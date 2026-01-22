Единият от задържаните за инкасо обира в Ихтиман е син на магистрат

Единият от обвинените за обира на инкасо автомобила в Ихтиман е син на съдия от върховен съд, научи bTV от свои източници.
По време на престъплението той и съучастникът му си говорят на английски, за да заблудят потърпевшите, че са чужденци. После бягат към колата си, а по пътя хвърлят саковете с пари и оръжия.
16 януари – денят на обира, 23-годишните Христо Янашков и Явор Проданов паркират колата си на около 4 километра от мястото на обира и пеша се приближават до местопрестъплението, облечени като строители.
Около 2 часа преди престъплението, двамата извършители идват и се крият в изоставена постройка, откъдето наблюдават какво се случва на гарата, която е от отсрещната страна на улицата. Когато виждат, че инкасото идва и спира, отиват до него.
В този момент единият от охранителите в инкасо автомобила отива до касата на гарата, за да прибере оборота.
„Другият охранител в автомобила през това време вижда как един от двамата работници бърка в сака и вади дълго оръжие и разбира, че ще се случи нещо“, обяснява гл. инспектор Филип Благоев, началник на районното полицейско управление в Ихтиман.
Единият нападател опира пистолет в главата на охранителя, взима оборота от гарата.
Извършителите бягат. Минути по-късно униформените са на място на въоръжения грабеж. Провеждат кратък разговор с един от нападнатите.
Униформените отцепват района. Стефан Зашев, младши полицейски инспектор Ихтиман, успява да задържи единия извършител. Другият не се подчинява на разпорежданията – преминава през река, но от другата страна е задържан.
В момента на задържането в нападателите няма нито оръжия, нито пари. Открити са малко по-късно на около 800 метра от мястото на ареста.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 съдия
20:17 22.01.2026
2 Делян
20:20 22.01.2026
3 Ееее
Коментиран от #25
20:23 22.01.2026
4 Сила
20:25 22.01.2026
5 Тома
Коментиран от #23
20:27 22.01.2026
6 Да,да
20:29 22.01.2026
7 Народна мъдрост
20:30 22.01.2026
8 Спецназ
ДА СЕ ОСВОБОДИ!
Било е кучи студ и е бил с РЪКАВИЦИ и качулка на лицето!
Охранителите ПАК хубаво да огледат на разпознаване
3 пъти ако трябва докато кажат че са се припознали и не са на 100%.
А тоя претичал през реката, защото го гонели някакви,
но той си мислел че са бандити и си спасявал живота-
не са му показали полицейска карта,
а СТОЙ ПОЛИЦИЯ! всеи бандит може да извика,
освен това единия полицай бил с брада,
което го навело че са банда араби дето грабят напоследък!
Коментиран от #10, #26
20:30 22.01.2026
9 Не е нужен коментар
20:33 22.01.2026
10 Така е.
До коментар #8 от "Спецназ":И разбира се, доказателствата, които МВР и Прокуратурата са събрали НЕ СА ДОСТАТЪЧНИ И БЕЗСПОРНИ...
Коментиран от #12
20:40 22.01.2026
11 Не се чудете
20:42 22.01.2026
12 Това е положението.
До коментар #10 от "Така е.":И в такъв случай "българският" "независим" "съд" ще върне делото за ново разследване и т.н....
20:45 22.01.2026
13 Щик Найн
20:47 22.01.2026
14 Умрех от смех
Коментиран от #18
20:48 22.01.2026
15 И на двамата...
20:49 22.01.2026
16 Всеки малоумен престъпник
20:50 22.01.2026
17 Кажете деее
20:51 22.01.2026
18 Факти:
До коментар #14 от "Умрех от смех":Отдавна "демократичните сили" и техните олигарси са овладели cъдa и знаят, че той не може да ги осъди, но се дразнят, че понякога прокуратурата им повдига обвинения и затова им ce иcкa дa дoкoпaт и нея, нo cлaвa Бoгу зaceгa нe им ce пoлучaвa..
20:53 22.01.2026
19 Да,бе
20:55 22.01.2026
20 Възхитен
20:58 22.01.2026
21 те ми да да ама не
20:58 22.01.2026
22 Сарафов
21:01 22.01.2026
23 Същото
До коментар #5 от "Тома":Щях да напиша и аз...
Явно голяма скръндза е тоя магистрат.Свикнал е само да му дават...
21:03 22.01.2026
24 отроче
21:04 22.01.2026
25 Шопо
До коментар #3 от "Ееее":МВР е ОПГ а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР.
21:05 22.01.2026
26 Разсмя ме
До коментар #8 от "Спецназ":Ха ха ха...
21:05 22.01.2026