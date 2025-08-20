Кератин, извлечен от вълна и козина, ще се използва за лечение на зъбни проблеми

Лечения на зъби, базирани на вълна от овце и други видове косми, могат да бъдат използвани за възстановяване на емайла и предотвратяване на кариеси, сочи ново изследване.

Учени са извлекли кератин — протеин, откриван в косата, кожата и ноктите — от вълна и са го приложили върху зъбни повърхности. Резултатите показват, че веществото образува защитно кристалоподобно покритие, което имитира естествения емайл на зъбите.

Изследването, публикувано на 12 август в списание Advanced Healthcare Materials, посочва, че подобен подход може да осигури устойчиви и нискобюджетни терапии за ранни стадии на кариес в рамките на следващите две до три години.

„Кератинът предлага трансформираща алтернатива на настоящите зъболекарски лечения. Той се добива устойчиво от биологични отпадъци като коса и кожа и премахва необходимостта от използване на традиционни пластмасови смоли, които са токсични и по-малко издръжливи,“ коментира д-р Сара Гамеа от King's College London, съавтор на проучването. Тя добавя, че кератинът изглежда значително по-естествено и може да се съчетава по-добре с цвета на зъба в сравнение със съществуващите материали.

Нелекуваният кариес е най-разпространеното орално заболяване в света и засяга близо 2 милиарда души. Киселинни храни, лоша устна хигиена и ежедневно износване разрушават защитния емайл на зъбите, а неговата загуба води до болка, кариеси и дори загуба на зъби.

„За разлика от костите и косата, емайлът не се възстановява. Веднъж изгубен, той не може да бъде регенериран,“ заявява д-р Шериф Елшаркауи, изследовател по протезна дентална медицина в King's College London.

За да проверят потенциала на кератина, учените първо го извличат от вълна, след което го смесват с вода, където той формира тънък слой. След нанасяне върху зъбен образец, покритието се организира в здрава, кристалоподобна структура, подобна на емайл, в контакт с минералите в слюнката. В рамките на месец покритието привлича калциеви и фосфатни йони, като така се образува твърд защитен слой върху зъба.

В момента учените работят по възможностите за приложение на кератиновото лечение за широката общественост. Според изследователите, продукти като пасти за зъби с кератин за ежедневна употреба или професионални покрития, поставяни в зъболекарски кабинет, могат да бъдат налични в следващите години.

„Навлизаме в ера, в която биотехнологиите позволяват не само лечение на симптоми, а възстановяване на биологични функции чрез използване на естествени материали от самия организъм,“ казва Елшаркауи. „С по-нататъшно развитие и правилни индустриални партньорства скоро може да постигнем по-здрави усмивки, тръгвайки от нещо толкова просто като една подстрижка.“