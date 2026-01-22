Новини
Тръмп е ядосан на Русия и Украйна
Тръмп е ядосан на Русия и Украйна

22 Януари, 2026 07:02

Американският президент е заявил, че нито Москва, нито Киев са склонни да постигнат споразумение

Тръмп е ядосан на Русия и Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп е ядосан и на Украйна, и на Русия, защото не са склонни да постигнат споразумение, пише германското издание Focus.de.

Президентът на САЩ Тръмп признава, че досега не е успял да сложи край на войната между Русия и Украйна. Според Kyiv Independent той е заявил, че нито Москва, нито Киев са склонни да постигнат споразумение.

Още новини от Украйна

„Опитвам се да разреша проблема между Русия и Украйна. Ако Русия е готова, Украйна не е готова. Ако Украйна е готова, Русия не е готова“, заяви той в Белия дом.

Тръмп наскоро заяви, че Русия е готова да сключи сделка, докато Украйна не е толкова готова. Киев обаче вече е приел няколко подкрепени от САЩ мирни предложения и дори е бил готов да се откаже от членство в НАТО, ако бъдат предоставени силни гаранции за сигурност. За разлика от това, Москва продължава да преследва своите максималистични искания.

Тръмп също спомена, че е сложил край на осем войни по време на президентството си. Той подчерта, че не е направил това, за да спечели Нобелова награда. Няколко дни по-рано лидерът на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо символично му връчи своя Нобелов медал. Нобеловият комитет обаче не разрешава официалното прехвърляне или споделяне на наградата.

Руският президент Владимир Путин заяви, че в четвъртък ще приеме специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и зетя на Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, предаде ТАСС.

Путин съобщи за предстоящата среща тази нощ след оперативно съвещание с постоянните членове на Съвета за сигурност на Руската федерация.

Руският президент отбеляза, че Уиткоф и Къшнър "пристигат в Москва, за да продължат диалога по въпросите за украинското урегулиране". Той отбеляза, че възнамерява да обсъди с представителите на САЩ и подробностите около участието на Русия в предложения от Тръмп Съвет за мир, след като американският лидер покани Москва да се включи в новата организация.

Кремъл вчера заяви, че няма какво да каже публично във връзка с разговорите в Давос между пратениците на руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Пратениците казаха, че срещата им в Давос за вероятно бъдещо мирно споразумение, с което да бъде сложен край на войната в Украйна, е била „много позитивна“ и „конструктивна“.

Запитан за повече подробности, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че за Русия е било важно да получи информация за дискусиите между САЩ и европейците с Украйна. Той обаче добави, че не може да разкрие подробности, тъй като въпросите за решаване на украинския въпрос са „със закрит характер“.


  • 1 Путин

    53 7 Отговор
    Голям праз!

    07:03 22.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дърдончо

    45 7 Отговор
    Е ядосан, че се е родил!
    Противен човек.

    07:05 22.01.2026

  • 4 Красимир Петров

    22 3 Отговор
    Отрежи ги и да се оправят

    07:05 22.01.2026

  • 5 Рижавият тропа с крак

    35 3 Отговор
    Провалът си в този процес се опита да засенчи с други циркове.
    Мизepaбъл.

    07:11 22.01.2026

  • 6 Ахах

    25 7 Отговор
    Да дава малко Полша и прибалтийски страни там тогава, да има проход да Калининград и хопла - сделка. 🤣🤣🤣

    07:11 22.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Някой

    47 4 Отговор
    Да вземе да се ядоса на Израел - безчинства в региона си, избивайки десетки хиляди цивилни.
    Ама няма да стане - бай Дончо е просто клоун и изпълнява еврейските указания.

    Коментиран от #18

    07:12 22.01.2026

  • 9 Дончо

    26 2 Отговор
    Щял да ходи на руска баня в Москва. Зле бил смнервите, че да гитпонаместят мужиците с брезовите клонки!

    07:14 22.01.2026

  • 10 Тити

    10 38 Отговор
    Украйна какво е виновна че насреща си има агресор???? Нали за три дни щеше да спре войната а какво стана????

    Коментиран от #14, #16, #48, #86

    07:15 22.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ако перчема

    27 4 Отговор
    Си вярва че само защото бил ядосан русия ще капитулира пред преработвания от Украйна и ЕС план се лъже

    07:19 22.01.2026

  • 14 Защото

    23 9 Отговор

    До коментар #10 от "Тити":

    Украина е Русия.

    Коментиран от #21

    07:20 22.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Дреме му на Дончо

    14 13 Отговор
    Нали щатско оръжие избива руснаци, а Тръмп трупа дебели пачки.

