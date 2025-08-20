Първият дипломат на Кремъл: Среща Зеленски и Путин? Малко вероятно е да се случи скоро

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че евентуална среща между президентите Владимир Путин и Володимир Зеленски е малко вероятна в близко бъдеще, като подчерта, че подобен формат изисква внимателна предварителна подготовка, цитира думуте ми БиБиСи.

"Готови сме за всякакъв формат, но когато става въпрос за срещи на високо ниво, е необходимо те да бъдат подготвени най-внимателно на всички предходни етапи, така че срещите на върха да не доведат до влошаване на ситуацията, а наистина да сложат край на преговорите, които сме готови да продължим", заяви Лавров по време на съвместна пресконференция с ръководителя на йорданското външно министерство Айман ал-Сафади.

Американски и европейски представители заявиха, че директни разговори между Владимир Путин и Володимир Зеленски биха могли да се проведат в близко бъдеще, но въз основа на думите на Лавров може да се заключи, че подобна среща на върха е все още далечна.

Той заяви още, че Путин е предложил да се помисли за повишаване на нивото на ръководителите на делегациите по време на неотдавнашен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, когато се е обадил на руският президент по време на среща със Зеленски и европейски лидери във Вашингтон.

Лавров заяви, че Москва е инициирала създаването на различни работни групи, в които Украйна и Русия биха могли да обсъдят различни аспекти на мирното уреждане на конфликта, включително политически въпроси.

Лавров заяви, че Москва подкрепя предоставянето на гаранции за сигурност на Украйна, но за да се случи това, Киев трябва да се откаже от намерението си да се присъедини към НАТО, а постоянните членове на Съвета за сигурност на ООН, включително Русия и Китай, биха могли да действат като държави-гаранти.

"Ние сме за това тези гаранции да бъдат наистина надеждни", заяви Лавров в отговор на въпрос на журналисти относно гаранциите за сигурност за Украйна, които бяха обсъдени на последните срещи на върха.

Лавров посочи предварителните споразумения, постигнати по време на преговорите между Русия и Украйна в Истанбул през април 2022 г., "добър пример".

Сред главните принципите, ръководителят на руското външно министерство посочи "отказа на Украйна да се присъедини към НАТО или други военни блокове, потвърждаване на неутралния и неядрения статут на Украйна".

Според Лавров, постоянните членове на Съвета за сигурност на ООН, включително Русия, Китай, САЩ, Великобритания и Франция, трябва да действат като гаранти на сигурността.

Както обаче писа "Ню Йорк Таймс" в началото на 2024 г. , основната пречка, която доведе до прекратяването на преговорите в Истанбул през 2022 г., беше именно въпросът за гаранциите за сигурност на Украйна от трети страни.