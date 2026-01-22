Новини
Москва: Франция не ни уведоми за задържания танкер

22 Януари, 2026 22:11 916 15

По думите на Макрон операцията е проведена рано тази сутрин, като задържаният плавателен съд е пътувал от Русия и вероятно е използвало флаг на трета държава, за да заобикаля санкционния режим

Москва: Франция не ни уведоми за задържания танкер - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Френските власти не са уведомили руското посолство в Париж за задържането на танкер, пътуващ от Мурманск. Дипломати разследват дали сред екипажа има руски граждани. Това са съобщили от руското посолство пред ТАСС.

"Френските власти не са информирали руското посолство за задържането на танкера или за състава на екипажа му. В момента работим с дипломати от Генералното консулство в Марсилия, за да установим дали сред екипажа има руски граждани, за да окажем необходимото съдействие", съобщи дипломатическата мисия.

Припомняме, че военноморските сили на Франция задържаха в Средиземно море руски нефтен танкер, който попада под действието на международните санкции срещу Москва. Това съобщи френският президент Еманюел Макрон в X.

По думите на Макрон операцията е проведена рано тази сутрин, като задържаният плавателен съд е пътувал от Русия и вероятно е използвало флаг на трета държава, за да заобикаля санкционния режим. Френският държавен глава уточни, че при акцията Франция е получила съдействие от "няколко съюзници", без да дава допълнителни подробности за тяхното участие или за маршрута на танкера.

Макрон подчерта, че дейността на т.нар. "сенчест флот" - мрежа от танкери, използвани за превоз на руски енергийни ресурси извън официалните канали - допринася за финансирането на войната на Русия срещу Украйна. Задържането на кораба, според него, е част от усилията на Париж и партньорите му да прилагат стриктно санкциите и да ограничат приходите, които подпомагат руската военна кампания.

Френските власти към момента не са оповестили последващите правни действия спрямо задържания танкер.

Франция вече веднъж задържа подобен танкер в края на септември миналата година край град Брест на Атлантическото крайбрежие, но след няколко дни го пусна без да обясни пиринчите, както за задържането му, така и за освобождаването му.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    17 7 Отговор
    Едноокият пират Макрон.

    Коментиран от #11

    22:11 22.01.2026

  • 2 604

    15 5 Отговор
    и да не стане като миналия път....

    22:14 22.01.2026

  • 3 Ъъъ

    16 5 Отговор
    Едно и също всеки ден, утре ще четем, Франция освободи задържания танкер

    22:14 22.01.2026

  • 4 Швейк

    10 2 Отговор
    И защо ?
    Нали ФСБ е предварително уведомено за всичко ?

    22:15 22.01.2026

  • 5 ха, ха, ха...

    9 2 Отговор
    "Москва: Франция не ни уведоми за задържания танкер"

    Ако не знаеше, краварката е в левия ъгъл. Вече знаеш!

    22:15 22.01.2026

  • 6 Сатана Z

    10 5 Отговор
    Баба Бриджит го мести в другия крачол.

    22:15 22.01.2026

  • 7 Шопо

    12 10 Отговор
    Орешарски ще посети Париж

    22:18 22.01.2026

  • 8 Ъхъ!!!

    6 12 Отговор
    Че защо? Вие уведомихте ли Франция, че ще нападнете Украйна?

    22:22 22.01.2026

  • 9 Хохо Бохо

    10 4 Отговор
    На какво основание франция задържа руски танкер в открито море? Санкции от ООН има ли? Танкера във френски води ли е бил? И после реват, че дони не спазвал международното право. Тоя дедоеб гази правото всеки ден после реве. Ми ей тъй Гренландия ще стане американска и на никой няма да му дреме

    22:25 22.01.2026

  • 10 Анонимен

    7 2 Отговор
    Всяко се занимава с това което не му е работа,!

    22:27 22.01.2026

  • 11 Европеец

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Гледахме Карибски пирати..... После сомалииски пирати.... Видяхме краварски.... Сега гледаме френски пирати... Разбира се няма да видим руски.... НО пиратството от далечни времена се е преследвало, Но вече, а съжаление явно пиратството е повод, за гордост.....

    22:34 22.01.2026

  • 12 Мехмет 🇹🇷 Тръмпоман 🇺🇸

    2 6 Отговор
    Мисля, че след като Съединените Щати възстановиха своето господство над Гренландия, Турция трябва да каже тежката си дума: България е част от Турция! 🇹🇷

    22:35 22.01.2026

  • 13 Ванче М.

    2 1 Отговор
    време е да си преберем макетата и покрайнините

    22:43 22.01.2026

  • 14 ЦЕННОСТИТЕ УТЕКОХА В КАНАЛА

    1 0 Отговор
    Всеки да вади пушката.

    22:43 22.01.2026

  • 15 Ами сега?

    0 0 Отговор
    Е нали имаха ядрено оръжие, какво толкова се оплакват. Иначе заплахите им бяха за щяло и нещяло, развяваха го наляво и надясно, но в крайна сметка започнаха да квичат като настъпано кутре. Големите мускули невинаги са критерий за силна личност.

    22:44 22.01.2026

