Протести в Аляска преди срещата Тръмп-Путин
Протести в Аляска преди срещата Тръмп-Путин

15 Август, 2025 12:47, обновена 15 Август, 2025 12:57

Демонстранти настояват Русия да върне отвлечените украински деца и осъждат визитата на Путин

Протести в Аляска преди срещата Тръмп-Путин - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Няколкостотин души се събраха на проукраински митинг в Анкъридж, Аляска, където в петък президентът на САЩ Доналд Тръмп и руският лидер Владимир Путин трябва да се срещнат, съобщава Политико, предава News.bg.

Срещата на върха, първа по рода си от началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през февруари 2022 г., има за цел да постави основите за прекратяване на огъня. Украинският президент Володимир Зеленски не е поканен на разговорите, които ще се проведат в съвместната военна база Елмендорф-Ричардсън и ще започнат около 22:00 ч. българско време.

Протестиращите започнаха да се събират още сутринта, скандирайки лозунги в подкрепа на Киев и настоявайки Русия да върне около 20 000 украински деца, отвлечени от зоните на бойни действия. Мнозина изразиха възмущение от решението на Тръмп да покани Путин на територията на Аляска, която е била руска до продажбата ѝ на САЩ през 1867 г.

„Украйна и Аляска, никога повече Русия“, написа в X Остап Яриш, медиен съветник на фондация „Разом за Украйна“, публикувайки кадри от митинга. Организаторите заявиха в социалните мрежи, че „Аляска се противопоставя на тиранията“, призовавайки за протест срещу „международен военнопрестъпник“.

Неправителствената организация „Движение на коренното население“ нарече решението да се приеме Путин „предателство към нашата история“ и призова Тръмп да не сключва сделка с него.

Американският президент обяви, че планира скоро след срещата в Аляска да организира тристранни разговори с Зеленски и Путин, като Аляска остава един от възможните домакини. Украйна и европейските ѝ партньори реагираха с предпазлив оптимизъм, след като Тръмп засили критиките си към Кремъл и предложи идеята за американски гаранции за сигурност като условие за мирно споразумение.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио подчерта, че разговорите за гаранции за сигурност са неизбежни за постигане на мир. Макар Тръмп по-рано да е повдигал идеята за „размяна на територии срещу мир“, той увери, че няма да обсъжда този въпрос с Путин без участието на Зеленски.

Белият дом обаче предупреди да не се очакват незабавни резултати, определяйки срещата като „упражнение по слушане“. Според Кремъл не се предвижда подписването на документи след разговорите.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    88 29 Отговор
    Пет човека от Прайда с знамена на ЛГБТ.

    Коментиран от #18, #55, #58, #78

    12:50 15.08.2025

  • 2 Тото

    81 23 Отговор
    в Аляска повечето хора там са тръмписти, явно протеста е провокация организирана от байданистите-соросоиди!

    Коментиран от #4

    12:50 15.08.2025

  • 4 Последния Софиянец

    76 20 Отговор

    До коментар #2 от "Тото":

    Събрал се е местният Прайд с знамена на ЛГБТ и Украйна.

    Коментиран от #60

    12:51 15.08.2025

  • 6 Луд

    73 16 Отговор
    Значи има среща за мир а те протестират .Само урсули ще да са.

    12:52 15.08.2025

  • 7 Бандеровска сган!

    57 24 Отговор
    И там ли са плъзнали тези които трябваше да трепе Путин в Украйна!

    Коментиран от #76

    12:52 15.08.2025

  • 8 Ескимос и чукча

    22 16 Отговор
    ловят риба от двете страни на Беринговия проток. Ескимосът са провиква:

    - Чукча, кажи някой политически виц за Путин!

    - Да бе, че да ме заточат!

    Коментиран от #14

    12:56 15.08.2025

  • 9 ясно беше

    47 11 Отговор
    Без укрооливане няма да се мине. Добре, че никой не им обръща внимание.

    12:56 15.08.2025

  • 10 Факт

    64 48 Отговор
    Само полезните идиоти харесват Путин!!!

    Коментиран от #31, #67

    12:57 15.08.2025

  • 11 Ганя Путинофила

    12 47 Отговор
    Представете си, Рузвелт се среща с Хитлер!
    Америка никога не е имала такъв смешник!

