Новини
България »
Радев във фейсбук: Готови сме, можем и ще успеем!

Радев във фейсбук: Готови сме, можем и ще успеем!

22 Януари, 2026 08:30 1 342 54

  • румен радев-
  • кс-
  • оставка

Конституционният съд ще заседава по делото за оставката на президента Румен Радев в петък

Радев във фейсбук: Готови сме, можем и ще успеем! - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Президентът Румен Радев, който подаде оставка в понеделник, благодари на всички, които са ги подкрепяли с вицепрезидента Илияна Йотова през изминалите 9 години.

„През 2025 г. гражданите на България заявиха непримирима воля за промяна. Направиха го, водени от убеждението, че българите заслужават достоен живот, справедливост, прозрачни институции и политици, които чуват гласа на народа. Нека съхраним тази воля и да я претворим в дела! Готови сме, можем и ще успеем!“, написа той във фейсбук.

Това е първото му обращение към обществеността, след като в понеделник държавният глава обяви, че се оттегля от поста си.

Конституционният съд ще заседава по делото за оставката на президента Румен Радев в петък. Заседанието ще бъде от 10 часа, а докладчик е председателят на съда - Павлина Панова.

По-различното при това дело е, че тук не се искат становища. Очакванията са решение да бъде взето още същия ден.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПЕЕВ

    24 28 Отговор
    ЛОШ ПРЕЗИДЕНТ И ЗЪЛ ЧОВЕК.

    08:34 22.01.2026

  • 2 Пич

    28 17 Отговор
    С такива лозунги няма да успееш !!! Народа отдавна се научи да не кълве ! Ще ти се наложи да се определиш , и да го кажеш ясно !!!

    Коментиран от #38

    08:34 22.01.2026

  • 3 Бай Араб

    27 25 Отговор
    Откакто подаде оставка Ушатия поне спря да лети по цял свят за сметка на българската държава , да осъществява напълно безполезни , а много често вредни за България визити .

    Коментиран от #9

    08:34 22.01.2026

  • 4 другаря боташ

    24 24 Отговор
    може би ще се бори за 16та република? Нека уточни какво му е заръчала мутрафоня.

    Коментиран от #19

    08:36 22.01.2026

  • 5 ПОЖЕЛАВАМ МНОГО

    24 22 Отговор
    ЗДРАВЕ, УСПЕХ И ТВОРЧЕСКО ДРЪЗНОВЕНИЕ !
    НА ДОБЪР ЧАС :)

    Коментиран от #45

    08:36 22.01.2026

  • 6 Бай Араб

    23 17 Отговор
    Ще успеем - това обръщение към БОТАШ ли е ?

    Коментиран от #13

    08:36 22.01.2026

  • 7 Данко Харсъзина

    19 15 Отговор
    Дрън, дрън, ярина.

    08:36 22.01.2026

  • 8 Винаги готов!

    14 6 Отговор
    Рапорт даден!
    Рапорт приет!

    08:36 22.01.2026

  • 9 Троле,

    10 12 Отговор

    До коментар #3 от "Бай Араб":

    пий си успокоителните. Той ИДВА и...🤬

    Коментиран от #36

    08:37 22.01.2026

  • 10 на този елемент

    20 11 Отговор
    пораснаха ли му топки и гръбнак,за да каже накрая какъв е ,и накъде бута държавата?

    08:37 22.01.2026

  • 11 Зелен Чорап

    19 11 Отговор
    Цял живот се храних в столовата.

    08:38 22.01.2026

  • 12 Ти требва

    12 12 Отговор
    да ходиш в затвора.За държавна измяна.Там ще станеш чудесна булка.

    08:39 22.01.2026

  • 13 Не,

    5 5 Отговор

    До коментар #6 от "Бай Араб":

    към женската ти половинка е.

    08:39 22.01.2026

  • 14 Трябва 10 години да си президент

    13 11 Отговор
    Два мандата по 5 години както е по конституция
    Това не е трудов договор с предизвестие да напускаш заеманата длъжност

    Коментиран от #26

    08:39 22.01.2026

  • 15 Грипен

    14 8 Отговор
    Нещо за боташ

    08:40 22.01.2026

  • 16 ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ

    18 16 Отговор
    УСПЕХ Г-н ПРЕЗИДЕНТ

    08:40 22.01.2026

  • 17 Някой разбра ли

    16 12 Отговор
    за какво точно се бори този?

    Искаш да махне някой си, да сложи себе си?!
    Защо? Нас какво трябва да ни радва това?
    Сякаш не му видяхме номерата през годините!

