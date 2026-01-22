Новини
Инцидентът с Кадиров-младши: Колко безпомощен е Путин?

22 Януари, 2026 21:11 3 325 43

Мълчанието от страна на властите в Чечения и в Москва, което беше гробно, синхронно и дисциплинирано, стана най-честният отговор на въпроса какво се е случило

Инцидентът с Кадиров-младши: Колко безпомощен е Путин? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Пътен инцидент със сина на Рамзан Кадиров в Грозни внезапно разкри нещо, за което в Кремъл отдавна предпочитат да не говорят: Чечения е нерешен проблем, а Путин е безпомощен да се справи с това, което сам създаде.

Историята с пътно-транспортното произшествие на Адам Кадиров (при което той получи сериозни травми - б.ред.) - син и възможен правоприемник на чеченския лидер Рамзан Кадиров, би изглеждала като елемент от обикновена регионална хроника, ако не се бе случила точно в Чечения. Автомобилите, кортежът, скоростта, жертвите, травмите – в Путиновата система това обичайно приключва с официално съобщение, следствие и назначени виновници. Но в чеченската реалност всичко става по-различно – настъпва гробна тишина. И именно тази тишина се оказва много по-важна от самото произшествие.

Оглушително мълчание

Мълчанието от страна на властите в Чечения и в Москва, което беше гробно, синхронно и дисциплинирано, стана най-честният отговор на въпроса какво се е случило. То говори не за контрол, а за безпомощност. Защото произшествието внезапно разкри това, за което в Кремъл вече много години предпочитат да не говорят: Чечения е нерешен проблем, замразен чрез лични договорености - територия, която така и не е вкарана в иначе доста издръжливата властова система на Путин.

Рамзан Кадиров отдавна управлява републиката като частно владение. Държавните институции са подменени от кланова система, в която постовете се заемат от роднини и приближени, а лоялността е по-важна от всяка формална компетентност. Властта не се делегира – тя се разпределя в рамките на семейството. Сигурността не се гарантира от закона, тя се обезпечава с близост до главата на клана.

В тази система всеки проблем около потенциалния наследник автоматично се превръща в политическа криза. Защото макар властта да не е институционализирана, тя не може да преживее без последствия дори и малките сътресения. Затова изглежда, че ПТП с участието на любимия син на ръководителя на републиката се оказва въпрос за устойчивостта на цялата власт в Чечения.

Какво да се прави?

В тази история Кремъл би предпочел да не казва нищо. Нито Следственият комитет, нито Министерството на вътрешните работи, нито администрацията на президента бързат с коментарите. И това мълчание не означава внимание, а липса на план. В продължение на много години Путин умишлено се отказваше от реалното институционално присъствие в Чечения, делегирайки всичко на един човек. Насреща получаваше показна стабилност, лоялност и фантастични резултати на „изборите“.

Но контролът в Чечения винаги е бил личен, а не държавен. И сега възниква неудобният въпрос: какво да се прави, ако личната система се пропука? Как да се реагира, без да се признае, че целият модел за управление на региона е бил построен на ненадеждна основа и на личните гаранции на Путин за Кадиров?

В самата Чечения ситуацията също е далеч от мита за монолитната поддръжка. Мълчаливото мнозинство не демонстрира лоялност – то демонстрира страх. Силовата вертикала на Кадиров се крепи на парите, репресиите и личната преданост на най-близкото му обкръжение. Но всяка подобна система има предел. Колкото повече се затяга натискът, толкова по-голямо става вътрешното напрежение.

„Преходът на властта“ в Чечения е под въпрос

Тук идва ключовият момент – преходът на властта, който в Чечения не съществува под никаква ясна форма. Формалното запълване на длъжностите с роднини не решава проблема за приемствеността, а само го отлага и го прави по-опасен. От гледна точка на Путин, „нормалният преход“ означава предсказуемост, управляемост и липса на риск от взрив. Семейната монархия в кавказкия регион обаче не отговаря на тези критерии.

Кой и как трябва да наследи властта? При какви условия? С чие съгласие? И какво да се прави, ако вътре в клана започне борба, а федералните силоваци, меко казано, не горят от желание да признаят и да поддържат такъв преход? Отговори на тези въпроси няма. Точно поради това Кремъл удължава паузата – защото всеки ясен сигнал може да провокира това, което той се опитва да предотврати.

Отделна линия на напрежение са отношенията с федералните силоваци и провоенния актив. За тях Чечения отдавна е територия на изключенията: с особен статут, неприкосновена и извън контрол. На фона на войната и мобилизационната реторика това предизвиква все по-голямо раздразнение. Засега – мълчаливо.

Мащабна криза

Изводът е, че стандартното произшествие в Грозни изведнъж се превърна в демонстрация на мащабна криза. Тя показа, че Чечения остава неустойчива конструкция вътре в Путиновата система. Че нейната стабилност се базира на лични гаранции. Че преходът на властта там не е обмислен и подготвен. И че Кремъл, въпреки мита за всевластието, не контролира последиците от собствените си решения, а само отлага момента, когато ще му се наложи да се сблъска с тях. Имайки предвид множеството слухове за здравословното състояние на Рамзан Кадиров, не е ясно колко дълго може да се отлага това решение. Пътният инцидент в Грозни показва, че Путин няма понятие какво ще стане с това, което сам е създал.

Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гъд

    36 14 Отговор
    Четете "СКАНДАЛНО" и ще видите истината. Тук само ви промиват мозъците.

    Коментиран от #6, #37

    21:15 22.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 голямо мачкане ще ви мачкат

    2 7 Отговор
    в новия тираж

    21:16 22.01.2026

  • 4 Владимир Путин, президент

    17 39 Отговор
    Не, не Путин е безпомощен !!!
    Безпомощна е цяла проядена от корупция, кражби и престъпност Русия. Страната дала на Света такива изчадия като Сталин, Берия, Калигула и Навуходоносор 😆😆😆

    Коментиран от #8

    21:17 22.01.2026

  • 5 Пора

    19 28 Отговор
    Путинова Русия умира.

    21:18 22.01.2026

  • 6 Не ми хвали Пею Благов

    15 10 Отговор

    До коментар #1 от "Гъд":

    Самичък си пише коментарите и отговаря. Това не е сайт а хибридка с нито една вярна дума в него. И се посещава от този 3-ма човека

    Коментиран от #10, #14

    21:18 22.01.2026

  • 7 ?????

    24 10 Отговор
    Абе нищо хубаво, но пробвайте в Гугъл - Зеленски се извинява на Кадиров.
    Жалко че тук не ни дават да постваме разни линкове.

    Коментиран от #42

    21:18 22.01.2026

  • 8 Пригожин

    10 15 Отговор

    До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":

    Шойгу открадна парите.

    21:19 22.01.2026

  • 9 Шопо

    9 22 Отговор
    Знаех си че Путин р брзпомощен, сега е момента Зеленски да атанува Москва.

    Коментиран от #40

    21:20 22.01.2026

  • 10 Айде бе

    15 5 Отговор

    До коментар #6 от "Не ми хвали Пею Благов":

    Авторите да различни и излизат с имената си.

    21:20 22.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тити на Кака

    20 14 Отговор
    Путин е толкова безпомощен, че напълно безпомощно чупи НАТОкрайна в тази война.

    Коментиран от #17

    21:22 22.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Тогава чети

    12 3 Отговор

    До коментар #6 от "Не ми хвали Пею Благов":

    "Свободно слово". Нищо общо с тези фитки тук.

    21:23 22.01.2026

  • 15 Ха ха

    22 5 Отговор
    Статията ви е за първолаци.Те катастрофи стават навсякъде по света.И ние не отстъпваме по назад,даже сме във първенците по катастрофи.Вижте само миналата година колко народ се изби по пътищата а не ми разтягайте лакърдии.

    21:23 22.01.2026

  • 16 Тома

    19 4 Отговор
    Тук киро парапета с колата на НСО убиха човек някой да каже нещо

    21:25 22.01.2026

  • 17 Фанфан Лалето, розаф

    9 22 Отговор

    До коментар #12 от "Тити на Кака":

    Русия е толкова нещастна, че днес група френски "фламинго" превзеха поредния руски танкер.
    Утре чакаме Сардиния и Албания да потопят някой-друг руски шлеп 😁

    Коментиран от #31

    21:28 22.01.2026

  • 18 Назначен виновник

    6 3 Отговор
    Добре е и някои български $олташаци да си зададат същия въпрос!

    21:28 22.01.2026

  • 19 Тодоров

    17 5 Отговор
    И кой е АВТОРА ? Коя сериозна редакция публикува материал, който не съвпада с нейните позиции. Тези от DW ни вземат за пълни идиоти с техните просташки писания и си мислят, че формират антируско настроение. Напротив - слава на Русия.

    21:29 22.01.2026

  • 20 Усраула Лайненс

    17 6 Отговор
    толкова е безпомощен
    че по цял ден пищите как щял да ви нападне

    21:29 22.01.2026

  • 21 Путин

    14 7 Отговор
    толкова съм безпомощен , че чак нато се разпадна

    21:31 22.01.2026

  • 22 БАРС

    9 8 Отговор
    нищо вярно в рашен газети имше фото на катастрофата още преди 3 дена .четох и видях.това са номални неща .мчето нито е дрогирано нито пияно.значи като е катострофирал синът на кадиров значи три дена по вся рашен тв трябва да се говори и показва.ним вестниците което написаха не стига или ха сега попаднали да плюме по росия и путин и кадиров..статията идва от украина а не от росия нарочно укрите пишат росия.това не е сензация всекиден стават катастрофи и какво от това.

    21:33 22.01.2026

  • 23 Енергетик

    11 6 Отговор
    Я по-добре пишете за тока в Киииф.

    21:33 22.01.2026

  • 24 Тодоров

    6 5 Отговор
    Оооо .. Сега обърнах внимание Ама то било новина на часа. АЛО, Факти, DW да не са ви спосори ?

    21:35 22.01.2026

  • 25 ежко

    7 4 Отговор
    Еми кланова система са!Дори да е така, защо сте възмутени?При тях е така!Точка!При вас си го направете както вие можете!В Африка е племенна система!В Саудитска Арабия няма парламент и е абсолютна монархия.Там каквото каже крала-това е!Ама не сте възмутени!Що така?

    21:37 22.01.2026

  • 26 шаа

    5 4 Отговор
    поредният бестселър на душбег веле

    21:39 22.01.2026

  • 27 DW - Пропаганден машинен

    8 4 Отговор
    Нас ни интересува, каква е тайната договорка на Рюте с Тръмп за Гренландия и хората там, защото за нея ЕС мълчи повече и от любимия ви Кремъл и чакаме пропагандната "медия". DW да ни осветли???

    21:39 22.01.2026

  • 28 Гост

    4 3 Отговор
    Без коментар! Е.. лементарни!

    21:42 22.01.2026

  • 29 Евреина КАБЗОН

    4 10 Отговор
    Само да Отбележим.

    ПУТИН при Кого

    Целува КУРАнът?

    Докато Кадиров върши мръсната работа
    На ПУТИН
    И отстранява Неудобните
    Като
    Борис Немцов

    Целуването на КУРАнът
    Ще продължава .

    Не случайно се наливат Милиарди в Чечня .

    Коментиран от #32

    21:43 22.01.2026

  • 30 Гориил

    10 7 Отговор
    Инцидентът с Кадиров-младши е толкова незначително и маловажно събитие в реалния живот на света и Русия, че не струва и стотинка.Дръжте си черната пропаганда за себе си. Не се намесвайте в преговорите между Москва и Вашингтон.

    21:44 22.01.2026

  • 31 россиян..

    9 5 Отговор

    До коментар #17 от "Фанфан Лалето, розаф":

    А масква е толкоз счастлива че трумп ще гепи гренландците от урсулците..че от кеф,днес цел ден бомби и пуца по еврйското домочадие на зеленио мухал в крив рог..

    21:45 22.01.2026

  • 32 маке..

    3 3 Отговор

    До коментар #29 от "Евреина КАБЗОН":

    Абе,ти стискай палци за радко..що само он че те запре да кушаш 0тьгавнатьситье напеефтьски0

    21:49 22.01.2026

  • 33 !!!?

    6 2 Отговор
    ДВ още не знае, че чеченците са руснаци и братушки на Копейките !

    21:53 22.01.2026

  • 34 Русофилите - хора с болна психика.

    7 11 Отговор
    "Те катастрофи стават навсякъде по света". При специална охрана за специални хора не стават. Путин вече не може да пази и най-близките си хора.

    Коментиран от #36

    21:56 22.01.2026

  • 35 Сатана Z

    7 4 Отговор
    Синът на Володимир Зеленски и Олена Зеленская ,Кирило или Кирчо Земенски е бил хванат в нощен клуб от ТЦКшниците и бусифициран за фронта,но охраната се намесила и пацана бил освободен от задължението за се сражава на фронта.
    Офисът на Зеленски също мълчи за случая.Милиони украинци умряха в окопите ,но синчето на Земенски разпуска в компания на невръстни украински стерви.

    21:58 22.01.2026

  • 36 А не не

    1 3 Отговор

    До коментар #34 от "Русофилите - хора с болна психика.":

    ЕВРЕИНА ШАЛОМОВИЧ

    УСПЯ ДА ОПАЗИ

    ЕВРЕИНА МАДУРОВИЧ.

    Как да не може ?

    22:04 22.01.2026

  • 37 Идеали

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гъд":

    Заменете Чечня с Бъл”х”ария и Русия с Европа..
    Ще получите истината!

    22:04 22.01.2026

  • 38 Нашите копеи

    3 2 Отговор
    Обичат братята си чеченци ,една вяра една кръв

    22:05 22.01.2026

  • 39 еееееее

    3 1 Отговор
    Чакайте малко,че киро Тъпото,когато катострофира НЕ СТАНАЛАИ същото,3 дена ах ох и после няма виновен,преасфалтират път и няма доказателства за ПТП то ...това е в евроатлантическа България !!!

    22:19 22.01.2026

  • 40 Град Козлодуй

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Шопо":

    Ясно е за Крим, сега спора е за Москва.

    22:20 22.01.2026

  • 41 Журналистите

    3 1 Отговор
    Смучат ли смучат, от..... пръстите си!

    22:20 22.01.2026

  • 42 ?????

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "?????":

    Опа тва било Дойче Велле.
    Не се учудвам.

    22:21 22.01.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

