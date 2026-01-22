Руските загуби в Украйна: средно по 1000 убити на ден

Само за един месец Русия е загубила в Украйна повече войници, отколкото Съветският съюз в Афганистан през 1980-те години. Над 30 хиляди руски войници са намерили смъртта си само през декември м.г., съобщи Марк Рюте.

През последния месец (декември 2025 г.) в Украйна са загинали над 30 000 руски войници, каза генералният секретар на НАТО Марк Рюте на Световния икономически форум в Давос, Швейцария.

„През декември руснаците губеха на ден по хиляда души – не тежко ранени, а убити. Това са над 30 хиляди души за декември. В Афганистан през 1980-те Съветският съюз загуби 20 хиляди души за 10 години. Сега само за един месец има 30 000 убити руски войници", отбеляза Рюте, чието изказване е поместено и на сайта на НАТО. При това Русия „продължава настъплението“ и засилва атаките си , отбелязва още генералният секретар на Алианса.

Според Марк Рюте, за да се отбранява на Украйна ѝ липсват изтребители-прехващачи, както и американско военно оборудване. Във връзка с това шефът на НАТО определи защитата на Украйна като приоритетна задача, тъй като тя „има решаващо значение за нашата сигурност – на Европа и на САЩ“. На въпрос на журналистите дали президентът на САЩ Доналд Тръмп подкрепя независимостта на Украйна, Рюте отговори утвърдително.

Още данни за руските загуби в Украйна

В средата на януари Марк Рюте заяви, че всеки месец във войната в Украйна загиват между 20 и 25 хиляди руски войници. Тогава той също сравни тези цифри със загубите на СССР в Афганистан .

В същото време данните за загубите на руската страна във войната се различават. През декември 2025 г. НАТО оцени общия брой на убитите и ранените руски войници от началото на пълномащабната инвазия в Украйна на около 1,15 млн. души, от които 250 хиляди са загинали. Генералният щаб на украинската армия счита, че във войната дотук са загинали или са били ранени над 1,2 млн. руски войници.

Министерството на отбраната на Русия отдавна не е публикувало официални данни за собствените си загуби. В същото време журналистите от руската служба на БиБиСи и изданието „Медиазона“ до средата на януари успяха да съставят списък с имената на над 163 000 руски войници, загинали във войната .

Какви са украинските загуби?

Няма актуална официална информация за загубите на Украйна във войната. През февруари 2025 г. президентът на страната Володимир Зеленски заяви, че от февруари 2022 г. са загинали над 45 000 украински военни, а 390 000 са били ранени. Няколко месеца по-рано началникът на Генералния щаб на Въоръжените сили на Руската федерация Валерий Герасимов определи украинските загуби във войната на около един милион души - убити и ранени.

Данните на проекта „Украински загуби", събиращ информация от отворени източници, сочат, че украинските загуби дотук са над 177 000: убитите украински войници са 87 000, почти толкова - 86 000 - са безследно изчезналите, а други над 4 400 са взети в плен.