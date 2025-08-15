Лидерът на „Хизбула“ обвини ливанското правителство в „отстъпване“ пред Израел

Лидерът на „Хизбула“ Наим Касем обвини ливанското правителство, че „отстъпва“ страната на Израел, като се стреми да разоръжи неговото движение, и предупреди за опасност от „гражданска война“. Това съобщи Франс прес, отбелязвайки, че изявлението е направено след среща с ирански представител, предава БТА.

„Хизбула“ е значително отслабена след войната с Израел през 2024 г., която унищожи част от арсенала ѝ и ликвидира голяма част от ръководството. Влиятелното въоръжено шиитско движение, основано и финансирано от Иран, в продължение на години доминираше в политическия живот на Ливан.

Ливанското правителство обяви на 5 август, че ще конфискува оръжията на „Хизбула“. Под натиска на САЩ и с оглед опасенията от засилване на израелските атаки, властите наредиха на армията да изготви план за разоръжаване на групировката до края на годината.

„Това правителство изпълнява американско-израелската заповед да сложи край на съпротивата, дори ако това доведе до гражданска война и вътрешни конфликти“, заяви Касем в реч, излъчена по телевизията на „Хизбула“ „Ал Манар“.

Изказването му дойде след среща с председателя на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани, който пристигна в Бейрут в сряда.

„Съпротивата няма да сложи оръжие, докато продължават агресията и окупацията от Израел. Ще се бием, ако е необходимо, за да се противопоставим на този израелско-американски проект, независимо от цената. Убедени сме, че ще спечелим борбата“, допълни Касем.