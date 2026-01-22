Руските загуби в Украйна: средно по 1000 убити на ден

Само за един месец Русия е загубила в Украйна повече войници, отколкото Съветският съюз в Афганистан през 1980-те години. Над 30 хиляди руски войници са намерили смъртта си само през декември м.г., съобщи Марк Рюте.
През последния месец (декември 2025 г.) в Украйна са загинали над 30 000 руски войници, каза генералният секретар на НАТО Марк Рюте на Световния икономически форум в Давос, Швейцария.
„През декември руснаците губеха на ден по хиляда души – не тежко ранени, а убити. Това са над 30 хиляди души за декември. В Афганистан през 1980-те Съветският съюз загуби 20 хиляди души за 10 години. Сега само за един месец има 30 000 убити руски войници", отбеляза Рюте, чието изказване е поместено и на сайта на НАТО. При това Русия „продължава настъплението“ и засилва атаките си , отбелязва още генералният секретар на Алианса.
Според Марк Рюте, за да се отбранява на Украйна ѝ липсват изтребители-прехващачи, както и американско военно оборудване. Във връзка с това шефът на НАТО определи защитата на Украйна като приоритетна задача, тъй като тя „има решаващо значение за нашата сигурност – на Европа и на САЩ“. На въпрос на журналистите дали президентът на САЩ Доналд Тръмп подкрепя независимостта на Украйна, Рюте отговори утвърдително.
Още данни за руските загуби в Украйна
В средата на януари Марк Рюте заяви, че всеки месец във войната в Украйна загиват между 20 и 25 хиляди руски войници. Тогава той също сравни тези цифри със загубите на СССР в Афганистан .
В същото време данните за загубите на руската страна във войната се различават. През декември 2025 г. НАТО оцени общия брой на убитите и ранените руски войници от началото на пълномащабната инвазия в Украйна на около 1,15 млн. души, от които 250 хиляди са загинали. Генералният щаб на украинската армия счита, че във войната дотук са загинали или са били ранени над 1,2 млн. руски войници.
Министерството на отбраната на Русия отдавна не е публикувало официални данни за собствените си загуби. В същото време журналистите от руската служба на БиБиСи и изданието „Медиазона“ до средата на януари успяха да съставят списък с имената на над 163 000 руски войници, загинали във войната .
Какви са украинските загуби?
Няма актуална официална информация за загубите на Украйна във войната. През февруари 2025 г. президентът на страната Володимир Зеленски заяви, че от февруари 2022 г. са загинали над 45 000 украински военни, а 390 000 са били ранени. Няколко месеца по-рано началникът на Генералния щаб на Въоръжените сили на Руската федерация Валерий Герасимов определи украинските загуби във войната на около един милион души - убити и ранени.
Данните на проекта „Украински загуби", събиращ информация от отворени източници, сочат, че украинските загуби дотук са над 177 000: убитите украински войници са 87 000, почти толкова - 86 000 - са безследно изчезналите, а други над 4 400 са взети в плен.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #22
21:42 22.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Вечо
Коментиран от #26
21:43 22.01.2026
4 Механик
Коментиран от #112, #114
21:44 22.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Димитринчо
Коментиран от #13
21:44 22.01.2026
7 отец Щирлиц
До коментар #1 от "Последния Софиянец":не го чета, Дойче веле не лъже
21:45 22.01.2026
8 Ццц
21:45 22.01.2026
9 ООрана държава
21:45 22.01.2026
10 Гост
21:46 22.01.2026
11 Занижени са
Коментиран от #25
21:46 22.01.2026
12 Бесарабски фронт
Само дето Ройтерс пишат че руските загуби от началото на войната са 280 000 , а украинските два милиона ..
Следвайте пътя на черните чували .
Коментиран от #34
21:46 22.01.2026
13 Факт
До коментар #6 от "Димитринчо":Обикновено Мутрата ги брои!
21:46 22.01.2026
14 Мхм
Коментиран от #21
21:46 22.01.2026
15 ХА ХА
21:47 22.01.2026
16 Гориил
21:47 22.01.2026
17 Космос
21:47 22.01.2026
18 Владимир Путин, президент
Реално минималното число е поне 1млн.
Но в Русия живота струва по-малко от пробита копейка.
Руснака няма цел, смисъл, живот - има само път !!!
Път към окопа 😁
Коментиран от #31
21:47 22.01.2026
19 Тити на Кака
21:48 22.01.2026
20 МАКСИМ КАЛАШНИКОВ
По официални данни
900 хиляди РУСКИ СОЛДАТИ
Са станали на Тор в Украйна.
