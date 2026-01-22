Новини
Свят »
Швейцария »
Тръмп се отказа от митата и оповести сделка за Гренландия
  Тема: Войната на митата

Тръмп се отказа от митата и оповести сделка за Гренландия

22 Януари, 2026 10:36 1 411 35

  • гренландия-
  • доналд тръмп-
  • давос-
  • сащ-
  • нато-
  • дания

Речта на американския президент в Давос е водеща тема в западния печат

Тръмп се отказа от митата и оповести сделка за Гренландия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Участието на американския президент Доналд Тръмп в годишната среща на Световния икономически форум в Давос е водеща тема в западния печат, пише БТА.

Тръмп отхвърли употребата на сила в Гренландия и обяви основите на споразумение, пише в заглавие испанският в. "Паис" по повод речта на Тръмп в Давос, в рамките на която той засегна темата за арктическия остров - автономна територия на Дания.

"Паис" отбелязва, че в Давос президентът на Съединените щати е изразил различна позиция по отношение на Гренландия, която беше заплашил да анексира независимо с какви средства. Така той породи най-голямото трансатлантическо разногласие от десетилетия. Испанското издание обръща внимание на думите на Тръмп, че няма да използва сила, за да установи контрол над Гренландия, и на публикацията му в социалната мрежа "Трут соушъл", че са положени основите на споразумение.

Времето ще даде перспектива и ще поясни динамиката, но до завоя в Давос се стига на фона на сътресения на пазарите и ясно противопоставяне на на европейските страни и Канада, изтъква испанският всекидневник.

Отказът от употреба на сила и перспективите за споразумение бяха лъч светлина в иначе мрачната реч на Тръмп в Давос, пише "Паис". Речта му продължи повече от час и в нея бяха очертани основните щрихи на тръмпистката визия за света, според която Европа е континент, който върви в погрешна посока.

Тръмп се отказа от митата (във връзка с Гренландия) и оповести сделка за Гренландия "за всички държави от НАТО", пише в заглавие британският в. "Таймс".

В речта си пред световните лидери в Давос американският президент изключи употребата на сила за отнемане на арктическия остров от Дания, извежда като акцент "Таймс".

Президентът Тръмп се съгласи с рамково решение с НАТО за "голямото и красиво парче лед", пише в. "Дейли телеграф".

Анонсът за "рамка на бъдеща сделка" за Гренландия, направен от Тръмп след седмици на ескалиращи заплахи, бе посрещнат с дълбок скептицизъм от хората в арктическата територия, отбелязва в. "Гардиън".

Френският в. "Фигаро" се фокусира върху думите на Тръмп, че е работа на Европа да реши проблема с войната в Украйна, а не на Съединените щати.

"Работя върху войната в Украйна от година, а през това време сложих край на осем войни", каза Тръмп, цитиран от изданието.


Швейцария
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мдааа

    8 1 Отговор
    Тръгна АСЛАН, а се върна НАС РАН

    10:40 22.01.2026

  • 2 Вашето мнение

    6 4 Отговор
    Тръмп си взе нова ханъма в харема, рюте не е много красива, но сигурно има качества.

    Коментиран от #32

    10:40 22.01.2026

  • 3 Мурзилашките в кома

    11 9 Отговор
    Умират от Мъка, че Тръмп намачка руските приятели и че не успя с ЕС.
    Мъкаааа... Мъкааааа
    Сделка имало, па се оказа, че нямало. Мита щеше да налага, па сега нямало да налага.
    Не мина номера... но пък самолетоносача се движи към Иран... Очакваме включване.

    Коментиран от #21, #33

    10:40 22.01.2026

  • 4 Госあ

    12 2 Отговор
    Кои са тия 8 войни, дето е спрел ве ?!

    Коментиран от #22

    10:41 22.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пич

    4 0 Отговор
    ЕС:
    - Абе такова ха ни яко, ама почти не сме такова ни!!! И сега сме бременни , но сме малко бременни...

    Коментиран от #24

    10:41 22.01.2026

  • 7 Пламен

    5 5 Отговор
    КОПЕЙКИТЕ ПАК СА В ,,ПАРТЕР" . :)

    Коментиран от #20

    10:42 22.01.2026

  • 8 Предположение

    5 1 Отговор
    От ЕС финансирането, от САЩ военните бази( сделка).

    10:43 22.01.2026

  • 9 Ура,,Ура

    4 0 Отговор
    Тоя няма ли да се кротне най после? Колкото повече се появява с разни инициативи и санкции толкова повече си увеличава негативите и враговете.

    10:43 22.01.2026

  • 10 Накой

    3 0 Отговор
    Не се заблуждавайте, в момента само републиканската партия може да озапти Тръмп. Неколцина от по-умерените злодеи републиканци, дръпнахаъюздитефна Тръмп.

    10:43 22.01.2026

  • 11 Беше ясно, че това е

    6 0 Отговор
    поредния театър на Тръмп. Естествено, че ще се разберат.

