Единият от задържаните за инкасо обира в Ихтиман е син на магистрат

Единият от обвинените за обира на инкасо автомобила в Ихтиман е син на съдия от върховен съд, научи bTV от свои източници.

По време на престъплението той и съучастникът му си говорят на английски, за да заблудят потърпевшите, че са чужденци. После бягат към колата си, а по пътя хвърлят саковете с пари и оръжия.

16 януари – денят на обира, 23-годишните Христо Янашков и Явор Проданов паркират колата си на около 4 километра от мястото на обира и пеша се приближават до местопрестъплението, облечени като строители.

Около 2 часа преди престъплението, двамата извършители идват и се крият в изоставена постройка, откъдето наблюдават какво се случва на гарата, която е от отсрещната страна на улицата. Когато виждат, че инкасото идва и спира, отиват до него.

В този момент единият от охранителите в инкасо автомобила отива до касата на гарата, за да прибере оборота.

„Другият охранител в автомобила през това време вижда как един от двамата работници бърка в сака и вади дълго оръжие и разбира, че ще се случи нещо“, обяснява гл. инспектор Филип Благоев, началник на районното полицейско управление в Ихтиман.

Единият нападател опира пистолет в главата на охранителя, взима оборота от гарата.

Извършителите бягат. Минути по-късно униформените са на място на въоръжения грабеж. Провеждат кратък разговор с един от нападнатите.

Униформените отцепват района. Стефан Зашев, младши полицейски инспектор Ихтиман, успява да задържи единия извършител. Другият не се подчинява на разпорежданията – преминава през река, но от другата страна е задържан.

В момента на задържането в нападателите няма нито оръжия, нито пари. Открити са малко по-късно на около 800 метра от мястото на ареста.