    12:57 15.08.2025

  • 12 Безплодни

    33 6 Отговор
    напъни да съживят умрял кон.

    12:59 15.08.2025

  • 13 Някой

    42 9 Отговор
    Тия и там ли налазиха. Поне опорките им да бяха по - качествени.

    12:59 15.08.2025

  • 15 бай Ставри

    40 9 Отговор
    Малоумниците на Шорош в действие. Тъкмо ще напомнят на Тръмп да провери дали всички кранчета на НПО-тата са затегнати и да им вземе, каквото е останало.

    12:59 15.08.2025

  • 16 !!!?

    13 37 Отговор
    Кръволока Путлер в Хага !

    12:59 15.08.2025

  • 17 Силвия

    41 8 Отговор
    В друга медия пише "около сто човека", а тук пише "няколко стотин човека". Явно са десетина човека. Защо въобще пишете за този несъстоятелен митинг ? И за какво протестират? Не искат да се дговори мир? "Те казали "... нищо не са казали и няма никакво значение какво казват. Аляска не принадлежи на нито един от тези десетина човека.

    Коментиран от #36, #37, #66

    12:59 15.08.2025

  • 18 Хахахаха

    13 38 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Няма нормален човек и нормална държава, която иска да бъде част от раша.

    13:00 15.08.2025

  • 19 сериозен

    32 29 Отговор
    Укрите и там се прочуха ...Яловите напъни на зелената еуглена ....

    Коментиран от #57

    13:01 15.08.2025

  • 20 Ударете Москва със санкции

    14 33 Отговор
    Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!
    Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!
    Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!

    Коментиран от #69

    13:02 15.08.2025

  • 21 В Аляска

    33 25 Отговор
    гора от хора с украински знамена. Путлер трябва да пътува със завързани очи.

    Коментиран от #70

    13:02 15.08.2025

  • 22 Факти

    11 31 Отговор
    В Аляска живеят най-готините американци. Не съм изненадан, че са против Путин.

    Коментиран от #34, #56

    13:03 15.08.2025

  • 23 Куцото добиче

    24 6 Отговор
    Жалко, че са толкова малко. ВВП да ги натовари на кораб и да възстановяват следвоенна УССР !

    13:03 15.08.2025

  • 24 реалност

    9 29 Отговор
    Явно още помнят в Аляска руското робство от което бяха освободени.

    Коментиран от #61

    13:03 15.08.2025

  • 25 !!!?

    10 24 Отговор
    Всяка сделка с Путлер е реабилитация на Хитлер !!!?

    13:03 15.08.2025

  • 26 Ъъъъъъъ

    32 7 Отговор
    "....Остап Яриш, медиен съветник на фондация „Разом за Украйна“

    Това казва всичко!

    Факти, като сте я подкарали на протести, я кажете какво се случи във Финландия, когато Урсула говорѝ за "свободата на словото" в Европа? Колко свободен бил човек е Европа и как можел да си изкаже мнението на глас, без да бъде арестуван...Човек от тълпата изрази несъгласие и на секундата беше арестуван. На секундата! Точно докато Урсула му обясняваше, че той трябвало да се радва, че живее във Финландия, а не в Русия, където вече щял да е арестуван....И в този момент, човека го закопчаха. Няма такъв цирк!🤣🤣🤣🤣
    Впоследствие се оказа, че човекът дори е бил осъден по бързата процедура за нарушаване обществения ред...🤣

    Коментиран от #73, #79

    13:04 15.08.2025

  • 27 нннн

    25 6 Отговор
    Изтъркани неолиберални глобалистки номера. Те и протест на белите мечки могат да организират. Ще плащат на мечките с риба.

    13:04 15.08.2025

  • 28 планирано

    9 22 Отговор
    От бункера в Кремъл, към Аляска и от там към Гуантанамо под земята както е свикнал.

    Коментиран от #32

    13:04 15.08.2025

  • 29 В Анкоридж всичко е спокойно

    24 5 Отговор
    Сега е 02:05 ч. през нощта на 15.08.2025 г.

    Укро-зомбитата са докарано от Канада през вчерашния ден.

