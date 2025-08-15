Протести в Аляска преди срещата Тръмп-Путин

Няколкостотин души се събраха на проукраински митинг в Анкъридж, Аляска, където в петък президентът на САЩ Доналд Тръмп и руският лидер Владимир Путин трябва да се срещнат, съобщава Политико, предава News.bg.
Срещата на върха, първа по рода си от началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през февруари 2022 г., има за цел да постави основите за прекратяване на огъня. Украинският президент Володимир Зеленски не е поканен на разговорите, които ще се проведат в съвместната военна база Елмендорф-Ричардсън и ще започнат около 22:00 ч. българско време.
"Ukraine and Alaska will never be russian again": A large pro-Ukrainian rally takes place in Anchorage on the eve of the Trump-putin summit.
Several hundred people attended the rally with signs supporting Ukraine. pic.twitter.com/TWjnXliHX1
— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) August 15, 2025
Протестиращите започнаха да се събират още сутринта, скандирайки лозунги в подкрепа на Киев и настоявайки Русия да върне около 20 000 украински деца, отвлечени от зоните на бойни действия. Мнозина изразиха възмущение от решението на Тръмп да покани Путин на територията на Аляска, която е била руска до продажбата ѝ на САЩ през 1867 г.
„Украйна и Аляска, никога повече Русия“, написа в X Остап Яриш, медиен съветник на фондация „Разом за Украйна“, публикувайки кадри от митинга. Организаторите заявиха в социалните мрежи, че „Аляска се противопоставя на тиранията“, призовавайки за протест срещу „международен военнопрестъпник“.
Неправителствената организация „Движение на коренното население“ нарече решението да се приеме Путин „предателство към нашата история“ и призова Тръмп да не сключва сделка с него.
Американският президент обяви, че планира скоро след срещата в Аляска да организира тристранни разговори с Зеленски и Путин, като Аляска остава един от възможните домакини. Украйна и европейските ѝ партньори реагираха с предпазлив оптимизъм, след като Тръмп засили критиките си към Кремъл и предложи идеята за американски гаранции за сигурност като условие за мирно споразумение.
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио подчерта, че разговорите за гаранции за сигурност са неизбежни за постигане на мир. Макар Тръмп по-рано да е повдигал идеята за „размяна на територии срещу мир“, той увери, че няма да обсъжда този въпрос с Путин без участието на Зеленски.
Белият дом обаче предупреди да не се очакват незабавни резултати, определяйки срещата като „упражнение по слушане“. Според Кремъл не се предвижда подписването на документи след разговорите.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #18, #55, #58, #78
12:50 15.08.2025
2 Тото
Коментиран от #4
12:50 15.08.2025
4 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Тото":Събрал се е местният Прайд с знамена на ЛГБТ и Украйна.
Коментиран от #60
12:51 15.08.2025
6 Луд
12:52 15.08.2025
7 Бандеровска сган!
Коментиран от #76
12:52 15.08.2025
8 Ескимос и чукча
- Чукча, кажи някой политически виц за Путин!
- Да бе, че да ме заточат!
Коментиран от #14
12:56 15.08.2025
9 ясно беше
12:56 15.08.2025
10 Факт
Коментиран от #31, #67
12:57 15.08.2025
11 Ганя Путинофила
Америка никога не е имала такъв смешник!
12:57 15.08.2025
12 Безплодни
12:59 15.08.2025
13 Някой
12:59 15.08.2025
15 бай Ставри
12:59 15.08.2025
16 !!!?
12:59 15.08.2025
17 Силвия
Коментиран от #36, #37, #66
12:59 15.08.2025
18 Хахахаха
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Няма нормален човек и нормална държава, която иска да бъде част от раша.
13:00 15.08.2025
19 сериозен
Коментиран от #57
13:01 15.08.2025
20 Ударете Москва със санкции
Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!
Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!
Коментиран от #69
13:02 15.08.2025
Коментиран от #70
13:02 15.08.2025
Коментиран от #34, #56
13:03 15.08.2025
23 Куцото добиче
13:03 15.08.2025
24 реалност
Коментиран от #61
25 !!!?
13:03 15.08.2025
26 Ъъъъъъъ
Това казва всичко!