    Коментиран от #28

    08:41 22.01.2026

  • 18 Ивелин Михайлов

    9 10 Отговор
    Най-големият Исторически парк в света до Варна подкрепя Радев!

    08:41 22.01.2026

  • 19 Георги

    15 9 Отговор

    До коментар #4 от "другаря боташ":

    16 република? Ама вас от къде ви намират? СССР няма от над 35 години, за сметка на това от 20 дни сме 24 република в ЕС. А ко мислиш, че по времето на СССР са ни нареждали отвън какво да правим, то пробвай сега да проявиш собствено мнение.

    Коментиран от #40

    08:41 22.01.2026

  • 20 Исторически парк

    12 13 Отговор
    РАДЕВ ПРЕМИЕР!

    08:41 22.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 байТанас

    5 2 Отговор
    Ох, лошо ми е !☹️

    Коментиран от #46

    08:42 22.01.2026

  • 23 Не, благодаря!

    6 6 Отговор
    Общите приказки от досегашните "спасители" ги добре знаем. Искам ясен политически план. Например - излизане от ЕС, или запазване на статуквото, което се видя, че е пагубно за страната.

    08:43 22.01.2026

  • 24 Щом на тебе

    11 8 Отговор
    сме опряли...Господ да ни е на помощ. От тебе нищо няма да излезе. И ти слушкаш и им се подчиняваш. А такива си имаме и баха и до сега "горе"!

    08:44 22.01.2026

  • 25 Да не забравяме,

    3 7 Отговор
    че дължина цялата тая нелепа Радева дандания на Боко Банкянски!

    С нетърпение чакам да му плясна един шамар на изборите.
    И не съм само аз, като гледам.

    08:44 22.01.2026

  • 26 Георги

    1 4 Отговор

    До коментар #14 от "Трябва 10 години да си президент":

    очевидно е

    08:44 22.01.2026

  • 27 Радев иска като Путин да прави

    7 5 Отговор
    Президент Премиер Президент и т.н.

    08:45 22.01.2026

  • 28 Един друг

    8 7 Отговор

    До коментар #17 от "Някой разбра ли":

    Да, бори се за купата на съветската армия. Но не знам дали ще я спечели.

    08:46 22.01.2026

  • 29 Да подкрепим

    8 9 Отговор
    опозицията срещу Радев на изборите!

    08:46 22.01.2026

  • 30 Абсурдистан

    8 7 Отговор
    Да бе, безчестния безродник ще ни спасява.

    08:47 22.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 коментирам към статията

    7 5 Отговор
    по скоро няма да си дам вота за този паразит -цял живот на държавна издръжка ,много заблудени
    човечета са му фенове но който е бил в армията знае за какви паразите става въпрос ,за двата му мандата аз лично немога да посоча 1 нещо да е свършил в полза на народа,на такива офицерчета все някой друг им е виновен,не се лъжете хора

    08:47 22.01.2026

  • 33 Хахаха

    3 4 Отговор
    Тъпак

    08:49 22.01.2026

  • 34 Гажданин бг

    6 5 Отговор
    Радев по природа е предател ,амбициозен предател иска да седи на много столове едновременно.
    Господ да пази България от такива индивиди...
    Внимавай те.

    08:49 22.01.2026

  • 35 Българи

    5 3 Отговор
    искате ли пенсионери да ви управляват?

    08:50 22.01.2026

  • 36 Улав

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Троле,":

    Не те слуша главата

    Коментиран от #47, #49

    08:50 22.01.2026

  • 37 Две неща трябва да направим

    4 4 Отговор
    на тези избори:
    1. Гласуваме срещу партии , подкрепящи Радев.

    2. Наказваме ГЕРБ.

    Коментиран от #42

    08:50 22.01.2026

  • 38 Хамура Отто

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Руското посолство му нареди да влиза в парламента. Какво да каже човека.

    И Митрофанова и Делта форс му дишат във врата. Не е лесно да си ино-агент и евразиъски еничарин, все те хвърлят в най-тежките битки за Султана.