    07:21 22.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Я пъ тоа

    4 13 Отговор

    До коментар #14 от "Защото":

    Що тогава Путин яко са окопава там.

    Коментиран от #51, #70

    07:23 22.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Чичо Дончо

    25 2 Отговор
    До обед мразя себе си, следобед целият свят.

    07:23 22.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Демагнетизация

    18 1 Отговор
    Затова си го изкарва на русалките в Дания и рибарите в Гренландия. Важното е, че мъдрото тиквено управление на Винету пак остави резервата за фантастични животни откъм страната на булката.

    07:28 22.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Комичното е

    25 3 Отговор
    как САЩ започна тая патаклама, а като разбра че се оказа от страната на губещите, се изнизва полекичка и го играе "неутрален помирител":):)
    А Тръмп можеше да спре конфликта за дни, с далеч по-малко загуби и трагедии, но се изплаши, да не го нарекат "агент Краснов"! Но поне спря да налива милиарди в пробитата каца със Зеле!

    Миличкия, не знае, че така или иначе, като се подпише мир, ще го нарекат така!

    /Виктория Нюланд/

    Коментиран от #87

    07:30 22.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Али Турчинът

    16 4 Отговор
    На кого е ядосан Тръмп? За това,че са натворили грепости, или на Зельо потника?

    07:30 22.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ДЕДО МИ ФАШИСТА

    7 5 Отговор
    Така и не разбрах той и фюрето му къде са закопани.

    07:31 22.01.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Фейк на часа

    24 6 Отговор
    Има ли ток в Киiф? Кога ще изпращаме дъртите русофоби на фронта в Гренландия?

    07:32 22.01.2026

  • 40 Жалък циркаджия,

    14 2 Отговор
    скоро ще го ритне силно кон.

    07:33 22.01.2026

  • 41 Али Турчинът

    17 2 Отговор
    От сега нататък, ЕС ще мисли поне..
    Как да включва Украйна в системата. Нали тъй?
    Щото Турция 60 години не можа...))

    07:33 22.01.2026

  • 42 Али Турчинът

    2 5 Отговор

    До коментар #38 от "Али Турчинът":

    Ще те победят в къщата ти..В реальной времени.

    07:35 22.01.2026

  • 43 Ъъъъъъ

    13 0 Отговор
    "Тръмп също спомена, че е сложил край на осем войни по време на президентството си. "

    А що не каже кои са тези войни?🤣

    07:36 22.01.2026

  • 44 ДЕДО МИ ФАШИСТА

    9 1 Отговор

    До коментар #38 от "Али Турчинът":

    Той и дедо ми ги разправяше подобни, и беше тръгнал "да ги цивилизова", но така и не му намерих костите.

    Коментиран от #52

    07:37 22.01.2026

  • 45 Зорът му е

    12 0 Отговор
    че не е по неговата гайда.

    07:37 22.01.2026

  • 46 Дайджест

    6 1 Отговор
    Европа извади базуката с ценни книжа за 2 трилиона долара и перчема клекна и замириса неприятно.

    07:38 22.01.2026

  • 47 Али Турчинът

    2 0 Отговор
    Абе..вие когато пишете даже, имате ли сурат да се погледнете поне в огледалото?
    На какво привичате?

    07:38 22.01.2026

  • 48 миш

    13 4 Отговор

    До коментар #10 от "Тити":

    Абе,Рапон,това е изконна руска земя.Ти,си седи на дивана и се не бъркай в работата на мъжете.

    Коментиран от #89

    07:39 22.01.2026

  • 49 Путин

    9 3 Отговор
    На три...местим в другия джоб...!!!

    07:40 22.01.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Не, бе

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Я пъ тоа":

    оня, той си е в къщи !

    07:41 22.01.2026

  • 52 Али Турчинът

    0 2 Отговор

    До коментар #44 от "ДЕДО МИ ФАШИСТА":

    Делото ти е бил фашист, демек нацист.
    Ха сега погледни около себе си..има ли турци?

    Коментиран от #62

    07:41 22.01.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Фейк на часа

    16 2 Отговор
    Кога ще напишете истината, че Зеленски е бил изгонен от форума в Давос? Това го писаха дори жълтопаветните сайтове вчера.

    07:44 22.01.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Фейк на часа

    11 1 Отговор
    Ето какво точно е казал Тръмп, вие умишлено криете истистината, а замазвате с някакви фейкове: "Доналд Тръмп заяви на форума в Давос, че Европа върви в „грешна посока“, а части от континента са станали „неузнаваеми“ заради миграцията и икономическите политики."

    07:47 22.01.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Пламен

    4 6 Отговор
    Си Дзинпин – 72 г.

    Владимир Путин – 73 г.

    Доналд Тръмп – 79г.

    ДЪРТОКРАЦИЯ .

    ТЕЗИ ИЗКУКУРИГАЛИ ПАПАРДАЦИ ЩЕ СЧУЯТ НЕЩО .

    Коментиран от #67, #91

    07:49 22.01.2026

  • 60 Мишел

    4 3 Отговор
    Русия заяви, че ще участва в съвета за мир за Газа срещу 1 000 000$, взети от замразените руски активи.

    Коментиран от #71

    07:51 22.01.2026

  • 61 Али Турчинът

    2 11 Отговор
    Да видите Киев за колко дена....
    Когато пишех,че Путин е страхливец, не вярвахте.
    Ха сега да ви видя, какво можете..

    07:51 22.01.2026

  • 62 ГЛЕДАМ

    3 0 Отговор

    До коментар #52 от "Али Турчинът":

    Няма.

    07:52 22.01.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Хи хи

    6 3 Отговор
    Тръмпи, не се ядосвай, изтегли напълно Америка от конфликта, и ги остави да се бият. Времето ще покаже кой кого !!

    07:54 22.01.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Омазана ватенка

    4 7 Отговор
    Макрон нарита бай Дончо.

    07:55 22.01.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Сус бе

    6 8 Отговор
    Копейки мърляви!

    Коментиран от #75

    07:57 22.01.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Мишел

    7 4 Отговор

    До коментар #21 от "Я пъ тоа":

    НатО САЩ унищожиха зоната за сигурност от Берлин до Русия , която пазеше над 80 години Европа от война. Русия възстановява тази зона в Украйна.

    Коментиран от #72

    07:58 22.01.2026

  • 71 Колективен руски крепостен

    4 7 Отговор

    До коментар #60 от "Мишел":

    А защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    07:58 22.01.2026

  • 72 Йоската Кобзон

    2 8 Отговор

    До коментар #70 от "Мишел":

    Възстановяването е при мен.

    07:59 22.01.2026

  • 73 Али Турчинът

    1 7 Отговор
    Ще се научите да уважавате малцинство. Ако имате. Като в Русия..А не да се правите на герои, че сте изкопали Черно море.
    Ашлаци такива.

    08:02 22.01.2026

  • 74 Дзеленски

    10 9 Отговор
    Украйна винаги е била съгласна да се сложи край на войната и руснаците да се приберат дома! ПИ ЯНКИ ГОУ ХОУМ!

    Коментиран от #93

    08:03 22.01.2026

  • 75 Старлинк

    1 1 Отговор

    До коментар #68 от "Сус бе":

    Нетя на село, как е?

    08:03 22.01.2026

  • 76 Омръзна ми да чета за тия дъртаци

    3 0 Отговор
    Как са заклещили задници в лукс и не помръдват да дадем път на младото поколение и да започне новия цикъл..

    08:04 22.01.2026

  • 77 Дзеленски

    2 9 Отговор
    Украйна винаги е била съгласна да се сложи край на войната и руснаците да се приберат дома! ПИ ЯНКИ, ГОУ ХОУМ!

    Коментиран от #85

    08:05 22.01.2026

  • 78 Али Турчинът

    3 3 Отговор
    Украинците са излъгали с нещо..Не знам с какво. Да изберат евреин Президент...
    Може би нямаха такъв капацитет..И накрая, на Марко атрибутите...

    08:07 22.01.2026

  • 79 Коста

    6 1 Отговор
    Дядо Тчръмп да пита аверите си от МИ6 за Украйна. Те направиха цялото мазило още 2022 и продължават да диктуват на ЕС и Зеленчука.

    08:08 22.01.2026

  • 80 Русия

    5 2 Отговор
    Владимир Путин,местя си го !

    08:08 22.01.2026

  • 81 Ама защо дори

    6 1 Отговор
    Х0х0лия е готова да се откаже от НАТЮ.... то това е първото задължение и условие!!!

    08:08 22.01.2026

  • 82 хаспелге

    4 1 Отговор
    Явно само ледената Гренландия, не го охлажда.

    08:09 22.01.2026

  • 83 си пън

    4 2 Отговор
    дончо таз война я започнахтве вие,и путин кат теб си иска земите дадени на осрайна навремето,за разлика от теб дет искаш все чуждото,затуй си седи в крадените от вас индиански земи и не се прави на по велик отколкот си

    08:09 22.01.2026

  • 84 Али Турчинът

    2 3 Отговор
    Това е за да разберете какво значи сила, а не пропаганда с глупости.
    Хората ви казват едно, вие пак срещу вятъра пикаете.

