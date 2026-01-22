"Москва: Франция не ни уведоми за задържания танкер"

Френските власти не са уведомили руското посолство в Париж за задържането на танкер, пътуващ от Мурманск. Дипломати разследват дали сред екипажа има руски граждани. Това са съобщили от руското посолство пред ТАСС.

"Френските власти не са информирали руското посолство за задържането на танкера или за състава на екипажа му. В момента работим с дипломати от Генералното консулство в Марсилия, за да установим дали сред екипажа има руски граждани, за да окажем необходимото съдействие", съобщи дипломатическата мисия.

Припомняме, че военноморските сили на Франция задържаха в Средиземно море руски нефтен танкер, който попада под действието на международните санкции срещу Москва. Това съобщи френският президент Еманюел Макрон в X.

По думите на Макрон операцията е проведена рано тази сутрин, като задържаният плавателен съд е пътувал от Русия и вероятно е използвало флаг на трета държава, за да заобикаля санкционния режим. Френският държавен глава уточни, че при акцията Франция е получила съдействие от "няколко съюзници", без да дава допълнителни подробности за тяхното участие или за маршрута на танкера.

Макрон подчерта, че дейността на т.нар. "сенчест флот" - мрежа от танкери, използвани за превоз на руски енергийни ресурси извън официалните канали - допринася за финансирането на войната на Русия срещу Украйна. Задържането на кораба, според него, е част от усилията на Париж и партньорите му да прилагат стриктно санкциите и да ограничат приходите, които подпомагат руската военна кампания.

Френските власти към момента не са оповестили последващите правни действия спрямо задържания танкер.

Франция вече веднъж задържа подобен танкер в края на септември миналата година край град Брест на Атлантическото крайбрежие, но след няколко дни го пусна без да обясни пиринчите, както за задържането му, така и за освобождаването му.