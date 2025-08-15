Новини
ISW: Украинските сили напредват в Лиманското направление
15 Август, 2025 13:55

ISW отчита нови позиции за ВСУ, докато Русия опитва да спре настъплението с контраатаки

ISW: Украинските сили напредват в Лиманското направление - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са постигнали напредък в Лиманското направление, един от ключовите участъци на фронта. Това се съобщава в последния доклад на Института за изследване на войната (ISW), цитиран от РБК-Украйна, предава Фокус.

Видеозаписи с геолокация, публикувани на 14 август, показват, че украинските подразделения са успели да заемат нови позиции.

В същото време руски източници твърдят за собствени успехи, като според тях руските войски са напреднали на север от Середного и на 500 метра в границите на Шандриголово (и двете населени места са северозападно от Лиман). ISW обаче уточнява, че няма потвърждение на тези данни.

В анализа се посочва, че руските сили извършват атаки от няколко посоки в опит да възстановят изгубени позиции и да спрат украинското настъпление.

Говорител на украинската бригада, действаща в района, съобщава за значително струпване на руски войски и постоянно попълване на резервите. По думите му, подразделенията на противника преминават едва месец обучение и атакуват с малки огневи групи от двама до четирима пехотинци.

Освен това зоната на поражение от руските дронове в това направление достига дълбочина от 15 до 20 километра.


Оценка 2.4 от 32 гласа.
Оценка 2.4 от 32 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Българин

    24 6 Отговор
    А сега де!

    Коментиран от #12

    13:57 15.08.2025

  • 2 БгТопИдиот🇧🇬

    74 12 Отговор
    ISW: Украинските сили напредват в Лиманското направление.

    Мхм и все по назапАд...

    Коментиран от #29

    13:57 15.08.2025

  • 3 И те така

    68 8 Отговор
    То и Хитлер напредваше и кво стана.

    13:57 15.08.2025

  • 4 Зеленски

    60 7 Отговор
    Вече виждам през бинокъла кулите на Кремъл.

    13:57 15.08.2025

  • 5 Делю Хайдутин

    40 6 Отговор
    Използват че Путин го няма вкъщи.

    13:58 15.08.2025

  • 6 бай Кольо

    56 7 Отговор
    Да ,да и един мармот там нещо с шоколад.Кой ли ви вярва вече?

    13:58 15.08.2025

  • 7 Сандо

    61 10 Отговор
    По тази причина Путин веднага да подпише пълна и безусловна капитулация!Смешна и ненужна държава с още по-смешен и ненужен президент.За окраината става дума,ако някой не е разбрал.

    13:58 15.08.2025

  • 8 Доналд Байдън

    43 6 Отговор
    Зеленски да вложи вдички усилия за финален самоубийствен щурм, както прави всяко лято по стандартите на НАТО.

    Айсе, че Тръмп ще се договори с Путин без Зеления да вземе участие, освен после да развява връченото му бяло знаме.

    13:59 15.08.2025

  • 9 Ген Мутафчийски

    49 4 Отговор
    И двете страни напредват на Запад.

    13:59 15.08.2025

  • 10 хихи

    53 7 Отговор
    ВСУ напредват към Киев и търсят Зеленски...

    14:00 15.08.2025

  • 11 НИКО

    44 7 Отговор
    ДА НАИСТИНА НАПРЕДВАТ НО КЪМ ГРОБИЩАТА , ПРОСТИ УКРИ УМИРАТ ЗА ЧУЖДИ ИНТЕРЕСИ

    14:00 15.08.2025

  • 12 ЗДРАСТИ

    6 8 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    ТЪПА....НАР

    14:00 15.08.2025

  • 13 Копейкин Костя

    8 32 Отговор
    Рашибозука отричането не променя фактите!!!