    Американските власти взимат нужните мерки за противодействие на димо-кратите на дементния Бай Дън.

    Димо-крати следа не оставят

    13:05 15.08.2025

  • 30 Тома

    28 7 Отговор
    Добре че Русия спаси децата от укронацистите

    13:05 15.08.2025

  • 31 Куцото добиче

    16 3 Отговор

    До коментар #10 от "Факт":

    Като гледам снимката, май един самолет ще е достатъчен. Може би са предвидени !? Владимир Владимирович пътува с 3.

    13:06 15.08.2025

  • 32 Бай Ставри

    8 4 Отговор

    До коментар #28 от "планирано":

    Направо при леля ти моето момче

    13:06 15.08.2025

  • 33 Тиква

    19 3 Отговор
    Яриш ,бандероФашаги, навсякъде се покриха хиени на планетата.

    13:08 15.08.2025

  • 35 12345

    18 6 Отговор
    Ако знаете колко му дреме на батко ви за тия протестиращи...
    Той точно това мисли, как да се съобразява с някакви подвикващи с картонени плакати. Тия хора май не разбират, че ако ще по цял свят да има протести, пак ще се срещне с руснака. После с китаеца, ако иска и с Ким, и не му дреме какво мислят някакви джендърчета в европа(само с малка буква вече) или другаде и как протестират. Хората имат по-висши замисли.

    13:10 15.08.2025

  • 36 Факти

    6 23 Отговор

    До коментар #17 от "Силвия":

    Под статията има клип. Това сто човека ли са според теб? Със сигурност са стотици, а това е само началото. Клипът е от вчера. В момента там е 2 през нощта. Кой знае колко хора ще се съберат днес през деня. Сигурно ще са хиляди.

    Коментиран от #80, #82

    13:11 15.08.2025

  • 37 Хахахаха

    5 13 Отговор

    До коментар #17 от "Силвия":

    Ами виж видеата! Или не ти се гледат? Всъщност са хиляди по улиците.

    Коментиран от #48

    13:12 15.08.2025

  • 38 Една прогноза

    11 3 Отговор
    Следващата среща на двамата големи ще бъде в Владивосток без зеленски

    13:12 15.08.2025

  • 39 ПЕНКО

    8 4 Отговор
    СТРАННИ ПИСЪЦИ СЕ ЧУВАТ В АНКОРИДЖ -- "ЗНАЕМ ,ЧЕ НЕ СМЕ ПЛАТИЛИ ,НО НЕ НИ ВРЪЩАЙТЕ НА РУСИЯ --НИЕ СМЕ ХА-ХАВИ АМЕРИКАНЦИ - ИЗОБЩО ; МОЖЕ БИ -ЕДВА ЛИ НЕ " !?!?!?!?!?!?

    13:13 15.08.2025

  • 40 Хахахаха

    3 8 Отговор

    До коментар #34 от "Факти те манипулират":

    Руската теуевизия те е издухала, а ти се радваш.

    13:16 15.08.2025

  • 41 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    4 11 Отговор
    Бай Дончо, в Аляска има безредици.....

    13:16 15.08.2025

  • 42 Каунь

    14 4 Отговор
    Сигурно са някви безработни дет Урсулата им е дала пари, иначе ко ги питаш, къде се намира Украйна, не знаят...

    13:17 15.08.2025

  • 43 Бай Араб

    4 18 Отговор
    Каква гадост само, краката на Путин ще стъпят на Американска земя . Колкото и да плати на Тръмп , руските пари са прокълнати , нищо хубаво не може да се направи с руски пари .

    13:17 15.08.2025

  • 46 Тръмпе Тръмпе,

    5 15 Отговор
    Не я слушай тази гнида и международен военнопрестъпник. Ще оглупееш. Него, този масов убиец трябва да го слуша международен трибунал.

    13:21 15.08.2025

  • 48 Силвия

    16 2 Отговор

    До коментар #37 от "Хахахаха":

    Не за първи път журналисти пускат снимки и видеа, които не са от описаните протести. В никакъв случай не им вярвам на снимковия материал. А ти не знам от как даваш гаранции за това, което ти е пуснал някой..... Едно е сигурно - ще бъде така, както големите решат! Нищо не зависи от мишки, джендъри, клоуни, наркомани и т.н.

