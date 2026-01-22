Тръмп е ядосан на Русия и Украйна

Американският президент Доналд Тръмп е ядосан и на Украйна, и на Русия, защото не са склонни да постигнат споразумение, пише германското издание Focus.de.
Президентът на САЩ Тръмп признава, че досега не е успял да сложи край на войната между Русия и Украйна. Според Kyiv Independent той е заявил, че нито Москва, нито Киев са склонни да постигнат споразумение.
„Опитвам се да разреша проблема между Русия и Украйна. Ако Русия е готова, Украйна не е готова. Ако Украйна е готова, Русия не е готова“, заяви той в Белия дом.
Тръмп наскоро заяви, че Русия е готова да сключи сделка, докато Украйна не е толкова готова. Киев обаче вече е приел няколко подкрепени от САЩ мирни предложения и дори е бил готов да се откаже от членство в НАТО, ако бъдат предоставени силни гаранции за сигурност. За разлика от това, Москва продължава да преследва своите максималистични искания.
Тръмп също спомена, че е сложил край на осем войни по време на президентството си. Той подчерта, че не е направил това, за да спечели Нобелова награда. Няколко дни по-рано лидерът на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо символично му връчи своя Нобелов медал. Нобеловият комитет обаче не разрешава официалното прехвърляне или споделяне на наградата.
Руският президент Владимир Путин заяви, че в четвъртък ще приеме специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и зетя на Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, предаде ТАСС.
Путин съобщи за предстоящата среща тази нощ след оперативно съвещание с постоянните членове на Съвета за сигурност на Руската федерация.
Руският президент отбеляза, че Уиткоф и Къшнър "пристигат в Москва, за да продължат диалога по въпросите за украинското урегулиране". Той отбеляза, че възнамерява да обсъди с представителите на САЩ и подробностите около участието на Русия в предложения от Тръмп Съвет за мир, след като американският лидер покани Москва да се включи в новата организация.
Кремъл вчера заяви, че няма какво да каже публично във връзка с разговорите в Давос между пратениците на руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Пратениците казаха, че срещата им в Давос за вероятно бъдещо мирно споразумение, с което да бъде сложен край на войната в Украйна, е била „много позитивна“ и „конструктивна“.
Запитан за повече подробности, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че за Русия е било важно да получи информация за дискусиите между САЩ и европейците с Украйна. Той обаче добави, че не може да разкрие подробности, тъй като въпросите за решаване на украинския въпрос са „със закрит характер“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
07:03 22.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Дърдончо
Противен човек.
07:05 22.01.2026
4 Красимир Петров
07:05 22.01.2026
5 Рижавият тропа с крак
Мизepaбъл.
07:11 22.01.2026
6 Ахах
07:11 22.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Някой
Ама няма да стане - бай Дончо е просто клоун и изпълнява еврейските указания.
Коментиран от #18
07:12 22.01.2026
9 Дончо
07:14 22.01.2026
10 Тити
Коментиран от #14, #16, #48, #86
07:15 22.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ако перчема
07:19 22.01.2026
14 Защото
До коментар #10 от "Тити":Украина е Русия.
Коментиран от #21
07:20 22.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Дреме му на Дончо
07:21 22.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Я пъ тоа
До коментар #14 от "Защото":Що тогава Путин яко са окопава там.
Коментиран от #51, #70
07:23 22.01.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Чичо Дончо
07:23 22.01.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Демагнетизация
07:28 22.01.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Комичното е
А Тръмп можеше да спре конфликта за дни, с далеч по-малко загуби и трагедии, но се изплаши, да не го нарекат "агент Краснов"! Но поне спря да налива милиарди в пробитата каца със Зеле!
Миличкия, не знае, че така или иначе, като се подпише мир, ще го нарекат така!
/Виктория Нюланд/
Коментиран от #87
07:30 22.01.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Али Турчинът
07:30 22.01.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 ДЕДО МИ ФАШИСТА
07:31 22.01.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Фейк на часа
07:32 22.01.2026
40 Жалък циркаджия,
07:33 22.01.2026
41 Али Турчинът
Как да включва Украйна в системата. Нали тъй?
Щото Турция 60 години не можа...))
07:33 22.01.2026
42 Али Турчинът
До коментар #38 от "Али Турчинът":Ще те победят в къщата ти..В реальной времени.
07:35 22.01.2026
43 Ъъъъъъ
А що не каже кои са тези войни?🤣
07:36 22.01.2026
44 ДЕДО МИ ФАШИСТА
До коментар #38 от "Али Турчинът":Той и дедо ми ги разправяше подобни, и беше тръгнал "да ги цивилизова", но така и не му намерих костите.
Коментиран от #52
07:37 22.01.2026
45 Зорът му е
07:37 22.01.2026
46 Дайджест
07:38 22.01.2026
47 Али Турчинът
На какво привичате?
07:38 22.01.2026
48 миш
До коментар #10 от "Тити":Абе,Рапон,това е изконна руска земя.Ти,си седи на дивана и се не бъркай в работата на мъжете.
Коментиран от #89
07:39 22.01.2026
49 Путин
07:40 22.01.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Не, бе
До коментар #21 от "Я пъ тоа":оня, той си е в къщи !
07:41 22.01.2026
52 Али Турчинът
До коментар #44 от "ДЕДО МИ ФАШИСТА":Делото ти е бил фашист, демек нацист.
Ха сега погледни около себе си..има ли турци?
Коментиран от #62
07:41 22.01.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Фейк на часа
07:44 22.01.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Фейк на часа
07:47 22.01.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Пламен
Владимир Путин – 73 г.
Доналд Тръмп – 79г.
ДЪРТОКРАЦИЯ .
ТЕЗИ ИЗКУКУРИГАЛИ ПАПАРДАЦИ ЩЕ СЧУЯТ НЕЩО .
Коментиран от #67, #91
07:49 22.01.2026
60 Мишел
Коментиран от #71
07:51 22.01.2026
61 Али Турчинът
Когато пишех,че Путин е страхливец, не вярвахте.
Ха сега да ви видя, какво можете..
07:51 22.01.2026
62 ГЛЕДАМ
До коментар #52 от "Али Турчинът":Няма.
07:52 22.01.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Хи хи
07:54 22.01.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Омазана ватенка
07:55 22.01.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Сус бе
Коментиран от #75
07:57 22.01.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Мишел
До коментар #21 от "Я пъ тоа":НатО САЩ унищожиха зоната за сигурност от Берлин до Русия , която пазеше над 80 години Европа от война. Русия възстановява тази зона в Украйна.
Коментиран от #72
07:58 22.01.2026
71 Колективен руски крепостен
До коментар #60 от "Мишел":А защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?
07:58 22.01.2026
72 Йоската Кобзон
До коментар #70 от "Мишел":Възстановяването е при мен.
07:59 22.01.2026
73 Али Турчинът
Ашлаци такива.
08:02 22.01.2026
74 Дзеленски
Коментиран от #93
08:03 22.01.2026
75 Старлинк
До коментар #68 от "Сус бе":Нетя на село, как е?
08:03 22.01.2026
76 Омръзна ми да чета за тия дъртаци
08:04 22.01.2026
77 Дзеленски
Коментиран от #85
08:05 22.01.2026
78 Али Турчинът
Може би нямаха такъв капацитет..И накрая, на Марко атрибутите...
08:07 22.01.2026
79 Коста
08:08 22.01.2026
80 Русия
08:08 22.01.2026
81 Ама защо дори
08:08 22.01.2026
82 хаспелге
08:09 22.01.2026
83 си пън
08:09 22.01.2026
84 Али Турчинът
Хората ви казват едно, вие пак срещу вятъра пикаете.
08:09 22.01.2026
85 Е да де ама ...
До коментар #77 от "Дзеленски":Руснаците от кога тръбят, чу укрите трябва да напуснат новите територии на Русия добити с всенароден референдум и да мирне света!!!
08:11 22.01.2026
86 си пън
До коментар #10 от "Тити":с кое е агресор,че ги направи държава ли ревльо,а те се помислиха за нещо
08:12 22.01.2026
87 Коста
До коментар #33 от "Комичното е":Комичното е че всичко е за пари. Навремето Нюлънд и ЦРУ стъкмиха Майдана да обградят Росия с бази и био лаборатории и да вкарат Окраина в НАТО, и да лапнат Росия и богатствата и. Путин обаче не пасеше трева през туй време и направо влезе в Окраина. Сега пък САЩ искат хем да пласират американско оръжие за милиарди. Хем ЕС да го плати вместо Окраина и ЕС плаща ... И хем да отмъкнат природните ресурси на Донбас.... Само дето Путин продължава да не пасе трева.. Комично... За Путин
08:15 22.01.2026
88 Това е вътрешен проблем едни руснаци
Ленин си е изпълнил задачата към запада раздели европейската част на Русия
Хрушчов подарил Крим на Украйна
08:15 22.01.2026
89 1234
До коментар #48 от "миш":недей така,че пак ще реве
08:16 22.01.2026
90 Мишел
08:18 22.01.2026
91 Коста
До коментар #59 от "Пламен":Че кой да застане на чело на тези могъщи държави бе? Някой дето не може да си обърши сопола и ходи брадясал и не ходил в казарма, дето жувей при родителитете си ли? Туй да не е България
08:18 22.01.2026
92 Али Турчинът
Не си знаете даже съседите. Ама за туй нещо трябва акъл.