    10:44 22.01.2026

  • 12 фурнаджийска лопата

    4 0 Отговор
    Сложи мита.... Днес се отказва... утре ще се откаже да се отказва. И няма да му е за първи път. Има много изкукали сърдити старчета с много власт по всички краища на света.

    10:44 22.01.2026

  • 13 дядо поп

    2 0 Отговор
    Как би подействало на НАТО предложението за пакт за ненападение между НАТО и Русия?

    10:46 22.01.2026

  • 14 И кво става сега последно

    1 0 Отговор
    С НАТО и с "голямото и красиво парче лед"?

    10:47 22.01.2026

  • 15 Анонимен

    2 0 Отговор
    Сделката е впечатляваща.САЩ без да пукне пушка ще се сдобият с красивото парче лед.Многоуважаемият президент Тръмп ще остане в историята като помирител,елиминирал множество конфликти в целият свят.Същевременно обявил поредните 51,52,53 нови ,жизненоважни територии на страната си.

    10:47 22.01.2026

  • 16 Диванен стратег

    7 0 Отговор
    Формално Гренландия остава автономна, към Дания. Реално САЩ ще правят каквото си искат там.

    Коментиран от #28

    10:48 22.01.2026

  • 17 аz CВО Победа 80

    3 0 Отговор
    Русофилскaта изZмет засмука дебелият🤣🤣🤣

    10:49 22.01.2026

  • 18 Много са зле тея хора

    1 3 Отговор
    щом тая пръдня е водещата тема в западния печат

    10:49 22.01.2026

  • 19 Хаха

    2 0 Отговор
    Смахнатите тролове тук са вече с мокри кърпи.

    10:49 22.01.2026

  • 20 така си е

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Пламен":

    жалко за копейките, много се надяваха САЩ да обявят война на Европа, Путин на освободи Мадуро, САЩ да станат военен съюзник на Русия и да й помогне да сложи проруска власт. Уви, пак останаха подведени както винаги...не се получиха нещата :)

    10:50 22.01.2026

  • 21 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Мурзилашките в кома":

    До нас.и.ране!

    10:51 22.01.2026

  • 22 Оракула от Делфи

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Госあ":

    Не знам някъде да е "спрял войни", но знам, че съсипа тотално света,
    даже и Путин може да му завиди на ДИКТАТОРСКИТЕ фасони!!!
    Явно е "спрял" да оправя жена си !!!

    Неудоволетворен човек , прави много "бела"...???

    10:51 22.01.2026

  • 23 Усс...ран русофил

    1 1 Отговор
    Аз съм силно възмутен!

    10:51 22.01.2026

  • 24 Руската пропаганда

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Има за цел глупаците.

    10:53 22.01.2026

  • 25 Лакомия

    0 0 Отговор
    Тоя, да не се е целувал с тиквата. Две, три статии на ден с име и снимка и днес едно, утре друго?

    10:53 22.01.2026

  • 26 Така става

    1 0 Отговор
    Като комбинираш вейп с енергийна напитка и три четири ракии у Давос

    10:53 22.01.2026

  • 27 Ами

    1 0 Отговор
    Европейците вече се съгласиха САЩ да се разполагат където намерят за добре в Гренландия. Остава това ново положение да се парафира.

    10:53 22.01.2026

  • 28 САЩ

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Диванен стратег":

    правят навсякъде по света каквото си искат, защото могат да си го позволят, за разлика от бедния и наритан китайски васал Русийката 😆

    10:54 22.01.2026

  • 29 Факт

    0 0 Отговор
    Работи за следващия Президент. Дано да не е Демократ. Ще използват неговите идеи след като го дискредитират.

    10:55 22.01.2026

  • 30 дядо поп

    1 0 Отговор
    В една от безумните си речи Тръмп каза , че нищо не значела Дания . Преди 500 години , една лодка на Дания доплавала до Гренландия и само затова Дания смятала Гренландия за своя територия. Само където забрави да спомене , че 200 години по късно и Колумб е доплавал до никому неизвестните диви американски брегове и след населването на тези земи с измета на Европа е избито местното население и създадена най войнолюбивата и граблива държава и до ден днешен.

    10:55 22.01.2026

  • 31 Някой пак ще го налапа

    0 0 Отговор
    голямото и красиво парче

    10:55 22.01.2026

  • 32 Сульооо

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Не си пада по ханъми,момченцата го вълнуват като ботоксовия джуджо/

    10:57 22.01.2026

  • 33 Пилотът Гошу

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Мурзилашките в кома":

    То ЕС е в стойка партер, ти не знам кво се радваш… набутаха ни дълбоко в кенефа, ти подскачаш, че Боко 2 също като българския си фен по три пъти на ден дрънка различни щуротии… Понеже викаш ЕС са яки, затуй Мерц върна само след 3 дни даже 15членния екип на Бундесвера от Гренландия … понеже викаш няма ядове…

    10:57 22.01.2026

  • 34 Мъж

    0 0 Отговор
    Тръмп 😴 в момента понеже часовата разлика е голяма, но вие продължавайте, драскайте 😂

    10:58 22.01.2026

  • 35 красноф

    0 0 Отговор
    яко зобан

    10:58 22.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания