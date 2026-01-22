Новини
Руските загуби в Украйна: средно по 1000 убити на ден
  Тема: Украйна

Руските загуби в Украйна: средно по 1000 убити на ден

22 Януари, 2026 21:41 1 318 124

В средата на януари Марк Рюте заяви, че всеки месец във войната в Украйна загиват между 20 и 25 хиляди руски войници

Руските загуби в Украйна: средно по 1000 убити на ден - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Само за един месец Русия е загубила в Украйна повече войници, отколкото Съветският съюз в Афганистан през 1980-те години. Над 30 хиляди руски войници са намерили смъртта си само през декември м.г., съобщи Марк Рюте.

През последния месец (декември 2025 г.) в Украйна са загинали над 30 000 руски войници, каза генералният секретар на НАТО Марк Рюте на Световния икономически форум в Давос, Швейцария.

„През декември руснаците губеха на ден по хиляда души – не тежко ранени, а убити. Това са над 30 хиляди души за декември. В Афганистан през 1980-те Съветският съюз загуби 20 хиляди души за 10 години. Сега само за един месец има 30 000 убити руски войници", отбеляза Рюте, чието изказване е поместено и на сайта на НАТО. При това Русия „продължава настъплението“ и засилва атаките си , отбелязва още генералният секретар на Алианса.

Според Марк Рюте, за да се отбранява на Украйна ѝ липсват изтребители-прехващачи, както и американско военно оборудване. Във връзка с това шефът на НАТО определи защитата на Украйна като приоритетна задача, тъй като тя „има решаващо значение за нашата сигурност – на Европа и на САЩ“. На въпрос на журналистите дали президентът на САЩ Доналд Тръмп подкрепя независимостта на Украйна, Рюте отговори утвърдително.

Още данни за руските загуби в Украйна

В средата на януари Марк Рюте заяви, че всеки месец във войната в Украйна загиват между 20 и 25 хиляди руски войници. Тогава той също сравни тези цифри със загубите на СССР в Афганистан .

В същото време данните за загубите на руската страна във войната се различават. През декември 2025 г. НАТО оцени общия брой на убитите и ранените руски войници от началото на пълномащабната инвазия в Украйна на около 1,15 млн. души, от които 250 хиляди са загинали. Генералният щаб на украинската армия счита, че във войната дотук са загинали или са били ранени над 1,2 млн. руски войници.

Министерството на отбраната на Русия отдавна не е публикувало официални данни за собствените си загуби. В същото време журналистите от руската служба на БиБиСи и изданието „Медиазона“ до средата на януари успяха да съставят списък с имената на над 163 000 руски войници, загинали във войната .

Какви са украинските загуби?

Няма актуална официална информация за загубите на Украйна във войната. През февруари 2025 г. президентът на страната Володимир Зеленски заяви, че от февруари 2022 г. са загинали над 45 000 украински военни, а 390 000 са били ранени. Няколко месеца по-рано началникът на Генералния щаб на Въоръжените сили на Руската федерация Валерий Герасимов определи украинските загуби във войната на около един милион души - убити и ранени.

Данните на проекта „Украински загуби", събиращ информация от отворени източници, сочат, че украинските загуби дотук са над 177 000: убитите украински войници са 87 000, почти толкова - 86 000 - са безследно изчезналите, а други над 4 400 са взети в плен.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 28 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    61 7 Отговор
    Най много се лъже на риболов и на война.

    Коментиран от #7, #22

    21:42 22.01.2026

  • 3 Вечо

    68 9 Отговор
    Само като видях DW и спрях да чета...

    Коментиран от #26

    21:43 22.01.2026

  • 4 Механик

    12 42 Отговор
    Благи вести.

    Коментиран от #112, #114

    21:44 22.01.2026

  • 6 Димитринчо

    13 32 Отговор
    Повечко са.

    Коментиран от #13

    21:44 22.01.2026

  • 7 отец Щирлиц

    29 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    не го чета, Дойче веле не лъже

    21:45 22.01.2026

  • 8 Ццц

    42 9 Отговор
    А пък загубите на Украйна са толкова много, че не могат да ги преброят!

    21:45 22.01.2026

  • 9 ООрана държава

    30 8 Отговор
    Бря тия зеленковци големи терминатори били. Баче дони ще замени сикрет сървис след войната с урхайнски военни

    21:45 22.01.2026

  • 10 Гост

    21 8 Отговор
    Зелето ни връща към ВСВ! Обяснявайки Що Ги Биха толкова Грозно Като мачки у дирек!!!

