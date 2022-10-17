Koлĸo e дoceгa пoмoщтa нa Зaпaднитe cтpaни зa Уĸpaйнa

Анкара: По-малко от шест процента от изнесеното от Украйна зърно е изпратено в бедните страни

По-малко от шест процента от изнесеното от Украйна зърно е изпратено в бедните страни, заяви днес турският министър на земеделието и горите Вахит Кири ...