Земетресение с магнитуд 4 е регистрирано в Западна Турция

Трус с магнитуд 4 по Рихтер бе регистриран в 12:06 ч. местно време в района на град Съндъргъ, окръг Балъкесир, съобщи Анадолската агенция, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД), предава БТА.

Земетресението е било на дълбочина 10,19 километра и е част от стотиците вторични трусове, които продължават да разтърсват района след силния трус от 6,1 по Рихтер в неделя. При него загина един човек, а близо 30 бяха ранени.

По последни данни няма пострадали или материални щети вследствие на днешното и предишното земетресение.