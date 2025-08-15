Новини
Любопитно »
Леонардо ди Каприо разкри за какво най-много съжалява в кариерата си

Леонардо ди Каприо разкри за какво най-много съжалява в кариерата си

15 Август, 2025 14:31 727 4

  • леонардо ди каприо-
  • съжалява-
  • кариера-
  • актьор

Ди Каприо сподели, че има един филм, за който съжалява, че е пропуснал

Леонардо ди Каприо разкри за какво най-много съжалява в кариерата си - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Леонардо Ди Каприо разкри своето най-голямо угризение от кариерата си в откровено признание. 50-годишният носител на „Оскар“ е участвал в някои от най-големите хитове на Холивуд, от "Титаник" до "Вълкът от Уолстрийт", но има един проект, за който съжалява, че е отказал.

В интервю за Variety Ди Каприо сподели, че филмът, от който е трябвало да се откаже, е "Буги нощи" на Пол Томас Андерсън. Лео е принуден да се откаже от ролята заради ангажимента си към Титаник, в който играе Джак Доусън. Вместо него, Марк Уолбърг поема ролята на Еди Адамс в "Буги нощи", който получава три номинации за „Оскар“ и е признат от Variety за един от най-добрите филми на всички времена. Междувременно "Титаник" е номиниран за 14 награди на Академията, от които печели 11.

Леонардо ди Каприо заяви: „Ще го кажа, дори че сте тук: Най- много съжалявам за това, че не участвах в "Буги нощи". Това беше един от основополагащите филми на моето поколение. Не мога да си представя някой друг в тази роля освен Марк. Когато накрая изгледах този филм, просто си помислих, че е шедьовър.“

През 2008 г. Ди Каприо сподели с GQ, че е съжалявал, че не е могъл да се снима и в двата филма, но е бил принуден да избере.

Тези признания идват след като Леонардо намекна, че може би е намерил баланс в личния си живот, след като започнал да прави промени в живота си, след навършването на 50 години. Известен със своето поведение на плейбой, актьорът е привлякъл вниманието на медиите със своите връзки с модели, всички под 25 години.

Въпреки това, новата му връзка с 27-годишния модел Витория Черети изглежда е нарушила неговото правило за отношения с по-млади жени, като връзката им продължава да процъфтява. В рядко интервю за Esquire UK Леонардо ди Каприо сподели, че се е научил да живее по нови правила, като е започнал да бъде по-открит и честен, тъй като „няма време за губене“ на тази възраст.

Актьорът отбеляза, че усеща, че вече има повече живот зад себе си, отколкото пред себе си, когато говори за бъдещето си през следващите десетилетия. Той сподели, че се е научил да бъде много по-открит в личните си и професионални отношения, защото вече няма време за губене.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    5 0 Отговор
    Изобщо не ни грее за Лайнардо Дикаприо. Имаме си по сериозни проблеми с едни пурпурни индивиди, заменили летящите си килимчета с летящи Аудита

    14:39 15.08.2025

  • 2 Уса

    4 0 Отговор
    И тоя подкрепяше лгбт и кастрацията на деца...извратенякизмет

    14:42 15.08.2025

  • 3 кинаджия

    2 1 Отговор
    Наскоро гледах Вълка от Уолстрийт .Страхотна актьорска игра.

    15:00 15.08.2025

  • 4 Красимир Петров

    1 0 Отговор
    Някой да ми каже за повече от 3 добри филма с този

    15:29 15.08.2025