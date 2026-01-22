Президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев очерта нов етап в политическото развитие на Казахстан, както и приоритети в икономическото управление и цифровата трансформация на страната. Това стана на тазгодишното събрание на Националния курултай (по-нататък в текста - Курултай). Той се проведе на 20 януари в град Къзълорда.

В своето изказване президентът К.Токаев представи пакет от конституционни и институционални реформи, насочени към модернизация на държавната система, изясняване на архитектурата на управлението и укрепване на дългосрочната политическа стабилност. В центъра на изказването бяха предложенията за формализиране на правилата за президентска приемственост, създаване на длъжността вицепрезидент и преход към принципно нов конституционен модел след провеждането на национален референдум.

Въвеждане на длъжността вицепрезидент

Нов ключов момент в управлението на Казахстан е въвеждането на длъжността вицепрезидент. Токаев поясни, че той ще бъде назначаван от президента със съгласието на парламента.

Ролята на новата административна фигура ще бъде да представлява Казахстан на международно ниво, ще взаимодейства с парламента, ще работи с вътрешни и международни организации и ще изпълнява задачи, възложени от президента. Тези правомощия ще бъдат изрично закрепени в Конституцията, осигурявайки правна яснота и институционална стабилност. Президентът подчерта, че реформата има за цел да засили съгласуваността на управлението, а не да отслаби президентската власт.

„Длъжността вицепрезидент съществува в редица страни. В нашия случай институцията на тази длъжност ще стабилизира процеса на управление на държавата, както и ще внесе окончателна яснота по отношение на йерархията на властта. Трябва да подчертая: това конституционно нововъведение не означава отслабване на самата институция на президентската власт“, допълни Токаев.

Ясни конституционни правила за президентската приемственост

Президентът подчерта значението на недвусмислената конституционна регулация на президентската приемственост. В случай на предсрочно прекратяване на президентския мандат, изборите за президент трябва да се проведат в рамките на два месеца, като се гарантира, че държавният глава идва на власт изключително чрез избори. Той определи този принцип като фундаментален и неподлежащ на преговори, утвърждаващ ангажимента на Казахстан към изборната легитимност и политическата предсказуемост.

„Моето твърдо убеждение е, че в бъдеще всеки лидер на страната ни трябва да потвърди своята легитимност на изборите. Конституционното изменение в тази част ще бъде важен сигнал за бъдещите лидери на Казахстан. В същото време се оказа, че текстът на Конституцията има отделни терминологични неточности и стилистични изкривявания. В рамките на конституционната реформа тези пропуски също трябва да бъдат отстранени. Заедно с адвокатите, в тази работа ще бъдат включени квалифицирани лингвисти“, каза Токаев.

Преход към нов конституционен модел и укрепване на системата за контрол и баланс

Токаев заяви, че реформите, започнати през 2022 г., заедно с предстоящите инициативи за национален референдум, бележат преход от конституционния модел от 1995 г. към принципно нова политическа система. Общественото одобрение на тези реформи, по думите му, ще доведе до обновяване на политическата система и укрепване на дългосрочната стабилност.

Той отбеляза, че вече са приети 26 закона въз основа на предложения от предишни заседания на Националния курултай, което демонстрира нарастващото институционално значение на форума. „Само този факт ясно показва, че Курултай се превърна в основната движеща сила зад мащабните реформи. По-специално бяха предприети конкретни стъпки, насочени към осигуряване на правата на жените и безопасността на децата. Започва активна борба срещу лудоманията и разпространението на наркотици. Рационализирана работа в областта на ономастиката. Системата на държавните награди включва нови почетни звания, които повишават статута на работниците. Освен това идентифицирахме основните ценности, които оформят новото качество на нацията. Ние поставяме бариера пред социалните пороци, които застрашават бъдещето на младите поколения“, каза президентът на Казахстан.

Предлага се също така назначенията на членове на Конституционния съд, Върховната одитна палата и Централната избирателна комисия да се извършват изключително със съгласието на парламента.

Парламентът ще получи и правомощието да избира всички съдии от Върховния съд по предложение на президента, което представлява значителна стъпка към засилване на баланса между властите.

Преконфигуриране на парламентарните и консултативните институции

Предложените реформи включват преминаване към еднокамарен парламент (с наименование „Курултай“), с цел оптимизиране на законодателните процеси и ефективността на управлението. Новият парламент се предлага да се състои от 145 депутати, с до трима заместник-председатели и не повече от осем постоянни комисии, като се поставя акцент върху ефективността и професионализма.

Депутатите ще се избират изключително на пропорционален принцип, което ще засили институционалната роля и отговорността на политическите партии. Мандатът ще бъде петгодишен, а законодателният процес ще премине към триетапна процедура: концептуално одобрение, одобрение на измененията и окончателно приемане на законите.

Ще бъде създаден нов Халък Кенеси (Народен съвет), който ще поеме ключови функции на Асамблеята на народа на Казахстан в областта на междуетническото и междурелигиозното разбирателство.

Народният съвет ще има следните правомощия:

разработване на предложения за усъвършенстване на вътрешната политика;

насърчаване и разясняване на въпроси, свързани с държавната идеология ;

; право на законодателна инициатива ;

; организиране на Конгреса на лидерите на световните и традиционните религии и други значими хуманитарни форуми.

и други значими хуманитарни форуми. еформите предвиждат също премахване на някои административни структури, обслужващи действащия парламент, закриване на длъжността държавен секретар и корекции в Президентската администрация с цел по-добро съответствие с практическите нужди на управлението.

Цифровизация и изкуствен интелект като стратегически приоритети

Президентът Токаев подчерта, че цифровизацията и изкуственият интелект променят глобалните реалности, намалявайки значението на числеността на населението и възнаграждавайки държавите, които се адаптират бързо.

„През ХХІ век цифровизацията протича с бързи темпове, придобивайки стабилен, много динамичен характер. Високите технологии започнаха да оказват пряко влияние върху ежедневието, правата и свободите на човека. Очевидно в бъдеще тази тенденция само ще се засили. Следователно в Основния закон е необходимо да се определят институционалните и правни основи на процеса на дигитализация в Казахстан. Считам за необходимо ясно да се посочи в Конституцията нормата, че личните цифрови данни на гражданите са защитени от закона“.

Казахстан е избрал пътя на ускорено внедряване на цифрови технологии и ИИ във всички сектори на икономиката и държавното управление.

В същото време той предупреди, че технологиите сами по себе си не могат да компенсират слабото управление.

Ефективната цифрова трансформация изисква оптимизирани управленски процеси, подобрена организационна култура и съвременни практики в публичния сектор.

Инфраструктура за бъдещата цифрова икономика

Президентът Токаев подчерта необходимостта от изграждане на солидна инфраструктурна база за подкрепа на бъдеща цифрова и енергоемка икономика. Той предложи институционалните и правните основи на цифровизацията да бъдат заложени в Конституцията, отразявайки нарастващото ѝ влияние върху ежедневието и основните права.

Призова за ранно определяне на зони за висококапацитетни центрове за данни, оборудвани с: надеждно електрозахранване; модерни охладителни системи; стабилна физическа и киберсигурност.

По думите му тези мерки са от съществено значение, за да остане Казахстан конкурентоспособен в нововъзникващите цифрови индустрии и глобалните вериги за стойност.

Само държавите, които успешно се дигитализират и интегрират своята история и култура в глобалната цифрова цивилизация, ще запазят своята субектност. Той подкрепи създаването на национално Цифрово хранилище на паметта и знанието (Национално цифрово наследство), целящо систематизиране на архивни материали, музейни колекции, научни изследвания и произведения на изкуството в цифров формат.

Културно и духовно развитие

Културното и духовното развитие е стратегически приоритет на държавната политика. Токаев отбеляза, че успехът на политическите и икономическите реформи зависи от трансформацията на общественото съзнание и укрепването на националните ценности.

Той изтъкна мащабни планове за развитие на културната инфраструктура, модернизация на музеи, театри и библиотеки и подкрепа за творческите индустрии.

Президентът подчерта значението на международното популяризиране на културното и историческото наследство на Казахстан, включително чрез механизмите на ЮНЕСКО, като отбеляза силните позиции на страната по брой елементи, вписани в Списъка на нематериалното културно наследство.

Необходимо е задълбочаване на научните изследвания на историята и цивилизацията на Казахстан, включително публикуването на седемтомна академична история на страната и организирането на международни конференции за Златната орда и тюркската цивилизация.

Президентът свърза културната политика с цифровата трансформация, подчертавайки, че само държавите, които успешно дигитализират и интегрират културното си наследство в глобалното цифрово пространство, ще запазят своята роля в съвременния свят.