Единият от задържаните за инкасо обира в Ихтиман е син на магистрат

22 Януари, 2026 20:15 1 399 26

В момента на задържането в нападателите няма нито оръжия, нито пари. Открити са малко по-късно на около 800 метра от мястото на ареста

Илюстративна снимка БГНЕС
Единият от обвинените за обира на инкасо автомобила в Ихтиман е син на съдия от върховен съд, научи bTV от свои източници.

По време на престъплението той и съучастникът му си говорят на английски, за да заблудят потърпевшите, че са чужденци. После бягат към колата си, а по пътя хвърлят саковете с пари и оръжия.
16 януари – денят на обира, 23-годишните Христо Янашков и Явор Проданов паркират колата си на около 4 километра от мястото на обира и пеша се приближават до местопрестъплението, облечени като строители.

Около 2 часа преди престъплението, двамата извършители идват и се крият в изоставена постройка, откъдето наблюдават какво се случва на гарата, която е от отсрещната страна на улицата. Когато виждат, че инкасото идва и спира, отиват до него.

В този момент единият от охранителите в инкасо автомобила отива до касата на гарата, за да прибере оборота.
„Другият охранител в автомобила през това време вижда как един от двамата работници бърка в сака и вади дълго оръжие и разбира, че ще се случи нещо“, обяснява гл. инспектор Филип Благоев, началник на районното полицейско управление в Ихтиман.

Единият нападател опира пистолет в главата на охранителя, взима оборота от гарата.
Извършителите бягат. Минути по-късно униформените са на място на въоръжения грабеж. Провеждат кратък разговор с един от нападнатите.

Униформените отцепват района. Стефан Зашев, младши полицейски инспектор Ихтиман, успява да задържи единия извършител. Другият не се подчинява на разпорежданията – преминава през река, но от другата страна е задържан.
В момента на задържането в нападателите няма нито оръжия, нито пари. Открити са малко по-късно на около 800 метра от мястото на ареста.


  • 1 съдия

    25 2 Отговор
    Демек няма да лежи,следваща народен съд -бой с камъни.

    20:17 22.01.2026

  • 2 Делян

    23 2 Отговор
    Пуснете момчето ,от нашите е

    20:20 22.01.2026

  • 3 Ееее

    29 0 Отговор
    Единия е син на магистрат ,другия е син на милЮционер .ам чи наши момчет

    Коментиран от #25

    20:23 22.01.2026

  • 4 Сила

    9 0 Отговор
    Айде бе ....!!!?

    20:25 22.01.2026

  • 5 Тома

    21 0 Отговор
    С тези малки заплати магистрата не може да даде джобни на синчето си.За това са откраднали от кеша на инкасото

    Коментиран от #23

    20:27 22.01.2026

  • 6 Да,да

    18 0 Отговор
    Каквито са ни съдиите, такива са и крадците. Няма разлика.

    20:29 22.01.2026

  • 7 Народна мъдрост

    20 0 Отговор
    Крушата не пада по - далеч от дървото .

    20:30 22.01.2026

  • 8 Спецназ

    19 0 Отговор
    Детето на магистрата не е пипало парите- няма никакви отпечатъци-
    ДА СЕ ОСВОБОДИ!

    Било е кучи студ и е бил с РЪКАВИЦИ и качулка на лицето!

    Охранителите ПАК хубаво да огледат на разпознаване
    3 пъти ако трябва докато кажат че са се припознали и не са на 100%.

    А тоя претичал през реката, защото го гонели някакви,
    но той си мислел че са бандити и си спасявал живота-

    не са му показали полицейска карта,
    а СТОЙ ПОЛИЦИЯ! всеи бандит може да извика,

    освен това единия полицай бил с брада,
    което го навело че са банда араби дето грабят напоследък!

    Коментиран от #10, #26

    20:30 22.01.2026

  • 9 Не е нужен коментар

    9 0 Отговор
    Закривай!

    20:33 22.01.2026

  • 10 Така е.

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "Спецназ":

    И разбира се, доказателствата, които МВР и Прокуратурата са събрали НЕ СА ДОСТАТЪЧНИ И БЕЗСПОРНИ...

    Коментиран от #12

    20:40 22.01.2026

  • 11 Не се чудете

    9 0 Отговор
    Магистрати и престъпници са двете страни на една и съща монета, нещо като психиатри и пациенти, а Бог въздава беззаконието на родителите върху чадата им до 3-4 поколение.

    20:42 22.01.2026

  • 12 Това е положението.

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Така е.":

    И в такъв случай "българският" "независим" "съд" ще върне делото за ново разследване и т.н....

    20:45 22.01.2026

  • 13 Щик Найн

    2 0 Отговор
    Изясни се, защо още на мига пуснаха димката за "детинска шега", не за престъпление.

    20:47 22.01.2026

  • 14 Умрех от смех

    4 0 Отговор
    Онзи адвокат от "Правосъдие за всеки",дето днес хвърляше розови зайчета ,запазил ли е няколко за любимите ни висши съдии? Няма само прокуратурата да колекционира плюшени играчки,Я? Май съдебната реформа,дълга като Великите пости,не е достигнала до съдийските кръгове и роднини изобщо през тези години!

    Коментиран от #18

    20:48 22.01.2026

  • 15 И на двамата...

    2 0 Отговор
    дедовците им са обирали мандри демек!

    20:49 22.01.2026

  • 16 Всеки малоумен престъпник

    2 1 Отговор
    Е или син на магистрат или атлантик или и двете

    20:50 22.01.2026

  • 17 Кажете деее

    2 0 Отговор
    Че е от ДБ-ПП единият и от ГЕРБ другият

    20:51 22.01.2026

  • 18 Факти:

    0 2 Отговор

    До коментар #14 от "Умрех от смех":

    Отдавна "демократичните сили" и техните олигарси са овладели cъдa и знаят, че той не може да ги осъди, но се дразнят, че понякога прокуратурата им повдига обвинения и затова им ce иcкa дa дoкoпaт и нея, нo cлaвa Бoгу зaceгa нe им ce пoлучaвa..

    20:53 22.01.2026

  • 19 Да,бе

    3 0 Отговор
    Смятай магистратът какъв бандюга е...Круша под дюля не пада.И да не забравяме моралният кодекс на магистратурата,дете не може да възпита,ама ще раздава правосъдие...

    20:55 22.01.2026

  • 20 Възхитен

    1 0 Отговор
    Браво на магистрата добре е възпитал сина си!

    20:58 22.01.2026

  • 21 те ми да да ама не

    1 0 Отговор
    Ееее отърва се и тоя и те така! Никакъв шанс да го осъдят магистратския синковец!

    20:58 22.01.2026

  • 22 Сарафов

    0 0 Отговор
    Дреме ми на продупчените слипове

    21:01 22.01.2026

  • 23 Същото

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тома":

    Щях да напиша и аз...
    Явно голяма скръндза е тоя магистрат.Свикнал е само да му дават...

    21:03 22.01.2026

  • 24 отроче

    0 0 Отговор
    На кого е син?

    21:04 22.01.2026

  • 25 Шопо

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ееее":

    МВР е ОПГ а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР.

    21:05 22.01.2026

  • 26 Разсмя ме

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Спецназ":

    Ха ха ха...

    21:05 22.01.2026