Първият дипломат на Кремъл: Среща Зеленски и Путин? Малко вероятно е да се случи скоро

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че евентуална среща между президентите Владимир Путин и Володимир Зеленски е малко вероятна в близко бъдеще, като подчерта, че подобен формат изисква внимателна предварителна подготовка, цитира думуте ми БиБиСи.
"Готови сме за всякакъв формат, но когато става въпрос за срещи на високо ниво, е необходимо те да бъдат подготвени най-внимателно на всички предходни етапи, така че срещите на върха да не доведат до влошаване на ситуацията, а наистина да сложат край на преговорите, които сме готови да продължим", заяви Лавров по време на съвместна пресконференция с ръководителя на йорданското външно министерство Айман ал-Сафади.
Американски и европейски представители заявиха, че директни разговори между Владимир Путин и Володимир Зеленски биха могли да се проведат в близко бъдеще, но въз основа на думите на Лавров може да се заключи, че подобна среща на върха е все още далечна.
Той заяви още, че Путин е предложил да се помисли за повишаване на нивото на ръководителите на делегациите по време на неотдавнашен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, когато се е обадил на руският президент по време на среща със Зеленски и европейски лидери във Вашингтон.
Лавров заяви, че Москва е инициирала създаването на различни работни групи, в които Украйна и Русия биха могли да обсъдят различни аспекти на мирното уреждане на конфликта, включително политически въпроси.
Лавров заяви, че Москва подкрепя предоставянето на гаранции за сигурност на Украйна, но за да се случи това, Киев трябва да се откаже от намерението си да се присъедини към НАТО, а постоянните членове на Съвета за сигурност на ООН, включително Русия и Китай, биха могли да действат като държави-гаранти.
"Ние сме за това тези гаранции да бъдат наистина надеждни", заяви Лавров в отговор на въпрос на журналисти относно гаранциите за сигурност за Украйна, които бяха обсъдени на последните срещи на върха.
Лавров посочи предварителните споразумения, постигнати по време на преговорите между Русия и Украйна в Истанбул през април 2022 г., "добър пример".
Сред главните принципите, ръководителят на руското външно министерство посочи "отказа на Украйна да се присъедини към НАТО или други военни блокове, потвърждаване на неутралния и неядрения статут на Украйна".
Според Лавров, постоянните членове на Съвета за сигурност на ООН, включително Русия, Китай, САЩ, Великобритания и Франция, трябва да действат като гаранти на сигурността.
Както обаче писа "Ню Йорк Таймс" в началото на 2024 г. , основната пречка, която доведе до прекратяването на преговорите в Истанбул през 2022 г., беше именно въпросът за гаранциите за сигурност на Украйна от трети страни.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Някой
Жалко за Европа.
Коментиран от #44
15:58 20.08.2025
5 Пич
- Зелю да си Е. П. М , няма да спрем докато не им оде рем ко жите !
15:58 20.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Сократ
15:59 20.08.2025
8 Някой
До коментар #1 от "Радев":Явно не си внималвал в часовете по български език...
Отделно, нали се сещаш какво ще посее из Европа, Америката, части на Азия и Австарлия/Нова Зеландия една евентуална бомбардировка над Москва? Не знам от къде имате такова безпочвено самочувстиве, че да пишете такива гръмки глупости...
16:00 20.08.2025
9 Някой
Отделно, нали се сещаш какво ще посее из Европа, Америката, части на Азия и Австарлия/Нова Зеландия една евентуална бомбардировка над Москва? Не знам от къде имате такова безпочвено самочувстиве, че да пишете такива гръмки глупости...
Коментиран от #21, #50
16:00 20.08.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Някой
До коментар #2 от "Шляпан Русофил":Вземи отвори през Street View един средноголям америкаански град, примерно в Тексас. И погледай каква картинка представляват улиците, къщите и околностите като цяло...
Коментиран от #15
16:01 20.08.2025
12 Психолог
16:02 20.08.2025
13 Иво
До коментар #2 от "Шляпан Русофил":Руснак е измислил първият външен нужни.
16:02 20.08.2025
14 Георги
16:03 20.08.2025
15 Фики
До коментар #11 от "Някой":Даже съм бил там
Всеки трябва да иде
Раят на земята е във САЩ
16:04 20.08.2025
16 Атина Палада
Коментиран от #22
16:05 20.08.2025
17 ТОДОР СТОЯНОВ
Коментиран от #29
16:07 20.08.2025
18 ФАКТ
16:08 20.08.2025
19 Факти
16:08 20.08.2025
20 "Ню Йорк Таймс" пак манипулира
"Както обаче писа "Ню Йорк Таймс" в началото на 2024 г. , основната пречка, която доведе до прекратяването на преговорите в Истанбул през 2022 г., беше именно въпросът за гаранциите за сигурност на Украйна от трети страни."
(Борис Джонсън)
16:08 20.08.2025
21 Георги
До коментар #9 от "Някой":това е защото онзи ден по битивито се изтъпани един анализатор и каза, че американците щели да бомбардират всички руски силози за ЯО едновремно и затова Путин станал сговорчив. Има хора, които вярват на подобни безмислици и се надъхват.
16:09 20.08.2025
22 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #16 от "Атина Палада":Как пък един боклукк не замина за руският рай?
Коментиран от #24
16:12 20.08.2025
23 Хм...
До вчера зеле пискаше навсякъде как искал да се среща с Путин. Днес Путин казва, че тръмп като ще ходи в Москва да вземе и зеле. И сега изведнъж наркоманчето реши, че не ще да се среща с Путин.
Тоя насмъркан зеленчук изобщо знае ли какво иска? Или наркотиците съвсем са му изпържили малкото мозъче?
16:12 20.08.2025
24 Георги
До коментар #22 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":няма бе човек, всичкия боклук на запад го влече...
16:13 20.08.2025
25 Сатана Z
Телеграм каналът Mash съобщи днес, позовавайки се на базата данни на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, която беше хакната от руски хакери, че Украйна е загубила над 1,7 милиона военнослужещи от началото на СВО
Коментиран от #30
16:16 20.08.2025
26 Хм...
Дали някое розАво пони може да обясни какво означава това?
Коментиран от #32
16:17 20.08.2025
27 НАСКО
16:18 20.08.2025
28 Сус бе
16:18 20.08.2025
29 Моряка
До коментар #17 от "ТОДОР СТОЯНОВ":Едва ли,колега,към Зелю ще бъдат толкова великодушни.В Сибир все пак хората живеят.За разлика от Колима.Ако Зелю не го обесят неговите,ако Путин прояви милост,клоунчето ще го пратят в Колима.От там обикновено не се завръщат.
16:20 20.08.2025
30 гайтанджиева
До коментар #25 от "Сатана Z":Руски фейк.Давай следващите.
Коментиран от #35
16:21 20.08.2025
31 Руснакът е мръсно противно животно
16:22 20.08.2025
32 Атина Палада
До коментар #26 от "Хм...":Четох за наши (български анализатори) какви анализи са правили по българските телевизии за въпросната среща...
Та, европейските лидери отишли били във Вашингтон за да ....казано на булеварден език - да набият канчето на Тръмп:))) и сега Тръмп играел по правилата на Европейските лидери:)))
Има ли някой нормален в България,който да гледа българските телевизии ?
Коментиран от #37
16:23 20.08.2025
33 Кривоверен алкаш
Коментиран от #40
16:23 20.08.2025
34 Независим
Коментиран от #38
16:24 20.08.2025
35 Атина Палада
До коментар #30 от "гайтанджиева":Ε τοзи път е американски от СНН..Даже коментиращият ти го пише...
16:26 20.08.2025
36 Факт
16:27 20.08.2025
37 Българин
До коментар #32 от "Атина Палада":Любов-обсебена си да коментираш тук-даже и в отпуската си го правиш-все повече се замислям да не си платена :)) Прави ми впечатление,че и мъжа си игнорираш вечерта-да се изявяваш тук-нещо сте си омръзнали едни на друг ....
Коментиран от #41
16:27 20.08.2025
38 Атина Палада
До коментар #34 от "Независим":П.илешкото ти м.озъче това ли само успя да измисли?:))))
16:28 20.08.2025
39 Дъртият катър на Кремъл :
16:28 20.08.2025
40 Баце,
До коментар #33 от "Кривоверен алкаш":Я ни назови три модерни оръжия които ще обърнат ситуацията в 4о4.