    Коментиран от #76

    14:00 15.08.2025

  • 14 стоян

    11 39 Отговор
    Това не може да е вярно другаре путинофили - украинците само отстъпват ама избитите беззъби алкохолизирани орки минаха числото 1 000 000

    Коментиран от #31, #41

    14:01 15.08.2025

  • 15 Сатана Z

    33 6 Отговор
    Украинските сили напредват с краката напред .

    14:02 15.08.2025

  • 16 Доболенко

    38 5 Отговор
    Хора, така наречените украинци не са нормални хора а кръвожадни уроди. Гонете ги и им сваляйте номерата на колите. Това са изверги до един!

    14:02 15.08.2025

  • 17 Дедо ви...

    34 8 Отговор
    Срещата Путин - Тръмп.
    Украинците бяха победени, Покровск беше блокиран, руснаците влязоха в Купянск. Русия трябва да бъде напълно гарантирана, нейните условия трябва да бъдат изпълнени като победител във войната... за да може да има мир.
    Украинците са победени, опитват се с безплодни атаки с дронове срещу цивилни в стил Белгород, да навредят на срещата, искаха да провалят споразумението и това развитие със сигурност... разгневи Тръмп, който разбра, че Зеленски е източникът на злото, а британските Ми-6 се крият като мишка зад подобни планове с атаки срещу цивилни.
    Руската армия затвори Покровск, обкръжението достигна почти 290 до 300 градуса - кръгът е 360 градуса - Покровск падна... Украинците прехвърлят батальоните „Азов“ за отбрана по-на запад в Доброполе, където руските сили са се укрепили с изненадващо проникване на запад на 18 километра дълбочина.
    Важно развитие е, че руските сили навлязоха в Купянск на границата Харков-Луганск.

    14:03 15.08.2025

  • 18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    23 6 Отговор
    зеления наркоман сега обикаля нервно бункера и скоро ще изпълзи с дрехите на горски пазач и ще има вълна от смях по целия свят

    14:03 15.08.2025

  • 19 минаващ

    24 4 Отговор
    Укрите все настъпват , а все настъпани остават !

    14:04 15.08.2025

  • 20 Кико

    7 4 Отговор
    Мощна контраатака на ВСУ, Москва и победата са на една ръка разстояние!

    14:04 15.08.2025

  • 21 ТРЪМ ПИЧ

    28 5 Отговор
    ДОВЕЧЕРА УКРАИНА НЯМА ДА Я ИМА КАТО ДЪРЖАВА, ПОЛОВИНАТА НА САЩ , ДРУГАТА ПОЛОВИНА НА РУСИЯ НО ЕВРОПЕИЦИТЕ ЩЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ПЛАЩАТ СМЕТКИТЕ НА УКРАИНА

    14:04 15.08.2025

  • 22 шаа

    23 3 Отговор
    нескопосана пропаганда в навечерието на аляска. напредъкът е с -2 (минус два) километра.

    на медийния фронт едните лъжат като за последно, другите преписват безрезервно

    14:05 15.08.2025

  • 23 БгТопИдиот🇧🇬

    18 2 Отговор
    УкроГробищата напредват в американската им земя.

    14:05 15.08.2025

  • 24 ЗДРАСТИ

    4 1 Отговор
    ТЪПА....НАР

    14:05 15.08.2025

  • 25 Микола

    22 3 Отговор
    България ще изтегли нов заем от 3 000 000 000 € като помощ за Украйна.

    14:06 15.08.2025

  • 26 Някой

    26 2 Отговор
    Да приемаме ли тези фалшиви новини за опит за влияние на предстоящите преговори между Путин и Тръмп?
    Доста нескопосан опит.

    14:06 15.08.2025

  • 27 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 2 Отговор
    НА ВЕРМАХТА ИМ ОСТАНАХА 2000 КМ ДО ВЕЛИКАТА
    БЪЛГАРСКА РЕКА БОЛГА :))

    14:06 15.08.2025

  • 28 Древен

    19 2 Отговор
    Мдаааа...
    Знаем ги бандерските успехи- акции тип ТашункоСапа...
    И после рев и вой че ги бъхтят...
    Рекламни акции с надеждата дано да постигнат нещо ама надали...

