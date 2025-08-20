Новини
Първият дипломат на Кремъл: Среща Зеленски и Путин? Малко вероятно е да се случи скоро
Първият дипломат на Кремъл: Среща Зеленски и Путин? Малко вероятно е да се случи скоро

20 Август, 2025 15:53 1 969 68

Американски и европейски представители заявиха, че директни разговори между Владимир Путин и Володимир Зеленски биха могли да се проведат в близко бъдеще

Първият дипломат на Кремъл: Среща Зеленски и Путин? Малко вероятно е да се случи скоро - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че евентуална среща между президентите Владимир Путин и Володимир Зеленски е малко вероятна в близко бъдеще, като подчерта, че подобен формат изисква внимателна предварителна подготовка, цитира думуте ми БиБиСи.

"Готови сме за всякакъв формат, но когато става въпрос за срещи на високо ниво, е необходимо те да бъдат подготвени най-внимателно на всички предходни етапи, така че срещите на върха да не доведат до влошаване на ситуацията, а наистина да сложат край на преговорите, които сме готови да продължим", заяви Лавров по време на съвместна пресконференция с ръководителя на йорданското външно министерство Айман ал-Сафади.

Американски и европейски представители заявиха, че директни разговори между Владимир Путин и Володимир Зеленски биха могли да се проведат в близко бъдеще, но въз основа на думите на Лавров може да се заключи, че подобна среща на върха е все още далечна.

Той заяви още, че Путин е предложил да се помисли за повишаване на нивото на ръководителите на делегациите по време на неотдавнашен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, когато се е обадил на руският президент по време на среща със Зеленски и европейски лидери във Вашингтон.

Лавров заяви, че Москва е инициирала създаването на различни работни групи, в които Украйна и Русия биха могли да обсъдят различни аспекти на мирното уреждане на конфликта, включително политически въпроси.

Лавров заяви, че Москва подкрепя предоставянето на гаранции за сигурност на Украйна, но за да се случи това, Киев трябва да се откаже от намерението си да се присъедини към НАТО, а постоянните членове на Съвета за сигурност на ООН, включително Русия и Китай, биха могли да действат като държави-гаранти.

"Ние сме за това тези гаранции да бъдат наистина надеждни", заяви Лавров в отговор на въпрос на журналисти относно гаранциите за сигурност за Украйна, които бяха обсъдени на последните срещи на върха.

Лавров посочи предварителните споразумения, постигнати по време на преговорите между Русия и Украйна в Истанбул през април 2022 г., "добър пример".

Сред главните принципите, ръководителят на руското външно министерство посочи "отказа на Украйна да се присъедини към НАТО или други военни блокове, потвърждаване на неутралния и неядрения статут на Украйна".

Според Лавров, постоянните членове на Съвета за сигурност на ООН, включително Русия, Китай, САЩ, Великобритания и Франция, трябва да действат като гаранти на сигурността.

Както обаче писа "Ню Йорк Таймс" в началото на 2024 г. , основната пречка, която доведе до прекратяването на преговорите в Истанбул през 2022 г., беше именно въпросът за гаранциите за сигурност на Украйна от трети страни.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Някой

    43 8 Отговор
    Хаха! Това да затвори човките на европейските "политици", които не спряха да се изказват за тази небъдна среща. Оказаха се неподготвени. Отново.
    Жалко за Европа.

    Коментиран от #44

    15:58 20.08.2025

  • 5 Пич

    41 8 Отговор
    Превеждам от дипломатически :
    - Зелю да си Е. П. М , няма да спрем докато не им оде рем ко жите !

    15:58 20.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сократ

    22 5 Отговор
    1 и 2-ри коментар издават ниското ниво на образование, но затова пък огромната злоба и простащина.

    15:59 20.08.2025

  • 8 Някой

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Радев":

    Явно не си внималвал в часовете по български език...
    Отделно, нали се сещаш какво ще посее из Европа, Америката, части на Азия и Австарлия/Нова Зеландия една евентуална бомбардировка над Москва? Не знам от къде имате такова безпочвено самочувстиве, че да пишете такива гръмки глупости...

    16:00 20.08.2025

  • 9 Някой

    16 5 Отговор
    Явно не си внималвал в часовете по български език...
    Отделно, нали се сещаш какво ще посее из Европа, Америката, части на Азия и Австарлия/Нова Зеландия една евентуална бомбардировка над Москва? Не знам от къде имате такова безпочвено самочувстиве, че да пишете такива гръмки глупости...

    Коментиран от #21, #50

    16:00 20.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Някой

    19 1 Отговор

    До коментар #2 от "Шляпан Русофил":

    Вземи отвори през Street View един средноголям америкаански град, примерно в Тексас. И погледай каква картинка представляват улиците, къщите и околностите като цяло...

    Коментиран от #15

    16:01 20.08.2025

  • 12 Психолог

    7 9 Отговор
    Коментар 7 издава скрит хомосексуализъм и склонност да облекчи всички желаещи орално

    16:02 20.08.2025

  • 13 Иво

    7 19 Отговор

    До коментар #2 от "Шляпан Русофил":

    Руснак е измислил първият външен нужни.

    16:02 20.08.2025

  • 14 Георги

    28 4 Отговор
    основната пречка за финализиране на преговорите от Истанбул 2022-а, беше рошава и говореше английски. Но пък вече няма живи украинци участвали в срещите тогава.

    16:03 20.08.2025

  • 15 Фики

    4 16 Отговор

    До коментар #11 от "Някой":

    Даже съм бил там
    Всеки трябва да иде
    Раят на земята е във САЩ

    16:04 20.08.2025

  • 16 Атина Палада

    20 4 Отговор
    Ама вижте нашите палячовци от БрУсел ,седнали да определят на Путин рандевутата:))) не знам дали да се смея с тях или да ги съжалявам:)))

    Коментиран от #22

    16:05 20.08.2025

  • 17 ТОДОР СТОЯНОВ

    20 3 Отговор
    ПУТИН ЩЕ СЕ СРЕЩНЕ СЪС ЗЕЛЕНСКИ В СИБИРСКАТА ТЮРМА!ЩЕ МУ НОСИ ПОРТОКАЛИ И ЦИГАРИ, КАКТО И КОЛЕТ ДО 5 КГ. !ТОВА Е!КАЗАХ ВСИЧКО!

    Коментиран от #29

    16:07 20.08.2025

  • 18 ФАКТ

    10 3 Отговор
    Шубето било голям страх.

    16:08 20.08.2025

  • 19 Факти

    20 6 Отговор
    1945г. - 1989 г. са златните години в равитието на БЪЛГАРИЯ ! На 32-ро място в света по развитие ! Днес сме извън първите 100 ! В челото сме по смъртност , корупция , бедност ! Държава без перспектива , пред закриване ! Само съюз с РУСИЯ е спасението !

    16:08 20.08.2025

  • 20 "Ню Йорк Таймс" пак манипулира

    12 1 Отговор
    с лъжливи оправдания:

    "Както обаче писа "Ню Йорк Таймс" в началото на 2024 г. , основната пречка, която доведе до прекратяването на преговорите в Истанбул през 2022 г., беше именно въпросът за гаранциите за сигурност на Украйна от трети страни."

    (Борис Джонсън)

    16:08 20.08.2025

  • 21 Георги

    21 4 Отговор

    До коментар #9 от "Някой":

    това е защото онзи ден по битивито се изтъпани един анализатор и каза, че американците щели да бомбардират всички руски силози за ЯО едновремно и затова Путин станал сговорчив. Има хора, които вярват на подобни безмислици и се надъхват.

    16:09 20.08.2025

  • 22 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    8 16 Отговор

    До коментар #16 от "Атина Палада":

    Как пък един боклукк не замина за руският рай?

    Коментиран от #24

    16:12 20.08.2025

  • 23 Хм...

    15 2 Отговор
    Аз пък друго не разбирам.
    До вчера зеле пискаше навсякъде как искал да се среща с Путин. Днес Путин казва, че тръмп като ще ходи в Москва да вземе и зеле. И сега изведнъж наркоманчето реши, че не ще да се среща с Путин.
    Тоя насмъркан зеленчук изобщо знае ли какво иска? Или наркотиците съвсем са му изпържили малкото мозъче?

    16:12 20.08.2025

  • 24 Георги

    12 2 Отговор

    До коментар #22 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    няма бе човек, всичкия боклук на запад го влече...

    16:13 20.08.2025

  • 25 Сатана Z

    13 4 Отговор
    Групата KillNet потвърди пред СNN, че е хакнала базата данни на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна с информация за 1,7 милиона загинали и изчезнали украински войници.

    Телеграм каналът Mash съобщи днес, позовавайки се на базата данни на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, която беше хакната от руски хакери, че Украйна е загубила над 1,7 милиона военнослужещи от началото на СВО

    Коментиран от #30

    16:16 20.08.2025

  • 26 Хм...

    12 6 Отговор
    За това че тръмп е отишъл да се обади по телефона на Путин и след разговора е прекратил срещата със зеле и компания сигурно има някаква причина.
    Дали някое розАво пони може да обясни какво означава това?

    Коментиран от #32

    16:17 20.08.2025

  • 27 НАСКО

    7 0 Отговор
    Баща ми ми обеща да ми купи колело, ама друг път!

    16:18 20.08.2025

  • 28 Сус бе

    5 9 Отговор
    Копейки мърляви.

    16:18 20.08.2025

  • 29 Моряка

    9 2 Отговор

    До коментар #17 от "ТОДОР СТОЯНОВ":

    Едва ли,колега,към Зелю ще бъдат толкова великодушни.В Сибир все пак хората живеят.За разлика от Колима.Ако Зелю не го обесят неговите,ако Путин прояви милост,клоунчето ще го пратят в Колима.От там обикновено не се завръщат.

    16:20 20.08.2025

  • 30 гайтанджиева

    5 8 Отговор

    До коментар #25 от "Сатана Z":

    Руски фейк.Давай следващите.

    Коментиран от #35

    16:21 20.08.2025

  • 31 Руснакът е мръсно противно животно

    7 10 Отговор
    Краде от перални и деца.

    16:22 20.08.2025

  • 32 Атина Палада

    16 4 Отговор

    До коментар #26 от "Хм...":

    Четох за наши (български анализатори) какви анализи са правили по българските телевизии за въпросната среща...
    Та, европейските лидери отишли били във Вашингтон за да ....казано на булеварден език - да набият канчето на Тръмп:))) и сега Тръмп играел по правилата на Европейските лидери:)))
    Има ли някой нормален в България,който да гледа българските телевизии ?

    Коментиран от #37

    16:23 20.08.2025

  • 33 Кривоверен алкаш

    8 5 Отговор
    щом е така,Клоуна да започва здраво снабдяване на Украйна с модерни оръжия и когато Фюрера сметне,да поиска среща със Зеленски....

    Коментиран от #40

    16:23 20.08.2025

  • 34 Независим

    13 14 Отговор
    Жалките руснаци игра си играят и света разиграват, защото не искат мир, а война но забравят че Тръмп е по луд от Путин и може да им се случи случка и кремъл просто да изчезне.

    Коментиран от #38

    16:24 20.08.2025

  • 35 Атина Палада

    4 7 Отговор

    До коментар #30 от "гайтанджиева":

    Ε τοзи път е американски от СНН..Даже коментиращият ти го пише...

    16:26 20.08.2025

  • 36 Факт

    7 1 Отговор
    Едуард Шеварднадзе беше нелоялен външен министър на СССР. Друг би се справил по-добре с договорите със Запада при разпада на съюза. Като Президент на Грузия той причини разрива с Русия и последвалите събития.

