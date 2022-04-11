Заместник-началникът на Народната милиция на ДНР Едуард Басурин заяви, че пристанището в Мариупол е 80% свободно, съобщава ТАСС.
"Пристанището е освободено на 80%, те все още се съпротивляват. Останалите се опитват да отидат в завод "Азовстал". Това е крепост в града", каза той по телевизионния канал "Россия-24", отговаряйки на въпрос на водещия за ситуацията в Мариупол.
Ситуацията в Мариупол и под контрол по думите на Едуард Басурин. По-рано бе съобщено, че българските моряци в Мариупол са живи и здрави, като на борда няма външни лица, заяви за БТА собственикът на кораба Даниел Стефанов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Вашето мнение
До коментар #1 от "Теле":Не става вътре има натовски главорези, трябват им живи.
Коментиран от #9
10:50 11.04.2022
3 По добре
До коментар #1 от "Теле":Със Солнцепек.
10:51 11.04.2022
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 оня с коня
Коментиран от #27
10:51 11.04.2022
6 гост
Хубаво, че не 100% "свободно"
Коментиран от #19
10:51 11.04.2022
7 Само питам
10:52 11.04.2022
8 Хайде ПЕТКО
10:52 11.04.2022
9 Теле
До коментар #2 от "Вашето мнение":Е тогава с термобарична, само един залп
10:52 11.04.2022
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 3333
10:53 11.04.2022
12 Добра вест
"В воскресенье 10 апреля высокоточными ракетами морского базирования "Калибр" на южной окраине города Днепропетровск уничтожена укрытая в ангаре техника зенитного ракетного дивизиона С-300, поставленного киевскому режиму одной из европейских стран. Поражены в том числе четыре пусковые установки С-300 и до 25 человек личного состава украинских вооруженных сил", — заявил генерал-майор Коношенко.
10:54 11.04.2022
13 ЯЗЪК ЗА БЕНЗИНА
10:55 11.04.2022
14 Сър Пичук
Пристанището е 20% свободно и когато рашистите бъдат изпратени обратно в майнатата си Рус в ковчези или иначе, ще бъде напълно свободно.
10:56 11.04.2022
15 Теле
До коментар #10 от "В МАРИУПОЛ има 300 НАТОВЦИ":С пранги пред кремъл, да коленичат пред путин. Може да ги помилва
11:01 11.04.2022
16 СЛОВАЦИТЕ ПОДАРИХА С 300 за скраб
11:02 11.04.2022
17 ЧЕШКИТЕ Т72
11:05 11.04.2022
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Не е съгласувала
До коментар #6 от "гост":с жамбаса как да е.
11:10 11.04.2022
20 РУСНАЦИТ ОСВОБОЖДАВАТ
11:10 11.04.2022
21 Тома
11:10 11.04.2022
22 ДНР-КГБ
11:13 11.04.2022
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Ася
11:18 11.04.2022
25 РУСНАЦИТЕ ОСВОБОДИХА
11:19 11.04.2022
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 някой си
До коментар #5 от "оня с коня":При форсмажор,военни действия и др.подобни, гюндюрлюка е двоен.Защо не пожелаха да се евакуират още в началото,когато можеше,а само един изяви желание ?
11:37 11.04.2022