Мишки, мухи и гъби! Роскосмос изстрелва биоспътник в околоземна орбита

Русия ще изстреля своя биоспътник "Бион-М №2" от космодрума Байконур в сряда, 20 август, в 22:13 ч. местно време (20:13 ч българско време), съобщава Qazinform. Апаратурата ще бъде изведена в орбита с ракета "Союз-2.1б" от площадка 31.

"Бион-М №2" е голяма медицинска и биологична лаборатория в орбита, наричана още "Ноев ковчег". На борда му ще пътуват 75 мишки, плодови мушици, растения и гъби, които ще бъдат държани в контролирани условия по време на мисията. Изследователите целят да проучат въздействието на радиацията в полярна орбита - около 30% по-висока в сравнение с ниската околоземна - върху живи организми. Мисията е планирана за 30 дни, след което капсулата трябва да се върне на Земята.

Подобни експерименти имат дълбоки корени в съветската космонавтика. През 1960 г. кучетата Белка и Стрелка станаха първите живи същества, върнали се успешно от орбита след полет със "Спутник-5". Техният полет подготви пътя за успеха на Юрий Гагарин.

"Бион-М №1" беше изстрелян през 2013 г. и също имаше амбициозна научна програма - мишки, гекони, охлюви, растения и микроорганизми. Мисията продължи 30 дни, но резултатите бяха смесени: значителна част от мишките и геконите загинаха поради технически проблеми с поддържането на живота на борда. Все пак учените успяха да съберат ценни данни за влиянието на микрогравитацията и радиацията върху биологичните обекти.

Сега, с "Бион-М №2", Роскосмос се стреми да избегне проблемите от първата мисия и да осигури по-надеждна среда за експериментите.