    16:27 20.08.2025

  • 37 Българин

    3 2 Отговор

    До коментар #32 от "Атина Палада":

    Любов-обсебена си да коментираш тук-даже и в отпуската си го правиш-все повече се замислям да не си платена :)) Прави ми впечатление,че и мъжа си игнорираш вечерта-да се изявяваш тук-нещо сте си омръзнали едни на друг ....

    Коментиран от #41

    16:27 20.08.2025

  • 38 Атина Палада

    2 9 Отговор

    До коментар #34 от "Независим":

    П.илешкото ти м.озъче това ли само успя да измисли?:))))

    16:28 20.08.2025

  • 39 Дъртият катър на Кремъл :

    12 6 Отговор
    - Малко вероятно е скоро да има среща между президент Зеленски и нашия, бункерен фюрер.

    16:28 20.08.2025

  • 40 Баце,

    3 3 Отговор

    До коментар #33 от "Кривоверен алкаш":

    Я ни назови три модерни оръжия които ще обърнат ситуацията в 4о4.
    Че вече за три и половина години видяхме поне стотина геймчейнджъра дето разбиха руснаците и съсипаха Русия.

    Коментиран от #46

    16:30 20.08.2025

  • 41 Атина Палада

    1 2 Отговор

    До коментар #37 от "Българин":

    Да,в отпуска съм и тази година няма почивка по острови .:)Много е скъпо..В къщи..Ходим на плаж в покрайнините на Атина ....Днес дори не ходихме..
    Вечер,всеки си чете нещо ..Не сме си омръзнали..

    Коментиран от #45, #58

    16:31 20.08.2025

  • 42 Факти

    7 8 Отговор
    Путин го е страх от Зеленски.

    16:32 20.08.2025

  • 43 стоян георгиев

    10 8 Отговор
    Путлер го е страх от зеленски.украинеца в директна среща ще го направи за две стотинки пред целия свят.

    Коментиран от #53, #64

    16:32 20.08.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 стоян георгиев

    10 7 Отговор

    До коментар #40 от "Баце,":

    Украйна трябва да получи повече ракети и повече дронове.ситуацията си е добре.нека мре руския салдат в сегашните количества.дромове и ракети в момента ще свършат добра работа другото Украйна си го има.

    16:35 20.08.2025

  • 47 Сега

    4 5 Отговор
    ЕС и хунтата пак ще ревнат че Путин не иска мир.

    16:39 20.08.2025

  • 48 К.К

    6 6 Отговор
    Русия и Путин, по всякакъв възможен начин съботират и ще продължават да съботират всички усилия за спиране на тая чудовищна война. Нечовешка арогантност, его до небесата, наглост и самодоволство излъчват всички от кохортата на Путин, а в това число и всички руснаци. Нелицеприятни за целият свят, с това се сблъскваме и в България.

    16:41 20.08.2025

  • 49 Артилерист

    6 6 Отговор
    Европейските хищници, които водят война с Русия чрез укронацистите, искат гаранции за сигурност на "демократична" Украйна!?!?

    16:42 20.08.2025

  • 50 Факти

    4 5 Отговор

    До коментар #9 от "Някой":

    И какво ще посее? Русия е на един шамар живот. От три години не може да вземе нищо от държава без флот и авиация. Америка просто си пази Русия като плашило, с което да плаши Европа и последната да купува надценено американско оръжие. Съществуването на Русия винаги е било в ръцете на Америка. Колко пъти са я спасявали от гладна смърт, от Германия, от Япония, вадили са я от дъното на икономическото дъно... И всичко това защото военно-промишленият комплекс има нужда от нея като без стабилизатор. Иначе могат да я приключат за три дни. Американците ако извадят най-новото руснаците няма да разберат какво се случва. Ще си мислят, че са дошли извънземните. Говорим държава, която не може да произведе въздушна възглавница за колите си.