    14:07 15.08.2025

  • 29 Хахахаха

    5 23 Отговор

    До коментар #2 от "БгТопИдиот🇧🇬":

    Рашите от 4 години напредват на запад и още не са стигнали границите на Донецка област. Толкова много напредват.

    Коментиран от #30, #36, #48

    14:07 15.08.2025

  • 30 Хахахаха

    8 4 Отговор

    До коментар #29 от "Хахахаха":

    Най-голямата Донецка област в света.

    14:08 15.08.2025

  • 31 СТОЕНЧОООООО

    16 2 Отговор

    До коментар #14 от "стоян":

    ХЛАДИЛНИТЕ КАМИОНИ СТОЕНЧООООООО
    АЙДЕ В ГА .....ЗО МИЛО

    14:09 15.08.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Пепи Волгата

    1 4 Отговор
    Много март

    14:11 15.08.2025

  • 34 падналия ангел

    23 2 Отговор
    Значи укрите напреднали и заели нови позиции, но не се казва къде! Русите твърдели и се дават районите за които твърдят, обачеее...не бе, не! Хич не е вярно! Всъщност русите напредват в районите на Среднее, Зеленая долина и към Шандриголово. Точно срещу Лиман напредват в района на Заречное и Торское. А укрите къде напредват?

    14:14 15.08.2025

  • 35 az СВО Победа80

    16 2 Отговор
    Южна Корея покани В.В.Путин да участва на срещата на АТИС, която ще се проведе в Южна Корея през месец Септември. В последно време В.В. Путин е поканен да посети САЩ, КНР, Индия и Южна Корея...

    Очевидно "изолацията" на Русия се "усилва" .... 🤣🤣🤣

    14:15 15.08.2025

  • 36 БгТопИдиот🇧🇬

    4 2 Отговор

    До коментар #29 от "Хахахаха":

    Памперси си приготви като почукат у вас или влязат с шут.

    РазбирайТор безказармен.

    Коментиран от #43

    14:16 15.08.2025

  • 37 Механик

    20 1 Отговор
    Ясно. Пак превзехме Москва и вече драпаме къде Валдивосток.
    п.п.
    Само не забравяйте, че лиманско направление, дето сега го спрягате като "ключов участък от фронта", скоро ще ви се наложи да го обявите за "без стратегическо значение".

    14:16 15.08.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Тея мир ли искат сега

    14 1 Отговор
    Или да нападат?

    14:17 15.08.2025

  • 40 УИНАН съобщава

    18 1 Отговор
    КОМАНДИРАНЕТО НА 60-ТА БРИГАДА НА ВСУ ИЗБЯГАХА ОТ ПОЗИЦИИТЕ СИ

    Третата част от поддържащия батальон и командването на 60-та отделна механизирана бригада (ОМБр) на ВСУ изоставиха позициите си в Краснолиманското направление.
    Укрите са бетер македонците

    14:18 15.08.2025

  • 41 льольо

    13 1 Отговор

    До коментар #14 от "стоян":

    Е така де, така! Като не можем да отбележим някакъв укро напредък в стил контраноступ, ще броим руските жертви по няколко милиона на квадратен метър! То друго какво ни остава?

    14:18 15.08.2025

  • 42 Ъхъъъъъ......

    10 1 Отговор
    Много ясно че ще е "един от ключовите участъци на фронта" ....Даже най ключовият от ключовите

    14:19 15.08.2025

  • 43 Хахахаха

    1 5 Отговор

    До коментар #36 от "БгТопИдиот🇧🇬":

    Явно съдете по хората, по вас си понеже сте безказармени! Аз съм бил в казарма boy!

    Коментиран от #47

    14:19 15.08.2025

  • 44 Атина Палада

    4 16 Отговор
    отдавна е ясно,че от руснака войник не става

    Коментиран от #50

    14:20 15.08.2025

  • 45 Нещо ми се струва

    14 3 Отговор
    Че някакви терористи саботират мирните преговори.

