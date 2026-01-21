Новини
Кошмарът на германските премиум марки: Как с EX60 Volvo планира да превземе луксозния масов сегмент в Европа (ВИДЕО)

21 Януари, 2026 19:36, обновена 22 Януари, 2026 08:53 9 277 19

  • volvo-
  • ex60-
  • xc60-
  • премиера

Шведите се готвят да променят индустрията

Кошмарът на германските премиум марки: Как с EX60 Volvo планира да превземе луксозния масов сегмент в Европа (ВИДЕО) - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Както вчера ви разказахме, Volvo залага много на изцяло новото EX60, а преди броени минути се състоя и неговата премиера, която ни дава пряк поглед към всички негови характеристики. Като наследник на абсолютния бестселър XC60, новият електрически кросоувър не просто сменя задвижването, а въвежда изцяло нова технологична ера за компанията.

Дизайн и размери: По-голям и по-прецизен

EX60 е първият модел на Volvo, базиран на революционната платформа SPA3, която използва т.нар. megacasting (изливане на големи секции от шасито като един детайл). Това е позволило на дизайнерите да увеличат значително вътрешното пространство, без да превръщат колата в тромав гигант. С дължина от 4 803 мм, моделът е пораснал с близо 10 сантиметра спрямо своя предшественик. Междуосието е разтегнато до впечатляващите 2 970 мм, което осигурява комфорт на задния ред.

Кошмарът на германските премиум марки: Как с EX60 Volvo планира да превземе луксозния масов сегмент в Европа (ВИДЕО)

Височината е леко намалена до 1 639 мм, за да се оптимизира аеродинамиката, докато клиренсът остава практичен – 183 мм за стандартния модел и до 203 мм за версията Cross Country с въздушно окачване. Багажният капацитет е водещ в сегмента: основното отделение предлага 634 литра, които нарастват до 1 647 литра при сгънати седалки, допълнени от преден багажник (frunk) с обем до 85 литра.

Кошмарът на германските премиум марки: Как с EX60 Volvo планира да превземе луксозния масов сегмент в Европа (ВИДЕО)

Технологичен скок: 800 волта и изкуствен интелект

Под кожата на EX60 работи 800-волтова електрическа система, която позволява свръхбързо зареждане. При мощност от 400 kW, автомобилът може да добави над 300 км пробег за едва 10 минути. В интериора вертикалният екран е заменен от панорамен хоризонтален дисплей, а за първи път в индустрията е интегриран изкуственият интелект Google Gemini, позволяващ на колата да води естествени разговори и да предвижда нуждите на шофьора.

Кошмарът на германските премиум марки: Как с EX60 Volvo планира да превземе луксозния масов сегмент в Европа (ВИДЕО)

Инженерите са внедрили и технологията Cell-to-Body, при която батерията е интегрална част от структурата на купето. Това не само намалява теглото и повишава здравината, но и позволява на пода да бъде напълно плосък.

Модификации и мощност

Гамата за 2026 година започва с версията P6 (задно задвижване), която разполага с 374 к.с. и 83-kWh батерия за пробег до 620 км. Средният вариант P10 AWD предлага 510 к.с. и 660 км автономност. Върховото изпълнение P12 е с мощност от 680 к.с. (500 kW) и огромна батерия от 117 kWh. Този флагман изминава рекордните 810 км с едно зареждане и ускорява до 100 км/ч за невероятните 3.9 секунди, превръщайки се в най-мощното серийно Volvo в историята.

Кошмарът на германските премиум марки: Как с EX60 Volvo планира да превземе луксозния масов сегмент в Европа (ВИДЕО)

Очаква се EX60 да влезе в производство през пролетта, като цените ще бъдат конкурентни на настоящите хибридни варианти, подчертавайки амбицията на Volvo за пълна електрификация без компромиси.


Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 17 гласа.
  • 1 Защо Шведите,

    22 8 Отговор
    това си е китайска марка от отдавна.

    Коментиран от #4

    19:42 21.01.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 7 Отговор
    🚗Нищо лично🚗!
    Но моделите на Волво винаги са ми били някак СПАРТАНСКИ ❗

    19:48 21.01.2026

  • 3 Спецназ

    22 1 Отговор
    ТИЯ електрики, Баце немат продаванье "Втора ръка"!

    Кой е ДИФ на петел след 10 години да си купи Батериите за подмяна за 10 хиляди...евро??

    Е.ЕШ и ФРЪГАШ, Баце!

    Коментиран от #13

    20:07 21.01.2026

  • 4 таксиджия 🚖

    16 8 Отговор

    До коментар #1 от "Защо Шведите,":

    Грешно! Това, че Гийли са 51% собственик, не означава, че колите са китайски. Произвеждат се в Швеция, развойния отдел е там, шведски дизайн.

    По твоята логика Апъл са китайски и индийски.

    Коментиран от #5, #10

    20:14 21.01.2026

  • 5 О.Р.

    5 5 Отговор

    До коментар #4 от "таксиджия 🚖":

    Специално за Апъл - по-зле са.

    20:39 21.01.2026

  • 6 Бря

    6 3 Отговор
    Тези показват мускули обаче и ще се бият с Порше по-скоро Кайен/Макан.

    20:43 21.01.2026

  • 7 Реалист

    13 6 Отговор
    Не виждам нищо да превземе. С гръмки слова само не става.

    21:26 21.01.2026

  • 8 карчи

    14 0 Отговор
    Ксто ги чета такива и се питам, що не взема да си купя и един дизелов пикап😅 Ей тъй за баланс😉

    21:37 21.01.2026

  • 9 Каращ Лада

    10 3 Отговор
    Дреме ми за ,,кошмарът на германските премиум марки"...

    21:37 21.01.2026

  • 10 Грешиш

    14 5 Отговор

    До коментар #4 от "таксиджия 🚖":

    Китайски са.И моторите им също.

    21:47 21.01.2026

  • 11 Опааа

    6 7 Отговор
    Всеки ден ли ще ни занимавате с тоя китайски кошник???

    22:29 21.01.2026

  • 12 Двг умре с Ганя и Газпром !

    2 3 Отговор
    Ко става, добре ли е с бойлери на дърва...?!

    07:41 22.01.2026

  • 13 Някой

    0 4 Отговор

    До коментар #3 от "Спецназ":

    Е ти да не сменяш цялата батерия? Първо проверяваме, после пишем глупостите...

    08:57 22.01.2026

  • 14 Трифонов

    2 2 Отговор
    Изобщо не виждам как ще предпочета това пред БМВ iX3. Ще станат лидер в премиум електрическите автомобили точно тогава, когато бяха лидер в премиум автомобилите с двигател - на куково лято! Волво...

    09:02 22.01.2026

  • 15 Пич

    2 1 Отговор
    Какво е една електричка?! Това са ротори, статори, батерия, и евтини китайски таблети!!! Или - изключително по евтино за направа от нормален автомобил. Но някои ви мислят за балъци, и се опитват да си пробутат ширпотребата като някакъв уникат за куп пари, само защото са му зашили една емблема !!! От друга страна, китайците не ви мислят за балъци, и продават същите ротори и статори евтино. Кой ли ще спре тока на другите при електричките...?!

    09:04 22.01.2026

  • 16 Госあ

    1 0 Отговор
    Професорите в Китай карат масово Волво. И не само в Китай, но е достатъчно.

    09:17 22.01.2026

  • 17 Волво

    0 0 Отговор
    Откакто решиха, че са премиум марка и цените са им над Тойота, Субару, Шкода, Хонда и т.н. изобщо не ги гледам.

    09:40 22.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.