    13:21 15.08.2025

  • 49 САЩ и Русия се разбират

    15 3 Отговор
    Евроатлантическите зомбита реват!

    Няма други такива разревани нещестници!

    Путин и Тръмп се договарят да не воюват помежду си.

    Евроатлантическите зомбита в Мало-британия и еС остават сами на късия повод на киевския наркоман.

    Готови са да изгорят, за да запазят откраднатите милиарди на юдо-хазара Зеленски.

    13:21 15.08.2025

  • 50 Изсмукано

    14 2 Отговор
    Гледам големите и местните американски канали, никъде няма такава информация(някои са много враждебни към руснаците, към Тръмп), дори се съмнявам, че е заснето на място. После поглеждам, че инфото е от politico и разгласено от български сайт.

    13:22 15.08.2025

  • 51 Кико

    6 2 Отговор
    Тия дето препоръчваха чемодана, вокзала и Москвата на хората в Донбас, сега протестират срещу чемодана, вокзала и Москвата?
    Интереснооо.....

    13:23 15.08.2025

  • 52 име

    9 2 Отговор
    Някви драг куин протестират че им ограничават достъпа до деца и няма да могат да ги облъчват в извратената си пропаганда.

    13:25 15.08.2025

  • 53 Киро Брейка от село Павел

    0 9 Отговор
    Путин е луд, за да отиде. Или ще го арестуват, или ще го застрелят.
    Късно довечера пак ще си пишем кой крив, кой прав. Ще пусна и лайв видио с Ивилин и Дитилинка, за да коментираме срещата в реално време. Каквото Брейка ви го е казал, все се е случило.

    13:25 15.08.2025

  • 54 мошЕто

    9 2 Отговор
    А тая сган защо не е на фронта да брани милата си Родина ?!

    13:26 15.08.2025

  • 55 Бат Котьо

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Има и тук едно, с по дебела и дълга дръжка,специално за тебе

    13:26 15.08.2025

  • 56 Много знаеш, няма що

    6 1 Отговор

    До коментар #22 от "Факти":

    80% са оборотни военни със семействата си.

    13:26 15.08.2025

  • 57 Няма нито едно руско знаме..

    14 11 Отговор

    До коментар #19 от "сериозен":

    0% симпатии към рашистите.

    Коментиран от #63

    13:27 15.08.2025

  • 58 Доказано

    3 11 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Прайда е в руската армия.Номер едно по ХИВ са солдатите.

    13:27 15.08.2025

  • 59 Протести и в Аляска!

    3 15 Отговор
    Цял свят е на страната на Украйна, само българските комунисти са на страната на военнопрестъпника. Позор!

    13:28 15.08.2025

  • 60 Бат Котьо

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Има и тук едно, с по дебела и дълга дръжка,специално за тебе

    13:28 15.08.2025

  • 61 Мисли си,

    9 1 Отговор

    До коментар #24 от "реалност":

    Затова не малка част от тях говорят ретро руски и си имат голяма православна църква.

    13:29 15.08.2025

  • 62 Перо

    10 2 Отговор
    Джендърията и там дойде! Как обаче ще влезнат във военната база?

    13:29 15.08.2025

  • 63 още по-сериозен

    5 12 Отговор

    До коментар #57 от "Няма нито едно руско знаме..":

    Няма и да има 9 те са все умници като теб ! Да ходят на фронта , а не да развяват знамена ....Балъмите руснаците ги трепят като мухи ...

    13:29 15.08.2025

  • 64 Таурус

    11 3 Отговор
    Докарали ги от Слънчака,почиващите,дали им по едно знаме и либералите имат вече новина.Само още един стрелец,да не качат на дърво.

    13:29 15.08.2025

  • 65 някой си

    7 2 Отговор
    Избягалите укри нещо реват в Аляска!

    13:30 15.08.2025

  • 67 Пълни глупости

    1 7 Отговор

    До коментар #10 от "Факт":

    Защо да са полезни идиотите, които подкрепят Путин?

    Коментиран от #72

    13:31 15.08.2025

  • 68 Като твърдят, че са отвлечени

    10 3 Отговор
    20 000 деца, защо предадоха на руснаците в Истанбул списък само с 337 имена?