    21:46 22.01.2026

  • 11 Занижени са

    10 14 Отговор
    По 1000 на ден идват 30 000 на месец и близо 400 000 годишно. А според руски източници са за 4 години 2,3 млн.

    Коментиран от #25

    21:46 22.01.2026

  • 12 Бесарабски фронт

    Не са 1000 , 10 000 са .... ха ха ха ..
    Само дето Ройтерс пишат че руските загуби от началото на войната са 280 000 , а украинските два милиона ..
    Следвайте пътя на черните чували .

    Коментиран от #34

    21:46 22.01.2026

  • 13 Факт

    2 2 Отговор

    Обикновено Мутрата ги брои!

    21:46 22.01.2026

  • 14 Мхм

    24 8 Отговор
    Бля, бля. Перифразирано от фактите за размяна на убити: 1000 украинци/ 5 руснаци.

    Коментиран от #21

    21:46 22.01.2026

  • 15 ХА ХА

    15 4 Отговор
    Не е вярно, умрелите укри са 2000 а руснаците са само 27.

    21:47 22.01.2026

  • 16 Гориил

    18 9 Отговор
    Лъжата трябва поне да има някаква прилика с истината. Трябва да има някакъв баланс между реалността и измислицата. Това е същността на професионалната идеологическа война. Но вие губите тази война и следователно губите чувството си за мярка.

    21:47 22.01.2026

  • 17 Космос

    10 15 Отговор
    Руската армия е най -битата след (след сръбската) армия.

  • 18 Владимир Путин, президент

    Реално минималното число е поне 1млн.
    Но в Русия живота струва по-малко от пробита копейка.
    Руснака няма цел, смисъл, живот - има само път !!!
    Път към окопа 😁

    Коментиран от #31

    21:47 22.01.2026

  • 19 Тити на Кака

    12 7 Отговор
    Военните жертви са основно руски, а в Украйна тече перманентна бусификация, понеже жертви почти никакви няма.

    21:48 22.01.2026

  • 20 МАКСИМ КАЛАШНИКОВ

    9 14 Отговор
    Си призна :

    По официални данни

    900 хиляди РУСКИ СОЛДАТИ

    Са станали на Тор в Украйна.


    Хахахахаха хахахахаха

    А по неофициални данни

    Са над 1 Милион и половина Кабзончици.

    Калашников със сигурност скоро
    Ще го пратят на Топло
    При своя Другар

    Гиркин Стрелков.

    Коментиран от #49

    21:48 22.01.2026

  • 21 ХА ХА

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Мхм":

    ХА ХА

    21:48 22.01.2026

  • 22 Юрий Подоляка

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    дали лъже, когато каза, че руските убити са 415 000?

    Коментиран от #24

    21:48 22.01.2026

  • 23 Обикновен човек

    6 11 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата,че не съм руснак.

    21:48 22.01.2026

  • 24 Димитринчо

    7 6 Отговор

    До коментар #22 от "Юрий Подоляка":

    Повечко са.

    Коментиран от #28

    21:49 22.01.2026

  • 25 2 милиона руснаци при кобзон

    6 8 Отговор

    До коментар #11 от "Занижени са":

    Зеленски каза че Украинските загуби са 45 хиляди убити. А според началника на генералния щаб на русия са 1 млн.убити и ранени и беше уточнил че са 214 хиляди убити а другите ранени -

    началникът на Генералния щаб на Въоръжените сили на Руската федерация Валерий Герасимов определи украинските загуби във войната на около един милион души - убити и ранени.

    Коментиран от #40

    21:49 22.01.2026

  • 26 Причината е

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Вечо":

    Не можеш да четеш, пич, а значи, не можеш и да мислиш.

    21:49 22.01.2026

  • 27 ДрайвингПлежър

    12 5 Отговор
    Мръсника, продажник Рюте, който видяхме какъв номер извъртя на Европа и Дания за да се намазни на Тръмп - на този ли да вярваме?! Аре нема нужда!

    21:49 22.01.2026

  • 28 Юрий Подоляка

    5 5 Отговор

    До коментар #24 от "Димитринчо":

    каза 415 000, а некой си Калашников споменава 900 000 убити и ранени.

    21:50 22.01.2026

  • 29 Механик

    13 4 Отговор
    Oхааа! Много обичам дойчевеле да реве за руските жертви.
    И много ми липсват бодряшките статии "мира чрез сила" и "плана за победата".
    Скоро не съм чел суперлативи за леопардите и Еф-ките.
    Ох, дойчевеле, дойчвеле.......