    Коментиран от #55, #62

    16:43 20.08.2025

  • 51 Възpожденец 🇧🇬

    4 4 Отговор
    Няма никаква еволюция при московските opки от времето когато бяха роби на монголите и затова срещнете ли проруска гад или разлигавен руснак, който казва, че му дължим нещо - силен шут без никакви обяснения, те не притежават критичната маса разум, за да възприемат факти, а повтарят като навити пружини едни и същи глупости изфабрикувани в руските леговища на службите и некадърната им пропаганда!

    Коментиран от #66

    16:44 20.08.2025

  • 52 украинска майка

    3 4 Отговор
    Зеленски говори на чист украински език.Не владее езика на конете.Не могат да се разберат.

    Коментиран от #67

    16:44 20.08.2025

  • 53 Факти

    2 5 Отговор

    До коментар #43 от "стоян георгиев":

    Брато, по едно и също време сме написали едно и също нещо. Това е знак отгоре, че сме нацелили истината - Путин го е страх от Зеленски.

    Коментиран от #59

    16:47 20.08.2025

  • 54 само питам

    2 2 Отговор
    а бе защо загиват невинни момччета по на 20 години от двете страни от украина и русия като им севоюва нека путин медведев и лавров вземат пушките и отидат на фронта да се бият или стояики в бункера елесно да се командва -на чужд гръб сто тояги са малко

    Коментиран от #60

    16:47 20.08.2025

  • 55 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 2 Отговор

    До коментар #50 от "Факти":

    Абе наивник,тока в телефона и компа ,а и в хлалилника ,Ти е от съветска ядрена централа

    17:04 20.08.2025

  • 56 Манол от Чуричене

    2 0 Отговор
    Русия - гарант на сигурността на Украйна! Това си е оксиморон отвсякъде. Все едно кумчо вълчо да е гарант за сигурност на малките агънца. Русия не може да живее мирен живот, там е мизерия, затова и постоянно воюват със съседите си. Ако Путин сега спре войната в Украйна, ще го ликвидират собствените му васали.

    17:05 20.08.2025

  • 57 Както казах

    2 0 Отговор
    много пъти, руснаците си правят майтап с Тръмп!
    Ако някой още не е разбрал.
    ЕС И УКРАЙНА са сами!
    Ако САЩ помагат с нещо, пак добре. Но не е сигурно и да не разчитат много!
    Забравете преговорите и работете за Европа и отбраната й и за Украйна - най важната роля в европейската отбрана!

    17:05 20.08.2025

  • 58 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Атина Палада":

    Ма вий дане сте пенционери ма. Те са всеки се занимава с нещо чете си и нямат кво да си кажат. Детето кучето го яли...При баба си у бегето, там поне без пари

    17:08 20.08.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Ива

    0 1 Отговор

    До коментар #54 от "само питам":

    Зеленски като е започнал войната да отива на фронта ,може и сина си да вземе .......

    17:10 20.08.2025

  • 61 Един

    2 0 Отговор
    Ако не иска със Зеленски, нека Путин се срещне с Кличко. ;)

    17:10 20.08.2025

  • 62 стоян

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Факти":

    До 50 ком - браво много точно

    17:10 20.08.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "стоян георгиев":

    А Зеленски що отказа среща в Москва?Страхуется?

    17:13 20.08.2025

  • 65 КПСС

    0 0 Отговор
    не па-късно,а никога няма да има такава среща.Кой и как си представя Путин да слезе до нивото на проклетия наркоман.Така,че който очаква среща си фантазира или манипулира медиите.

    17:14 20.08.2025

  • 66 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Изрожденец,я кажи колко българи са участвовали в Освободителната война и колко руснаци

    17:15 20.08.2025

  • 67 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "украинска майка":

    Зеленски научи украински преди 4 години,майкатиукраинска.Всички го знаят.През повечето време Зеленски е работмл в Русия

    17:17 20.08.2025

  • 68 Иванов

    0 0 Отговор
    Тия там са несменяеми, доживотно на постовете , като в халифатите. И синовете им не са на фронта. А татковците са милярдери , особено сега покрай войната.

    17:18 20.08.2025