Факти, като сте я подкарали на протести, я кажете какво се случи във Финландия, когато Урсула говорѝ за "свободата на словото" в Европа? Колко свободен бил човек е Европа и как можел да си изкаже мнението на глас, без да бъде арестуван...Човек от тълпата изрази несъгласие и на секундата беше арестуван. На секундата! Точно докато Урсула му обясняваше, че той трябвало да се радва, че живее във Финландия, а не в Русия, където вече щял да е арестуван....И в този момент, човека го закопчаха. Няма такъв цирк!🤣🤣🤣🤣
Впоследствие се оказа, че човекът дори е бил осъден по бързата процедура за нарушаване обществения ред...🤣
13:04 15.08.2025
27 нннн
13:04 15.08.2025
28 планирано
Коментиран от #32
13:04 15.08.2025
29 В Анкоридж всичко е спокойно
Укро-зомбитата са докарано от Канада през вчерашния ден.
Американските власти взимат нужните мерки за противодействие на димо-кратите на дементния Бай Дън.
Димо-крати следа не оставят
13:05 15.08.2025
30 Тома
13:05 15.08.2025
31 Куцото добиче
До коментар #10 от "Факт":Като гледам снимката, май един самолет ще е достатъчен. Може би са предвидени !? Владимир Владимирович пътува с 3.
13:06 15.08.2025
32 Бай Ставри
До коментар #28 от "планирано":Направо при леля ти моето момче
13:06 15.08.2025
33 Тиква
13:08 15.08.2025
35 12345
Той точно това мисли, как да се съобразява с някакви подвикващи с картонени плакати. Тия хора май не разбират, че ако ще по цял свят да има протести, пак ще се срещне с руснака. После с китаеца, ако иска и с Ким, и не му дреме какво мислят някакви джендърчета в европа(само с малка буква вече) или другаде и как протестират. Хората имат по-висши замисли.
13:10 15.08.2025
36 Факти
До коментар #17 от "Силвия":Под статията има клип. Това сто човека ли са според теб? Със сигурност са стотици, а това е само началото. Клипът е от вчера. В момента там е 2 през нощта. Кой знае колко хора ще се съберат днес през деня. Сигурно ще са хиляди.
Коментиран от #80, #82
13:11 15.08.2025
37 Хахахаха
До коментар #17 от "Силвия":Ами виж видеата! Или не ти се гледат? Всъщност са хиляди по улиците.
Коментиран от #48
13:12 15.08.2025
38 Една прогноза
13:12 15.08.2025
39 ПЕНКО
13:13 15.08.2025
40 Хахахаха
До коментар #34 от "Факти те манипулират":Руската теуевизия те е издухала, а ти се радваш.
13:16 15.08.2025
41 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
13:16 15.08.2025
42 Каунь
13:17 15.08.2025
43 Бай Араб
13:17 15.08.2025
46 Тръмпе Тръмпе,
13:21 15.08.2025
48 Силвия
До коментар #37 от "Хахахаха":Не за първи път журналисти пускат снимки и видеа, които не са от описаните протести. В никакъв случай не им вярвам на снимковия материал. А ти не знам от как даваш гаранции за това, което ти е пуснал някой..... Едно е сигурно - ще бъде така, както големите решат! Нищо не зависи от мишки, джендъри, клоуни, наркомани и т.н.
13:21 15.08.2025
49 САЩ и Русия се разбират
Няма други такива разревани нещестници!
Путин и Тръмп се договарят да не воюват помежду си.
Евроатлантическите зомбита в Мало-британия и еС остават сами на късия повод на киевския наркоман.
Готови са да изгорят, за да запазят откраднатите милиарди на юдо-хазара Зеленски.
13:21 15.08.2025
50 Изсмукано
13:22 15.08.2025
51 Кико
Интереснооо.....
13:23 15.08.2025
52 име
13:25 15.08.2025
53 Киро Брейка от село Павел
Късно довечера пак ще си пишем кой крив, кой прав. Ще пусна и лайв видио с Ивилин и Дитилинка, за да коментираме срещата в реално време. Каквото Брейка ви го е казал, все се е случило.
13:25 15.08.2025
54 мошЕто
13:26 15.08.2025
55 Бат Котьо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Има и тук едно, с по дебела и дълга дръжка,специално за тебе
13:26 15.08.2025
56 Много знаеш, няма що
До коментар #22 от "Факти":80% са оборотни военни със семействата си.
