Лидерът на „Хизбула“ обвини ливанското правителство в „отстъпване“ пред Израел

Лидерът на „Хизбула“ Наим Касем обвини ливанското правителство, че „отстъпва“ страната на Израел, като се стреми да разоръжи неговото движение, и предупреди за опасност от „гражданска война“. Това съобщи Франс прес, отбелязвайки, че изявлението е направено след среща с ирански представител, предава БТА.
„Хизбула“ е значително отслабена след войната с Израел през 2024 г., която унищожи част от арсенала ѝ и ликвидира голяма част от ръководството. Влиятелното въоръжено шиитско движение, основано и финансирано от Иран, в продължение на години доминираше в политическия живот на Ливан.
Ливанското правителство обяви на 5 август, че ще конфискува оръжията на „Хизбула“. Под натиска на САЩ и с оглед опасенията от засилване на израелските атаки, властите наредиха на армията да изготви план за разоръжаване на групировката до края на годината.
„Това правителство изпълнява американско-израелската заповед да сложи край на съпротивата, дори ако това доведе до гражданска война и вътрешни конфликти“, заяви Касем в реч, излъчена по телевизията на „Хизбула“ „Ал Манар“.
Изказването му дойде след среща с председателя на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани, който пристигна в Бейрут в сряда.
„Съпротивата няма да сложи оръжие, докато продължават агресията и окупацията от Израел. Ще се бием, ако е необходимо, за да се противопоставим на този израелско-американски проект, независимо от цената. Убедени сме, че ще спечелим борбата“, допълни Касем.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кривоверен алкаш
Коментиран от #3
12:30 15.08.2025
2 Салахадин
12:33 15.08.2025
3 Евреин
До коментар #1 от "Кривоверен алкаш":Скоро идваме и в БГ
12:35 15.08.2025
4 Бащата на Саяна е с оскубани вежди
Коментиран от #6
12:36 15.08.2025
5 Ливанското правителство
Коментиран от #10, #14
12:40 15.08.2025
6 Да ти се връща
До коментар #4 от "Бащата на Саяна е с оскубани вежди":на твоята дъщеря!
Коментиран от #7, #11
12:41 15.08.2025
7 Аааа
До коментар #6 от "Да ти се връща":А твоята дъщеря е момче.
12:43 15.08.2025
8 мошЕто
12:46 15.08.2025
9 ...
12:48 15.08.2025
10 Голям разбирач си нали
До коментар #5 от "Ливанското правителство":И колко отдавна според теб съществува това "Ливанско правителство" С избори ли дойде на власт? Впрочем ако Хизбула се интегрира в армията какво мислиш че ще се случи при евентуални бъдещи избори? Погледнато реално действително това правителство се държи позорно. Дори дело още срещу Израел не е завело в МНС. Съсипва и банковата система на Ливан в момента под чужд диктат.
13:01 15.08.2025
11 гост
До коментар #6 от "Да ти се връща":Не с лошо,нека си върши неговата работа,но в последно време стана медиен герой...малко ми идва в повече..Опитвам се да разбера мъката му,да не дава Господ,....макар че само той си знае,как го преживява
13:02 15.08.2025
12 „Хизбула“ е парламентарна партия
13:06 15.08.2025
13 Когато се говори
13:12 15.08.2025
14 И как си го представяш
До коментар #5 от "Ливанското правителство":Ми е интересно Ливанското правителство да се "отърве от Хисбула" ? Гражданска война? Или да приветства окупация от Израел? А дай отговор като ги пишеш тези дивотии?
13:16 15.08.2025
15 плевен
13:27 15.08.2025
16 Без име
13:34 15.08.2025