    Коментиран от #37

    21:51 22.01.2026

  • 30 Смех с ватенки

    7 6 Отговор
    И франсетата започнаха да конфискуват руските шлепове.

    Коментиран от #42

    21:51 22.01.2026

  • 31 Евреина КАБЗОН

    7 5 Отговор

    До коментар #18 от "Владимир Путин, президент":

    ЕВРЕИНА ШАЛОМОВИЧ

    Е обещал на

    Руските Вдовици

    Че ако трябва

    Ще продаде Двореца Геленджик

    За да им плати Компенсациите .

    Оказа че Дворецът в ГЕЛЕНДЖИК

    Е по скъп от Живота на
    Всички Руски Кабзончици
    Убити в Украйна.

    21:51 22.01.2026

  • 32 Тити на Кака

    6 3 Отговор
    Някой ще ми обясни ли съотношението 1000:26?

    / За едно гламаво рюте питам!/

    21:51 22.01.2026

  • 33 Отговорът

    7 2 Отговор
    Русия изстрелва около 50 хиляди снаряда и 200 -400 дрона дневно, Украйна 5 хиляди и 60-100 дрона
    Кой ще има повече загуби?

    Коментиран от #38

    21:51 22.01.2026

  • 34 Юрий Подоляка

    4 3 Отговор

    До коментар #12 от "Бесарабски фронт":

    е руски про-кремълски блогър и каза, че руските загуби са 415 000. Как го казва, можеш да го намериш на видео лесно.

    21:51 22.01.2026

  • 35 Българин

    7 3 Отговор
    В момента Руснаците имат записани 27 млн доброволци! Ако загубите дневно са по 1000 човека, то войници има за 27000 дни! Това са за още 70 години. Повече от днешните доброволцие много по-вероятно да умрат от старост, от колкото на бойното поле!

    Коментиран от #45

    21:52 22.01.2026

  • 36 Сатана Z

    9 2 Отговор
    Гьобелс Веле отново умирисаха орталъка с тия шеги и закачки.Добре поне,че не са цитирали Зеленият нацист от Кривой рог,който днес базов цифрата от 36000 убити за месец.Абе,Киев се готви за евакуация на 600 000 жители,кой където види.

    21:52 22.01.2026

  • 37 Абе пиши Киев за два дня

    3 4 Отговор

    До коментар #29 от "Механик":

    Белким ти олекне.

    21:52 22.01.2026

  • 38 Отговор

    1 2 Отговор

    До коментар #33 от "Отговорът":

    Който щурмува и напада.

    21:52 22.01.2026

  • 39 Фейк на часа

    10 2 Отговор
    Продължавате да копаете дъното. Поне ги закръглете на 1 милион на ден, вие и без това сте били двойкаджии по математика.
    Как е отоплението на палатките в Кииф?

    21:53 22.01.2026

  • 40 Герасимов

    4 5 Отговор

    До коментар #25 от "2 милиона руснаци при кобзон":

    Няколко пъти докладва

    На Бункерния Фюрер

    Че е превзел ПУТЯНСК .

    Някой вярва ли му ?

    Коментиран от #54

    21:53 22.01.2026

  • 41 Шопо

    4 4 Отговор
    Путин няма полезен ход, трябва да капитулира.

    21:53 22.01.2026

  • 42 КуZю Пушилката

    3 3 Отговор

    До коментар #30 от "Смех с ватенки":

    рашка сега да не вземе да наложи санкции или пък изключи Франция от олимпиади и какволинеоще

    21:53 22.01.2026

  • 43 Учуден

    8 5 Отговор
    "При това Русия „продължава настъплението“ и засилва атаките си , отбелязва още генералният секретар на Алианса"

    Значи руснаците губели много войници ама настъпват - как става този номер някое козяче или евроатлантик ще ми обясни ли? Обикновено за да настъпва една армия трябва да нанася поне 3 до 5 пъти повече загуби на противника иначе няма как да настъпва.

    Втория въпрос който ме гложди как Рюте разбра колко били руските загуби - ходи да ги брои ли - руснаците докладват ли му за всеки убит войник.

    Третия въпрос защо при размяната на убити руснаците предадоха близо 6000 тела на украинци срещу няма и 100 на руснаци.

    Коментиран от #48, #51, #56

    21:53 22.01.2026

  • 44 Ицо

    5 5 Отговор
    Има ли копейки тук?

    21:54 22.01.2026

  • 45 Ха ха ха ха

    4 3 Отговор

    До коментар #35 от "Българин":

    Ти записа ли се доброволец?