    13:32 15.08.2025

  • 70 име

    6 3 Отговор

    До коментар #21 от "В Аляска":

    И кво като са с украински знамена? Да ходят да протестират пред консулството на киевската хунта като им е мило за Украйна. Хунтата е озурпирала властта, те трепаха 8г хората в Донбас, те пращат сега на смърт стотици хиляди хора.

    Коментиран от #75

    13:34 15.08.2025

  • 71 Факт

    2 4 Отговор
    „Конската глава“ Лавров в Аляска със „СССР“ пуловер преди срещата Тръмп–Путин

    13:35 15.08.2025

  • 73 На всички този случай много каза

    1 3 Отговор

    До коментар #26 от "Ъъъъъъъ":

    Разбира се че ще го арестуват.Въпросния възразил е пратеник на Путин! Ботоксовия джуджак много се страхува от близки съседи с демократично управление.Ами ако рашките видят как се живее там,може да му сритат стола.

    Коментиран от #86

    13:39 15.08.2025

  • 74 Хихи

    3 1 Отговор
    зеленият шмъркач не го допуснаха до срещата и сега се е маскирал на протестираща ...

    13:40 15.08.2025

  • 75 Дреме ти на путин ката..

    3 3 Отговор

    До коментар #70 от "име":

    Е-- балник! Хахахаха
    Виж какво говори 2 пъти Героят на П едерацията... ГОТВАЧА а не г-- ЕЙ опорките на ФАШАГИТЕ от кремля
    Хахахаха

    13:40 15.08.2025

  • 77 Някой вярва ли че

    5 0 Отговор
    Аляска живее с проблемите на Украйна, дали знаят къде е или изобщо са чували за Украйна...
    Платена агитка на глобалистите, стар изтъркан номер, който вече вуни на мърша.

    13:41 15.08.2025

  • 78 Моше

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И йеврейчето подскачаше със знаменца,белким го видят камерите.

    13:41 15.08.2025

  • 79 Сульоооо

    0 2 Отговор

    До коментар #26 от "Ъъъъъъъ":

    Кремълските провокатори навсякъде ги арестуват и съдят,не само във Финландия!

    13:42 15.08.2025

  • 80 Хаха,

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Факти":

    след всяко шмъркане от белото , ще ти се привиждат по 1000 отгоре ...

    13:45 15.08.2025

  • 81 АБЕ ЗАЕ...БИ

    1 1 Отговор
    пеДОФила избегал посред нощ само по трусики от един готвач ,па се навежда на килимчето пред дъртия Психар -- Бай Дончо!
    Хехехехее
    Монголоиден пи... Дор
    Хехехехее

    13:46 15.08.2025

  • 82 Чип без дейл

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Факти":

    И като се съберат стотици, какво ще направят? Ще покажат, че не са съгласни с нещо...хубаво.
    Да видим къде другаде в САЩ ще има протести заради тая среща, или ще си останат само за зоната на Аляска. А понеже охраната там ще бъде жестока, протестиращите може да ядат и бой, тъй като и американската полиция изобщо не си поплюва по отношение на протести и безредици. Бой и затвор. Не се заблуждавайте, среща ще има. Само от САЩ и Русия зависи какво ще стане на нея. Европа не е никакъв фактор, тя е изключена и при дългосрочните диалози вече. Тръмп вече показа какво мисли - много по-високи мита и плащане за оръжието, което ще даде на украинците...евентуално с европейски пари. Старият(много правилно) континент е в тотален нокаут.

    13:47 15.08.2025

  • 84 Уса

    0 1 Отговор
    Вресливите пдрсчта са безделници и постоянно ги местят по земното кълбо да крещят глупости

    13:51 15.08.2025

  • 85 Механик

    1 0 Отговор
    Някой спомня ли си Колко МИЛИОНА блатни пин -- ДОСИ излезнаха да спасяват ху ..- ЙЛО пеДОФила от лошио Готвач?

    13:52 15.08.2025

  • 86 Ъъъъъъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "На всички този случай много каза":

    "Въпросния възразил е пратеник на Путин!"

    Ааааааах ти олигофренията!!!🤣🤣🤣

    13:52 15.08.2025