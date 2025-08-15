Леонардо ди Каприо разкри за какво най-много съжалява в кариерата си

Леонардо Ди Каприо разкри своето най-голямо угризение от кариерата си в откровено признание. 50-годишният носител на „Оскар“ е участвал в някои от най-големите хитове на Холивуд, от "Титаник" до "Вълкът от Уолстрийт", но има един проект, за който съжалява, че е отказал.

В интервю за Variety Ди Каприо сподели, че филмът, от който е трябвало да се откаже, е "Буги нощи" на Пол Томас Андерсън. Лео е принуден да се откаже от ролята заради ангажимента си към Титаник, в който играе Джак Доусън. Вместо него, Марк Уолбърг поема ролята на Еди Адамс в "Буги нощи", който получава три номинации за „Оскар“ и е признат от Variety за един от най-добрите филми на всички времена. Междувременно "Титаник" е номиниран за 14 награди на Академията, от които печели 11.

Леонардо ди Каприо заяви: „Ще го кажа, дори че сте тук: Най- много съжалявам за това, че не участвах в "Буги нощи". Това беше един от основополагащите филми на моето поколение. Не мога да си представя някой друг в тази роля освен Марк. Когато накрая изгледах този филм, просто си помислих, че е шедьовър.“

През 2008 г. Ди Каприо сподели с GQ, че е съжалявал, че не е могъл да се снима и в двата филма, но е бил принуден да избере.

Тези признания идват след като Леонардо намекна, че може би е намерил баланс в личния си живот, след като започнал да прави промени в живота си, след навършването на 50 години. Известен със своето поведение на плейбой, актьорът е привлякъл вниманието на медиите със своите връзки с модели, всички под 25 години.

Въпреки това, новата му връзка с 27-годишния модел Витория Черети изглежда е нарушила неговото правило за отношения с по-млади жени, като връзката им продължава да процъфтява. В рядко интервю за Esquire UK Леонардо ди Каприо сподели, че се е научил да живее по нови правила, като е започнал да бъде по-открит и честен, тъй като „няма време за губене“ на тази възраст.

Актьорът отбеляза, че усеща, че вече има повече живот зад себе си, отколкото пред себе си, когато говори за бъдещето си през следващите десетилетия. Той сподели, че се е научил да бъде много по-открит в личните си и професионални отношения, защото вече няма време за губене.