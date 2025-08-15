Протести в Аляска преди срещата Тръмп-Путин

Няколкостотин души се събраха на проукраински митинг в Анкъридж, Аляска, където в петък президентът на САЩ Доналд Тръмп и руският лидер Владимир Путин трябва да се срещнат, съобщава Политико, предава News.bg.

Срещата на върха, първа по рода си от началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през февруари 2022 г., има за цел да постави основите за прекратяване на огъня. Украинският президент Володимир Зеленски не е поканен на разговорите, които ще се проведат в съвместната военна база Елмендорф-Ричардсън и ще започнат около 22:00 ч. българско време.

Още новини от Украйна

"Ukraine and Alaska will never be russian again": A large pro-Ukrainian rally takes place in Anchorage on the eve of the Trump-putin summit.



Several hundred people attended the rally with signs supporting Ukraine. pic.twitter.com/TWjnXliHX1 — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) August 15, 2025

Протестиращите започнаха да се събират още сутринта, скандирайки лозунги в подкрепа на Киев и настоявайки Русия да върне около 20 000 украински деца, отвлечени от зоните на бойни действия. Мнозина изразиха възмущение от решението на Тръмп да покани Путин на територията на Аляска, която е била руска до продажбата ѝ на САЩ през 1867 г.

„Украйна и Аляска, никога повече Русия“, написа в X Остап Яриш, медиен съветник на фондация „Разом за Украйна“, публикувайки кадри от митинга. Организаторите заявиха в социалните мрежи, че „Аляска се противопоставя на тиранията“, призовавайки за протест срещу „международен военнопрестъпник“.

Неправителствената организация „Движение на коренното население“ нарече решението да се приеме Путин „предателство към нашата история“ и призова Тръмп да не сключва сделка с него.

Американският президент обяви, че планира скоро след срещата в Аляска да организира тристранни разговори с Зеленски и Путин, като Аляска остава един от възможните домакини. Украйна и европейските ѝ партньори реагираха с предпазлив оптимизъм, след като Тръмп засили критиките си към Кремъл и предложи идеята за американски гаранции за сигурност като условие за мирно споразумение.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио подчерта, че разговорите за гаранции за сигурност са неизбежни за постигане на мир. Макар Тръмп по-рано да е повдигал идеята за „размяна на територии срещу мир“, той увери, че няма да обсъжда този въпрос с Путин без участието на Зеленски.

Белият дом обаче предупреди да не се очакват незабавни резултати, определяйки срещата като „упражнение по слушане“. Според Кремъл не се предвижда подписването на документи след разговорите.