Лидерът на „Хизбула“ обвини ливанското правителство в „отстъпване“ пред Израел

15 Август, 2025 12:27 628 16

Наим Касем предупреди за риск от гражданска война и заяви, че движението няма да се разоръжи

Лидерът на „Хизбула“ обвини ливанското правителство в „отстъпване“ пред Израел - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Лидерът на „Хизбула“ Наим Касем обвини ливанското правителство, че „отстъпва“ страната на Израел, като се стреми да разоръжи неговото движение, и предупреди за опасност от „гражданска война“. Това съобщи Франс прес, отбелязвайки, че изявлението е направено след среща с ирански представител, предава БТА.

„Хизбула“ е значително отслабена след войната с Израел през 2024 г., която унищожи част от арсенала ѝ и ликвидира голяма част от ръководството. Влиятелното въоръжено шиитско движение, основано и финансирано от Иран, в продължение на години доминираше в политическия живот на Ливан.

Ливанското правителство обяви на 5 август, че ще конфискува оръжията на „Хизбула“. Под натиска на САЩ и с оглед опасенията от засилване на израелските атаки, властите наредиха на армията да изготви план за разоръжаване на групировката до края на годината.

„Това правителство изпълнява американско-израелската заповед да сложи край на съпротивата, дори ако това доведе до гражданска война и вътрешни конфликти“, заяви Касем в реч, излъчена по телевизията на „Хизбула“ „Ал Манар“.

Изказването му дойде след среща с председателя на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани, който пристигна в Бейрут в сряда.

„Съпротивата няма да сложи оръжие, докато продължават агресията и окупацията от Израел. Ще се бием, ако е необходимо, за да се противопоставим на този израелско-американски проект, независимо от цената. Убедени сме, че ще спечелим борбата“, допълни Касем.


Ливан
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 2 гласа.
  • 1 Кривоверен алкаш

    6 1 Отговор
    Ей кухар терористичен, кьорав ли си че по този начин избран от Хизбулла,не става....Трябва мир и добри междусъседски отношения...с война и терористична дейност до никъде...

    Коментиран от #3

    12:30 15.08.2025

  • 2 Салахадин

    1 2 Отговор
    700 -макс 2500 лева заплата коптор за 300 000 лева и как ще погаси този кредит бай Ганчо;бай Хасан.После спасение на запад да чисти тоалетни хохохо.

    12:33 15.08.2025

  • 3 Евреин

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Кривоверен алкаш":

    Скоро идваме и в БГ

    12:35 15.08.2025

  • 4 Бащата на Саяна е с оскубани вежди

    2 2 Отговор
    Престанете с бащата на някаква Саяна, с някаква Саяна и с господин Диана Русинова пътен експерт с очи различни, всеки ден по всички медии

    Коментиран от #6

    12:36 15.08.2025

  • 5 Ливанското правителство

    6 2 Отговор
    отдавна се чуди как да се отърве от Хисбула.

    Коментиран от #10, #14

    12:40 15.08.2025

  • 6 Да ти се връща

    0 3 Отговор

    До коментар #4 от "Бащата на Саяна е с оскубани вежди":

    на твоята дъщеря!

    Коментиран от #7, #11

    12:41 15.08.2025

  • 7 Аааа

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Да ти се връща":

    А твоята дъщеря е момче.

    12:43 15.08.2025

  • 8 мошЕто

    4 2 Отговор
    Крайно време е Нетаняху да ни отърве от Хизбула , Хамас и тям подобните гадове ! Той най-добре знае как ....

    12:46 15.08.2025

  • 9 ...

    3 2 Отговор
    Каква съпротива сте вие бе? Вие клахте и отвличахте цивилни. Това не е съпротива, това е тероризъм.

    12:48 15.08.2025

  • 10 Голям разбирач си нали

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ливанското правителство":

    И колко отдавна според теб съществува това "Ливанско правителство" С избори ли дойде на власт? Впрочем ако Хизбула се интегрира в армията какво мислиш че ще се случи при евентуални бъдещи избори? Погледнато реално действително това правителство се държи позорно. Дори дело още срещу Израел не е завело в МНС. Съсипва и банковата система на Ливан в момента под чужд диктат.

    13:01 15.08.2025

  • 11 гост

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Да ти се връща":

    Не с лошо,нека си върши неговата работа,но в последно време стана медиен герой...малко ми идва в повече..Опитвам се да разбера мъката му,да не дава Господ,....макар че само той си знае,как го преживява

    13:02 15.08.2025

  • 12 „Хизбула“ е парламентарна партия

    1 0 Отговор
    В Ливан и впрочем ако не се лъжа и поне двама министри има в това правителство. Единият беше на Труда а за другия не се сещам на кво беше. Ами ако техен човек министъра на отбраната стане при бъдещи избори? Ще стане точно като революционната гвардия в Иран. Или може би няма да има повече избори а гражданска война а? Диктатура като в Египет ...

    13:06 15.08.2025

  • 13 Когато се говори

    0 0 Отговор
    За "въоръжено шиитско движение" дали паралел може с друзите в Сирия да направим или пък с кюрдите в Сирия и Ирак? Как мислите?

    13:12 15.08.2025

  • 14 И как си го представяш

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ливанското правителство":

    Ми е интересно Ливанското правителство да се "отърве от Хисбула" ? Гражданска война? Или да приветства окупация от Израел? А дай отговор като ги пишеш тези дивотии?

    13:16 15.08.2025

  • 15 плевен

    1 0 Отговор
    Ами горе -долу това са палестинците. Опитаха държавен преврат в Йордания- йорданската армия ги изхвърли от страната. Провокираха преди 40 години войната в Ливан-изгониха ги от Ливан. Нито една арабска държава не ги иска на своя земя. Това какво ви говори? Мюсулманите най- добре си знаят стоката. Паразити.

    13:27 15.08.2025

  • 16 Без име

    1 0 Отговор
    По-добре да си мълчи!

    13:34 15.08.2025