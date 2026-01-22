Новини
Свят »
САЩ »
Керемедчиев: Не виждам никаква външнополитическа логика и придобиването на дивиденти от това членство в Съвета за мир

22 Януари, 2026 22:51 651 18

  • милен керемедчиев-
  • съвет за мир-
  • логика-
  • дивиденти-
  • членство

Ясно е, че Тръмп ще ръководи този Съвет, богатите кралства ще го финансират, а всички други държави имат неясни функции. Какво ще прави България там? За момента виждаме, че всички останали европейски държави отказват членство, защото този Съвет няма ясна функции, коментира още експертът

Керемедчиев: Не виждам никаква външнополитическа логика и придобиването на дивиденти от това членство в Съвета за мир - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Определено останах озадачен и изненадан. Не виждам никаква външнополитическа логика и придобиването на външнополитически дивиденти от това членство в Съвета за мир на Доналд Тръмп.
Това заяви в предаването "Още от деня" бившият зам.-външен министър Милен Керемедчиев. Той коментира членството на България в Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп, цитиран от novini.bg.
"Днес България се нареди до 6 кралства, всички държави завършващи на "стан" и няколко латиноамерикански държави. Не виждам никаква причина да сме в този съюз. Този Съвет за мир е опит за изместване на ООН. Ние в момента сме в ролята на акушери на едно още незаченато дете. В момента светът е много далеч от решаване на кризата в Газа", категоричен бе той.
"Ясно е, че Тръмп ще ръководи този Съвет, богатите кралства ще го финансират, а всички други държави имат неясни функции. Какво ще прави България там? За момента виждаме, че всички останали европейски държави отказват членство, защото този Съвет няма ясна функции. България се постави в много колеблива позиция пред партньорите ни от ЕС", завърши Милен Керемедчиев.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    2 0 Отговор
    Спуснаха наратива!

    22:55 22.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Шишо и Буци:

    5 3 Отговор
    - Обаче ние виждаме. Вие плащата, а ние отърваване още по-мощен магнит за крадените ни милиарди.

    22:58 22.01.2026

  • 4 РЕалисто

    1 2 Отговор
    четкаме тръмп заради добрите търговски отношения, явно очакват някакви инвестиции на сащ в БГ....

    23:00 22.01.2026

  • 5 Др. Керемидов

    1 3 Отговор
    е прав.
    Хвалипръцковски измислици.

    Коментиран от #13

    23:00 22.01.2026

  • 6 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    Шиши и Бойко си плащат такса спокойствие 1 млрд долара на Тръмп от нашите пари.

    Коментиран от #15

    23:07 22.01.2026

  • 7 Да бе

    3 2 Отговор
    А дивиденти за 90-те милиарда евро към вече фалиралата украйна, дето трЕбва да дадем одма милиард и кусур евро? Нито дума, естествено.

    Коментиран от #8

    23:09 22.01.2026

  • 8 Последния Софиянец

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Да бе":

    Тези 90 млрд евро с лихвите за 45 години стават 200 млрд.

    23:14 22.01.2026

  • 9 Е как не виждаш?

    2 0 Отговор
    Целта е Шопара да отпадне от списъка магницки

    23:20 22.01.2026

  • 10 Внос / Износ

    0 1 Отговор
    Миленко, баце, едно време дипломатите ги избираха включително и по външен вид! По тази точка отпадаш още на прага.
    А функцията на този Съвет не е важна, Важно е ситуирането на България.

    Коментиран от #11

    23:24 22.01.2026

  • 11 койдазнай

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Внос / Износ":

    Ми да! Пешо мастиката какъв хубавец беше! Хората го бъркаха с Ален Делон. Не случайно бай Тошу го държа 18 години за външен министър!

    23:26 22.01.2026

  • 12 име

    2 1 Отговор
    Този отпадък по какво е експерт?!

    23:26 22.01.2026

  • 13 Младен-циглата

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Др. Керемидов":

    Наистина прав е адаша...

    23:33 22.01.2026

  • 14 Не го пускайте тоз

    2 1 Отговор
    Експерт по нищоговорене, платена нпо пропаганда и връзкарство.

    23:34 22.01.2026

  • 15 Ти не си за мислене

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Фрашкан си с мангизи...

    23:35 22.01.2026

  • 16 Верно ли бе

    1 0 Отговор
    Е как какво ще правим и ние там . Нали и ние вече сме в клуба на богатите откакто насила приехме еврото ?

    23:36 22.01.2026

  • 17 Гражданин

    2 0 Отговор
    И най-простите се сещат, че един намагнитен rъ3 драпа да се размагнити

    23:37 22.01.2026

  • 18 В Белене по бързата процедура

    1 0 Отговор
    Тоя костинбродски пiдал няма мандат да подписва даже и командировъчно

    00:04 23.01.2026