Че вече за три и половина години видяхме поне стотина геймчейнджъра дето разбиха руснаците и съсипаха Русия.
Коментиран от #46
16:30 20.08.2025
41 Атина Палада
До коментар #37 от "Българин":Да,в отпуска съм и тази година няма почивка по острови .:)Много е скъпо..В къщи..Ходим на плаж в покрайнините на Атина ....Днес дори не ходихме..
Вечер,всеки си чете нещо ..Не сме си омръзнали..
Коментиран от #45, #58
16:31 20.08.2025
42 Факти
16:32 20.08.2025
43 стоян георгиев
Коментиран от #53, #64
16:32 20.08.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 стоян георгиев
До коментар #40 от "Баце,":Украйна трябва да получи повече ракети и повече дронове.ситуацията си е добре.нека мре руския салдат в сегашните количества.дромове и ракети в момента ще свършат добра работа другото Украйна си го има.
16:35 20.08.2025
47 Сега
16:39 20.08.2025
48 К.К
16:41 20.08.2025
49 Артилерист
16:42 20.08.2025
50 Факти
До коментар #9 от "Някой":И какво ще посее? Русия е на един шамар живот. От три години не може да вземе нищо от държава без флот и авиация. Америка просто си пази Русия като плашило, с което да плаши Европа и последната да купува надценено американско оръжие. Съществуването на Русия винаги е било в ръцете на Америка. Колко пъти са я спасявали от гладна смърт, от Германия, от Япония, вадили са я от дъното на икономическото дъно... И всичко това защото военно-промишленият комплекс има нужда от нея като без стабилизатор. Иначе могат да я приключат за три дни. Американците ако извадят най-новото руснаците няма да разберат какво се случва. Ще си мислят, че са дошли извънземните. Говорим държава, която не може да произведе въздушна възглавница за колите си.
Коментиран от #55, #62
16:43 20.08.2025
51 Възpожденец 🇧🇬
Коментиран от #66
16:44 20.08.2025
52 украинска майка
Коментиран от #67
16:44 20.08.2025
53 Факти
До коментар #43 от "стоян георгиев":Брато, по едно и също време сме написали едно и също нещо. Това е знак отгоре, че сме нацелили истината - Путин го е страх от Зеленски.
Коментиран от #59
16:47 20.08.2025
54 само питам
Коментиран от #60
16:47 20.08.2025
55 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #50 от "Факти":Абе наивник,тока в телефона и компа ,а и в хлалилника ,Ти е от съветска ядрена централа
17:04 20.08.2025
56 Манол от Чуричене
17:05 20.08.2025
57 Както казах
Ако някой още не е разбрал.
ЕС И УКРАЙНА са сами!
Ако САЩ помагат с нещо, пак добре. Но не е сигурно и да не разчитат много!
Забравете преговорите и работете за Европа и отбраната й и за Украйна - най важната роля в европейската отбрана!
17:05 20.08.2025
58 Хаха
До коментар #41 от "Атина Палада":Ма вий дане сте пенционери ма. Те са всеки се занимава с нещо чете си и нямат кво да си кажат. Детето кучето го яли...При баба си у бегето, там поне без пари
17:08 20.08.2025
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Ива
До коментар #54 от "само питам":Зеленски като е започнал войната да отива на фронта ,може и сина си да вземе .......
17:10 20.08.2025
61 Един
17:10 20.08.2025
62 стоян
До коментар #50 от "Факти":До 50 ком - браво много точно
17:10 20.08.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #43 от "стоян георгиев":А Зеленски що отказа среща в Москва?Страхуется?
17:13 20.08.2025
65 КПСС
17:14 20.08.2025
66 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #51 от "Възpожденец 🇧🇬":Изрожденец,я кажи колко българи са участвовали в Освободителната война и колко руснаци
17:15 20.08.2025
67 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #52 от "украинска майка":Зеленски научи украински преди 4 години,майкатиукраинска.Всички го знаят.През повечето време Зеленски е работмл в Русия
17:17 20.08.2025
68 Иванов
17:18 20.08.2025