    08:09 22.01.2026

  • 85 Е да де ама ...

    5 2 Отговор

    До коментар #77 от "Дзеленски":

    Руснаците от кога тръбят, чу укрите трябва да напуснат новите територии на Русия добити с всенароден референдум и да мирне света!!!

    08:11 22.01.2026

  • 86 си пън

    5 3 Отговор

    До коментар #10 от "Тити":

    с кое е агресор,че ги направи държава ли ревльо,а те се помислиха за нещо

    08:12 22.01.2026

  • 87 Коста

    6 3 Отговор

    До коментар #33 от "Комичното е":

    Комичното е че всичко е за пари. Навремето Нюлънд и ЦРУ стъкмиха Майдана да обградят Росия с бази и био лаборатории и да вкарат Окраина в НАТО, и да лапнат Росия и богатствата и. Путин обаче не пасеше трева през туй време и направо влезе в Окраина. Сега пък САЩ искат хем да пласират американско оръжие за милиарди. Хем ЕС да го плати вместо Окраина и ЕС плаща ... И хем да отмъкнат природните ресурси на Донбас.... Само дето Путин продължава да не пасе трева.. Комично... За Путин

    08:15 22.01.2026

  • 88 Това е вътрешен проблем едни руснаци

    1 5 Отговор
    В Украйна иска да са към запада други руснаци не им дават
    Ленин си е изпълнил задачата към запада раздели европейската част на Русия
    Хрушчов подарил Крим на Украйна

    08:15 22.01.2026

  • 89 1234

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "миш":

    недей така,че пак ще реве

    08:16 22.01.2026

  • 90 Мишел

    5 3 Отговор
    На Русия не й пука, че Тръмп й е ядосан и че ще си докара язва от яд.

    08:18 22.01.2026

  • 91 Коста

    3 2 Отговор

    До коментар #59 от "Пламен":

    Че кой да застане на чело на тези могъщи държави бе? Някой дето не може да си обърши сопола и ходи брадясал и не ходил в казарма, дето жувей при родителитете си ли? Туй да не е България

    08:18 22.01.2026

  • 92 Али Турчинът

    2 2 Отговор
    Нали сте велики от Русия. Оправете се без Русия.
    Не си знаете даже съседите. Ама за туй нещо трябва акъл.

    08:19 22.01.2026

  • 93 си пън

    0 7 Отговор

    До коментар #74 от "Дзеленски":

    ами те това правят прибират се У ДОМА СИ пъпеш

    08:19 22.01.2026

  • 94 Факт

    9 2 Отговор
    Няма траен мир в който агресора получава това което иска да открадне.

    Коментиран от #99, #102, #108

    08:23 22.01.2026

  • 95 Али Турчинът

    0 7 Отговор
    Ей маймуни на демокрацията, Тръмп ви каза всичко точно гледайки вас.
    Няма политкоррекност и направо. Утре Макрон Няма да бъде нещо, но за Франция ще има мита.
    Щото е антипатичен човек Макрон.

    08:24 22.01.2026

  • 96 Боздуган

    0 1 Отговор
    Разменете Гренландия за Аляска.

    08:26 22.01.2026

  • 97 Петър

    0 1 Отговор
    Да вземе и да прибере Путин и Зеленски при Мъдуро и там да постигнат споразумение помежду си. Иначе няма да има такова

    08:28 22.01.2026

  • 98 Питам за един приятел

    0 0 Отговор
    Как е Зеленски днес, ома ли планове за бъдещето?

    08:28 22.01.2026

  • 99 Али Турчинът

    0 2 Отговор

    До коментар #94 от "Факт":

    Е..ще се убедите....че вашата демокрация е занулена.
    Една лодка е причалила преди 500 години в Гренландия. Може пък да е американец човека.

    Коментиран от #105

    08:29 22.01.2026

  • 100 Неомир

    0 1 Отговор
    Украйна ще се казва Тусия, а Гренландия САЩ!

    08:29 22.01.2026

  • 101 Русия и Украйна са като

    1 0 Отговор
    Китай и Тайван Китайско Тайпе
    Северна и Южна Корея
    Само че водят военни действия за да се избиват братя славяни

    08:30 22.01.2026

  • 102 Али Турчинът

    0 1 Отговор

    До коментар #94 от "Факт":

    Поне хък,мък да кажете..Глътнали като сопа.
    Всички мълчат.

    08:31 22.01.2026

  • 103 Али Турчинът

    1 1 Отговор
    Ще ядете бой, докато не се оправите, барабар с Англия.
    Ще станете по меки от памук. Запомнете от мене.

