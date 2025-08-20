Си Дзинпин посети Тибет за 60-годишнината на автономния район

Китайският президент Си Дзинпин пристигна в сряда в тибетската столица Лхаса за второто си посещение в региона като държавен глава, за да отбележи 60-годишнината от създаването на Тибетския автономен район, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

Тибет беше обявен за автономен район през 1965 г., шест години след като 14-ият Далай Лама избяга в Индия след неуспешно въстание. Това е последният от петте автономни региона на Китай, заедно с Вътрешна Монголия, Синдзян, Гуанси и Нинся.

Официалният статут има за цел да осигури по-голямо участие на етническите малцинства в управлението и религиозната свобода. Международни правозащитни организации и тибетски изгнаници обаче твърдят, че китайското управление е потисническо, обвинение, което Пекин отхвърля.

Държавните медии цитираха Си: „За да управляваме, стабилизираме и развиваме Тибет, първото нещо е да поддържаме политическа стабилност, социална стабилност, етническо единство и религиозна хармония.“ Президентът добави, че тибетският будизъм трябва да се адаптира към социалистическата система на Китай.

Си за последно посети Тибет през 2021 г., призовавайки населението да „следва партията“. Анализатори тогава оцениха визитата като знак за увереността на Комунистическата партия, че регионът е под контрол след десетилетия на протести, включително след Олимпийските игри в Пекин през 2008 г. и серия самозапалвания. Преди това последният китайски лидер, посетил Лхаса, беше Дзян Дзъмин през 1990 г.

Посещението подчертава стратегическото значение на Тибет за Китай, който има напрегната граница с Индия. Двете страни са имали военни сблъсъци, а хидроенергийните проекти на Китай в Хималаите предизвикват тревога в Делхи. Си заяви, че последният мащабен водноелектрически проект в региона трябва да бъде реализиран „енергично“ като част от усилията за намаляване на въглеродните емисии, като същевременно се защитава „водната кула“ на Азия.

Пристигането му съвпадна с рядко посещение на китайския външнополитически представител Уан И в Индия, където двете страни обещаха да възстановят отношенията след смъртоносния граничен сблъсък през 2020 г.

Си беше придружен от висшите партийни лидери Уан Хунинг и Цай Ци. За 50-годишнината през 2015 г. Пекин изпрати тогавашния висш ръководител Ю Джъншенг, което подчертава политическото значение на юбилея за Китай.