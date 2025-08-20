Евакуираха над 150 работници в Сливен заради пожар във фабрика

Над 150 работници от "Миролио" в Сливен бяха евакуирани заради пожар.

По информация от пожарната огънят вече е загасен. Около 13 часа пламва покрива на предприятието, огънят тръгва от фотоволтаиците на покривната конструкция.

Три пожарни коли са изпратени на място. Всички служители са напуснали сградата, пострадали няма.

В началото на август 75-годишен мъж предизвика пожар, след като запали сухи треви в Сливен. На 4 август в 10:40 ч. е получен сигнал за пожар в частен имот в местността Дюлева река.

Изгорели са около 800 кв.м сухи треви, няма пострадали. На мястото полицейски служители са установили мъж на 75 години, който е запалил сухи треви. Огънят е спрян от екипи на пожарната и хора от района. По случая е образувана проверка.

Отново на 4 август с дрон беше заснет възрастен мъж да пали да пали огън край село Плоски в Пирин, което беше едно от най-тежко пострадалите при продължителните и опустошителни пожари през юли.