13:26 15.08.2025
57 Няма нито едно руско знаме..
До коментар #19 от "сериозен":0% симпатии към рашистите.
Коментиран от #63
13:27 15.08.2025
58 Доказано
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Прайда е в руската армия.Номер едно по ХИВ са солдатите.
13:27 15.08.2025
59 Протести и в Аляска!
13:28 15.08.2025
60 Бат Котьо
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Има и тук едно, с по дебела и дълга дръжка,специално за тебе
13:28 15.08.2025
61 Мисли си,
До коментар #24 от "реалност":Затова не малка част от тях говорят ретро руски и си имат голяма православна църква.
13:29 15.08.2025
62 Перо
13:29 15.08.2025
63 още по-сериозен
До коментар #57 от "Няма нито едно руско знаме..":Няма и да има 9 те са все умници като теб ! Да ходят на фронта , а не да развяват знамена ....Балъмите руснаците ги трепят като мухи ...
13:29 15.08.2025
64 Таурус
13:29 15.08.2025
65 някой си
13:30 15.08.2025
67 Пълни глупости
До коментар #10 от "Факт":Защо да са полезни идиотите, които подкрепят Путин?
Коментиран от #72
13:31 15.08.2025
68 Като твърдят, че са отвлечени
13:32 15.08.2025
70 име
До коментар #21 от "В Аляска":И кво като са с украински знамена? Да ходят да протестират пред консулството на киевската хунта като им е мило за Украйна. Хунтата е озурпирала властта, те трепаха 8г хората в Донбас, те пращат сега на смърт стотици хиляди хора.
Коментиран от #75
13:34 15.08.2025
71 Факт
13:35 15.08.2025
73 На всички този случай много каза
До коментар #26 от "Ъъъъъъъ":Разбира се че ще го арестуват.Въпросния възразил е пратеник на Путин! Ботоксовия джуджак много се страхува от близки съседи с демократично управление.Ами ако рашките видят как се живее там,може да му сритат стола.
Коментиран от #86
13:39 15.08.2025
74 Хихи
13:40 15.08.2025
75 Дреме ти на путин ката..
До коментар #70 от "име":Е-- балник! Хахахаха
Виж какво говори 2 пъти Героят на П едерацията... ГОТВАЧА а не г-- ЕЙ опорките на ФАШАГИТЕ от кремля
Хахахаха
13:40 15.08.2025
77 Някой вярва ли че
Платена агитка на глобалистите, стар изтъркан номер, който вече вуни на мърша.
13:41 15.08.2025
78 Моше
До коментар #1 от "Последния Софиянец":И йеврейчето подскачаше със знаменца,белким го видят камерите.
13:41 15.08.2025
79 Сульоооо
До коментар #26 от "Ъъъъъъъ":Кремълските провокатори навсякъде ги арестуват и съдят,не само във Финландия!
13:42 15.08.2025
80 Хаха,
До коментар #36 от "Факти":след всяко шмъркане от белото , ще ти се привиждат по 1000 отгоре ...
13:45 15.08.2025
81 АБЕ ЗАЕ...БИ
Хехехехее
Монголоиден пи... Дор
Хехехехее
13:46 15.08.2025
82 Чип без дейл
До коментар #36 от "Факти":И като се съберат стотици, какво ще направят? Ще покажат, че не са съгласни с нещо...хубаво.
Да видим къде другаде в САЩ ще има протести заради тая среща, или ще си останат само за зоната на Аляска. А понеже охраната там ще бъде жестока, протестиращите може да ядат и бой, тъй като и американската полиция изобщо не си поплюва по отношение на протести и безредици. Бой и затвор. Не се заблуждавайте, среща ще има. Само от САЩ и Русия зависи какво ще стане на нея. Европа не е никакъв фактор, тя е изключена и при дългосрочните диалози вече. Тръмп вече показа какво мисли - много по-високи мита и плащане за оръжието, което ще даде на украинците...евентуално с европейски пари. Старият(много правилно) континент е в тотален нокаут.
13:47 15.08.2025
84 Уса
13:51 15.08.2025
85 Механик
13:52 15.08.2025
86 Ъъъъъъъъ
До коментар #73 от "На всички този случай много каза":"Въпросния възразил е пратеник на Путин!"
Ааааааах ти олигофренията!!!🤣🤣🤣
13:52 15.08.2025