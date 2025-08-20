Си Дзинпин посети Тибет за 60-годишнината на автономния район

Китайският президент Си Дзинпин пристигна в сряда в тибетската столица Лхаса за второто си посещение в региона като държавен глава, за да отбележи 60-годишнината от създаването на Тибетския автономен район, съобщава Ройтерс, предава News.bg.
Тибет беше обявен за автономен район през 1965 г., шест години след като 14-ият Далай Лама избяга в Индия след неуспешно въстание. Това е последният от петте автономни региона на Китай, заедно с Вътрешна Монголия, Синдзян, Гуанси и Нинся.
Официалният статут има за цел да осигури по-голямо участие на етническите малцинства в управлението и религиозната свобода. Международни правозащитни организации и тибетски изгнаници обаче твърдят, че китайското управление е потисническо, обвинение, което Пекин отхвърля.
Държавните медии цитираха Си: „За да управляваме, стабилизираме и развиваме Тибет, първото нещо е да поддържаме политическа стабилност, социална стабилност, етническо единство и религиозна хармония.“ Президентът добави, че тибетският будизъм трябва да се адаптира към социалистическата система на Китай.
Си за последно посети Тибет през 2021 г., призовавайки населението да „следва партията“. Анализатори тогава оцениха визитата като знак за увереността на Комунистическата партия, че регионът е под контрол след десетилетия на протести, включително след Олимпийските игри в Пекин през 2008 г. и серия самозапалвания. Преди това последният китайски лидер, посетил Лхаса, беше Дзян Дзъмин през 1990 г.
Посещението подчертава стратегическото значение на Тибет за Китай, който има напрегната граница с Индия. Двете страни са имали военни сблъсъци, а хидроенергийните проекти на Китай в Хималаите предизвикват тревога в Делхи. Си заяви, че последният мащабен водноелектрически проект в региона трябва да бъде реализиран „енергично“ като част от усилията за намаляване на въглеродните емисии, като същевременно се защитава „водната кула“ на Азия.
Пристигането му съвпадна с рядко посещение на китайския външнополитически представител Уан И в Индия, където двете страни обещаха да възстановят отношенията след смъртоносния граничен сблъсък през 2020 г.
Си беше придружен от висшите партийни лидери Уан Хунинг и Цай Ци. За 50-годишнината през 2015 г. Пекин изпрати тогавашния висш ръководител Ю Джъншенг, което подчертава политическото значение на юбилея за Китай.
1 Госあ
16:06 20.08.2025
2 Търновец
Коментиран от #3
16:10 20.08.2025
3 Госあ
До коментар #2 от "Търновец":Тибет е бил в пределите на Поднебесната много, много отдавна. Не помня при коя династия точно. След това, около опиумните войни, мисля, англичаните го придърпват и отделят, както се опитват да отделят Тайван сега. Още болшевиките им бият шута на английските песове, затова е тоя вой около Тибет. И още нещо, да знаеш, китайците наритаха англосаксите и от Непал. За което индийците реват. Ква е таа Манджурия ?
Коментиран от #4
16:22 20.08.2025
4 Търновец
До коментар #3 от "Госあ":Хан Тимюжин успява да обедини Монголите - много умело ездачи и бойци но и много бедни и Тимюжин го повежда към Китай и там е подкупен от Китайския император които му предлага злато и дъщеря си. И Тимюжин завладява за Китай части от Тибет и Манчжурия - Манчжурия е много по стара от Китай. И след това Китайците издигат Тимюжин за генерал - Jenghiz Hahn. A Будизма и бойното изкуство Кунг Пфу произтичат от Тибет.
Коментиран от #5, #6, #7, #8, #9
16:33 20.08.2025
5 Госあ
До коментар #4 от "Търновец":Знаем, знаем че монголите са номер едно, но сега са разгембени. 😂 А Тибет ти казах, че е китайски много, много отдавна. Не помня при коя династия и не ми се рови сега
16:40 20.08.2025
6 Госあ
До коментар #4 от "Търновец":Документираните факти показват, че процесът на взаимно свързване на хански и тибетски народи и в крайна сметка обединението в една суверенна държава е започнал много отдавна, а административният съюз датира много преди Шотландия да влезе в британската държава, и векове преди Съединените щати или съвременна Италия или Германия да се появят на световната сцена. Беше ли това "анексия от китайските комунисти", както твърдят някои фантастични обвинения в чужбина? Малко вероятно.През 641 г. сл. Хр., в зората на надеждно записаната история на Тибет, крал Сонгцан Гамбо, който пръв обедини различните му племена в монархия, основана на робския режим, се ожени за принцеса Уенчън от династията Тан и прие титли от китайския император на Тан. През 710 г. един от неговите наследници, крал Триде Цугтен, ожени се за друга принцеса от Тан, Юнчън.
Коментиран от #10
16:46 20.08.2025
7 Госあ
До коментар #4 от "Търновец":През 823 година е сключен известен пакт, който провъзгласява "Единство между чичо и племенник", чийто условия са за управляващия император на династията Тан Му Дзунг и тибетския крал Ралпачен. Паметникът, който е бил издигнат по-късно, изсечен с текста, все още стои пред храма Джоканг в Лхаса. През вековете, дори и в периоди на напрежение между народите, той не е бил съборен или повреден, а е бил третиран с обич и уважение от тибетците. Паметта за двете принцеси, особено Уенчън, винаги е била ценена в техните народни традиции. Това не може да бъде просто въпрос на личните заслуги на тези феодални дами. То може да се обясни само с обстоятелството, че тези кралски бракове, които не са се състояли във вакуум, добавят желаната политическа връзка към вече популярния контакт, икономически и културен, между тибетския народ и мнозинството в Китай, Хан.
16:49 20.08.2025
8 Госあ
До коментар #4 от "Търновец":От 9-ти век нататък, по време на дългия и сложен преход на Тибет от робовладелски към феодален строй, обширното местно царство на управляващата къща Сонгцан Гамбо се разпадна на калейдоскопични фрагменти. Почти едновременно, Китай като цяло изпадна в разединение след колапса на Танската империя. Следващата династия, Сонг (860-1279), раздаде постове и титли на различни феодални господари и свещеници в Тибет, макар че вече нямаше общо централно управление там. През 13-ти век, под династията Юан (монголска), вече мултинационалното царство на Китай беше повторно обединено, като Тибет бе органично включен. Кублай хан, известният император на Юан, назначи Пагспа, водещ тибетски лама от секта Сакя, за регионален управител под двора на Пекин. Една единствена система от административни дивизии, военни гарнизони и валута (включително хартиени пари) беше наложена в цял Китай, включително Тибет, където все още се намират банкноти на Юан.
16:53 20.08.2025
9 Госあ
До коментар #4 от "Търновец":Хански го приемай като династия Хан. Хан не са нито прабългари, нито монголи, да знаеш 😂
16:56 20.08.2025
10 Търновец
До коментар #6 от "Госあ":Има интернет място Vietnamcupid Запознанство с Виетнамка и можете да ги питате - те твърдят че 4000 години отблъскват Китайците. А Хан Тимюжин с даденото му Китайско име Ченгис Хан - побеждава Тюркяните и затваря султана в клетка. китайските племена са били около 20 и са насилствено обединени с война
17:14 20.08.2025