Владимир Путин без аплодисменти

Церемонията по встъпването в длъжност на новите посланици на ЕС и САЩ в Москва бе съпроводена от неловка пауза за Владимир Путин, пише ДПА.

"Благодаря ви за вниманието", завърши Путин речта си, в която по-рано се нахвърли върху западните държави.

Когато това не беше последвано от аплодисменти, лидерът на Кремъл погледна настрани овчедушно и каза "това е".

Но никой от 17-те посланици, стоящи на десетки метри от Путин, не помръдна от мястото си.

"С това се опасявам, че трябва да приключим нашата церемония ...", заекна Путин, "тъй като ограниченията на Ковид все още са в сила", каза шефът на Кремъл.

"Няма да можем да разговаряме лице в лице, но съм сигурен, че ще имаме тази възможност много пъти в бъдеще. На добър час. Благодаря ви", каза Путин.

Когато не последваха и аплодисменти, той най-накрая напусна залата.

На тръгване той още веднъж пожела на дипломатите "всичко най-добро", а след това на английски: "all the best".