    21:54 22.01.2026

  • 46 Ами

    6 3 Отговор
    Кой още вярва на тези глупости?
    Дори и Рюте не вярва на това което говори :)

    21:54 22.01.2026

  • 47 Джугашвили

    3 4 Отговор
    1428 ДНЯ

    Где Берлин?

    21:54 22.01.2026

  • 48 Руската пропаганда опростачва

    4 4 Отговор

    До коментар #43 от "Учуден":

    И винаги има за цел глупака.

    21:54 22.01.2026

  • 49 маке..

    2 3 Отговор

    До коментар #20 от "МАКСИМ КАЛАШНИКОВ":

    По официални данни на оон..седем млна бгмишоци продължават с кеф да кушать 0тгавнатьците напеефтьски0

    21:55 22.01.2026

  • 50 Малката Мута

    2 2 Отговор
    КаквиСаТияГовна

    21:55 22.01.2026

  • 51 Ха ха ха ха

    4 2 Отговор

    До коментар #43 от "Учуден":

    Настъпват, падат и мрат. Пролетта на 2022-ра Русия контролира 20% от територията на Украйна, а през 2026-та Русия контролира 19% от територията на Украйна.

    Тоест - настъпва отрицателно.

    Коментиран от #72, #90

    21:55 22.01.2026

  • 52 Ицо

    2 2 Отговор
    Има ли копейки тук?

    21:55 22.01.2026

  • 53 Чики-Рики

    2 1 Отговор
    За съжаление и добрия стар Марк Рюте е започнал да ползва от белите ,, пътечки,, на Зеления!

    21:55 22.01.2026

  • 54 Путянск

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Герасимов":

    Подходящо име за това което остана от поредния някога хубав и подреден град след като орковете си донесоха боклуците и ринаха 4 года

    21:56 22.01.2026

  • 55 Редакцията и русофобите в този сайт

    2 1 Отговор
    вие живеете в паралален и излюзорен свят.
    Искренно ви съжалявам.

    21:56 22.01.2026

  • 56 Симерс

    0 2 Отговор

    До коментар #43 от "Учуден":

    Това ти го твърдиш и никой друг. Да не мислиш, че като го пишеш това по няколко пъти на ден всеки ден, ще ти повярваме?

    21:56 22.01.2026

  • 57 Рублевка

    3 0 Отговор
    Като няма бира тока е Киив спира! 2 часа на денонощие ток, вода йок! Парно ще има след 4 години. От Киив БЯГАТ! Почти милион си биха камшика!

    Коментиран от #62

    21:57 22.01.2026

  • 58 Стенли

    4 0 Отговор
    Че загиват руски граждани това е така защото все пак е война нарочно казвам руски граждани защото това е Руската федерация и не всички са етнически руснаци но какво да кажем за така наречените украинци нима не ги ловят като животни по улиците и да ги пратят в месомелачката не е хубаво това което става в Украйна но Путин не виновен за тази война помним как един рошав ингилзин подкороса зеления фасул да се откаже от мирните преговори с Русия за да може един търговец на оръжие да си направи сделките и рошавия ингилзин захлеби яко а зеления фасул си унищожи държавата и народа си защото колкото и руски граждани да загиват двойно повече загиват украинци и пак казвам просто Путин беше притиснат до стената и нямаше друг избор между другото защо Грузия няма никакви проблеми с Русия отговор защото имат мъдри политици

    21:58 22.01.2026

  • 59 Шахеди и кимчовци

    2 2 Отговор
    Когато си неможач даже и козарите и северокимчовци не могат да помогнат

    21:58 22.01.2026

  • 60 Най хубавото

    0 2 Отговор
    Че Кремъл
    Яко продава Злато.

    Над 70 % вече от резерва ги няма
    И темпото изобщо няма изглед
    Да спре .

    А и Бензина яко поскъпва

    В Русия вече бензинът е по скъп
    Отколкото в САЩ ...

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    21:58 22.01.2026

  • 62 Вячеслав Гладков

    1 2 Отговор

    До коментар #57 от "Рублевка":

    Ох кажи нещо за Белгород?

    И тука нема Ток и Тепло.

    Кремъл нещо не Помага .

    Коментиран от #71

    22:00 22.01.2026

  • 63 нико

    1 0 Отговор
    да така е писачо ,към 7-8 милиона викат до сега руски,а украински жертви към 150-200 хиляди

    22:00 22.01.2026

  • 64 Рублевка

    2 0 Отговор
    В Киив 2 часа ток,
    вода йок!
    В малките градове ток йок.
    Вода с кофи от реката.
    Урките са благодарни на бандеровците за прекрасния си бит!

    22:01 22.01.2026

  • 65 Ако е истина

    0 4 Отговор
    то тази война ще продължи поне още двайсетина години,докато се изчерпят наполовина,запасите в жива сила на Русия и назрее момента за истинската и дълго очаквана революция,която да доведе до установяване на една по различна и доста по кървава диктатура,начело с военните.Даааа,Руската държавност,ако въобще има такава,ще приключи тогава,когато останалите живи,но подивели от войната солдати се завърнат от фронта заедно с техните командири и решат,че империята и всичко,което е останало отнея им приназлежи по право,като на герои воювали за Родину,за Путину,......о,за Путину нету....Его будут брать немедлено в могилу.....

    Коментиран от #85

    22:02 22.01.2026

  • 67 Здрасти

    2 3 Отговор
    Ибигивммата комунисти

    22:03 22.01.2026

  • 68 Да знаем

    5 1 Отговор
    Редовно виждаме при размяна на тела и пленници. Такива са, но за жалост украинските, за което са виновни продажните европейски политици!

    22:03 22.01.2026

  • 69 Клоуни

    6 1 Отговор
    Посмалете малко ако ви беше вярно твърдението щеше да излезе че Русия вече е без армия.ДВ ставате смешни и жалки ясно ни е че руснаците ви занулиха прехваления колективен запад ама дръжте се по достойно взехте да губите връзка с действителността.

    Коментиран от #77

    22:03 22.01.2026

  • 70 Софиянец

    5 1 Отговор
    Щом бандеристан го закъса здраво и засмърди на печено натювско 😂 пропагандата се задейства с пълна сила

    22:03 22.01.2026

  • 71 Рублевка

    3 1 Отговор

    До коментар #62 от "Вячеслав Гладков":

    Белгород? Това столица на РФ ли е? Не е ли столица Москва? В Москва светят реклами и небостъргачи. Всичко работи и всичко е окей 🤣😀🤣😀

    Коментиран от #80

    22:04 22.01.2026

  • 72 Учуден

    2 1 Отговор

    До коментар #51 от "Ха ха ха ха":

    Сега тебе ли да слушам или Рюте - Рюте казва за месец декември миналата година. По официални украински данни всеки месец ловците ловят по 60 000 нови "доброволци" а Сирски реве че руснаците имали числено привъзходство - та по колко са украинските загуби на ден можеш ли ми каза.

    Защо за трите размени на тела на убити бройката беше 6000 към няма и 100.

    Коментиран от #99

    22:04 22.01.2026

  • 73 Громико

    2 2 Отговор
    Малко са ,още може

    22:04 22.01.2026

  • 75 стоян георгиев

    3 2 Отговор
    Еврофашистите са в истерия! От изток Путин ги бъхте, от запад тръмп ги мачка!
    Да не си евродбил в днешно време 😅

    22:05 22.01.2026

  • 77 Запознат

    3 1 Отговор

    До коментар #69 от "Клоуни":

    Виж сега колкото по напечено става положението за укрите на фронта толкова пропагандата почва да става истерична.

    22:06 22.01.2026

  • 78 Стойко

    1 3 Отговор
    А бе, кво стана с Гренландия? Май евро безгръбначните я подариха на тръмп, хихихи! 2 дена се пъпеха, на 3тия се покриха, бухахаха

    Коментиран от #82

    22:07 22.01.2026

  • 79 М да

    2 2 Отговор
    Цял свят видя колко негодна и прехвалена е "вторая армия мире" . Четири години позор на бойното поле и зверства срещу цивилните и пленените. На всичкото отгоре в последните седмици започват да се набелязват някякви макар и плахи контури на прелом. Украйнският главнокомандващ генерал Сирски заговори за настъпателни операциии , а доста сдържаният и много видял генерал Келог за първи път се изказа толкова категорично и заяви че пред Украйна предстоят 2 тежки месеца и следтова ще настъпи видима промяна в нейна полза. Очевидно е че остатъчната империя на злото е изправена пред много големи проблеми, много големи. Проблеми който тя и нейната негодна армия доказаха , че не са в състояние да решат.

    22:07 22.01.2026

  • 80 Верно ли бре

    3 1 Отговор

    До коментар #71 от "Рублевка":

    Рублоидиот

    Белгород изобщо
    Не е Руска Територия.

    На ПУЧЯ ВЪШКИН кво ли му пука .,
    За какво му е да пази
    Руските Територии .

