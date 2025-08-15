Кирил Добрев: Превенцията спасява животи, не наказанията постфактум

„Новите промени в Закона за движение по пътищата – с по-строги санкции за агресивно шофиране, превишена скорост и опасно изпреварване – са стъпка в правилната посока. Но законът сам по себе си не е достатъчен. Той ще има ефект само ако бъде прилаган последователно, подкрепен от активни институции и от общество, което ясно заявява, че пътят е място за споделяне, а не за демонстрация на сила,“ коментира Кирил Добрев - председател на Комисията по транспорт и съобщения в Народното събрание в социалните мрежи.
По думите му, превенцията е ключов фактор за намаляване на инцидентите – чрез образователни кампании в училищата, обучения по безопасно шофиране, насърчаване на култура на толерантност между участниците в движението и ранна работа с рискови групи. „Когато агресията се предотврати, вместо да се наказва постфактум, обществото печели – с по-малко жертви, по-малко страдание и повече доверие по пътищата. Историята на много държави показва, че когато обществото реши, че насилието е недопустимо и подкрепи политики, които го ограничават, промяната е възможна в рамките на едно поколение,“ подчерта Добрев.
Добрев изрази увереност, че е възможно да има градове, в които децата се прибират сами от училище без страх, чрез осветени улици, активна общинска полиция и бързи реакции на сигналите за агресия. Според него, младежите трябва да се гордеят не със скоростта на колата, а с уменията и постиженията си – цел, която може да се постигне чрез инвестиции в спорт, култура и образование, предлагащи алтернатива на „силовата идентичност“.
1 ООрана държава
14:41 15.08.2025
2 Кой
14:42 15.08.2025
3 Кирчо
14:43 15.08.2025
4 Кирчо
14:44 15.08.2025
5 Сила
14:45 15.08.2025
6 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
14:46 15.08.2025
7 Жалък мафиот
14:46 15.08.2025
8 От навлеци спасение няма
14:50 15.08.2025
9 Ето ви
14:53 15.08.2025
10 Директора👨✈️
14:58 15.08.2025
11 Лост
14:58 15.08.2025
12 Даката
Винаги, когато се появи работещ закон, все на някй корумпиран кмет от ПП ДБ или идиот русофил, ще му се стори неудобен... и всичката политическа сган ще се хвърлят на протест, срещу работещите закони, които ги вкарват, където им е мястото... в затвора.
Коментиран от #14
15:00 15.08.2025
13 Истинската превенция е -
Коментиран от #17
15:09 15.08.2025
14 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #12 от "Даката":ПО ВРЕМЕТО НА СОЦА ИМАШЕ ЗАКОНИ,НЯМАШЕ КАМЕРИ ЗА СРЕДНА СКОРОСТ,НЯМАШЕ ДНЕВНИ ФАРОВЕ,ДОРИ И ЗА КОЛАНИ НЕ СЕ ДЪРЖЕШЕ НО ТАКОВА ЧУДО ВСЕКИ ДЕН ЖЕРТВИ НА ПЪТЯ НЕ Е ИМАЛО.НО И КУРСОВЕТЕ ЗА ШОФЬОРИ БЯХА НА НИВО.НЕ ЧЕ НЕ ИМАЛО НЯКОЯ КАТАСТРОФА НО РЯДКО.А СЕГА ОСОБЕНО ПО ПРАЗНИЦИ МНОГО НЕ СЕ ПРИБИРАТ ЖИВИ И ЗДРАВИ ВЪВ КЪЩИ.
15:10 15.08.2025
15 Тома
15:12 15.08.2025
16 Голям комунистически успех
15:14 15.08.2025
17 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #13 от "Истинската превенция е -":ДА ТЕЗИ КОИТО УНИЩОЖИХА БЪЛГАРИЯ 36 ГОДИНИ ПОЧТИ СЛЕД ПАДАНЕ НА СОЦА ВЪВ БЕЛЕНЕ И ДА ВЪРНАТ ВСИЧКО ЗАГРАБЕНОПРЕЗ ТЕЗИ ГОДИНИ.
15:14 15.08.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 мхмх
егати превенциите имаме.
15:19 15.08.2025
20 Безсрамници
Това е ваше дело!
До тук ни докарахте за 36; години!
15:19 15.08.2025
21 Не бе, не е така!
15:21 15.08.2025