    Коментиран от #111

    08:35 22.01.2026

  • 104 Рубашка

    0 1 Отговор
    И какво като е ядосан ??? Спрете да помагате и да наливате милиарди в корумпирания украински режим и войната ще свърши след една седмица.

    08:36 22.01.2026

  • 105 Мишел

    2 0 Отговор

    До коментар #99 от "Али Турчинът":

    Всъщност викингите от Гренландия са имали селища в Северна Америка.

    Коментиран от #110, #112

    08:36 22.01.2026

  • 106 РЕЧЕ ТРУМП

    2 0 Отговор
    ДРЕМЕ МИ НА ТРЪМПета ЗА КРАИНА

    08:37 22.01.2026

  • 107 Хаха

    2 0 Отговор
    Те и Гренланците са му идисани ама на кой му пука

    08:40 22.01.2026

  • 108 Ама кой победител не взема всичко

    2 1 Отговор

    До коментар #94 от "Факт":

    КАКВО Е ТУЙ СПРАВЕДЛИВ МИР ЗА ПОБЕДЕНИЯ?!
    ВСИЧКО КОЕТО ИСКА ПОБЕДИТЕЛЯ Е СПРАВЕДЛИВО!!! ПОБЕДИТЕЛЯ ОПРЕДЕЛЯ УСЛОВИЯТА!!
    КОЛКО Е ПРОСТО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА УМУВАНЕ!!
    ПУТИН ИМ ГО КАЗВА ВЕЧЕ ЗА КОЙ ЛИ ПЪТ, А КАТО НЕ СИ СЪГЛАСЕН ЩЕ ЯДЕШ БОЙ ДОКАТО СЕ СЪГЛАСИШ, НО ЖАЛКО ЗА НЕВИННИТЕ ЖЕРТВИ, АМА НАЦИСТКОФАШИСТКИТЕ УБИЙЦИ НЕ СЕ ИНТЕРЕСУВАТ ОТ ТОВА!!!
    АКО ИМ БЕШЕ ЕНЯ НЯМАШЕ ДА ПРЕДИЗВИКАТ ТАЗИ ВОЙНА, А КОЛКО ПЪТИ ПРОВАЛЯХА МИРНИ СПОРАЗУМЕНИЯ, ТРЪМП ИМ ГО КАЗА НЯКОЛКО ПЪТИ, НО НА ДЕБИЛА УБИЕЦ ЗЕЛЮ НЕ МУ ПУКА!
    A

    08:41 22.01.2026

  • 109 Абсурдистан

    0 0 Отговор
    Лудия все е ядосан на някого. Има нужда от доктор.

    08:42 22.01.2026

  • 110 Али Турчинът

    0 0 Отговор

    До коментар #105 от "Мишел":

    Точно обратното, викингите са били дикари. Азбука даже намат. Пришълците от Русия са ги научили на нещо.
    Особенно след Втората Световна Война.
    Каква Дания и Кралство бре.
    Тя е (Гренландия)предадена на Дания от Русия..

    Коментиран от #113

    08:43 22.01.2026

  • 111 Българин

    0 1 Отговор

    До коментар #103 от "Али Турчинът":

    турче, не ги защитавай руснаците, да не им ядe апять (пак) yuя!

    08:46 22.01.2026

  • 112 Али Турчинът

    0 0 Отговор

    До коментар #105 от "Мишел":

    Какво се перчите толкова? Ха?
    Ще ва изплуюят кото дъвка през устата.

    Коментиран от #117

    08:47 22.01.2026

  • 113 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #110 от "Али Турчинът":

    турче, не ги защитавай руснаците, да не им ядeш апять (пак) yuя!

    Коментиран от #115

    08:47 22.01.2026

  • 114 гошо

    0 0 Отговор
    Оранжевият без първите 7 години.

    08:48 22.01.2026

  • 115 Али Турчинът

    0 0 Отговор

    До коментар #113 от "Българин":

    Ти си знай историята и повече няма да те трогам..
    Анладън мъ?
    Кажете кога е основан Сащ, за да разберете защо има претенции и към Канада.
    Канада, всъщност е колония на Сащ. Глупаци.
    Тръмп за туй казва всичко подред

    08:52 22.01.2026

  • 116 УКРАЙНА 🇺🇦

    0 0 Отговор
    Пълен идиот

    08:52 22.01.2026

  • 117 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #112 от "Али Турчинът":

    Всъщност показвам, че Тръмп пак лъже.

    08:56 22.01.2026

  • 118 гошо

    0 0 Отговор
    Никой вече не взема насериозно оранжевия.

    09:00 22.01.2026