    По добре да пази ВАЛДАЙСКОТО ОЗЕРО

    Да не го нападнат 91 Дрона да му спрат тока

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    22:07 22.01.2026

  • 81 Емо

    1 0 Отговор
    Още,още,още...До 5 милиона!

    22:08 22.01.2026

  • 82 Копей,

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "Стойко":

    Не се отклонявай от темата!!

    22:08 22.01.2026

  • 83 Карго 200

    8 3 Отговор
    Русия не е спечелила тази война, няма да я спечели сега и няма да я спечели в бъдеще – Зеленски.
    Хора,Зеленски е страхотен!
    Обичам украйнския народ!
    Слава убийците на окупатори!
    Слава на Украйна!

    Коментиран от #88

    22:09 22.01.2026

  • 84 Рублевка

    3 5 Отговор
    В Киив са пуснали места за огрев на населението. 4 ЖП ВАГОНА ЗА 3 МИЛИОНА НАСЕЛЕНИЕ! Урките бягат от столицата си. Почти милион са аут от Киив

    Коментиран от #87

    22:09 22.01.2026

  • 86 Анализатор

    2 4 Отговор
    Ами това означава, че 1 100 000 рускини са излезли на "свободния пазар на труда"...
    Цената на услугата пада...

    Коментиран от #92

    22:11 22.01.2026

  • 87 Карго 200

    1 3 Отговор

    До коментар #84 от "Рублевка":

    Копейка намали се малко:))

    22:12 22.01.2026

  • 88 Антитрол

    3 8 Отговор

    До коментар #83 от "Карго 200":

    "няма да я спечели сега и няма да я спечели в бъдеще"

    Що господарите ти ревът за мир тогава и измислят план след план - аз не съм виждал "победители" да молят за мир.

    22:13 22.01.2026

  • 89 Доказано е милион пъти

    7 4 Отговор
    Рашистите и русофилите са патологични лъжци и пoдлеци.
    Въпреки, че имат пълно превъзходство като брой техника и личен състав, окупаторите вече 4 години не могат да превземат това което остава от Донбас.
    Точно това е доказателството за огромните им загуби. Единствено това, че имат резерви ги спасява до момента.
    От 3 до 5 пъти повече от тези на Украйна.

    22:13 22.01.2026

  • 90 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Ха ха ха ха":

    Четири години някой хора още не могат да разберат, че това е СВО.
    Нейната цел не е завоюване на територия, защото
    част от тази територия вече е в състава на РФ.
    Сега остава да попитате, какво и е специалното на тази военна операция.
    Специалното е, че докато някой гледат небето ... не си гледат пътя :)

    22:14 22.01.2026

  • 91 Карго 200

    1 5 Отговор
    Списък на руските генерали повишени в космонавти по програмата: "Буданов"

    БАБА ВАНГА НЕ ПРЕДСКАЗВА ТЯ ПЛАНИРА!!!

    1- ген. майор Андрей Суховетски

    2- ген. майор Владимир Фролов

    3 - ген. майор Андрей Колесников

    4- ген. майор Олег Митяев

    5 - ген. майор Андрей Симеонов

    6 - ген.майор Канамат Боташев

    7 - ген. майор Роман Котузов

    8 - ген. майор Дмитро Улянов

    9 - ген. майор Серги Горячев

    10- ген.майор Олег Цоков

    11- ген.майор Владимир Завадский

    12- ген.майор Павел Клименко

    13- ген. майор Игор Кирилов

    14 - ген. майор Костантин Смешко

    15- ген.лейтенант Ярослав Москалик

    16- ген.лейтенант Михайло Гудков

    17- ген.лейтенант Фанил Сарваров

    Забележка:

    За да не се превръща този списък в твърде дълго четиво са спестени имената на бригадните генерали взели участие по същата програма.

    Коментиран от #95

    22:15 22.01.2026

  • 92 Запознат

    3 0 Отговор

    До коментар #86 от "Анализатор":

    "че 1 100 000 рускини са излезли на "свободния пазар на труда"

    Украинки са украинки а не са рускини и са към 1 700 000.

    22:15 22.01.2026

  • 94 Иво

    1 0 Отговор
    Поредната лъжа!

    22:15 22.01.2026

  • 95 Учуден

    7 0 Отговор

    До коментар #91 от "Карго 200":

    Сега извади и списък на украинските генерали че нещо си разменят убитите 6000 към 100

    Коментиран от #108

    22:16 22.01.2026

  • 96 Зевзек

    6 1 Отговор

    До коментар #93 от "Карго 200":

    То ако с пропаганда и лъжи се печелеха войни укрите вече да са до Владивосток - каквото и да лаете укрите отстъпват и стоят на тъмно и студено.

