Белгород: как Русия се бомбардира сама

Руският град Белгород близо до украинската граница бе разтърсен от силна експлозия в четвъртък вечерта. По данни на министерството на отбраната в Москва самолет Сухой-34 от руските ВВС обстрелял града непланирано. Бомбата с тегло 1,5 тона принципно била предназначена за Харков. По случая се води разследване.

Трима ранени, разрушени сгради и електрически стълбове

От началото на войната в Украйна насам руски военни самолети редовно прелитат над Белгород. От експлозията - по данни на местните власти - се е образувал огромен кратер с радиус от 20 метра в центъра на града, трима души са ранени. За нито един от тях няма опасност за живота. Местните власти не коментираха причината за експлозията. На мястото работят следователи, каза губернаторът Вячеслав Гладков. Предизвиканата от детонацията ударна вълна е увредила по неговите думи четири жилища и четири коли и е съборила девет електрически стълба.

Хората от разрушените сгради са настанени в хотели

Губернаторът Гладков и кметът Валентин Демидов разпространиха кадри от пораженията, на които се виждат опустошените жилища. Както информира губернаторът, всички обитатели на една от пострадалите къщи са настанени временно в хотел или при роднини. Белгород е бил обстрелван неведнъж от началото на войната насам. През януари Гладков обяви, от февруари 2022-а година в региона са били убити 25 души, ранените са били над 90.

Clearer video of a Russian bomb that detonated in Belgorod last night. pic.twitter.com/vZnoFFvq7J