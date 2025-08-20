Атина няма планове за изпращане на гръцки военни части в Украйна

Няма планове за изпращане на гръцки военни части в Украйна в рамките на обсъжданите гаранции за сигурност. Това заяви говорителят на гръцкото правителство Павлос Маринакис в интервю за телевизия „Скай“, предава БТА.

По думите му евентуално участие с мироопазващи сили може да бъде разглеждано на по-късен етап от консултациите. „Дано да стигнем до този етап“, коментира Маринакис. Той уточни, че решението за начина на участие е въпрос на национален избор за всяка държава, като за Гърция това няма да включва изпращане на бойни части.

Говорителят се спря и на участието на премиера Кириакос Мицотакис във видеоконферентни срещи на Европейската народна партия и Европейския съвет. По думите му премиерът е оценил като положителен знак факта, че след последните разговори в САЩ и срещата между американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин се очертава „някаква видимост“ за мир.

„Това, което трябва да подчертаем, е нуждата от незабавно примирие“, каза Маринакис. Той повтори, че позицията на Гърция се основава на принципите на международното право и на ненарушимостта на границите.

В изявлението си говорителят отправи критика към представители на опозицията, които поставят под съмнение гръцката подкрепа за европейската позиция относно Украйна. „Не можеш да осъждаш (турската) инвазия в Кипър, а за друга инвазия да казваш: ‘Няма значение, дай да извърнем очи’“, заяви той.

Маринакис подчерта, че Гърция последователно се противопоставя на всякакъв ревизионизъм и отстоява принципа за равна ценност на човешкия живот. „Стойността на човешкия живот е една и съща независимо дали става дума за дете в Украйна, в Палестина или за израелски заложник“, допълни той.