Тръмп е ядосан на Русия и Украйна

Американският президент Доналд Тръмп е ядосан и на Украйна, и на Русия, защото не са склонни да постигнат споразумение, пише германското издание Focus.de.

Президентът на САЩ Тръмп признава, че досега не е успял да сложи край на войната между Русия и Украйна. Според Kyiv Independent той е заявил, че нито Москва, нито Киев са склонни да постигнат споразумение.

Още новини от Украйна

„Опитвам се да разреша проблема между Русия и Украйна. Ако Русия е готова, Украйна не е готова. Ако Украйна е готова, Русия не е готова“, заяви той в Белия дом.

Тръмп наскоро заяви, че Русия е готова да сключи сделка, докато Украйна не е толкова готова. Киев обаче вече е приел няколко подкрепени от САЩ мирни предложения и дори е бил готов да се откаже от членство в НАТО, ако бъдат предоставени силни гаранции за сигурност. За разлика от това, Москва продължава да преследва своите максималистични искания.

Тръмп също спомена, че е сложил край на осем войни по време на президентството си. Той подчерта, че не е направил това, за да спечели Нобелова награда. Няколко дни по-рано лидерът на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо символично му връчи своя Нобелов медал. Нобеловият комитет обаче не разрешава официалното прехвърляне или споделяне на наградата.

Руският президент Владимир Путин заяви, че в четвъртък ще приеме специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и зетя на Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, предаде ТАСС.

Путин съобщи за предстоящата среща тази нощ след оперативно съвещание с постоянните членове на Съвета за сигурност на Руската федерация.

Руският президент отбеляза, че Уиткоф и Къшнър "пристигат в Москва, за да продължат диалога по въпросите за украинското урегулиране". Той отбеляза, че възнамерява да обсъди с представителите на САЩ и подробностите около участието на Русия в предложения от Тръмп Съвет за мир, след като американският лидер покани Москва да се включи в новата организация.

Кремъл вчера заяви, че няма какво да каже публично във връзка с разговорите в Давос между пратениците на руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Пратениците казаха, че срещата им в Давос за вероятно бъдещо мирно споразумение, с което да бъде сложен край на войната в Украйна, е била „много позитивна“ и „конструктивна“.

Запитан за повече подробности, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че за Русия е било важно да получи информация за дискусиите между САЩ и европейците с Украйна. Той обаче добави, че не може да разкрие подробности, тъй като въпросите за решаване на украинския въпрос са „със закрит характер“.