    Коментиран от #103

    22:19 22.01.2026

  • 97 Божеее... а колко губи Х0х0лия

    4 0 Отговор
    Е кви са зягубите... ами...
    1:10 .... х0х0ли

    Според полковник Дъглас Макгрегър днес има над 600 хил. убити украинци и близо един милион жертви, когато казва “жертви”, това са не толкова цивилни, защото има много малко убити украински цивилни, а всички войници, които са ранени на фронта от руснаците и не са в състояние да се върнат на него. Тоест 600 хил. убити украинци, 1 млн. тежко пострадали, а от руска страна, пак според Дъглас Макгрегър, са десет пъти по-малко, включително сред сепаратистките милиции на Донецк и Луганск и дори чеченците на Кадиров. Тоест около 65 хил. убити руснаци - той не говозри за ранени, а за 65 хиляди убити руснаци. Следователно 1:10, това е ужасяващо...

    Коментиран от #101

    22:20 22.01.2026

  • 98 Видовден

    4 0 Отговор
    Тази лъжа взеха редовно да я пускат в пространството. Но каквото и да пишат когато всичко приключи - загубите ще са 6 - 7(укралайна) към 1(Русия). И 2/3 от територията ще се върне в Русия. А до тогава ще се смеем на подобни капацитети като Рютето.

    22:23 22.01.2026

  • 99 Карго 200

    1 3 Отговор

    До коментар #72 от "Учуден":

    Защо за трите размени на тела на убити бройката беше 6000 към няма и 100.

    Защото украйнците оставят блатните да компостират,след което от тях стават страхотни слънчогледи.

    Коментиран от #105, #106

    22:24 22.01.2026

  • 100 Абее

    4 0 Отговор
    ДжAмабазлъченцетo ли пише тия смешни лъжепропагандни статийки за дойче зелeто?

    22:24 22.01.2026

  • 101 Възмутен

    3 0 Отговор

    До коментар #97 от "Божеее... а колко губи Х0х0лия":

    Остави ги козячетата - опорките са едни и същи всеки път. Смелите украинци отстъпват ама руснаците дават много жертви и никое от тях не казва как разбраха колко били руските жертви.

    Според тяхната пропаганда видиш ли руснаците настъпват и украинците избиват всички настъпващи и унищожават и техниката им и като не остане нито един жив руснак срещу тях те вместо да настъпят напред се изнасят в посока Киев - като ги попиташ защо се изнасят в назад и те не могат да ти кажат.

    22:27 22.01.2026

  • 102 А къде е пушечното месо на укрите

    2 1 Отговор
    Рашките са повече от 90% доброволци редовна войска не участва и чака други противници... Без мобилизации и продължават с такива и са оператори на кирки и лопати с чипове и платки от крадени перални, а сега и магарета, пръчове и т.н.... с това воюват срещу въоръжените до зъби от половината свят и са завладели 30% за сега от Укрия.
    Е да де ама пушечното месо на х0х0лите где е??!! ....
    7 мобилизации направиха укрите, прибраха старци, младежи... сега мобилизират и жени и затворници, а и в момента казват, че са им нужни нови 500,000... Наемници от 72 държави служат в армията на Украйна в момента.
    къде отиде тоя народ????
    Никъде не прочетох и не чух, както правят рашките ... родолюбци укри да се събират доброволно в Бг и Европа в клетата чужбина, а и в самата Укрия и да отиват на фронта ей така за идеята да защитават родину...
    На всякъде се пише, че масово бягат от държавата, а и от фронта, по и над 10,000 еврака на каналджии броят... по границата ги стрелят кат зайци.... донаборници се събират насила по улици, гари, пазари, гори и паланки и се пращат на фронта от където пък бягат при руснаците или при такива опити са убити от спец отряди на Азов....

    22:28 22.01.2026

  • 103 Карго 200

    0 2 Отговор

    До коментар #96 от "Зевзек":

    То ако с крещене в ушите "Велики сме"! се печелеха войни на третият ден руснаците щяха да са спечелили по план.

    Коментиран от #107, #109

    22:28 22.01.2026

  • 104 Я пък тоя

    4 0 Отговор
    Много интересно, Русия губи по 1000 на ден, а на Украйна ѝ свършиха войниците!
    Рюте, да не си броил убитите украинци?