    08:52 22.01.2026

  • 39 ОТ КОГА ЧАКАМ ТЕЗИ

    0 3 Отговор
    ДУМИ. И ДАНО НЕ ИЗЛЕЗНАТ КАТО ТЕЗИ ПРЕДИ ГОДИНИ С ЮМРУЧЕТО. ВЯРВАМ В ТЕБЕ И ЩЕ ТЕ ПОДКРЕПЯМЕ ДА НАПРАВИМ БЪЛГАРИЯ СВОБОДНА ОТ МУТРИ И МУШИКИ ЕДНО МЯСТО ЗА ПО ДОБЪР ЖИВОТ. МНОГО СМЕ И ЩЕ УСПЕЕМ. Но много сме лъгани през тези 16 ГОДИНИ и се страхувам да не излезе пак сламен човек.

    08:52 22.01.2026

  • 40 Зъл пес

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Георги":

    По-добре република в ЕС,отколкото Руска.

    Коментиран от #52

    08:53 22.01.2026

  • 41 Джоко

    2 2 Отговор
    Кристално ясно е. Демонтажа на Шайката и Кликата започна. Писъци и крясъците издават само страх и паника от предстоящия вот.

    08:53 22.01.2026

  • 42 Георги

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Две неща трябва да направим":

    ама то на изборите се гласува ЗА, а не ПРОТИЕ

    08:54 22.01.2026

  • 43 Прецедента

    2 0 Отговор
    ще отсвири ли Тръмп ?

    08:54 22.01.2026

  • 44 Трол

    1 1 Отговор
    Венсеремос!

    08:55 22.01.2026

  • 45 Смехоран

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "ПОЖЕЛАВАМ МНОГО":

    Творческо дръзновение и Мунчо?Боже,ще пукна от смях.

    08:55 22.01.2026

  • 46 Пред телевизора

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "байТанас":

    Бай Танасе и на мен ми се гади даже ще повърна..

    08:56 22.01.2026

  • 47 Българин

    0 2 Отговор

    До коментар #36 от "Улав":

    Когато спрем като народ гласуваме за фракции (няма да ги наричам партии) на КГБ-Държавна Сигурност, дали НДСВ, ГЕРБ, БСП, Величие, Атака, Възраждане, МЕЧ и каквото още се сещате, тогава можем да искаме да се оправим, а дотогава ще гледаме серияли Жан Борисович Сакскобурготски 1-2-3-4-5-6-7....

    Дефакто от 1944та до сега ти управляват от съветското посолство, чрез агентурната мрега на НКВД.

    08:56 22.01.2026

  • 48 Асен

    1 0 Отговор
    Прецедента да заяви,ляв ли е ?

    08:57 22.01.2026

  • 49 Верно

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Улав":

    си улав, троле. Още 2-3 месеца ще си тук. После заедно с Шиши ще си на бунището. Той ще се покрие в Дубай, а ти...😁😁😁

    08:57 22.01.2026

  • 50 Джугашвили

    1 0 Отговор
    Ще гласувам за ,,Българска мечта"!

    08:59 22.01.2026

  • 51 Провинциалист от провинция Тракия

    0 1 Отговор
    Целокупното евроатлантутство, което 18 години след подписването на договора за присъединяване към ЕС се сети, че се е ангажирало и със смяна на валутата и хукна презглава да поправи това, само за 15-тина дни забрави как еврото щяло да неутрализира руското влияние и сега неистово ни плаши с Радев... Щеше да е смешно, ако не беше трагично.

    08:59 22.01.2026

  • 52 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Зъл пес":

    значи проблемът ти не е, че си нечия държанка, а чия точно

    08:59 22.01.2026

  • 53 БАРС

    0 1 Отговор
    НАЙ ДОБРЕ ЗА БЪЛГАРИЯ ДА ИМАМЕ ПРЕЗИДЕНТСКА ДЪРЖАВА НИКАКЪВ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩ ПАРЛАМЕНТ НА ХРАНТУТНИЦИ.ДА СИ ИМА ДЕПОТАТИ И ДА СЕ САБИРАТ ПРИМЕРНО ЕДИН ИЛИ ДВАПЬТИ В ГОД.ДА ПРИЕМАТ ЗАКОНИ СТАЛИН С ОЩЕ ПЕТ МИНИСТЪРА РАЗБИ НЕМЦИТЕ И ОСВОБОДИ ЦЯЛА ЕВРОПА ОТ ФАШАГИТЕ ,А УНАС ЕДНАШЕПА НАРОД СТО МИНИСТЪРА .САМО СИ ИЗМИСЛЯТ НОВИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ДА НАСТАНЯТ НЯКОЙ СВОЙ ЧОВЕК НА ТАЯ ДЛЪЖНОСТ..

    08:59 22.01.2026

  • 54 Чий е Крим

    0 0 Отговор
    Чия е Гренландия?

    09:00 22.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове