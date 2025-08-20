Новини
Мишки, мухи и гъби! Роскосмос изстрелва биоспътник в околоземна орбита

20 Август, 2025 16:23 834 42

"Бион-М №2" е голяма медицинска и биологична лаборатория в орбита, наричана още "Ноев ковчег"

Мишки, мухи и гъби! Роскосмос изстрелва биоспътник в околоземна орбита - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Русия ще изстреля своя биоспътник "Бион-М №2" от космодрума Байконур в сряда, 20 август, в 22:13 ч. местно време (20:13 ч българско време), съобщава Qazinform. Апаратурата ще бъде изведена в орбита с ракета "Союз-2.1б" от площадка 31.

"Бион-М №2" е голяма медицинска и биологична лаборатория в орбита, наричана още "Ноев ковчег". На борда му ще пътуват 75 мишки, плодови мушици, растения и гъби, които ще бъдат държани в контролирани условия по време на мисията. Изследователите целят да проучат въздействието на радиацията в полярна орбита - около 30% по-висока в сравнение с ниската околоземна - върху живи организми. Мисията е планирана за 30 дни, след което капсулата трябва да се върне на Земята.

Подобни експерименти имат дълбоки корени в съветската космонавтика. През 1960 г. кучетата Белка и Стрелка станаха първите живи същества, върнали се успешно от орбита след полет със "Спутник-5". Техният полет подготви пътя за успеха на Юрий Гагарин.

"Бион-М №1" беше изстрелян през 2013 г. и също имаше амбициозна научна програма - мишки, гекони, охлюви, растения и микроорганизми. Мисията продължи 30 дни, но резултатите бяха смесени: значителна част от мишките и геконите загинаха поради технически проблеми с поддържането на живота на борда. Все пак учените успяха да съберат ценни данни за влиянието на микрогравитацията и радиацията върху биологичните обекти.

Сега, с "Бион-М №2", Роскосмос се стреми да избегне проблемите от първата мисия и да осигури по-надеждна среда за експериментите.


Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 16 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Да качат на борда зеления

    16 7 Отговор
    И да го пуснат от космоса и ако оцелее ше има мир🤣

    Коментиран от #3

    16:26 20.08.2025

  • 2 Гръч

    14 4 Отговор
    Американците изстреляха маймуна и така създадоха планетата на маймуните.Още не се е върнала

    16:27 20.08.2025

  • 3 Чудех се къде изчезна

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да качат на борда зеления":

    сиси мухата. А то Роскосмос я изстрелял в Космоса.

    Коментиран от #9

    16:30 20.08.2025

  • 4 А коне с надпис СССР

    5 10 Отговор
    кога ?

    16:31 20.08.2025

  • 5 Мишки, мухи, гъби, въшки🙊

    9 12 Отговор
    Биоспътник🤔, абе братушките да не са изстреляли в околоземна орбита дъсчена тоалетна🤔

    16:31 20.08.2025

  • 6 Хаха

    4 9 Отговор
    Трябва и кон да качат на борда. Когато го върнат може и да е весел.

    Коментиран от #39

    16:32 20.08.2025

  • 7 Сталин

    14 5 Отговор
    Това е сериозна държава която се занимава с наука ,ядрени технологии,космически технологии ,ядрена физика за оръжия ,а нискотехнологичните нации се занимават с производство на телефончета и колички

    Коментиран от #15

    16:32 20.08.2025

  • 8 Ердоган

    7 10 Отговор
    После Украйна имала био лаборатории за комари и гълъби. Както винаги мижуците братушки винаги обвиняват другите в това, което те вършат

    Коментиран от #36

    16:34 20.08.2025

  • 9 Глей ти...

    4 10 Отговор

    До коментар #3 от "Чудех се къде изчезна":

    Да бе, а аз се чудих къде изчезна оная кръстоска между плужек и руска въшка волгата, пък то може Роскосмос да са го изстреляли в околоземна орбита. 🙈

    Коментиран от #14, #25

    16:34 20.08.2025

  • 10 важно ми е урсула и кая какво казаха ?

    10 2 Отговор
    нали руснаците са бедни и ходят във външни тоалетни бе?

    богатите европейците колко ракети във космоса изтреляха

    нали нямаха чипове? и санкций.. санкций.. урсула зяпали с отворена уста какво правят рашките?

    Коментиран от #19, #21

    16:34 20.08.2025

  • 11 оня с коня

    9 5 Отговор
    как е действа ли ви санкцийте , или само тука цените скачат всеки ден и вия запята с отворени уста



    ха ха ха гладни козяшки тролове ще ровите цял живот по кошовете с бооклуук

    16:36 20.08.2025

  • 12 Тц.. Тц...

    5 10 Отговор
    Не стигат паразитите, екстрементите и другите миазми които братушките сътвориха в Украйна, ами сега и космоса искат да оосе...... р@.....ттттт....

    16:37 20.08.2025

  • 13 хихик

    6 3 Отговор
    ... а в бабановите територии драскат по паметници още

    16:37 20.08.2025

  • 14 Волгата писа днес коментар

    9 1 Отговор

    До коментар #9 от "Глей ти...":

    тук бил. Не е изстрелян.

    16:37 20.08.2025

  • 15 това е

    3 12 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    държава, която се занимава с войни, убийства, робство и експлоатация на всеки, който се хване на елементарните и лъжи.

    Коментиран от #20

    16:38 20.08.2025

  • 16 А В СКОРО ВРЕМЕ И УНИКАЛНИЯ

    11 3 Отговор
    РУСКИ🇷🇺ЯДРЕН БУКСИР "НУКЛОН" ( ЗЕВС),А ЯДЕРЕН РЕАКТОР С КОЙТО Е И В ПО МАЛЪК ВАРИАНТ МОБИЛНИЯ ЛАЗЕРЕН КОМПЛЕКС (НА ВЪОРЪЖ.ОТ 2018Г.) "ПЕРЕСВЕТ" С МОЩНОСТ НА ЛЪЧА = 3 МВТ ( 10 ПЪТИ ПО-МОЩЕН ОТ ВСИЧКИ СВЕТОВНИ ОБРАЗЦИ.

    Коментиран от #23

    16:39 20.08.2025

  • 17 пРосия

    3 12 Отговор
    Страната на идиотите.

    16:40 20.08.2025

  • 18 Матрицата

    7 1 Отговор
    Интересно е, че в открития Космос - няма звезди! МКС и прочее, снимат Земята, но звезди няма! Спътници до други планети също не отразяват да има звезди. Живеем в ОГРОМНА ЛЪЖА!

    Коментиран от #22, #40

    16:40 20.08.2025

  • 19 руснаците

    1 7 Отговор

    До коментар #10 от "важно ми е урсула и кая какво казаха ?":

    имат само недостатъци, но един от най-ярките им е "показуха". Това го научиха и северокорйците от тях.

    16:40 20.08.2025

  • 20 Сталин

    8 0 Отговор

    До коментар #15 от "това е":

    Абе хайванин махни си торбата от главата

    16:41 20.08.2025

  • 21 Може да ходят до външни тоалетни

    7 4 Отговор

    До коментар #10 от "важно ми е урсула и кая какво казаха ?":

    но поне е безплатно, докато в западния икономически модел ходенето до кенефа е свързано с плащане и издаване на фискален бон, който фискалното устройстово автоматично после изпраща в НАП за да видят данъчните кой , какви ги е вършил.

    Коментиран от #28

    16:41 20.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 А течаща вода в донбас

    3 8 Отговор

    До коментар #16 от "А В СКОРО ВРЕМЕ И УНИКАЛНИЯ":

    КОГА!

    Коментиран от #26

    16:41 20.08.2025

  • 24 русофилистик

    1 8 Отговор
    умора няма.

    16:42 20.08.2025

  • 25 Сталин

    11 0 Отговор

    До коментар #9 от "Глей ти...":

    Най добре е Роскосмос да натоварят цървулите и да ги изстрелят в космоса и да ги премахнат от генетичния пул на света това развалено семе

    Коментиран от #33

    16:43 20.08.2025

  • 26 Когато и в

    11 2 Отговор

    До коментар #23 от "А течаща вода в донбас":

    Плевен. И без война нямаме течаща вода.

    16:43 20.08.2025

  • 27 Тео

    11 4 Отговор
    Американците още разчитат на руските ракети за да излязат в Космоса.

    16:44 20.08.2025

  • 28 Ама

    4 11 Отговор

    До коментар #21 от "Може да ходят до външни тоалетни":

    поне е чисто, за разюлика от калната матушка, където хората не се различават от животните.

    16:44 20.08.2025

  • 29 Могат изстрелват

    11 1 Отговор
    Сигурно и спътника е с чипове от перални нали

    Коментиран от #34

    16:45 20.08.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 мошЕто

    4 1 Отговор
    Началото на заглавието кърти ...

    16:47 20.08.2025

  • 32 адаша

    3 0 Отговор
    И когато се завърне ракетата, от нея ще се появи великия войн - Мишгъмухов...

    16:48 20.08.2025

  • 33 единствената

    3 3 Отговор

    До коментар #25 от "Сталин":

    добра работа, която роскомос може да свърши, е да натовари путлер и неговата свита и да ги прати в орбита около слънцето.

    16:51 20.08.2025

  • 34 Някоя

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Могат изстрелват":

    нова опорка, не ви ли пратиха от фабриката за руски лъжи или украинците и видяха сметката?

    16:52 20.08.2025

  • 35 Всичко от московия е лъжа и измама !

    1 4 Отговор
    Нито кучетата Белка и Стрелка са се върнали живи от орбита след полет със "Спутник-5", нито Юрий Гагарин е летял в Космоса. За първото има множество свидетелски разкази, а за Гагарин няма нито едно доказателство, че е летял и стотици доказателства, че не летял.

    16:55 20.08.2025

  • 36 Факти

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ердоган":

    Добро утро. Това е на първа страница в учебника по пропаганда на КГБ - да обвиняваш другите в собствените си грехове. Чуеш ли Русия да сипе жлъч по някой значи говори за себе си. Диктатор е Путин, а не Зеленски. Фашистка държава е Русия, а не Украйна.

    16:59 20.08.2025

  • 37 Литекс-София

    1 1 Отговор
    И в космоса ли пращат вече груз 200?

    16:59 20.08.2025

  • 38 Бони Ем

    0 1 Отговор
    Как беше "Уан Уей..." и така нататък.

    17:05 20.08.2025

  • 39 хасанчо от ЩЕКЕР МАХАЛА 😂

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хаха":

    НЕ МОЖЕ АС ГО КАЧИХ НА ТЕРАСАТА ДА ПАСЕ НА ТРЕТИЯ ЕТАШ НА КЪЩАТА КОЯТО ДЪРЖАВАТА МИ ДАДЕ БЕС ПАРИ ДА ЖИВЕЯ 😂

    17:06 20.08.2025

  • 40 пища хуфнагел

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Матрицата":

    ​Защо звездите не се виждат на някои снимки от космоса?
    ​Ярка светлина: При заснемане на обект, който е силно осветен (като астронавт, космически кораб или Луната, осветени от Слънцето), камерата се настройва на много кратка експозиция 📸. Това означава, че тя събира светлина за много кратък период от време, за да не се получи преекспониране (снимката да не е прекалено светла). Тъй като светлината на далечните звезди е много слаба, тя не е достатъчна, за да бъде уловена от обектива за този кратък период.
    ​Контраст: Звездите са значително по-слаби източници на светлина в сравнение със Слънцето или осветените от него обекти. Поради огромния контраст, те остават незабелязани на фона на ярките обекти на преден план. Това е подобно на това да се опитваш да видиш звезди на нощното небе от голям град, където силните улични светлини заглушават блясъка им.

    17:13 20.08.2025

  • 41 Как

    0 1 Отговор
    Ето кой прави вирусите и ковида и ги връща на земята за да заразява невините хорица! После обвиниха китайците а те били руснаците вирусоразпростанители!

    17:14 20.08.2025

  • 42 Кабел

    0 1 Отговор
    това с мишките не е добра идея, просто казвам

    17:14 20.08.2025

