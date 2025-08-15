Новини
Кирил Добрев: Превенцията спасява животи, не наказанията постфактум

15 Август, 2025 14:38 612 21

  • кирил добрев-
  • превенция-
  • здвп

Когато агресията се предотврати, вместо да се наказва постфактум, обществото печели, смята той

Кирил Добрев: Превенцията спасява животи, не наказанията постфактум - 1
Снимка: БСП
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Новите промени в Закона за движение по пътищата – с по-строги санкции за агресивно шофиране, превишена скорост и опасно изпреварване – са стъпка в правилната посока. Но законът сам по себе си не е достатъчен. Той ще има ефект само ако бъде прилаган последователно, подкрепен от активни институции и от общество, което ясно заявява, че пътят е място за споделяне, а не за демонстрация на сила,“ коментира Кирил Добрев - председател на Комисията по транспорт и съобщения в Народното събрание в социалните мрежи.

По думите му, превенцията е ключов фактор за намаляване на инцидентите – чрез образователни кампании в училищата, обучения по безопасно шофиране, насърчаване на култура на толерантност между участниците в движението и ранна работа с рискови групи. „Когато агресията се предотврати, вместо да се наказва постфактум, обществото печели – с по-малко жертви, по-малко страдание и повече доверие по пътищата. Историята на много държави показва, че когато обществото реши, че насилието е недопустимо и подкрепи политики, които го ограничават, промяната е възможна в рамките на едно поколение,“ подчерта Добрев.

Добрев изрази увереност, че е възможно да има градове, в които децата се прибират сами от училище без страх, чрез осветени улици, активна общинска полиция и бързи реакции на сигналите за агресия. Според него, младежите трябва да се гордеят не със скоростта на колата, а с уменията и постиженията си – цел, която може да се постигне чрез инвестиции в спорт, култура и образование, предлагащи алтернатива на „силовата идентичност“.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    21 0 Отговор
    Тоя пак се е напъвал цяла нощ да роди някоя мъдра мисъл... и пак не се е получило.... Я вземете да пуснете една поръчка към Рейнметал за бронирани автобуси за градския транспорт, че ще ни изтепат чалгаропитеците с купени книжки

    14:41 15.08.2025

  • 2 Кой

    19 0 Отговор
    е бащата (полицай) на 18 годишния потенциален убиец в Слънчев бряг ? Защо се крият имената и физиономиете им ?

    14:42 15.08.2025

  • 3 Кирчо

    9 0 Отговор
    Пълна забрана на коли и тротинетки в градовете !

    14:43 15.08.2025

  • 4 Кирчо

    5 0 Отговор
    Ти върни бесилото пък нека няма постфактум

    14:44 15.08.2025

  • 5 Сила

    15 0 Отговор
    Киро , отидете сега с полицаите пред Пирогов и проверете целата рода дето се е събрала там , целия катун дето е блокирал болницата и паркинга ....с коли за по сто бона и с телефони и дрехи за десетки хиляди ....КОЙ ОТ ТЯХ ИМА ОБРАЗОВАНИЕ , РАБОТИ И МОЖЕ ДА ДОКАЖЕ ДОХОДИ !!!!

    14:45 15.08.2025

  • 6 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    12 0 Отговор
    КАКВА ПРЕВЕНЦИЯ ТОЗИ СНОЩИ ВЪВ СЛЪНЧЕВ БРЯГ БАЩА МУ ВЪВ ПОЛИЦИЯТА МАЙКА МУ ВЪВ СЪДА И ТО КАЗИ СЪС ЕЛЕКТРИЧЕСКО АТВ МАЙКА СЪС ТРИ ДЕЦА И ОЩЕ ЕДИН ЧОВЕК.И ИМЕТО ДОРИ И ИНИЦИАЛИТЕ НА ИМЕТО НЕ СПОМЕНАВАТ.А ТОЗИ НОЩЕС ВЪВ СОФИЯ КЪДЕТО Е ВЛЯЗЪЛ ВЪВ АВТОБУСА И ЖЕРТВА ИМА ЗА ДВЕ СЕДМИЦИ ОТКАКТО Е ВЗЕЛ КНИЖКА ИМА ВЕЧЕ 6 ФИША И НАКРАЯ УБИЕЦ.КОЙ ЗНАЕ ЧИЕ МАМИНО СИНЧЕ Е ТОЙ НА НЯКОЙ ВЛАСТНИК.

    14:46 15.08.2025

  • 7 Жалък мафиот

    11 0 Отговор
    Поредния шарлатанин

    14:46 15.08.2025

  • 8 От навлеци спасение няма

    8 0 Отговор
    И киро куфара раздава акъл със своя естествен интелект!

    14:50 15.08.2025

  • 9 Ето ви

    7 0 Отговор
    и един трафикант и побойник говори за агресия !

    14:53 15.08.2025

  • 10 Директора👨‍✈️

    5 1 Отговор
    Кирчо, наказанията не са ли превенция? Ако аз накажа някой, ама наистина го накажа и всички други видят, че той наистина е наказан, а не 15 години да се връткат адвокати, съдии, прокурори и т.н. и виновника да НЕ влезе в затвора, та ако аз наистина вкатам някой в затвора и другите го видят, това не е ли превенция? Но у нас няма НИТО един осъден. Всички са болни, невменяеми, невинни или просто приятели на такива като теб!!!

    14:58 15.08.2025

  • 11 Лост

    7 0 Отговор
    За теб е липсвала превенция и съм съгласен за затвор сега.И не само за теб.

    14:58 15.08.2025

  • 12 Даката

    4 0 Отговор
    Нека превантивно да вкарваме боклуците, които не спазват законите ни в затвора.... а след това гадовете излезте на протест, за да бъдат пуснати на свобода... ненормалници такива...
    Винаги, когато се появи работещ закон, все на някй корумпиран кмет от ПП ДБ или идиот русофил, ще му се стори неудобен... и всичката политическа сган ще се хвърлят на протест, срещу работещите закони, които ги вкарват, където им е мястото... в затвора.

    Коментиран от #14

    15:00 15.08.2025

  • 13 Истинската превенция е -

    4 0 Отговор
    марш кому-нистите в Белене!

    Коментиран от #17

    15:09 15.08.2025

  • 14 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Даката":

    ПО ВРЕМЕТО НА СОЦА ИМАШЕ ЗАКОНИ,НЯМАШЕ КАМЕРИ ЗА СРЕДНА СКОРОСТ,НЯМАШЕ ДНЕВНИ ФАРОВЕ,ДОРИ И ЗА КОЛАНИ НЕ СЕ ДЪРЖЕШЕ НО ТАКОВА ЧУДО ВСЕКИ ДЕН ЖЕРТВИ НА ПЪТЯ НЕ Е ИМАЛО.НО И КУРСОВЕТЕ ЗА ШОФЬОРИ БЯХА НА НИВО.НЕ ЧЕ НЕ ИМАЛО НЯКОЯ КАТАСТРОФА НО РЯДКО.А СЕГА ОСОБЕНО ПО ПРАЗНИЦИ МНОГО НЕ СЕ ПРИБИРАТ ЖИВИ И ЗДРАВИ ВЪВ КЪЩИ.

    15:10 15.08.2025

  • 15 Тома

    3 0 Отговор
    Този освен да мисли за далавери и как да краде за друго не го търсете.

    15:12 15.08.2025

  • 16 Голям комунистически успех

    2 0 Отговор
    Този, заради влечението си към граб и ново начало ще погребе бкп

    15:14 15.08.2025

  • 17 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Истинската превенция е -":

    ДА ТЕЗИ КОИТО УНИЩОЖИХА БЪЛГАРИЯ 36 ГОДИНИ ПОЧТИ СЛЕД ПАДАНЕ НА СОЦА ВЪВ БЕЛЕНЕ И ДА ВЪРНАТ ВСИЧКО ЗАГРАБЕНОПРЕЗ ТЕЗИ ГОДИНИ.

    15:14 15.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 мхмх

    2 0 Отговор
    пиеш 2 бири и си в затвора. защо няма превенция за онез 240 в парламента... или превенция полицай да те претрепе...
    егати превенциите имаме.

    15:19 15.08.2025

  • 20 Безсрамници

    2 0 Отговор
    Поне сега може да се скриете!
    Това е ваше дело!
    До тук ни докарахте за 36; години!

    15:19 15.08.2025

  • 21 Не бе, не е така!

    1 0 Отговор
    Сега на този сиганин майка му и сестра му като почнат работа като труженички за да изплатят колата на услужливия приятел, то това ще е много добра превенция в кварталите факултето и Баталова воденица...

    15:21 15.08.2025

