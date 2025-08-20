Новини
България »
Евакуираха над 150 работници в Сливен заради пожар във фабрика

Евакуираха над 150 работници в Сливен заради пожар във фабрика

20 Август, 2025 16:40 554 0

  • пожар-
  • евакуирани-
  • фабрика-
  • сливен

Три пожарни коли са изпратени на място. Всички служители са напуснали сградата, пострадали няма

Евакуираха над 150 работници в Сливен заради пожар във фабрика - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Над 150 работници от "Миролио" в Сливен бяха евакуирани заради пожар.

По информация от пожарната огънят вече е загасен. Около 13 часа пламва покрива на предприятието, огънят тръгва от фотоволтаиците на покривната конструкция.

Три пожарни коли са изпратени на място. Всички служители са напуснали сградата, пострадали няма.

В началото на август 75-годишен мъж предизвика пожар, след като запали сухи треви в Сливен. На 4 август в 10:40 ч. е получен сигнал за пожар в частен имот в местността Дюлева река.

Изгорели са около 800 кв.м сухи треви, няма пострадали. На мястото полицейски служители са установили мъж на 75 години, който е запалил сухи треви. Огънят е спрян от екипи на пожарната и хора от района. По случая е образувана проверка.

Отново на 4 август с дрон беше заснет възрастен мъж да пали да пали огън край село Плоски в Пирин, което беше едно от най-тежко пострадалите при продължителните и опустошителни пожари през юли.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове