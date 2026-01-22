"Москва: Франция не ни уведоми за задържания танкер"

Френските власти не са уведомили руското посолство в Париж за задържането на танкер, пътуващ от Мурманск. Дипломати разследват дали сред екипажа има руски граждани. Това са съобщили от руското посолство пред ТАСС.
"Френските власти не са информирали руското посолство за задържането на танкера или за състава на екипажа му. В момента работим с дипломати от Генералното консулство в Марсилия, за да установим дали сред екипажа има руски граждани, за да окажем необходимото съдействие", съобщи дипломатическата мисия.
Припомняме, че военноморските сили на Франция задържаха в Средиземно море руски нефтен танкер, който попада под действието на международните санкции срещу Москва. Това съобщи френският президент Еманюел Макрон в X.
We will not tolerate any violation.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 22, 2026
This morning, the French Navy boarded an oil tanker coming from Russia, subject to international sanctions and suspected of flying a false flag.
The operation was conducted on the high seas in the Mediterranean,… pic.twitter.com/zhXVdzPx1r
По думите на Макрон операцията е проведена рано тази сутрин, като задържаният плавателен съд е пътувал от Русия и вероятно е използвало флаг на трета държава, за да заобикаля санкционния режим. Френският държавен глава уточни, че при акцията Франция е получила съдействие от "няколко съюзници", без да дава допълнителни подробности за тяхното участие или за маршрута на танкера.
Макрон подчерта, че дейността на т.нар. "сенчест флот" - мрежа от танкери, използвани за превоз на руски енергийни ресурси извън официалните канали - допринася за финансирането на войната на Русия срещу Украйна. Задържането на кораба, според него, е част от усилията на Париж и партньорите му да прилагат стриктно санкциите и да ограничат приходите, които подпомагат руската военна кампания.
Френските власти към момента не са оповестили последващите правни действия спрямо задържания танкер.
Франция вече веднъж задържа подобен танкер в края на септември миналата година край град Брест на Атлантическото крайбрежие, но след няколко дни го пусна без да обясни пиринчите, както за задържането му, така и за освобождаването му.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #11
22:11 22.01.2026
2 604
22:14 22.01.2026
3 Ъъъ
22:14 22.01.2026
4 Швейк
Нали ФСБ е предварително уведомено за всичко ?
22:15 22.01.2026
5 ха, ха, ха...
Ако не знаеше, краварката е в левия ъгъл. Вече знаеш!
22:15 22.01.2026
6 Сатана Z
22:15 22.01.2026
7 Шопо
22:18 22.01.2026
8 Ъхъ!!!
22:22 22.01.2026
9 Хохо Бохо
22:25 22.01.2026
10 Анонимен
22:27 22.01.2026
11 Европеец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Гледахме Карибски пирати..... После сомалииски пирати.... Видяхме краварски.... Сега гледаме френски пирати... Разбира се няма да видим руски.... НО пиратството от далечни времена се е преследвало, Но вече, а съжаление явно пиратството е повод, за гордост.....
22:34 22.01.2026
12 Мехмет 🇹🇷 Тръмпоман 🇺🇸
22:35 22.01.2026
13 Ванче М.
22:43 22.01.2026
14 ЦЕННОСТИТЕ УТЕКОХА В КАНАЛА
22:43 22.01.2026
15 Ами сега?
22:44 22.01.2026