08:19 22.01.2026
93 си пън
До коментар #74 от "Дзеленски":ами те това правят прибират се У ДОМА СИ пъпеш
08:19 22.01.2026
94 Факт
Коментиран от #99, #102, #108
08:23 22.01.2026
95 Али Турчинът
Няма политкоррекност и направо. Утре Макрон Няма да бъде нещо, но за Франция ще има мита.
Щото е антипатичен човек Макрон.
08:24 22.01.2026
96 Боздуган
08:26 22.01.2026
97 Петър
08:28 22.01.2026
98 Питам за един приятел
08:28 22.01.2026
99 Али Турчинът
До коментар #94 от "Факт":Е..ще се убедите....че вашата демокрация е занулена.
Една лодка е причалила преди 500 години в Гренландия. Може пък да е американец човека.
Коментиран от #105
08:29 22.01.2026
100 Неомир
08:29 22.01.2026
101 Русия и Украйна са като
Северна и Южна Корея
Само че водят военни действия за да се избиват братя славяни
08:30 22.01.2026
102 Али Турчинът
До коментар #94 от "Факт":Поне хък,мък да кажете..Глътнали като сопа.
Всички мълчат.
08:31 22.01.2026
103 Али Турчинът
Ще станете по меки от памук. Запомнете от мене.
Коментиран от #111
08:35 22.01.2026
104 Рубашка
08:36 22.01.2026
105 Мишел
До коментар #99 от "Али Турчинът":Всъщност викингите от Гренландия са имали селища в Северна Америка.
Коментиран от #110, #112
08:36 22.01.2026
106 РЕЧЕ ТРУМП
08:37 22.01.2026
107 Хаха
08:40 22.01.2026
108 Ама кой победител не взема всичко
До коментар #94 от "Факт":КАКВО Е ТУЙ СПРАВЕДЛИВ МИР ЗА ПОБЕДЕНИЯ?!
ВСИЧКО КОЕТО ИСКА ПОБЕДИТЕЛЯ Е СПРАВЕДЛИВО!!! ПОБЕДИТЕЛЯ ОПРЕДЕЛЯ УСЛОВИЯТА!!
КОЛКО Е ПРОСТО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА УМУВАНЕ!!
ПУТИН ИМ ГО КАЗВА ВЕЧЕ ЗА КОЙ ЛИ ПЪТ, А КАТО НЕ СИ СЪГЛАСЕН ЩЕ ЯДЕШ БОЙ ДОКАТО СЕ СЪГЛАСИШ, НО ЖАЛКО ЗА НЕВИННИТЕ ЖЕРТВИ, АМА НАЦИСТКОФАШИСТКИТЕ УБИЙЦИ НЕ СЕ ИНТЕРЕСУВАТ ОТ ТОВА!!!
АКО ИМ БЕШЕ ЕНЯ НЯМАШЕ ДА ПРЕДИЗВИКАТ ТАЗИ ВОЙНА, А КОЛКО ПЪТИ ПРОВАЛЯХА МИРНИ СПОРАЗУМЕНИЯ, ТРЪМП ИМ ГО КАЗА НЯКОЛКО ПЪТИ, НО НА ДЕБИЛА УБИЕЦ ЗЕЛЮ НЕ МУ ПУКА!
A
08:41 22.01.2026
109 Абсурдистан
08:42 22.01.2026
110 Али Турчинът
До коментар #105 от "Мишел":Точно обратното, викингите са били дикари. Азбука даже намат. Пришълците от Русия са ги научили на нещо.
Особенно след Втората Световна Война.
Каква Дания и Кралство бре.
Тя е (Гренландия)предадена на Дания от Русия..
Коментиран от #113
08:43 22.01.2026
111 Българин
До коментар #103 от "Али Турчинът":турче, не ги защитавай руснаците, да не им ядe апять (пак) yuя!
08:46 22.01.2026
112 Али Турчинът
До коментар #105 от "Мишел":Какво се перчите толкова? Ха?
Ще ва изплуюят кото дъвка през устата.
Коментиран от #117
08:47 22.01.2026
113 Българин
До коментар #110 от "Али Турчинът":турче, не ги защитавай руснаците, да не им ядeш апять (пак) yuя!
Коментиран от #115
08:47 22.01.2026
114 гошо
08:48 22.01.2026
115 Али Турчинът
До коментар #113 от "Българин":Ти си знай историята и повече няма да те трогам..
Анладън мъ?
Кажете кога е основан Сащ, за да разберете защо има претенции и към Канада.
Канада, всъщност е колония на Сащ. Глупаци.
Тръмп за туй казва всичко подред
08:52 22.01.2026
116 УКРАЙНА 🇺🇦
08:52 22.01.2026
117 Мишел
До коментар #112 от "Али Турчинът":Всъщност показвам, че Тръмп пак лъже.
08:56 22.01.2026
118 гошо
09:00 22.01.2026