    14:20 15.08.2025

  • 46 Републиканец

    16 2 Отговор
    Укрите напредват към фризерите и гробищата.

    14:20 15.08.2025

  • 47 БгТопИдиот🇧🇬

    3 2 Отговор

    До коментар #43 от "Хахахаха":

    Жени от кога взимат?

    14:21 15.08.2025

  • 48 Кккккккк

    15 0 Отговор

    До коментар #29 от "Хахахаха":

    Тя Донецка област е колкото Германия,и малко годините си объркал.

    14:22 15.08.2025

  • 49 Героям слава

    2 12 Отговор
    Так держать братя украинци против московската напаст!

    14:23 15.08.2025

  • 50 Хххххйхх

    9 2 Отговор

    До коментар #44 от "Атина Палада":

    От кой става войник,да те питам?

    14:23 15.08.2025

  • 51 Стига пънкане

    5 3 Отговор
    Карате ни да се смеем.

    14:24 15.08.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Пламен

    5 2 Отговор
    Тука нещо за казарма говорят коментиращите . :)
    Я да ги питам какво е това оръдие на снимката и каъв калибър е . :)

    Коментиран от #63

    14:26 15.08.2025

  • 54 Я пък тоя

    13 1 Отговор
    Колко е напредъка, 100 метра или 100 километра?
    И аз имам напредък, направих една крачка от бюрото си в посока Москва. Путин е в паника!

    14:27 15.08.2025

  • 55 Тредстоун

    4 18 Отговор
    Не само там , Украйна си върна две села в източната си Сумска област , на още много места пердаши орките на путлер , Украйна удари ключов руски логистичен пункт в Астраханска област , Украйна удари с дронове Курск, поразен е и важен нефтозавод в Самара , Украйна удари единствения завод за хелий на Русия , Украйна удари пристанище и порази руски кораб с части за дроновете „Шахед“ .... , и още много и това за пследната седмица другари , вие си правете анализите ... , за петролните бази да не говорим , скоро просия ще почне да си внася горивата , нефт има но няма кой да го преработва ....

    14:28 15.08.2025

  • 56 Урсул фон дер Бандер

    12 5 Отговор
    Руската армия държи инициативата по целия фронт. Войници от 103-ти мотострелков полк от Южната група войски изтласкаха врага от село Щербиновка (ДНР). Гвардейци от 36-та бригада от Източната група войски освободиха село Искра на границата с Днепропетровска област.
    В резултат на съвместна операция на ФСБ и руското Министерство на отбраната бяха осуетени плановете на киевския режим за създаване на оперативно-тактическата ракетна система (ОТРК) „Сапсан“.
    В интернет се появи видеоклип на първото бойно използване на руски лазер за противовъздушна отбрана срещу далекобойните дронове FP-1 на Бандера.
    Загубите на украинските въоръжени сили за един ден възлизат на приблизително 1315 войници и офицери.

    14:33 15.08.2025

  • 57 Украинци напред

    7 12 Отговор
    Смели украинци ще спечелите! Защото времето е на ваша страна! Историята е на ваша страна. Правдата е на ваша страна. Земята е на ваша страна!

    Коментиран от #62, #78, #82

    14:37 15.08.2025

  • 58 Аз съм от ссср

    11 3 Отговор
    Само да не подминат Москва,тъпа пропаганда. Украйна на всякъде отстъпва.

    14:40 15.08.2025

  • 59 ООрана държава

    11 3 Отговор
    Това лиманско в коя посока е? На запад ли? Те само на там напредват урките

    14:42 15.08.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Мдада

    5 2 Отговор
    Качили се на ддвото възвишение окраинските там нещо си

    14:45 15.08.2025

  • 62 Млъкниве

    6 2 Отговор

    До коментар #57 от "Украинци напред":

    Фашистко лгбт недоразумение

    14:46 15.08.2025

  • 63 Я пък тоя

    4 1 Отговор

    До коментар #53 от "Пламен":

    Не съм специалист, виждал съм такива или пидобни, служих във ВВС , мисля, че е ЗУ-23-2, с 23мм. оръдие.
    Има ли пизнат резултат? А награда?

