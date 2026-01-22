Важните новини във ФАКТИ на 22.01.2026 г.

Румен Радев напуска президентската институция в петък, 23 януари

На 23 януари, петък, от 16.00 часа държавният глава Румен Радев ще излезе от президентската институция след направеното от него в понеделник обръщение към българския народ, в което обяви, че подава оставката си от поста. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава, цитирани от "Фокус".

Веселин Вълчев: Най-вероятно след три години ще се наложи да платим 1 милиард долара-членски внос за Съвета за мир

По-голямата част от държавите, на които им бе предложено от Тръмп да се присъединят към т.нар. Съвет за мир, отказаха, защото на първо място искат да се запознаят с естеството на тази нова организация. Това заяви в ефира на NOVA NEWS дипломатът и бивш генерален консул на България в Лос Анджелис Веселин Вълчев за учредения от Доналд Тръмп Съвет за мир, към който от днес България е неин член, цитиран от novini.bg.

Според него основният въпрос е защо българската държава реши да стане част от новосформираната организация.

Проф. Боян Дуранкев: Пред БСП стои дилемата дали ще я има въобще. Партията трябва да се обърне към корените си

Необходимост от левица има. Като носител на социалистическата идея, която по дефиниция е антикапиталистическа, БСП трябва да се обърне към корените си и да представи наистина убедителна лява просоциална и просоциалистическа политика. Това каза икономистът и преподавател в УНСС и в Университета по застраховане и финанси проф. Боян Дуранкев в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус".

"Да, България": Софийска градска прокуратура е образувала досъдебно производство срещу Пеевски

По сигнал на съпредседателите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов Софийската градска прокуратура е образувала досъдебно производство заради потенциални значителни несъответствия в декларираните приходи на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, съобщиха от пресцентъра на партията, предават от БТА.

Любомир Кючуков: Кабинетът в оставка у нас като че ли не си дава ясна сметка към какво точно се присъединяваме

Ако Уставът на Съвета за мир е това, което изтече в медиите, това означава, че се създава нещо като квази ООН за персонална употреба на Доналд Тръмп.

Кузман Илиев: Радев е силен, системен играч с политически опит. За нас това е възможност – блатото малко да се пресуши

Участието на президента в оставка Румен Радев в предстоящите парламентарни избори и възможното разместване на политическия терен с появата на негова формация. Това коментираха в предаването „Лице в лице“ на bTV Кузман Илиев, лидер на партия „България може“, и Мария Капон, председател на политическа формация „Ние идваме“, част от новоучредения Антикорупционен блок.

На въпроса дали „България може“ ще се яви на изборите като т.нар. „ракета носител“ на Радев заради присъединяването на бившия президентски съветник Александър Маринов Кузман Илиев отрече.

Крум Зарков: Радев може да бъде полезен за държавата, но той няма отношение към БСП. Няма да съм част от неговия проект

От юридическа страна, премиерът Желязков има право да подпише подобна харта, след това трябва да бъде ратифицирана в НС. От друга страна стои въпросът това дали е редно да се прави от НС, което е изчерпало доверието на гражданите. Това заяви бившият правен секретар на президента в оставка Крум Зарков в предаването „Още от деня“ по БНТ, цитиран от novini.bg.

Тези хора не разбират, че заради подобни действия бяха свалени от власт. Подобни действия от такъв характер и в такъв мащаб вредят на българската държавност, на политиката и на отношенията ни със САЩ. Докато между ЕС и САЩ има неизяснени неща, ние се хвърляме и подписваме такъв акт, не е редно, смята той.

Слави Трифонов с разяснения защо машините за гласуване със сканиращи устройства са най-добрият вариант за избори у нас

Лидерът на ИТН Слави Трифонов публикува на страницата си във фейсбук разяснения защо машините за гласуване със сканиращи устройства са най-добрият вариант за гласуване в България. Ето и неговия анализ по темата:

Севда Шишманова за участието ни в Съвета за мир на Тръмп: Показно погазване на Конституцията

Никога не съм била свидетел като журналист на такова показно погазване на Конституцията и "частното" ангажиране на България в международен формат, създаден, за да бламира световния правов политически ред, какъвто е Съветът за Мир на Тръмп. Деянието, извършено от министър-председател в оставка, без санкция на НС, е престъпление спрямо държавата и би трябвало да се потърси наказателна отговорност от извършителя.

Това е преврат на последователната политика на България да бъде част от ЕС и неговите решения, която датира от 1997 и е институциализирана от 2007 година.

Деница Сачева за участието ни в Съвета за мир: Решението е добро за страната

Решението за присъединяване на България към Съвета за мир не е по никакъв начин в противоречие с общия европейски консенсус в момента. Това коментира пред журналисти в Народното събрание Деница Сачева, зам.-председател на парламентарната група ГЕРБ-СДС, цитирана от БТА. Тя уточни, че идната седмица правителството ще предложи на Народното събрание да ратифицира присъединяването.

"Ще продължим да бъдем част от всички решения, които се вземат по отношение на европейския консенсус, премиерът в оставка Росен Желязков ще бъде тази вечер в Брюксел, където ще участва и на Европейския съвет", посочи още Сачева.

Паргов: БСП трябва да мисли дали ѝ е необходим Конгрес на разделението, след като не може да е на обединението

ГЕРБ се възползва от поканата на Тръмп към Радев за Съвета за мир. Това каза пред БНР Калоян Паргов, заместник-председател на БСП в оставка, като уточни:

Спецоперация във влаковете и гарите е в ход в страната

От тази сутрин е в ход специализирана полицейска операция в железопътния транспорт. Тя се организира от RAILPOL, Европейската асоциация на националните полицейски сили, отговарящи за реда и сигурността в железопътния сектор, като подобни действия се провеждат във всички страни членки. Това съобщават от МВР.

Асен Василев: ГЕРБ и Борисов поставиха страната ни между най-бедната държава в ЕС – Унгария, и Беларус

„Продължаваме Промяната“ винаги сме отстоявали позицията, че България трябва да бъде силна в силна Европа. Днес българското правителство предприе ход, с който отслаби България и отслаби Европа. Такъв коментар направи председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев във връзка с решението на правителството в оставка да включи страната ни в т.нар. Съвет за мир на президента Доналд Тръмп, в който единствените държави членки от ЕС са България и Унгария.

„Натикани в кьошето, до най-бедната държава в ЕС – Унгария. Ако за Борисов това означава да сме в сърцето на Европа, явно сериозно се е объркал“, допълни Василев, цитиран от novini.bg.

Васил Божков: Ще гласувам за Румен Радев

Известният бизнесмен Васил Божков, който е подсъдим, заяви, че ще гласува за Румен Радев.

Борис Бонев: Столичната община е затворена крепост на информация

Водещо за участието на "Спаси София" в национални избори ще бъде могат ли нещо да предложат. Водят се вътрешни консултации и външни разговори в сферата на антикорупционната политика и ще зависи от това ще се постигне ли споразумение. Фокус за формацията остават местните избори през 2027 г. Това обясни пред БНР лидерът на "Спаси София" и общински съветник Борис Бонев и допълни, че червени линии са Борисов, Пеевски, корупцията и геостратегическият път на България.

Пеевски: За България е чест и привилегия да бъде в Съвета за мир на президента Доналд Тръмп

Поздравявам министър-председателя Росен Желязков и българското правителство за това, че направиха решителна за бъдещето на страната ни крачка, с присъединяването ни към Хартата на Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп в Давос днес.

Божанов за членството ни в Съвета за мир на Тръмп: Грешно и опасно решение. България се превръща в троянски кон в ЕС

Днес премиерът в оставка Росен Желязков е присъединил България към Съвета за мир на Доналд Тръмп. Смятаме, че това е едно грешно и опасно решение на правителството, което вече е изгубило легитимност да взима такива решения.

Това заяви на брифинг съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Продължаваме промяната-Демократична България" Божидар Божанов, който коментира днешното присъединяване на България към Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп, цитиран от novini.bg.

"Това не е просто едно решение. Това е пробив срещу общата политика на Европейския съюз. Довечера има среща на върха на лидерите на ЕС, където ще се обсъди и тази тема. Това, че България се превръща в пореден троянски кон и застава заедно с Виктор Орбан, единствени от останалите европейски държави там, е много тревожно. Останалите държави в този Съвет са Беларус и такива с авторитарни режими. България няма място там. Трябваше да изчакаме въпросът да бъде обсъден и да има обща позиция на ЕС. Мястото на България е в сърцето на Европа. Европа трябва да взима единно решенията си и да не бъде пробивана през слаби държави. За съжаление в момента България заема такава позиция. Този Съвет за мир не е само Газа. Това правителство не може да взима такива решения", добави той.

Евростат: Държавният дълг на България расте, но остава сред най‑ниските в ЕС

Най‑новите данни на Евростат, публикувани днес, показват развитие на държавния дълг в страните членки на Европейския съюз през третото тримесечие на 2025 г. по показатели дял на дълга спрямо БВП — както на тримесечна, така и на годишна база.

Желязков поздрави Николай Младенов за избирането му за върховен представител за Газа

Министър-председателят Росен Желязков и министърът на външните работи Георг Георгиев поздравиха Николай Младенов за избирането му за върховен представител за Газа. Тримата разговаряха в Давос преди учредяването на Борда за мир. „Избирането на Николай Младенов на тази отговорна позиция е огромно признание за неговата дългогодишна работа за постигането на мир и стабилност в региона на Близкия изток. Вярвам, че Николай няма да пести енергия и усилия при изпълнението на тази високоотговорна мисия, която се ползва и с подкрепата на президента на САЩ Доналд Тръмп”, заяви премиерът Желязков.

Няма да удължават междусрочната ваканция заради грипа

Не се предвижда удължаване на междусрочната ваканция за учениците заради грипа, обяви министърът на образованието Красимир Вълчев.

Бойко Рашков би приел да е служебен вътрешен министър

Бойко Рашков обяви, че би приел отново да стане служебен министър на вътрешните работи. Депутатът от „Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) коментира темата пред ТВ1.

Вигенин: ЕС и Индия могат заедно да изградят по-устойчива и конкурентоспособна икономика

„Предстоящата среща на върха ЕС – Индия е важна възможност за укрепване на партньорство, което има значение за икономическото бъдеще на Европа.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин в Страсбург по повод подготовката за следващата среща на върха между Европейския съюз и Индия.

Зафиров от Хасково: Не съм отстъпил нито на сантиметър от обещанията си

„Благодаря за подкрепата, която получих от вас на Конгреса. Искам да ви уверя, че не съм отстъпил нито на сантиметър от това, което ви обещах тогава“. Това заяви председателят на НС на БСП и БСП – ОЛ Атанас Зафиров на среща с членове и симпатизанти на левицата в Хасково. Той припомни, че един от поетите ангажименти е бил да се положат всички усилия за спасяването на партията. „Намирахме се в много тежко състояние – организационно, финансово с огромни милионни задължения. Имаше риск да загубим всичката наша собственост, която беше ипотекирана в банки заради огромни кредити, задължения към НАП и други институции. Телевизията ни беше фалирала.

Явор Божанков: Новият Изборен кодекс е погром, готви се кражба на вота

"В момента парламентът се опитва да саботира изборния процес чрез скандални промени в законодателството". Това заяви в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS народният представител от „Продължаваме Промяната - Демократична България“ Явор Божанков, който се включи директно от Народното събрание.

Безпрецедентна ситуация в парламента

Депутатите се опитаха да прокарат на второ гласуване промените в Изборния кодекс. Предложението на управляващото мнозинство за включване в дневния ред на изборното законодателство като точка първа мина в пленарна зала със 116 гласа "За", 107 гласа "против" и без въздържали се. Предложението мина с гласовете на ГЕРБ-СДС, ДПС-Ново начало, БСП-Обединена левица, ИТН и независимите народни представители.