Атина няма планове за изпращане на гръцки военни части в Украйна

Няма планове за изпращане на гръцки военни части в Украйна в рамките на обсъжданите гаранции за сигурност. Това заяви говорителят на гръцкото правителство Павлос Маринакис в интервю за телевизия „Скай“, предава БТА.
По думите му евентуално участие с мироопазващи сили може да бъде разглеждано на по-късен етап от консултациите. „Дано да стигнем до този етап“, коментира Маринакис. Той уточни, че решението за начина на участие е въпрос на национален избор за всяка държава, като за Гърция това няма да включва изпращане на бойни части.
Говорителят се спря и на участието на премиера Кириакос Мицотакис във видеоконферентни срещи на Европейската народна партия и Европейския съвет. По думите му премиерът е оценил като положителен знак факта, че след последните разговори в САЩ и срещата между американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин се очертава „някаква видимост“ за мир.
„Това, което трябва да подчертаем, е нуждата от незабавно примирие“, каза Маринакис. Той повтори, че позицията на Гърция се основава на принципите на международното право и на ненарушимостта на границите.
В изявлението си говорителят отправи критика към представители на опозицията, които поставят под съмнение гръцката подкрепа за европейската позиция относно Украйна. „Не можеш да осъждаш (турската) инвазия в Кипър, а за друга инвазия да казваш: ‘Няма значение, дай да извърнем очи’“, заяви той.
Маринакис подчерта, че Гърция последователно се противопоставя на всякакъв ревизионизъм и отстоява принципа за равна ценност на човешкия живот. „Стойността на човешкия живот е една и съща независимо дали става дума за дете в Украйна, в Палестина или за израелски заложник“, допълни той.
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Стига си лъгал с тия цени ...Истинска храна няма ..храната е ,каквата е и в България..В Гърция да не би храната да е от Марс ,че да е различна от тази в България:))))
До коментар #5 от "Росен Желязков":Забрави и 2 милиона найлонови чували.