    Коментиран от #70

    14:51 15.08.2025

  • 64 Лиманско направление

    8 2 Отговор
    Погледнат картата - топографска.
    Долина с изход равнинен на изток. Т.е. от север, запад и юг долинката е заобиколена от височини. Достатъчни за да държат под кръстосан огън цялата долина.
    Да кажем, укрите влизат в долината от запад. И какво става? Руснаците ги пускат и им отрязват пътя назад. И .....
    Здравейте пленници (в добрия случай) или в белия чувал и в хладилния камион. Вкарахте я Русия в преразход да ви съхранява труповете. Имайте милост де.

    14:52 15.08.2025

  • 65 Плоска копейка

    3 5 Отговор
    Ама нали Русия печелеше войната.

    14:57 15.08.2025

  • 66 ДО ЕЛИ СТОЯНОВА

    9 2 Отговор
    ГОСПОЖИЦЕ АКО РУСНАЦИТЕ ИСКАХА ЦЯЛАТА УКРАЙНА ЩЕШИ ДА СТАНЕ НА ВИЛИ И МОГИЛИ ТОВА НЕГО НАПРАВИХА ЗАЩОТО ПОЛОВИНАТА УКРАЙНСКО НАСЕЛЕНИЕ Е РУСКО ГОВОРЯЩО ЗАТОВА Я НАРИЧАТ СПЕЦИАЛНА ОПЕРАЦИЯ ОБЯСНЯВАМ ТИГО НА ЧИС БЪЛГАРСКИ ЕЗИК АНАДЪКМУ МОМЕ.

    15:00 15.08.2025

  • 67 Тц.. Тц...

    5 7 Отговор
    Абе копейки за какво се разквичахте?, какво ви бърка че ВСУ са напреднали в Лиманското направление, какво ви боли?, вие руснаци ли сте?, или българи?, ааа... забравих, вие сте утайката изгребана от руската фекална яма и хвърлена в България.

    Коментиран от #77

    15:01 15.08.2025

  • 68 Факти

    5 4 Отговор
    Проекта "Украйна" се закрива поради отпаднала целесъобразност. САЩ вече не смятат че си заслужава да наливат пари. Разбира се са съгласни да продават оръжия. Затова Тръмп вече се е уговорил с Путин но сега играе театър. Ще използва обаче всеки повод да прехвърли вината на Зеленски за провала на преговорите. После без САЩ съдбата на Украйна е ясна. Той Марк Мили го каза, не Путин.

    15:06 15.08.2025

  • 69 Тома

    5 3 Отговор
    Така е украинските сили напредват само в статиите на ISW

    15:07 15.08.2025

  • 70 Пламен

    4 0 Отговор

    До коментар #63 от "Я пък тоя":

    ЗУ-23-2 е . Стрелял съм с такова . Безсмислено е в 21-ви век да се използва този таралясник .

    Коментиран от #79

    15:08 15.08.2025

  • 71 стоян георгиев

    3 4 Отговор
    Как по-точно се напредва на запад 😂😂😂

    15:09 15.08.2025

  • 72 Напредват ама

    4 2 Отговор
    гъзнешким с лице към Киев. Направо ви се чудя на какво разчитат да давате лъжлива пропаганда във време когато по интернет може да се разбере всичко. Руснаците напредват укро нацистите отстъпват хвърляйки се в безсмислени самоубийствени атаки.

    15:10 15.08.2025

  • 73 Еййййй.... тююю...

    3 2 Отговор
    Да му се не види бре, тъкмо ония ден копейките хвърляха каскетите във въздуха от радост че са победили Украйна най сетне еййй.... пробив на фронта, разпадане на фронтовата линия, няма спиране на ватенките, ей го Киев, Варшава, Берлин и Лондон🤣🤣🤣, ама не било точно така, и Покровск не е превзет, котел било ама котела бил без дъно🤣, празен и кух като на копейка главата🤣, сега чакате Доньо довечера да вдигне ръката на смахнатият ви вожд и да го провъзгласи за победител нали копейки? 🤣, ама и това няма да стане, обаче наистина ВСУ напредват на Лиманското направление, и вчера Азов акуратно са зачистили вашите братушки при пробива🤣. Слава на Азов и Степан Бандера!... копейкиии🤣✌️.

    Коментиран от #75

    15:11 15.08.2025

  • 74 ТехноЛог

    4 2 Отговор
    Единствения напредък на СБУ е през комините на десетките германски мобилни крематориуми Rauch Max Pro ,разположени по фройтовата линия .Заложи на германското качество ,с традиция от 1943 г.

    15:11 15.08.2025

  • 75 Бат ДънЮ

    3 2 Отговор

    До коментар #73 от "Еййййй.... тююю...":

    Пробива е единство в запушения ти ауспух .Прочистваме ауспуси всякакви,никой не се е оплакал ,цени народни като за приятели .

    15:13 15.08.2025

  • 76 Ами фактите са, че

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "Копейкин Костя":

    00зета крайна и западналите са сложени на масата. Те са брюдага които ще делят Путин и Тръмп. Опитваха са да са и те на стола до масата ама се оказаха менюто.

    15:14 15.08.2025

  • 77 Тити

    3 0 Отговор

    До коментар #67 от "Тц.. Тц...":

    Тихоо ,тихо бе прррр д льооо ,спазвай учтивия тон във форума .

    15:16 15.08.2025

  • 78 Каунь

    3 1 Отговор

    До коментар #57 от "Украинци напред":

    Смели ама бая глупави. После ще има, бихме се смело ама нямали сме шанс

    15:17 15.08.2025

  • 79 Я пък тоя

    1 1 Отговор

    До коментар #70 от "Пламен":

    Ако е добър защо да не се използва.
    Между другото, служех на радиолокационна станция, далеч от оръжията, само с калашник съм стрелял. Задължителна подготовка.
    Ееххх, спомени!

    15:17 15.08.2025

  • 80 Клати Курти

    4 1 Отговор
    Единствения пробив на зомбирания хохххляк е към препълнените воеенни гробищни паркове ,но и там вече мястото е кът .

    15:18 15.08.2025

  • 81 Путцин пин

    2 1 Отговор
    По 1500 рашисти курбан всеки ден. Няма толкова смешна армия

    15:20 15.08.2025

  • 82 гробар

    2 0 Отговор

    До коментар #57 от "Украинци напред":

    Разбира се че земята е на осраинска страна ,с удоволствие ги приема .

    15:20 15.08.2025

  • 83 123

    2 0 Отговор
    Този институт се информира май от украининформ бюро или звездите му говорят. Проблема не е в института, а в нашите журналисти които публикуват тази безмислена пропаганда и с това ни представят реалната картина в Украйна.Не виждам каква е ползата от тази нелепа пропаганда.

    15:20 15.08.2025

  • 84 пиночет

    2 1 Отговор
    Пак ли, са яли боя миризливите руски смотаняци и палячовци, та да викат севернокорейците?

    Коментиран от #85

    15:21 15.08.2025

  • 85 касата

    1 1 Отговор

    До коментар #84 от "пиночет":

    Муцка ба щатти π€∆∆о филла ,млати ли те още в дπ€тто и като голям.Събери смелост върни му го с лихвите !

    15:24 15.08.2025

  • 86 пРОСИЯ Е КОЧИНА

    0 0 Отговор
    Блатната смрад утече у септичната яма,тукашните блатни бактерии ги чака същото!

    15:25 15.08.2025

Новини по държави:
