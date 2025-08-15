ISW: Украинските сили напредват в Лиманското направление.

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са постигнали напредък в Лиманското направление, един от ключовите участъци на фронта. Това се съобщава в последния доклад на Института за изследване на войната (ISW), цитиран от РБК-Украйна, предава Фокус.
Видеозаписи с геолокация, публикувани на 14 август, показват, че украинските подразделения са успели да заемат нови позиции.
В същото време руски източници твърдят за собствени успехи, като според тях руските войски са напреднали на север от Середного и на 500 метра в границите на Шандриголово (и двете населени места са северозападно от Лиман). ISW обаче уточнява, че няма потвърждение на тези данни.
В анализа се посочва, че руските сили извършват атаки от няколко посоки в опит да възстановят изгубени позиции и да спрат украинското настъпление.
Говорител на украинската бригада, действаща в района, съобщава за значително струпване на руски войски и постоянно попълване на резервите. По думите му, подразделенията на противника преминават едва месец обучение и атакуват с малки огневи групи от двама до четирима пехотинци.
Освен това зоната на поражение от руските дронове в това направление достига дълбочина от 15 до 20 километра.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #12
13:57 15.08.2025
2 БгТопИдиот🇧🇬
Мхм и все по назапАд...
Коментиран от #29
13:57 15.08.2025
3 И те така
13:57 15.08.2025
4 Зеленски
13:57 15.08.2025
5 Делю Хайдутин
13:58 15.08.2025
6 бай Кольо
13:58 15.08.2025
7 Сандо
13:58 15.08.2025
8 Доналд Байдън
Айсе, че Тръмп ще се договори с Путин без Зеления да вземе участие, освен после да развява връченото му бяло знаме.
13:59 15.08.2025
9 Ген Мутафчийски
13:59 15.08.2025
10 хихи
14:00 15.08.2025
11 НИКО
14:00 15.08.2025
12 ЗДРАСТИ
До коментар #1 от "Българин":ТЪПА....НАР
14:00 15.08.2025
13 Копейкин Костя
Коментиран от #76
14:00 15.08.2025
14 стоян
Коментиран от #31, #41
14:01 15.08.2025
15 Сатана Z
14:02 15.08.2025
16 Доболенко
14:02 15.08.2025
17 Дедо ви...
Украинците бяха победени, Покровск беше блокиран, руснаците влязоха в Купянск. Русия трябва да бъде напълно гарантирана, нейните условия трябва да бъдат изпълнени като победител във войната... за да може да има мир.
Украинците са победени, опитват се с безплодни атаки с дронове срещу цивилни в стил Белгород, да навредят на срещата, искаха да провалят споразумението и това развитие със сигурност... разгневи Тръмп, който разбра, че Зеленски е източникът на злото, а британските Ми-6 се крият като мишка зад подобни планове с атаки срещу цивилни.
Руската армия затвори Покровск, обкръжението достигна почти 290 до 300 градуса - кръгът е 360 градуса - Покровск падна... Украинците прехвърлят батальоните „Азов“ за отбрана по-на запад в Доброполе, където руските сили са се укрепили с изненадващо проникване на запад на 18 километра дълбочина.
Важно развитие е, че руските сили навлязоха в Купянск на границата Харков-Луганск.
14:03 15.08.2025
18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
14:03 15.08.2025
19 минаващ
14:04 15.08.2025
20 Кико
14:04 15.08.2025
21 ТРЪМ ПИЧ
14:04 15.08.2025
22 шаа
на медийния фронт едните лъжат като за последно, другите преписват безрезервно
14:05 15.08.2025
23 БгТопИдиот🇧🇬
14:05 15.08.2025
24 ЗДРАСТИ
14:05 15.08.2025
25 Микола
14:06 15.08.2025
26 Някой
Доста нескопосан опит.
14:06 15.08.2025
27 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРСКА РЕКА БОЛГА :))
14:06 15.08.2025
28 Древен
Знаем ги бандерските успехи- акции тип ТашункоСапа...
И после рев и вой че ги бъхтят...
Рекламни акции с надеждата дано да постигнат нещо ама надали...
14:07 15.08.2025
29 Хахахаха
До коментар #2 от "БгТопИдиот🇧🇬":Рашите от 4 години напредват на запад и още не са стигнали границите на Донецка област. Толкова много напредват.
Коментиран от #30, #36, #48
14:07 15.08.2025
30 Хахахаха
До коментар #29 от "Хахахаха":Най-голямата Донецка област в света.
14:08 15.08.2025
31 СТОЕНЧОООООО
До коментар #14 от "стоян":ХЛАДИЛНИТЕ КАМИОНИ СТОЕНЧООООООО
АЙДЕ В ГА .....ЗО МИЛО
14:09 15.08.2025
33 Пепи Волгата
14:11 15.08.2025
34 падналия ангел
14:14 15.08.2025
35 az СВО Победа80
Очевидно "изолацията" на Русия се "усилва" .... 🤣🤣🤣
14:15 15.08.2025
36 БгТопИдиот🇧🇬
До коментар #29 от "Хахахаха":Памперси си приготви като почукат у вас или влязат с шут.
РазбирайТор безказармен.
Коментиран от #43
14:16 15.08.2025
37 Механик
п.п.
Само не забравяйте, че лиманско направление, дето сега го спрягате като "ключов участък от фронта", скоро ще ви се наложи да го обявите за "без стратегическо значение".
14:16 15.08.2025
39 Тея мир ли искат сега
14:17 15.08.2025
40 УИНАН съобщава
Третата част от поддържащия батальон и командването на 60-та отделна механизирана бригада (ОМБр) на ВСУ изоставиха позициите си в Краснолиманското направление.
Укрите са бетер македонците
14:18 15.08.2025
41 льольо
До коментар #14 от "стоян":Е така де, така! Като не можем да отбележим някакъв укро напредък в стил контраноступ, ще броим руските жертви по няколко милиона на квадратен метър! То друго какво ни остава?
14:18 15.08.2025
42 Ъхъъъъъ......
14:19 15.08.2025
43 Хахахаха
До коментар #36 от "БгТопИдиот🇧🇬":Явно съдете по хората, по вас си понеже сте безказармени! Аз съм бил в казарма boy!
Коментиран от #47
14:19 15.08.2025
44 Атина Палада
Коментиран от #50
14:20 15.08.2025
45 Нещо ми се струва
14:20 15.08.2025
46 Републиканец
14:20 15.08.2025
47 БгТопИдиот🇧🇬
До коментар #43 от "Хахахаха":Жени от кога взимат?
14:21 15.08.2025
48 Кккккккк
До коментар #29 от "Хахахаха":Тя Донецка област е колкото Германия,и малко годините си объркал.
14:22 15.08.2025
49 Героям слава
14:23 15.08.2025
50 Хххххйхх
До коментар #44 от "Атина Палада":От кой става войник,да те питам?
14:23 15.08.2025
51 Стига пънкане
14:24 15.08.2025
53 Пламен
Я да ги питам какво е това оръдие на снимката и каъв калибър е . :)
Коментиран от #63
14:26 15.08.2025
54 Я пък тоя
И аз имам напредък, направих една крачка от бюрото си в посока Москва. Путин е в паника!
14:27 15.08.2025
55 Тредстоун
14:28 15.08.2025
56 Урсул фон дер Бандер
В резултат на съвместна операция на ФСБ и руското Министерство на отбраната бяха осуетени плановете на киевския режим за създаване на оперативно-тактическата ракетна система (ОТРК) „Сапсан“.
В интернет се появи видеоклип на първото бойно използване на руски лазер за противовъздушна отбрана срещу далекобойните дронове FP-1 на Бандера.
Загубите на украинските въоръжени сили за един ден възлизат на приблизително 1315 войници и офицери.
14:33 15.08.2025
57 Украинци напред
Коментиран от #62, #78, #82
14:37 15.08.2025
58 Аз съм от ссср
14:40 15.08.2025
59 ООрана държава
14:42 15.08.2025
61 Мдада
14:45 15.08.2025
62 Млъкниве
До коментар #57 от "Украинци напред":Фашистко лгбт недоразумение
14:46 15.08.2025
63 Я пък тоя
До коментар #53 от "Пламен":Не съм специалист, виждал съм такива или пидобни, служих във ВВС , мисля, че е ЗУ-23-2, с 23мм. оръдие.
Има ли пизнат резултат? А награда?
Коментиран от #70
14:51 15.08.2025
64 Лиманско направление
Долина с изход равнинен на изток. Т.е. от север, запад и юг долинката е заобиколена от височини. Достатъчни за да държат под кръстосан огън цялата долина.
Да кажем, укрите влизат в долината от запад. И какво става? Руснаците ги пускат и им отрязват пътя назад. И .....
Здравейте пленници (в добрия случай) или в белия чувал и в хладилния камион. Вкарахте я Русия в преразход да ви съхранява труповете. Имайте милост де.
14:52 15.08.2025
65 Плоска копейка
14:57 15.08.2025
66 ДО ЕЛИ СТОЯНОВА
15:00 15.08.2025
67 Тц.. Тц...
Коментиран от #77
15:01 15.08.2025
68 Факти
15:06 15.08.2025
69 Тома
15:07 15.08.2025
70 Пламен
До коментар #63 от "Я пък тоя":ЗУ-23-2 е . Стрелял съм с такова . Безсмислено е в 21-ви век да се използва този таралясник .
Коментиран от #79
15:08 15.08.2025
71 стоян георгиев
15:09 15.08.2025
72 Напредват ама
15:10 15.08.2025
73 Еййййй.... тююю...
Коментиран от #75
15:11 15.08.2025
74 ТехноЛог
15:11 15.08.2025
75 Бат ДънЮ
До коментар #73 от "Еййййй.... тююю...":Пробива е единство в запушения ти ауспух .Прочистваме ауспуси всякакви,никой не се е оплакал ,цени народни като за приятели .
15:13 15.08.2025
76 Ами фактите са, че
До коментар #13 от "Копейкин Костя":00зета крайна и западналите са сложени на масата. Те са брюдага които ще делят Путин и Тръмп. Опитваха са да са и те на стола до масата ама се оказаха менюто.
15:14 15.08.2025
77 Тити
До коментар #67 от "Тц.. Тц...":Тихоо ,тихо бе прррр д льооо ,спазвай учтивия тон във форума .
15:16 15.08.2025
78 Каунь
До коментар #57 от "Украинци напред":Смели ама бая глупави. После ще има, бихме се смело ама нямали сме шанс
15:17 15.08.2025
79 Я пък тоя
До коментар #70 от "Пламен":Ако е добър защо да не се използва.
Между другото, служех на радиолокационна станция, далеч от оръжията, само с калашник съм стрелял. Задължителна подготовка.
Ееххх, спомени!
15:17 15.08.2025
80 Клати Курти
15:18 15.08.2025
81 Путцин пин
15:20 15.08.2025
82 гробар
До коментар #57 от "Украинци напред":Разбира се че земята е на осраинска страна ,с удоволствие ги приема .
15:20 15.08.2025
83 123
15:20 15.08.2025
84 пиночет
Коментиран от #85
15:21 15.08.2025
85 касата
До коментар #84 от "пиночет":Муцка ба щатти π€∆∆о филла ,млати ли те още в дπ€тто и като голям.Събери смелост върни му го с лихвите !
15:24 15.08.2025
86 пРОСИЯ Е КОЧИНА
15:25 15.08.2025