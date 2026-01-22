Радев във фейсбук: Готови сме, можем и ще успеем!

Президентът Румен Радев, който подаде оставка в понеделник, благодари на всички, които са ги подкрепяли с вицепрезидента Илияна Йотова през изминалите 9 години.

„През 2025 г. гражданите на България заявиха непримирима воля за промяна. Направиха го, водени от убеждението, че българите заслужават достоен живот, справедливост, прозрачни институции и политици, които чуват гласа на народа. Нека съхраним тази воля и да я претворим в дела! Готови сме, можем и ще успеем!“, написа той във фейсбук.

Това е първото му обращение към обществеността, след като в понеделник държавният глава обяви, че се оттегля от поста си.

Конституционният съд ще заседава по делото за оставката на президента Румен Радев в петък. Заседанието ще бъде от 10 часа, а докладчик е председателят на съда - Павлина Панова.

По-различното при това дело е, че тук не се искат становища. Очакванията са решение да бъде взето още същия ден.