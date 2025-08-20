Съветникът на ръководителя на Офиса на президента на Украйна Михаило Подоляк заяви, че Съединените щати и Русия няма да налагат условия на Украйна, които украинският народ не би приел, предава Фокус.

„Нека бъдем реалисти: мирът няма да дойде мигновено и някои украински територии ще останат временно под окупация, докато натискът на санкциите и изолацията не сломи руската икономика. Вчера обаче в Белия дом беше ясно показано, че апокалиптичният сценарий също е невъзможен“, посочи Подоляк в коментар, публикуван в социалната мрежа X.

Той добави, че Европа ще участва заедно със САЩ в определянето на принципите за преход към мир, като отбеляза, че границата на сигурност на ЕС сега преминава през Украйна.

Руското външно министерство реагира остро на думите на Подоляк. Говорителят Мария Захарова обвини украинския президент Володимир Зеленски и неговия екип, че „измамили, изнасилили, разчленили и екзекутирали масово украинския народ“ и определи действията на Киев като „геноцид“.

Захарова също посочи, че хиляда украински затворници са третирани като нежелани от режима в Киев и призова за прекратяване на „криенето зад гърба на тези, от които сте се отрекли“.