Тръмп се отказа от митата и оповести сделка за Гренландия

Участието на американския президент Доналд Тръмп в годишната среща на Световния икономически форум в Давос е водеща тема в западния печат, пише БТА.
Тръмп отхвърли употребата на сила в Гренландия и обяви основите на споразумение, пише в заглавие испанският в. "Паис" по повод речта на Тръмп в Давос, в рамките на която той засегна темата за арктическия остров - автономна територия на Дания.
"Паис" отбелязва, че в Давос президентът на Съединените щати е изразил различна позиция по отношение на Гренландия, която беше заплашил да анексира независимо с какви средства. Така той породи най-голямото трансатлантическо разногласие от десетилетия. Испанското издание обръща внимание на думите на Тръмп, че няма да използва сила, за да установи контрол над Гренландия, и на публикацията му в социалната мрежа "Трут соушъл", че са положени основите на споразумение.
Времето ще даде перспектива и ще поясни динамиката, но до завоя в Давос се стига на фона на сътресения на пазарите и ясно противопоставяне на на европейските страни и Канада, изтъква испанският всекидневник.
Отказът от употреба на сила и перспективите за споразумение бяха лъч светлина в иначе мрачната реч на Тръмп в Давос, пише "Паис". Речта му продължи повече от час и в нея бяха очертани основните щрихи на тръмпистката визия за света, според която Европа е континент, който върви в погрешна посока.
Тръмп се отказа от митата (във връзка с Гренландия) и оповести сделка за Гренландия "за всички държави от НАТО", пише в заглавие британският в. "Таймс".
В речта си пред световните лидери в Давос американският президент изключи употребата на сила за отнемане на арктическия остров от Дания, извежда като акцент "Таймс".
Президентът Тръмп се съгласи с рамково решение с НАТО за "голямото и красиво парче лед", пише в. "Дейли телеграф".
Анонсът за "рамка на бъдеща сделка" за Гренландия, направен от Тръмп след седмици на ескалиращи заплахи, бе посрещнат с дълбок скептицизъм от хората в арктическата територия, отбелязва в. "Гардиън".
Френският в. "Фигаро" се фокусира върху думите на Тръмп, че е работа на Европа да реши проблема с войната в Украйна, а не на Съединените щати.
"Работя върху войната в Украйна от година, а през това време сложих край на осем войни", каза Тръмп, цитиран от изданието.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мдааа
10:40 22.01.2026
2 Вашето мнение
Коментиран от #32
10:40 22.01.2026
3 Мурзилашките в кома
Мъкаааа... Мъкааааа
Сделка имало, па се оказа, че нямало. Мита щеше да налага, па сега нямало да налага.
Не мина номера... но пък самолетоносача се движи към Иран... Очакваме включване.
Коментиран от #21, #33
10:40 22.01.2026
4 Госあ
Коментиран от #22
10:41 22.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Пич
- Абе такова ха ни яко, ама почти не сме такова ни!!! И сега сме бременни , но сме малко бременни...
Коментиран от #24
10:41 22.01.2026
7 Пламен
Коментиран от #20
10:42 22.01.2026
8 Предположение
10:43 22.01.2026
9 Ура,,Ура
10:43 22.01.2026
10 Накой
10:43 22.01.2026
11 Беше ясно, че това е
10:44 22.01.2026
12 фурнаджийска лопата
10:44 22.01.2026
13 дядо поп
10:46 22.01.2026
14 И кво става сега последно
10:47 22.01.2026
15 Анонимен
10:47 22.01.2026
16 Диванен стратег
Коментиран от #28
10:48 22.01.2026
17 аz CВО Победа 80
10:49 22.01.2026
18 Много са зле тея хора
10:49 22.01.2026
19 Хаха
10:49 22.01.2026
20 така си е
До коментар #7 от "Пламен":жалко за копейките, много се надяваха САЩ да обявят война на Европа, Путин на освободи Мадуро, САЩ да станат военен съюзник на Русия и да й помогне да сложи проруска власт. Уви, пак останаха подведени както винаги...не се получиха нещата :)
10:50 22.01.2026
21 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА
До коментар #3 от "Мурзилашките в кома":До нас.и.ране!
10:51 22.01.2026
22 Оракула от Делфи
До коментар #4 от "Госあ":Не знам някъде да е "спрял войни", но знам, че съсипа тотално света,
даже и Путин може да му завиди на ДИКТАТОРСКИТЕ фасони!!!
Явно е "спрял" да оправя жена си !!!
Неудоволетворен човек , прави много "бела"...???
10:51 22.01.2026
23 Усс...ран русофил
10:51 22.01.2026
24 Руската пропаганда
До коментар #6 от "Пич":Има за цел глупаците.
10:53 22.01.2026
25 Лакомия
10:53 22.01.2026
26 Така става
10:53 22.01.2026
27 Ами
10:53 22.01.2026
28 САЩ
До коментар #16 от "Диванен стратег":правят навсякъде по света каквото си искат, защото могат да си го позволят, за разлика от бедния и наритан китайски васал Русийката 😆
10:54 22.01.2026
29 Факт
10:55 22.01.2026
30 дядо поп
10:55 22.01.2026
31 Някой пак ще го налапа
10:55 22.01.2026
32 Сульооо
До коментар #2 от "Вашето мнение":Не си пада по ханъми,момченцата го вълнуват като ботоксовия джуджо/
10:57 22.01.2026
33 Пилотът Гошу
До коментар #3 от "Мурзилашките в кома":То ЕС е в стойка партер, ти не знам кво се радваш… набутаха ни дълбоко в кенефа, ти подскачаш, че Боко 2 също като българския си фен по три пъти на ден дрънка различни щуротии… Понеже викаш ЕС са яки, затуй Мерц върна само след 3 дни даже 15членния екип на Бундесвера от Гренландия … понеже викаш няма ядове…
10:57 22.01.2026
34 Мъж
10:58 22.01.2026
35 красноф
10:58 22.01.2026