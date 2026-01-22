Новини
Виктор Орбан към Зеленски: Колкото и да ме ласкаеш, не можем да подкрепим твоите военни усилия
  Тема: Украйна

22 Януари, 2026 22:41 1 803 36

  • русия-
  • украйна-
  • унгария-
  • виктор орбан-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин

В момента напредъкът на Украйна по присъединяване към ЕС се блокира от Унгария, която изисква единодушно одобрение на всеки етап

Виктор Орбан към Зеленски: Колкото и да ме ласкаеш, не можем да подкрепим твоите военни усилия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Струва ми се, че няма да можем да постигнем разбирателство. Аз съм свободен човек, който служи на унгарския народ. Вие сте човек в отчаяна позиция, който вече четвърта година не е способен или не желае да сложи край на войната - въпреки че президентът на Съединените щати е предоставил всякаква възможна помощ за това. Това написа премиерът на Унгария Виктор Орбан в профила си в платформата Х, обръщайки се към президента на Украйна Володимир Зеленски, съобщава Фокус.

"Затова, колкото и да ме ласкаеш, не можем да подкрепим твоите военни усилия. Украинският народ, разбира се - въпреки внимателно подбраните ви обиди - все още може да разчита на нас да продължим да снабдяваме страната ви с електричество и гориво, а също така ще продължим да подкрепяме бежанците, пристигащи от Украйна", написа още Орбан.

Унгарският премиер завърши с това, че "животът ще уреди останалото и всеки ще получи това, което заслужава".


По време на пресконференция в Будапеща, Орбан заяви, че Унгария няма да финансира Украйна през 2026 г., нито ще подкрепя заеми от Европейския съюз за тези цели.

В момента напредъкът на Украйна по присъединяване към ЕС се блокира от Унгария, която изисква единодушно одобрение на всеки етап. От Financial Times, позовавайки се на високопоставени служители, участващи в дискусиите казаха, че ако САЩ подпишат окончателен мирен план, това ще принуди Будапеща да отстъпи.

Унгария
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Румен Решетников

    11 6 Отговор

    До коментар #2 от "Мехмет 🇹🇷 Тръмпоман 🇺🇸":

    Грешка си.
    Турция е част от България!

    22:44 22.01.2026

  • 5 ти да видиш

    51 11 Отговор
    Евала, "право куме в очи"! И три букви за наглия зеленпор!

    22:44 22.01.2026

  • 6 РАДЕВ

    18 4 Отговор

    До коментар #3 от "Мехмет 🇹🇷 Тръмпоман 🇺🇸":

    Време е за нова голяма екскурзия.

    Коментиран от #8

    22:45 22.01.2026

  • 7 Мхм

    25 4 Отговор
    Цитат: "Виктор Орбан към Зеленски: Колкото и да ме ласкаеш, не можем да подкрепим твоите военни усилия". Очакваме Желязков (разбирай Борисов) със същите изявления. Нали Желязков (разбирай Борисов) от българска стрна, заедно с Унгария се присъединиха към "Съвета за мир" на Тръмп? Айде де?

    Коментиран от #15, #16

    22:45 22.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Унгариците

    26 7 Отговор
    Са Мъдри.!!!
    Ще си върнат закарпатието без война.!!!

    22:50 22.01.2026

  • 11 Хвърчилков

    14 0 Отговор
    Мутрата е майстор на обидите!

    Коментиран от #12

    22:51 22.01.2026

  • 12 Факт

    1 4 Отговор

    До коментар #11 от "Хвърчилков":

    Няма нито едно явно обвинение!

    22:53 22.01.2026

  • 13 Орбане ,

    10 17 Отговор
    Ти си такава петолъчка , че и през деня се вижда , как свети ... 🤭

    22:56 22.01.2026

  • 14 Този

    14 6 Отговор
    Зеленият нарков кога ще излезе от нелепата си роля като се избръсне, изкъпе и свали тия смешни карго дрешки? Като го копат на погребените му ли?

    22:56 22.01.2026

  • 15 Айде бе ,

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мхм":

    ЕС нещо , бе ... Бате ..Е ?!🤭

    22:58 22.01.2026

  • 16 Слава на великият Путин!!!

    4 10 Отговор

    До коментар #7 от "Мхм":

    Зеленски грубо нападна Орбан в изявлението се пред ЛГБТ-общността! Грубо обиди държавите/ЛГБТ спонсори , не му издържат нервите! Единственият човек под чиято закрила се намира е Владимир Путин! Владимир Владимирович е вече считан на спонсор на нацисткият режим! В Русия!

    Коментиран от #18

    22:59 22.01.2026

  • 17 Обичам Зеленски като торта

    9 6 Отговор
    Студен и със свещи

    Коментиран от #22

    23:00 22.01.2026

  • 18 Пиян си

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Слава на великият Путин!!!":

    Лека н06t

    23:01 22.01.2026

  • 19 Браво на Орбан

    26 4 Отговор
    Достойно е да имаш силата да назовеш истината!

    23:01 22.01.2026

  • 20 БайЗелен

    23 2 Отговор
    наливането на милиарди освен за отбрана отиват и по джобовете на олигарсите !!

    Коментиран от #21

    23:03 22.01.2026

  • 21 Беларусь для беларусаў 🇧🇾

    1 7 Отговор

    До коментар #20 от "БайЗелен":

    🇧🇾 Турцыя павінна забраць сваё.

    Забраць Балгарыю, як Трамп забярэ Грэнландыю.

    Заўсёды ўсе вяртаюцца ў родную гавань!

    Жыве Беларусь!

    Коментиран от #23, #24

    23:09 22.01.2026

  • 22 Обичам Путлер

    2 9 Отговор

    До коментар #17 от "Обичам Зеленски като торта":

    Като мръвка на скара, полята със сос Чили

    Коментиран от #25

    23:13 22.01.2026

  • 23 Червен кхмер

    6 6 Отговор

    До коментар #21 от "Беларусь для беларусаў 🇧🇾":

    Беларус няма, Беларус е в Русия.С батка Лукашенко такава ви е съдбата.Крепостни в РФ при цар Путаран.

    23:17 22.01.2026

  • 24 Харно

    6 1 Отговор

    До коментар #21 от "Беларусь для беларусаў 🇧🇾":

    Ще си покаже,но е факт че си тука и смучеш от помощи като пиявица,и те разбирам напълно,с такъв президент те е срам да си кажеш че си украинец

    23:18 22.01.2026

  • 25 Механик

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Обичам Путлер":

    Не знам, но ми се чини, че обичаш други мръвки, при това сурови, топли и с потекли сокове.

    23:20 22.01.2026

  • 26 За зестрата на

    3 2 Отговор
    Руската куртизанка у Крайна , която искала при богатият Запад. Ама много искала. Когато толкова много иска нещо , кой да по каже , че трябва може би да се лиши от нещо друго??? Ами зестрата? За какво ли му е потрябвала на богатият Запад куртизанка без зестра? Куртизанката продължава много да иска, ама много!

    23:32 22.01.2026

  • 27 Рублевка

    1 0 Отговор
    Гледах в тубата разказ на украинец, избягал през планината в Румъния. Отива някой да си вземе детето от детските ясли, а там чакат пред вратата ТЦК, сграбчват го и в буса за източния фронт а бебето остава само на улицата. Специално дебнат пред детските ясли, защото човек не може да избяга с бебе на ръцете или в детска количка.

    23:51 22.01.2026

  • 28 Червената шапчица

    0 0 Отговор
    Зеленски щял да потопява руски и китайски кораби край Гренландия! Лош човек.

    23:57 22.01.2026

  • 29 Рублевка

    1 1 Отговор
    Украинците щяха ли да правят Майдан, ако знаеха предварително, че ще ги смъкват от автомобилите им, ще ги влачат по земята и ще ги карат с бусове на фронта? Избягал от ТЦК украинец разказва, че от неговото предприятие всички освен старците са ги закарали на фронта и там са убити или изчезнали. На пленените украинци руснаците дават телефон да се обадят на близките си. Изчезнали значи също убити. Всички от неговото предприятие са закарани да ги убият!

    Коментиран от #32

    00:00 23.01.2026

  • 30 Нашите бооклуци

    2 0 Отговор
    И без да ги ласкаят пак се предлагат да не казвам като какви. Особенно ГЕЙргиев той пък на всеки се предлага от малък

    00:02 23.01.2026

  • 31 Браво на Орбан

    3 0 Отговор
    Достойна позиция и 13 и 14 пенсия дава на хората в Унгария а нашите олигофрени откраднаха даже помощите с хранителните пакети на БЧК

    00:06 23.01.2026

  • 32 койдазнай

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Рублевка":

    Кой ги убива?
    Къде ги убива?
    Защо?

    00:08 23.01.2026

  • 33 Рублевка

    0 0 Отговор
    Путин, Лавров, Медведев, Толстой и мн. други предупреждаваха, че ще има жертви и разрушения. Предупреждаваха, че ще върнат покрайнината в КАМЕННАТА ЕРА. Получаваха ПРИСМЕХ И ПОДИГРАВКИ. Путин само ги плашел. Бандеровците подскачаха от радост, когато украинска бомба или дрон убиваше руски деца. Сега ривът.

    00:11 23.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Плешива първопричина

    0 0 Отговор
    Шкембе ЧОрбан, още малко ти остава. После и ти ще си получиш заслуженото. Тази година се очертава да е добра.

    00:14 23.01.2026

  • 36 Факти

    0 0 Отговор
    Орбан е мижитурка. Слугува на агресора и отказва да помогне на жертвата. Прав е, обаче, че всеки ще получи това, което заслужава. Той ще започне да го получава още тази пролет.

    00:17 23.01.2026