    22:29 22.01.2026

  • 105 Дреме ти

    2 0 Отговор

    До коментар #99 от "Карго 200":

    че изглеждаш глупаво. 😄

    22:31 22.01.2026

  • 106 Учуден

    2 1 Отговор

    До коментар #99 от "Карго 200":

    "Защото украйнците оставят блатните да компостират"

    Ами на укрите са 6000 бе - "блатните" напредват и прибират своите. Кажи ми как става този номер укрите избиват "блатните" и като няма "блатни" срещу тях те отстъпват а не напредват.

    22:32 22.01.2026

  • 107 А ко трябва да спечелят

    1 1 Отговор

    До коментар #103 от "Карго 200":

    Това ко ти казват да се излагаш и каква е действителността са доста различни понятия. 😄

    22:32 22.01.2026

  • 108 Карго 200

    0 1 Отговор

    До коментар #95 от "Учуден":

    Айде ти нали си "осведомен", кажи ни името на един-единствен украйнски генерал,който е загубил живота си във войната?
    ...Налиииии:))) му-ха-ха...

    Коментиран от #116, #118

    22:34 22.01.2026

  • 109 Зевзек

    1 1 Отговор

    До коментар #103 от "Карго 200":

    Кой ти е казал че плана на руснаците е бил за "Три дня" - от посолството ли спуснаха опорката.

    Ами не знам колко са велики руснаците ама всички козячета получиха амнезия за опорката че Путин е направил НАТО-то им "силно и сплотено като никога до сега" - ще ми я припомниш ли?

    Коментиран от #123

    22:36 22.01.2026

  • 110 КУПИЙКИ

    3 0 Отговор
    Не се радвайте. Подобни статии се пускат винаги, когато бандерите са изяли здрав пердах.

    22:36 22.01.2026

  • 111 МДа

    2 0 Отговор
    Рютето бил секретар пък май ни е одил у казарма, иначе щеше да знай че при пъкно въздушно и артилерийско превъзходство на един Руснак се падат по пет укри, аре ся да сметне пред татко у Давос колко са укрите

    22:38 22.01.2026

  • 113 Бай Араб

    1 1 Отговор
    Костадин Костадинов И Руду Гела не си дават живота за Путин.Живеят си живота в свободна България.

    Коментиран от #122

    22:38 22.01.2026

  • 116 Учуден

    3 0 Отговор

    До коментар #108 от "Карго 200":

    Истинските генерали са на бойното поле и умират наравно с войниците а генералите на някоя хунта се крият в тила и тикат войниците си на заколение.

    Ама както ти казах със списъци и пропаганда война не се печели - фронта го показва и укрите отстъпват. И 10 списъка да извадите няма да промените нищо на фронта.

    22:40 22.01.2026

  • 117 Асен Василев

    0 0 Отговор
    Руди не отивай на война

    22:40 22.01.2026

  • 118 Рублевка

    1 0 Отговор

    До коментар #108 от "Карго 200":

    Убили няколко руски генерали при военни действия. Бог да ги прости. Русия през 1992 г. при 2,822 милиона военнослужещи е имала 2200 генерали и адмирали. Сега не са по-малко от 2000.

    22:41 22.01.2026

  • 119 Асен Василев

    1 0 Отговор
    Рудиии ,не на войната

    22:41 22.01.2026

  • 120 Ъъъъъъ

    1 0 Отговор
    Рюте би трябвало да коментира колко пари загуби НАТО под формата на оръжие за Украйна, защото чувам, че войната срещу Русия им струва колосалните $500 милиарда, а още не е свършила.....Какво го интересуват руските загуби?😂

    22:43 22.01.2026

  • 121 Айгедотор

    1 0 Отговор
    Мазна опашата лъжа!!

    22:43 22.01.2026

  • 122 Запознат

    1 0 Отговор

    До коментар #113 от "Бай Араб":

    Не знам за тях ама нито един евроатлантик не се е записал доброволец във ВСУ - защо така. Още по лошо е че нито един не е заделил по една заплата за киевската хунта.

    22:43 22.01.2026

  • 123 Карго 200

    0 0 Отговор

    До коментар #109 от "Зевзек":

    Ам,че просто бях свикнал да чувам от Путин постоянно "СВО върви по план " ,но да ти призная от три години не съм чувал тази реплика от него.
    Иначе за трите дни като счупени грамофони в повтаряха Слолавьов,Симонян,Лукашенко и мн.други Има видеа

    22:44 22.01.2026

  • 124 Асен Василев

    0 0 Отговор
    Руди,дай да играем на семейства,аз не съм обвързан.Рудиииии

    22:45 22.01.2026

