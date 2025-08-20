Новини
Захарова обвини Киев в „геноцид“ срещу украинския народ
  Тема: Украйна

Захарова обвини Киев в „геноцид" срещу украинския народ

20 Август, 2025 16:21 1 000 44

Съветникът на президента на Украйна подчерта, че САЩ и Русия няма да налагат неприемливи условия

Захарова обвини Киев в „геноцид“ срещу украинския народ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Съветникът на ръководителя на Офиса на президента на Украйна Михаило Подоляк заяви, че Съединените щати и Русия няма да налагат условия на Украйна, които украинският народ не би приел, предава Фокус.

„Нека бъдем реалисти: мирът няма да дойде мигновено и някои украински територии ще останат временно под окупация, докато натискът на санкциите и изолацията не сломи руската икономика. Вчера обаче в Белия дом беше ясно показано, че апокалиптичният сценарий също е невъзможен“, посочи Подоляк в коментар, публикуван в социалната мрежа X.

Той добави, че Европа ще участва заедно със САЩ в определянето на принципите за преход към мир, като отбеляза, че границата на сигурност на ЕС сега преминава през Украйна.

Руското външно министерство реагира остро на думите на Подоляк. Говорителят Мария Захарова обвини украинския президент Володимир Зеленски и неговия екип, че „измамили, изнасилили, разчленили и екзекутирали масово украинския народ“ и определи действията на Киев като „геноцид“.

Захарова също посочи, че хиляда украински затворници са третирани като нежелани от режима в Киев и призова за прекратяване на „криенето зад гърба на тези, от които сте се отрекли“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жоро

    19 19 Отговор
    Скрийте и водката

    Коментиран от #15, #21

    16:25 20.08.2025

  • 2 Хм...

    16 15 Отговор
    Все още има шанс зеле да отърве кожата преди охраната му от ми6 да му тегли куршума и да го изпише геройски паднал срещу руснаците с по два пистолета във всяка. Само трябва да въсне в Русия и да си изпее всичко което знае за мръсотийките на запада. После ще направи кариера в дърводобива в Сибир. И ще остане жив.

    Коментиран от #5

    16:25 20.08.2025

  • 3 стоян георгиев

    23 15 Отговор
    Маша пак е объркала препарата за миене на вана с водка.сега се изявява като защитник на украинския народ.направо ни разплака.

    16:27 20.08.2025

  • 4 Госあ

    15 17 Отговор
    мръсниците от западна Европа ще духат супата

    Коментиран от #23

    16:27 20.08.2025

  • 5 стоян георгиев

    10 11 Отговор

    До коментар #2 от "Хм...":

    Маша ги разказва тия вицовее точно на хора като теб.ми 6 зеле ...абе страшен си.само гледай да не излизаш с две леви обувки на разходка.хаха

    16:29 20.08.2025

  • 6 Руската наглост е безгранична

    19 17 Отговор
    като руските мераци

    16:30 20.08.2025

  • 7 Тео

    18 13 Отговор
    Лидерите на ЕС не искат мир и да спира тоя конфликт, всички добре се захранват от него а народите обедняват всеки изминал ден!

    Коментиран от #39

    16:32 20.08.2025

  • 8 Аз съм веган

    13 16 Отговор
    Чаша Захарова отново от сутринта.

    16:32 20.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 тази ако заеме мястото на

    7 4 Отговор
    Върховния не шомня какво беше в ЕП,нещата в Европа ще потръгнат.

    16:35 20.08.2025

  • 11 Маша

    9 7 Отговор
    Е Велика !!!

    16:36 20.08.2025

  • 12 Хаха

    10 10 Отговор
    Тази що не я пратят в космоса?

    16:36 20.08.2025

  • 13 2222

    11 15 Отговор
    Брутална наглост. Руснаците са тези, които избиват украинци, включително цивилни.

    Коментиран от #14, #17

    16:37 20.08.2025

  • 14 Хмм

    12 5 Отговор

    До коментар #13 от "2222":

    Зеленски не е украинец

    Коментиран от #16

    16:39 20.08.2025

  • 15 Дика

    9 11 Отговор

    До коментар #1 от "Жоро":

    Тая без водка ще пукне на момента.

    16:39 20.08.2025

  • 16 Меси

    4 11 Отговор

    До коментар #14 от "Хмм":

    То и Путин не е руснак

    Коментиран от #18

    16:40 20.08.2025

  • 17 Иван

    7 8 Отговор

    До коментар #13 от "2222":

    Това даже не е и наглост, това е шизофрения.

    Коментиран от #28

    16:41 20.08.2025

  • 18 Хмм

    10 3 Отговор

    До коментар #16 от "Меси":

    Путин е руснак, рус и синеок, фамилията на майка му е Шеломова от староруската дума "шелома" - шлем

    16:42 20.08.2025

  • 19 Тази тьотка

    8 12 Отговор
    Спешно се нуждае от специализирана психиатрична помощ !!!!!
    Алкохолна гнидо кой изтребва мирни жители във тридневната ви война ????

    Коментиран от #33

    16:42 20.08.2025

  • 20 Сатана Z

    8 3 Отговор
    Групата KillNet потвърди пред Факти, че е хакнала базата данни на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна с информация за 1,7 милиона загинали и изчезнали украински войници.

