Захарова обвини Киев в „геноцид“ срещу украинския народ

Съветникът на ръководителя на Офиса на президента на Украйна Михаило Подоляк заяви, че Съединените щати и Русия няма да налагат условия на Украйна, които украинският народ не би приел, предава Фокус.
„Нека бъдем реалисти: мирът няма да дойде мигновено и някои украински територии ще останат временно под окупация, докато натискът на санкциите и изолацията не сломи руската икономика. Вчера обаче в Белия дом беше ясно показано, че апокалиптичният сценарий също е невъзможен“, посочи Подоляк в коментар, публикуван в социалната мрежа X.
Той добави, че Европа ще участва заедно със САЩ в определянето на принципите за преход към мир, като отбеляза, че границата на сигурност на ЕС сега преминава през Украйна.
Руското външно министерство реагира остро на думите на Подоляк. Говорителят Мария Захарова обвини украинския президент Володимир Зеленски и неговия екип, че „измамили, изнасилили, разчленили и екзекутирали масово украинския народ“ и определи действията на Киев като „геноцид“.
Захарова също посочи, че хиляда украински затворници са третирани като нежелани от режима в Киев и призова за прекратяване на „криенето зад гърба на тези, от които сте се отрекли“.
До коментар #2 от "Хм...":Маша ги разказва тия вицовее точно на хора като теб.ми 6 зеле ...абе страшен си.само гледай да не излизаш с две леви обувки на разходка.хаха
6 Руската наглост е безгранична
До коментар #13 от "2222":Зеленски не е украинец
До коментар #1 от "Жоро":Тая без водка ще пукне на момента.
До коментар #14 от "Хмм":То и Путин не е руснак
До коментар #13 от "2222":Това даже не е и наглост, това е шизофрения.
До коментар #16 от "Меси":Путин е руснак, рус и синеок, фамилията на майка му е Шеломова от староруската дума "шелома" - шлем
Алкохолна гнидо кой изтребва мирни жители във тридневната ви война ????
Телеграм каналът Mash съобщи днес, позовавайки се на базата данни на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, която беше хакната от руски хакери, че Украйна е загубила над 1,7 милиона военнослужещи от началото на Втората световна война.
До коментар #1 от "Жоро":тоже
Зеленски изби и прогони украинците, заради прищевките на запада.
Индивиди в обкръжението на клоуна това си е капитулация
Между другото тоя същия цървул се хвалеше преди 2г. Как ще пие кафе на крайбрежната улица на Севастопол съвсем скоро хахаха няма такива смешници
До коментар #24 от "Укрити":А кой за три дни щеше да е в Киев ???
А сега къде е ???
До коментар #17 от "Иван":а най-голямата наглост на Русия е, че е анексирала турска територия заедно с българските "сепаратисти" (опълченци) през 1978 година, нали?
До коментар #25 от "Вярно ли думаш":къде е?
До коментар #27 от "Шопо":Някакви едноклетъчни , които още държат мумифициран труп в центъра на столицата си ???
До коментар #19 от "Тази тьотка":какво е това "тьотка", на какъв език е, преведете на български
До коментар #32 от "Кой намери този коментар":Като бити ….. взели набързо малко перални
Защото нещо не им хареса климата около Киев ?
Без аналоговата …..
Рафинерии, включително Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp., са закупили няколко товара руски суров петрол Urals през последните два дни.
Отстъпката за Urals, доставян от западни пристанища, се е увеличила до 2,50 долара за барел, в сравнение с 1 долар през юли, казаха търговци, което вероятно дава на Индия по-голям стимул да възобнови покупките.
До коментар #33 от "Хмм":Разплута лелка.
До коментар #7 от "Тео":До 7 ком - само лидерите на ЕС ли искат войната да продължи - путин като не иска война защо не си изтегли монголите от украинските земи и войната спира - всички путинофили сте еднакви с аикю 50
До коментар #34 от "Хахахаха":Да,трябва и западната част на Украйна да понатрошат.
До коментар #39 от "стоян":Защото си обратното на остър.
До коментар #39 от "стоян":Много си зле.Руснаците искаха нова архитектура на сигурност.Западняците се хилеха.Сега западняците искат сигурност.Сега Путин се хили.
До коментар #34 от "Хахахаха":То,че не можеш да разбереш е ясно.Но причината не е в другите,а в теб.И по-конкретно в IQ то ти.
