-17", разсекретена през октомври 2020 г., "чудовищна ракета". Досега тя не е била тествана успешно. Пускът ѝ предизвика нови санкции от страна на САЩ. Изстрелването ѝ е "нарушение на мораториума върху пусковете на междуконтинентални балистични ракети, с който президентът Ким Чен Ун" се обвърза през 2017 г., изрази съжаление президентът на Южна Корея Мун Дже Ин.

