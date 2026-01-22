Виктор Орбан към Зеленски: Колкото и да ме ласкаеш, не можем да подкрепим твоите военни усилия

Струва ми се, че няма да можем да постигнем разбирателство. Аз съм свободен човек, който служи на унгарския народ. Вие сте човек в отчаяна позиция, който вече четвърта година не е способен или не желае да сложи край на войната - въпреки че президентът на Съединените щати е предоставил всякаква възможна помощ за това. Това написа премиерът на Унгария Виктор Орбан в профила си в платформата Х, обръщайки се към президента на Украйна Володимир Зеленски, съобщава Фокус.
"Затова, колкото и да ме ласкаеш, не можем да подкрепим твоите военни усилия. Украинският народ, разбира се - въпреки внимателно подбраните ви обиди - все още може да разчита на нас да продължим да снабдяваме страната ви с електричество и гориво, а също така ще продължим да подкрепяме бежанците, пристигащи от Украйна", написа още Орбан.
Унгарският премиер завърши с това, че "животът ще уреди останалото и всеки ще получи това, което заслужава".
Dear President @ZelenskyyUa,— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) January 22, 2026
It seems to me that we will not be able to come to an understanding. I am a free man who serves the Hungarian people. You are a man in a desperate position who, for the fourth year now, has been unable or unwilling to bring a war to an end—despite…
По време на пресконференция в Будапеща, Орбан заяви, че Унгария няма да финансира Украйна през 2026 г., нито ще подкрепя заеми от Европейския съюз за тези цели.
В момента напредъкът на Украйна по присъединяване към ЕС се блокира от Унгария, която изисква единодушно одобрение на всеки етап. От Financial Times, позовавайки се на високопоставени служители, участващи в дискусиите казаха, че ако САЩ подпишат окончателен мирен план, това ще принуди Будапеща да отстъпи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Румен Решетников
До коментар #2 от "Мехмет 🇹🇷 Тръмпоман 🇺🇸":Грешка си.
Турция е част от България!
22:44 22.01.2026
5 ти да видиш
22:44 22.01.2026
6 РАДЕВ
До коментар #3 от "Мехмет 🇹🇷 Тръмпоман 🇺🇸":Време е за нова голяма екскурзия.
Коментиран от #8
22:45 22.01.2026
7 Мхм
Коментиран от #15, #16
22:45 22.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Унгариците
Ще си върнат закарпатието без война.!!!
22:50 22.01.2026
11 Хвърчилков
Коментиран от #12
22:51 22.01.2026
12 Факт
До коментар #11 от "Хвърчилков":Няма нито едно явно обвинение!
22:53 22.01.2026
13 Орбане ,
22:56 22.01.2026
14 Този
22:56 22.01.2026
15 Айде бе ,
До коментар #7 от "Мхм":ЕС нещо , бе ... Бате ..Е ?!🤭
22:58 22.01.2026
16 Слава на великият Путин!!!
До коментар #7 от "Мхм":Зеленски грубо нападна Орбан в изявлението се пред ЛГБТ-общността! Грубо обиди държавите/ЛГБТ спонсори , не му издържат нервите! Единственият човек под чиято закрила се намира е Владимир Путин! Владимир Владимирович е вече считан на спонсор на нацисткият режим! В Русия!
Коментиран от #18
22:59 22.01.2026
17 Обичам Зеленски като торта
Коментиран от #22
23:00 22.01.2026
18 Пиян си
До коментар #16 от "Слава на великият Путин!!!":Лека н06t
23:01 22.01.2026
19 Браво на Орбан
23:01 22.01.2026
20 БайЗелен
Коментиран от #21
23:03 22.01.2026
21 Беларусь для беларусаў 🇧🇾
До коментар #20 от "БайЗелен":🇧🇾 Турцыя павінна забраць сваё.
Забраць Балгарыю, як Трамп забярэ Грэнландыю.
Заўсёды ўсе вяртаюцца ў родную гавань!
Жыве Беларусь!
Коментиран от #23, #24
23:09 22.01.2026
22 Обичам Путлер
До коментар #17 от "Обичам Зеленски като торта":Като мръвка на скара, полята със сос Чили
Коментиран от #25
23:13 22.01.2026
23 Червен кхмер
До коментар #21 от "Беларусь для беларусаў 🇧🇾":Беларус няма, Беларус е в Русия.С батка Лукашенко такава ви е съдбата.Крепостни в РФ при цар Путаран.
23:17 22.01.2026
24 Харно
До коментар #21 от "Беларусь для беларусаў 🇧🇾":Ще си покаже,но е факт че си тука и смучеш от помощи като пиявица,и те разбирам напълно,с такъв президент те е срам да си кажеш че си украинец
23:18 22.01.2026
25 Механик
До коментар #22 от "Обичам Путлер":Не знам, но ми се чини, че обичаш други мръвки, при това сурови, топли и с потекли сокове.
23:20 22.01.2026
26 За зестрата на
23:32 22.01.2026
27 Рублевка
23:51 22.01.2026
28 Червената шапчица
23:57 22.01.2026
29 Рублевка
Коментиран от #32
00:00 23.01.2026
30 Нашите бооклуци
00:02 23.01.2026
31 Браво на Орбан
00:06 23.01.2026
32 койдазнай
До коментар #29 от "Рублевка":Кой ги убива?
Къде ги убива?
Защо?
00:08 23.01.2026
33 Рублевка
00:11 23.01.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Плешива първопричина
00:14 23.01.2026
36 Факти
00:17 23.01.2026