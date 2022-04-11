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Пристанището в Мариупол е 80% свободно
  Тема: Украйна

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Пристанището в Мариупол е 80% свободно

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  • днр

Съпротивата продължава, насочват се към завод "Азовстал"

Пристанището в Мариупол е 80% свободно - 1
Снимка: БГНЕС
Оля Ал-Ахмед Оля Ал-Ахмед Автор във Fakti.bg

Заместник-началникът на Народната милиция на ДНР Едуард Басурин заяви, че пристанището в Мариупол е 80% свободно, съобщава ТАСС.

"Пристанището е освободено на 80%, те все още се съпротивляват. Останалите се опитват да отидат в завод "Азовстал". Това е крепост в града", каза той по телевизионния канал "Россия-24", отговаряйки на въпрос на водещия за ситуацията в Мариупол.

Ситуацията в Мариупол и под контрол по думите на Едуард Басурин. По-рано бе съобщено, че българските моряци в Мариупол са живи и здрави, като на борда няма външни лица, заяви за БТА собственикът на кораба Даниел Стефанов.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Вашето мнение

    36 6 Отговор

    До коментар #1 от "Теле":

    Не става вътре има натовски главорези, трябват им живи.

    Коментиран от #9

    10:50 11.04.2022

  • 3 По добре

    13 3 Отговор

    До коментар #1 от "Теле":

    Със Солнцепек.

    10:51 11.04.2022

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.


  • 5 оня с коня

    4 16 Отговор
    Дали Пристанището в Мариупол е на 80% или на 180% освободено няма никакво Значение за Екипажа на Бълг. Кораб и той ще си остане там за да вървят Командрировъчните на Хората.

    Коментиран от #27

    10:51 11.04.2022

  • 6 гост

    9 20 Отговор
    Или 80% окупирано?
    Хубаво, че не 100% "свободно"

    Коментиран от #19

    10:51 11.04.2022

  • 7 Само питам

    33 3 Отговор
    КОЙ ЛЪЖЕ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ МОРЯЦИ,СЛЕД,КАТО УМНИЯ КИРО ОСВЕТЛИ ИМЕНАТА НА РАЗУЗНАВАЧИТЕ НИ ПРЕД ЦЕЛИЯ СВЯТ! ?????

    10:52 11.04.2022

  • 8 Хайде ПЕТКО

    18 5 Отговор
    ще даваш ли и българските С 300 за скраб в Украйна като словашките

    10:52 11.04.2022

  • 9 Теле

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Е тогава с термобарична, само един залп

    10:52 11.04.2022

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 3333

    10 23 Отговор
    Освобождават украински град от украинци,много са нагли орките.

    10:53 11.04.2022

  • 12 Добра вест

    21 5 Отговор
    Поредната издънка на НАТО
    "В воскресенье 10 апреля высокоточными ракетами морского базирования "Калибр" на южной окраине города Днепропетровск уничтожена укрытая в ангаре техника зенитного ракетного дивизиона С-300, поставленного киевскому режиму одной из европейских стран. Поражены в том числе четыре пусковые установки С-300 и до 25 человек личного состава украинских вооруженных сил", — заявил генерал-майор Коношенко.

    10:54 11.04.2022

  • 13 ЯЗЪК ЗА БЕНЗИНА

    26 4 Отговор
    да разкарват слпвашкия дивизион С 300 на 1000 км за скраб. Сега има да чакат Пейтриът 2032 както им е обещал Сънния Джо

    10:55 11.04.2022

  • 14 Сър Пичук

    8 23 Отговор
    Грешка!
    Пристанището е 20% свободно и когато рашистите бъдат изпратени обратно в майнатата си Рус в ковчези или иначе, ще бъде напълно свободно.

    10:56 11.04.2022


  • 15 Теле

    16 4 Отговор

    До коментар #10 от "В МАРИУПОЛ има 300 НАТОВЦИ":

    С пранги пред кремъл, да коленичат пред путин. Може да ги помилва

    11:01 11.04.2022

  • 16 СЛОВАЦИТЕ ПОДАРИХА С 300 за скраб

    14 3 Отговор
    а САЩ им обещаха ВРЕМЕННО да разположат Патриот. За подаръци и дума не става. Мое и да си платят словаците за "защитата". Чичо ви Сам без пари нищо не дава. Обичайно взема. Справка на Бойко Мухобойко платените 100% 8 Ф16 с доставка след 10 г...

    11:02 11.04.2022

  • 17 ЧЕШКИТЕ Т72

    12 2 Отговор
    също не стигнаха до фронта. Ешелона бе унищожен на една от междинните станции. От ДНР казаха, че им трябва скраб за заводите след войната Сега очакват доставка от Борис Джонсън

    11:05 11.04.2022

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Не е съгласувала

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "гост":

    с жамбаса как да е.

    11:10 11.04.2022

  • 20 РУСНАЦИТ ОСВОБОЖДАВАТ

    10 6 Отговор
    руски градове с руско население. Украинец не е нация, местожителство. Както и пловдивчанин не е американец

    11:10 11.04.2022

  • 21 Тома

    7 3 Отговор
    А до сега ни информираха че укрите вземат победа след победа

    11:10 11.04.2022

  • 22 ДНР-КГБ

    4 10 Отговор
    Републиката създадена от КГБ - ДНР няма право на съществуване!

    11:13 11.04.2022

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ася

    9 3 Отговор
    Жалко за хората ,не разбраха ли украинците ,че Донецк и Мариупол не желаят Азовските изверги, искат самостоятелност и подръжка от Русия!

    11:18 11.04.2022


  • 25 РУСНАЦИТЕ ОСВОБОДИХА

    3 0 Отговор
    азербайджанци и руснаци от 2 кораба и ги евакуираха от пристанището. Писаха за Царевна, но очеидно са били други кораби. Нашите не са пожелали да напуснат кораба. Явно така им вървят заплатите.

    11:19 11.04.2022

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 някой си

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    При форсмажор,военни действия и др.подобни, гюндюрлюка е двоен.Защо не пожелаха да се евакуират още в началото,когато можеше,а само един изяви желание ?

    11:37 11.04.2022

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