    Телеграм каналът Mash съобщи днес, позовавайки се на базата данни на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, която беше хакната от руски хакери, че Украйна е загубила над 1,7 милиона военнослужещи от началото на Втората световна война.

    16:43 20.08.2025

  • 21 И черния хайвер

    0 5 Отговор

    До коментар #1 от "Жоро":

    тоже

    16:43 20.08.2025

  • 22 Я пък тоя

    13 5 Отговор
    Най-после и тая да каже нещо смислено.
    Зеленски изби и прогони украинците, заради прищевките на запада.

    16:44 20.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Укрити

    12 5 Отговор
    Капитулираха онзи ден както и да го изкарват разни
    Индивиди в обкръжението на клоуна това си е капитулация

    Между другото тоя същия цървул се хвалеше преди 2г. Как ще пие кафе на крайбрежната улица на Севастопол съвсем скоро хахаха няма такива смешници

    Коментиран от #25

    16:45 20.08.2025

  • 25 Вярно ли думаш

    8 8 Отговор

    До коментар #24 от "Укрити":

    А кой за три дни щеше да е в Киев ???
    А сега къде е ???

    Коментиран от #30, #32

    16:48 20.08.2025

  • 26 Егати и безпрецедентната руска....

    6 10 Отговор
    Наглост и арогантност, тия варвари които извършват геноцид върху украинският народ вече четвърта година обвиняват Киев че извършва геноцид, това доказва че наистина руснаците са един силно деградирал народ, тежко увреден умствено и морално от насилие и алкохол.

    16:48 20.08.2025

  • 27 Шопо

    9 6 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    Коментиран от #31

    16:49 20.08.2025

  • 28 Хмм

    8 1 Отговор

    До коментар #17 от "Иван":

    а най-голямата наглост на Русия е, че е анексирала турска територия заедно с българските "сепаратисти" (опълченци) през 1978 година, нали?

    16:49 20.08.2025

  • 29 Хахахаха

    4 6 Отговор
    Света обвини раша, в геноцид над руския народ!

    16:50 20.08.2025

  • 30 Хмм

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "Вярно ли думаш":

    къде е?

    16:51 20.08.2025

  • 31 И кой го каза ?????

    4 6 Отговор

    До коментар #27 от "Шопо":

    Някакви едноклетъчни , които още държат мумифициран труп в центъра на столицата си ???

    16:51 20.08.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Хмм

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "Тази тьотка":

    какво е това "тьотка", на какъв език е, преведете на български

    Коментиран от #38

    16:52 20.08.2025

  • 34 Хахахаха

    4 7 Отговор
    Копейки, абе не мога да разбера, кои руско говорящи асвабаждава путлера, като те руско говорящите воюват срещу него, а териториите които уж асвабаждава с руско говорящи, той ги унищожи тези територии. Та не мога да разбера, кой всъщност асвабаждава путлера?

    Коментиран от #40, #44

    16:53 20.08.2025

  • 35 Сигурно си тръгнаха

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Кой намери този коментар":

    Като бити ….. взели набързо малко перални
    Защото нещо не им хареса климата около Киев ?
    Без аналоговата …..

    16:54 20.08.2025

  • 36 Тома

    5 3 Отговор
    Когато народа е п.рост си заслужава съдбата а украинците си живееха само с песни и пляски, евтин живот с милиардите давани от Русия

    16:55 20.08.2025

  • 37 Сатана Z

    4 2 Отговор
    Индийските държавни рафинерии възобновиха покупките на руски суров петрол след кратка пауза, въпреки тарифите на Тръмп, съобщава Bloomberg.

    Рафинерии, включително Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp., са закупили няколко товара руски суров петрол Urals през последните два дни.

    Отстъпката за Urals, доставян от западни пристанища, се е увеличила до 2,50 долара за барел, в сравнение с 1 долар през юли, казаха търговци, което вероятно дава на Индия по-голям стимул да възобнови покупките.

    16:59 20.08.2025

  • 38 Очначава

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Хмм":

    Разплута лелка.

    16:59 20.08.2025

  • 39 стоян

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "Тео":

    До 7 ком - само лидерите на ЕС ли искат войната да продължи - путин като не иска война защо не си изтегли монголите от украинските земи и войната спира - всички путинофили сте еднакви с аикю 50

    Коментиран от #42, #43

    17:06 20.08.2025

  • 40 Чичо

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Хахахаха":

    Да,трябва и западната част на Украйна да понатрошат.

    17:07 20.08.2025

  • 41 Къф е тоя превод.

    1 0 Отговор
    Кви са тия 1000 затворници?.

    17:08 20.08.2025

  • 42 Да те светна

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "стоян":

    Защото си обратното на остър.

    17:09 20.08.2025

  • 43 Чичо Дончо

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "стоян":

    Много си зле.Руснаците искаха нова архитектура на сигурност.Западняците се хилеха.Сега западняците искат сигурност.Сега Путин се хили.

    17:10 20.08.2025

  • 44 Мозък

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Хахахаха":

    То,че не можеш да разбереш е ясно.Но причината не е в другите,а в теб.И по-конкретно в IQ то ти.

    17:13 20.08.2025

