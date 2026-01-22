Керемедчиев: Не виждам никаква външнополитическа логика и придобиването на дивиденти от това членство в Съвета за мир

Определено останах озадачен и изненадан. Не виждам никаква външнополитическа логика и придобиването на външнополитически дивиденти от това членство в Съвета за мир на Доналд Тръмп.
Това заяви в предаването "Още от деня" бившият зам.-външен министър Милен Керемедчиев. Той коментира членството на България в Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп, цитиран от novini.bg.
"Днес България се нареди до 6 кралства, всички държави завършващи на "стан" и няколко латиноамерикански държави. Не виждам никаква причина да сме в този съюз. Този Съвет за мир е опит за изместване на ООН. Ние в момента сме в ролята на акушери на едно още незаченато дете. В момента светът е много далеч от решаване на кризата в Газа", категоричен бе той.
"Ясно е, че Тръмп ще ръководи този Съвет, богатите кралства ще го финансират, а всички други държави имат неясни функции. Какво ще прави България там? За момента виждаме, че всички останали европейски държави отказват членство, защото този Съвет няма ясна функции. България се постави в много колеблива позиция пред партньорите ни от ЕС", завърши Милен Керемедчиев.
22 Януари, 2026 22:51 651 18
Ясно е, че Тръмп ще ръководи този Съвет, богатите кралства ще го финансират, а всички други държави имат неясни функции. Какво ще прави България там? За момента виждаме, че всички останали европейски държави отказват членство, защото този Съвет няма ясна функции, коментира още експертът