Хахахахаха хахахахаха
А по неофициални данни
Са над 1 Милион и половина Кабзончици.
Калашников със сигурност скоро
Ще го пратят на Топло
При своя Другар
Гиркин Стрелков.
Коментиран от #49
21:48 22.01.2026
21 ХА ХА
До коментар #14 от "Мхм":ХА ХА
21:48 22.01.2026
22 Юрий Подоляка
До коментар #1 от "Последния Софиянец":дали лъже, когато каза, че руските убити са 415 000?
Коментиран от #24
21:48 22.01.2026
23 Обикновен човек
21:48 22.01.2026
24 Димитринчо
До коментар #22 от "Юрий Подоляка":Повечко са.
Коментиран от #28
21:49 22.01.2026
25 2 милиона руснаци при кобзон
До коментар #11 от "Занижени са":Зеленски каза че Украинските загуби са 45 хиляди убити. А според началника на генералния щаб на русия са 1 млн.убити и ранени и беше уточнил че са 214 хиляди убити а другите ранени -
началникът на Генералния щаб на Въоръжените сили на Руската федерация Валерий Герасимов определи украинските загуби във войната на около един милион души - убити и ранени.
Коментиран от #40
21:49 22.01.2026
26 Причината е
До коментар #3 от "Вечо":Не можеш да четеш, пич, а значи, не можеш и да мислиш.
21:49 22.01.2026
27 ДрайвингПлежър
21:49 22.01.2026
28 Юрий Подоляка
До коментар #24 от "Димитринчо":каза 415 000, а некой си Калашников споменава 900 000 убити и ранени.
21:50 22.01.2026
29 Механик
И много ми липсват бодряшките статии "мира чрез сила" и "плана за победата".
Скоро не съм чел суперлативи за леопардите и Еф-ките.
Ох, дойчевеле, дойчвеле.......
Коментиран от #37
21:51 22.01.2026
30 Смех с ватенки
Коментиран от #42
21:51 22.01.2026
31 Евреина КАБЗОН
До коментар #18 от "Владимир Путин, президент":ЕВРЕИНА ШАЛОМОВИЧ
Е обещал на
Руските Вдовици
Че ако трябва
Ще продаде Двореца Геленджик
За да им плати Компенсациите .
Оказа че Дворецът в ГЕЛЕНДЖИК
Е по скъп от Живота на
Всички Руски Кабзончици
Убити в Украйна.
21:51 22.01.2026
32 Тити на Кака
/ За едно гламаво рюте питам!/
21:51 22.01.2026
33 Отговорът
Кой ще има повече загуби?
Коментиран от #38
21:51 22.01.2026
34 Юрий Подоляка
До коментар #12 от "Бесарабски фронт":е руски про-кремълски блогър и каза, че руските загуби са 415 000. Как го казва, можеш да го намериш на видео лесно.
21:51 22.01.2026
35 Българин
Коментиран от #45
21:52 22.01.2026
36 Сатана Z
21:52 22.01.2026
37 Абе пиши Киев за два дня
До коментар #29 от "Механик":Белким ти олекне.
21:52 22.01.2026
38 Отговор
До коментар #33 от "Отговорът":Който щурмува и напада.
21:52 22.01.2026
39 Фейк на часа
Как е отоплението на палатките в Кииф?
21:53 22.01.2026
40 Герасимов
До коментар #25 от "2 милиона руснаци при кобзон":Няколко пъти докладва
На Бункерния Фюрер
Че е превзел ПУТЯНСК .
Някой вярва ли му ?
Коментиран от #54
21:53 22.01.2026
41 Шопо
21:53 22.01.2026
42 КуZю Пушилката
До коментар #30 от "Смех с ватенки":рашка сега да не вземе да наложи санкции или пък изключи Франция от олимпиади и какволинеоще
21:53 22.01.2026
43 Учуден
Значи руснаците губели много войници ама настъпват - как става този номер някое козяче или евроатлантик ще ми обясни ли? Обикновено за да настъпва една армия трябва да нанася поне 3 до 5 пъти повече загуби на противника иначе няма как да настъпва.
Втория въпрос който ме гложди как Рюте разбра колко били руските загуби - ходи да ги брои ли - руснаците докладват ли му за всеки убит войник.
Третия въпрос защо при размяната на убити руснаците предадоха близо 6000 тела на украинци срещу няма и 100 на руснаци.
Коментиран от #48, #51, #56
21:53 22.01.2026
44 Ицо
21:54 22.01.2026
45 Ха ха ха ха
До коментар #35 от "Българин":Ти записа ли се доброволец?
21:54 22.01.2026
46 Ами
Дори и Рюте не вярва на това което говори :)
21:54 22.01.2026
47 Джугашвили
Где Берлин?
21:54 22.01.2026
48 Руската пропаганда опростачва
До коментар #43 от "Учуден":И винаги има за цел глупака.
21:54 22.01.2026
49 маке..
До коментар #20 от "МАКСИМ КАЛАШНИКОВ":По официални данни на оон..седем млна бгмишоци продължават с кеф да кушать 0тгавнатьците напеефтьски0
21:55 22.01.2026
50 Малката Мута
21:55 22.01.2026
51 Ха ха ха ха
До коментар #43 от "Учуден":Настъпват, падат и мрат. Пролетта на 2022-ра Русия контролира 20% от територията на Украйна, а през 2026-та Русия контролира 19% от територията на Украйна.
Тоест - настъпва отрицателно.
Коментиран от #72, #90
21:55 22.01.2026
52 Ицо
21:55 22.01.2026
53 Чики-Рики
21:55 22.01.2026
54 Путянск
До коментар #40 от "Герасимов":Подходящо име за това което остана от поредния някога хубав и подреден град след като орковете си донесоха боклуците и ринаха 4 года
21:56 22.01.2026
55 Редакцията и русофобите в този сайт
Искренно ви съжалявам.
21:56 22.01.2026
56 Симерс
До коментар #43 от "Учуден":Това ти го твърдиш и никой друг. Да не мислиш, че като го пишеш това по няколко пъти на ден всеки ден, ще ти повярваме?
21:56 22.01.2026
57 Рублевка
Коментиран от #62
21:57 22.01.2026
58 Стенли
21:58 22.01.2026
59 Шахеди и кимчовци
21:58 22.01.2026
60 Най хубавото
Яко продава Злато.
Над 70 % вече от резерва ги няма
И темпото изобщо няма изглед
Да спре .
А и Бензина яко поскъпва
В Русия вече бензинът е по скъп
Отколкото в САЩ ...
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
21:58 22.01.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Вячеслав Гладков
До коментар #57 от "Рублевка":Ох кажи нещо за Белгород?
И тука нема Ток и Тепло.
Кремъл нещо не Помага .
Коментиран от #71
22:00 22.01.2026
63 нико
22:00 22.01.2026
64 Рублевка
вода йок!
В малките градове ток йок.
Вода с кофи от реката.
Урките са благодарни на бандеровците за прекрасния си бит!
22:01 22.01.2026
65 Ако е истина
Коментиран от #85
22:02 22.01.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Здрасти
22:03 22.01.2026
68 Да знаем
22:03 22.01.2026
69 Клоуни
Коментиран от #77
22:03 22.01.2026
70 Софиянец
22:03 22.01.2026
71 Рублевка
До коментар #62 от "Вячеслав Гладков":Белгород? Това столица на РФ ли е? Не е ли столица Москва? В Москва светят реклами и небостъргачи. Всичко работи и всичко е окей 🤣😀🤣😀
Коментиран от #80
22:04 22.01.2026
72 Учуден
До коментар #51 от "Ха ха ха ха":Сега тебе ли да слушам или Рюте - Рюте казва за месец декември миналата година. По официални украински данни всеки месец ловците ловят по 60 000 нови "доброволци" а Сирски реве че руснаците имали числено привъзходство - та по колко са украинските загуби на ден можеш ли ми каза.
Защо за трите размени на тела на убити бройката беше 6000 към няма и 100.
Коментиран от #99
22:04 22.01.2026
73 Громико
22:04 22.01.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 стоян георгиев
Да не си евродбил в днешно време 😅
22:05 22.01.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Запознат
До коментар #69 от "Клоуни":Виж сега колкото по напечено става положението за укрите на фронта толкова пропагандата почва да става истерична.
22:06 22.01.2026
78 Стойко
Коментиран от #82
22:07 22.01.2026
79 М да
22:07 22.01.2026
80 Верно ли бре
До коментар #71 от "Рублевка":Рублоидиот
Белгород изобщо
Не е Руска Територия.
На ПУЧЯ ВЪШКИН кво ли му пука .,
За какво му е да пази
Руските Територии .
По добре да пази ВАЛДАЙСКОТО ОЗЕРО
Да не го нападнат 91 Дрона да му спрат тока
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
22:07 22.01.2026
81 Емо
22:08 22.01.2026
82 Копей,
До коментар #78 от "Стойко":Не се отклонявай от темата!!
22:08 22.01.2026
83 Карго 200
Хора,Зеленски е страхотен!
Обичам украйнския народ!
Слава убийците на окупатори!
Слава на Украйна!
Коментиран от #88
22:09 22.01.2026
84 Рублевка
Коментиран от #87
22:09 22.01.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Анализатор
Цената на услугата пада...
Коментиран от #92
22:11 22.01.2026
87 Карго 200
До коментар #84 от "Рублевка":Копейка намали се малко:))
22:12 22.01.2026
88 Антитрол
До коментар #83 от "Карго 200":"няма да я спечели сега и няма да я спечели в бъдеще"
Що господарите ти ревът за мир тогава и измислят план след план - аз не съм виждал "победители" да молят за мир.
22:13 22.01.2026
89 Доказано е милион пъти
Въпреки, че имат пълно превъзходство като брой техника и личен състав, окупаторите вече 4 години не могат да превземат това което остава от Донбас.
Точно това е доказателството за огромните им загуби. Единствено това, че имат резерви ги спасява до момента.
От 3 до 5 пъти повече от тези на Украйна.
22:13 22.01.2026
90 Ами
До коментар #51 от "Ха ха ха ха":Четири години някой хора още не могат да разберат, че това е СВО.
Нейната цел не е завоюване на територия, защото
част от тази територия вече е в състава на РФ.
Сега остава да попитате, какво и е специалното на тази военна операция.
Специалното е, че докато някой гледат небето ... не си гледат пътя :)
22:14 22.01.2026
91 Карго 200
БАБА ВАНГА НЕ ПРЕДСКАЗВА ТЯ ПЛАНИРА!!!
1- ген. майор Андрей Суховетски
2- ген. майор Владимир Фролов
3 - ген. майор Андрей Колесников
4- ген. майор Олег Митяев
5 - ген. майор Андрей Симеонов
6 - ген.майор Канамат Боташев
7 - ген. майор Роман Котузов
8 - ген. майор Дмитро Улянов
9 - ген. майор Серги Горячев
10- ген.майор Олег Цоков
11- ген.майор Владимир Завадский
12- ген.майор Павел Клименко
13- ген. майор Игор Кирилов
14 - ген. майор Костантин Смешко
15- ген.лейтенант Ярослав Москалик
16- ген.лейтенант Михайло Гудков
17- ген.лейтенант Фанил Сарваров
Забележка:
За да не се превръща този списък в твърде дълго четиво са спестени имената на бригадните генерали взели участие по същата програма.
Коментиран от #95
22:15 22.01.2026
92 Запознат
До коментар #86 от "Анализатор":"че 1 100 000 рускини са излезли на "свободния пазар на труда"
Украинки са украинки а не са рускини и са към 1 700 000.
22:15 22.01.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Иво
22:15 22.01.2026
95 Учуден
До коментар #91 от "Карго 200":Сега извади и списък на украинските генерали че нещо си разменят убитите 6000 към 100
Коментиран от #108
22:16 22.01.2026
96 Зевзек
До коментар #93 от "Карго 200":То ако с пропаганда и лъжи се печелеха войни укрите вече да са до Владивосток - каквото и да лаете укрите отстъпват и стоят на тъмно и студено.
Коментиран от #103
22:19 22.01.2026
97 Божеее... а колко губи Х0х0лия
1:10 .... х0х0ли
Според полковник Дъглас Макгрегър днес има над 600 хил. убити украинци и близо един милион жертви, когато казва “жертви”, това са не толкова цивилни, защото има много малко убити украински цивилни, а всички войници, които са ранени на фронта от руснаците и не са в състояние да се върнат на него. Тоест 600 хил. убити украинци, 1 млн. тежко пострадали, а от руска страна, пак според Дъглас Макгрегър, са десет пъти по-малко, включително сред сепаратистките милиции на Донецк и Луганск и дори чеченците на Кадиров. Тоест около 65 хил. убити руснаци - той не говозри за ранени, а за 65 хиляди убити руснаци. Следователно 1:10, това е ужасяващо...
Коментиран от #101
22:20 22.01.2026
98 Видовден
22:23 22.01.2026
99 Карго 200
До коментар #72 от "Учуден":Защо за трите размени на тела на убити бройката беше 6000 към няма и 100.
Защото украйнците оставят блатните да компостират,след което от тях стават страхотни слънчогледи.
Коментиран от #105, #106
22:24 22.01.2026
100 Абее
22:24 22.01.2026
101 Възмутен
До коментар #97 от "Божеее... а колко губи Х0х0лия":Остави ги козячетата - опорките са едни и същи всеки път. Смелите украинци отстъпват ама руснаците дават много жертви и никое от тях не казва как разбраха колко били руските жертви.
