Виктор Орбан към Зеленски: Колкото и да ме ласкаеш, не можем да подкрепим твоите военни усилия

Струва ми се, че няма да можем да постигнем разбирателство. Аз съм свободен човек, който служи на унгарския народ. Вие сте човек в отчаяна позиция, който вече четвърта година не е способен или не желае да сложи край на войната - въпреки че президентът на Съединените щати е предоставил всякаква възможна помощ за това. Това написа премиерът на Унгария Виктор Орбан в профила си в платформата Х, обръщайки се към президента на Украйна Володимир Зеленски, съобщава Фокус.



"Затова, колкото и да ме ласкаеш, не можем да подкрепим твоите военни усилия. Украинският народ, разбира се - въпреки внимателно подбраните ви обиди - все още може да разчита на нас да продължим да снабдяваме страната ви с електричество и гориво, а също така ще продължим да подкрепяме бежанците, пристигащи от Украйна", написа още Орбан.



Унгарският премиер завърши с това, че "животът ще уреди останалото и всеки ще получи това, което заслужава".



Dear President @ZelenskyyUa,



It seems to me that we will not be able to come to an understanding. I am a free man who serves the Hungarian people. You are a man in a desperate position who, for the fourth year now, has been unable or unwilling to bring a war to an end—despite… — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) January 22, 2026

По време на пресконференция в Будапеща, Орбан заяви, че Унгария няма да финансира Украйна през 2026 г., нито ще подкрепя заеми от Европейския съюз за тези цели.В момента напредъкът на Украйна по присъединяване към ЕС се блокира от Унгария, която изисква единодушно одобрение на всеки етап. От Financial Times, позовавайки се на високопоставени служители, участващи в дискусиите казаха, че ако САЩ подпишат окончателен мирен план, това ще принуди Будапеща да отстъпи.

