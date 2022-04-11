Заместник-началникът на Народната милиция на ДНР Едуард Басурин заяви, че пристанището в Мариупол е 80% свободно, съобщава ТАСС.

"Пристанището е освободено на 80%, те все още се съпротивляват. Останалите се опитват да отидат в завод "Азовстал". Това е крепост в града", каза той по телевизионния канал "Россия-24", отговаряйки на въпрос на водещия за ситуацията в Мариупол.

Ситуацията в Мариупол и под контрол по думите на Едуард Басурин. По-рано бе съобщено, че българските моряци в Мариупол са живи и здрави, като на борда няма външни лица, заяви за БТА собственикът на кораба Даниел Стефанов.