Според тяхната пропаганда видиш ли руснаците настъпват и украинците избиват всички настъпващи и унищожават и техниката им и като не остане нито един жив руснак срещу тях те вместо да настъпят напред се изнасят в посока Киев - като ги попиташ защо се изнасят в назад и те не могат да ти кажат.
22:27 22.01.2026
102 А къде е пушечното месо на укрите
Е да де ама пушечното месо на х0х0лите где е??!! ....
7 мобилизации направиха укрите, прибраха старци, младежи... сега мобилизират и жени и затворници, а и в момента казват, че са им нужни нови 500,000... Наемници от 72 държави служат в армията на Украйна в момента.
къде отиде тоя народ????
Никъде не прочетох и не чух, както правят рашките ... родолюбци укри да се събират доброволно в Бг и Европа в клетата чужбина, а и в самата Укрия и да отиват на фронта ей така за идеята да защитават родину...
На всякъде се пише, че масово бягат от държавата, а и от фронта, по и над 10,000 еврака на каналджии броят... по границата ги стрелят кат зайци.... донаборници се събират насила по улици, гари, пазари, гори и паланки и се пращат на фронта от където пък бягат при руснаците или при такива опити са убити от спец отряди на Азов....
22:28 22.01.2026
103 Карго 200
До коментар #96 от "Зевзек":То ако с крещене в ушите "Велики сме"! се печелеха войни на третият ден руснаците щяха да са спечелили по план.
Коментиран от #107, #109
22:28 22.01.2026
104 Я пък тоя
Рюте, да не си броил убитите украинци?
22:29 22.01.2026
105 Дреме ти
До коментар #99 от "Карго 200":че изглеждаш глупаво. 😄
22:31 22.01.2026
106 Учуден
До коментар #99 от "Карго 200":"Защото украйнците оставят блатните да компостират"
Ами на укрите са 6000 бе - "блатните" напредват и прибират своите. Кажи ми как става този номер укрите избиват "блатните" и като няма "блатни" срещу тях те отстъпват а не напредват.
22:32 22.01.2026
107 А ко трябва да спечелят
До коментар #103 от "Карго 200":Това ко ти казват да се излагаш и каква е действителността са доста различни понятия. 😄
22:32 22.01.2026
108 Карго 200
До коментар #95 от "Учуден":Айде ти нали си "осведомен", кажи ни името на един-единствен украйнски генерал,който е загубил живота си във войната?
...Налиииии:))) му-ха-ха...
Коментиран от #116, #118
22:34 22.01.2026
109 Зевзек
До коментар #103 от "Карго 200":Кой ти е казал че плана на руснаците е бил за "Три дня" - от посолството ли спуснаха опорката.
Ами не знам колко са велики руснаците ама всички козячета получиха амнезия за опорката че Путин е направил НАТО-то им "силно и сплотено като никога до сега" - ще ми я припомниш ли?
Коментиран от #123
22:36 22.01.2026
110 КУПИЙКИ
22:36 22.01.2026
111 МДа
22:38 22.01.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Бай Араб
Коментиран от #122
22:38 22.01.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Учуден
До коментар #108 от "Карго 200":Истинските генерали са на бойното поле и умират наравно с войниците а генералите на някоя хунта се крият в тила и тикат войниците си на заколение.
Ама както ти казах със списъци и пропаганда война не се печели - фронта го показва и укрите отстъпват. И 10 списъка да извадите няма да промените нищо на фронта.
22:40 22.01.2026
117 Асен Василев
22:40 22.01.2026
118 Рублевка
До коментар #108 от "Карго 200":Убили няколко руски генерали при военни действия. Бог да ги прости. Русия през 1992 г. при 2,822 милиона военнослужещи е имала 2200 генерали и адмирали. Сега не са по-малко от 2000.
22:41 22.01.2026
119 Асен Василев
22:41 22.01.2026
120 Ъъъъъъ
22:43 22.01.2026
121 Айгедотор
22:43 22.01.2026
122 Запознат
До коментар #113 от "Бай Араб":Не знам за тях ама нито един евроатлантик не се е записал доброволец във ВСУ - защо така. Още по лошо е че нито един не е заделил по една заплата за киевската хунта.
22:43 22.01.2026
123 Карго 200
До коментар #109 от "Зевзек":Ам,че просто бях свикнал да чувам от Путин постоянно "СВО върви по план " ,но да ти призная от три години не съм чувал тази реплика от него.
Иначе за трите дни като счупени грамофони в повтаряха Слолавьов,Симонян,Лукашенко и мн.други Има видеа
22:44 22.01.2026
124 Асен Василев
22:45 22.01.2026