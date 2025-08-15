ISW: Украинските сили напредват в Лиманското направление.

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са постигнали напредък в Лиманското направление, един от ключовите участъци на фронта. Това се съобщава в последния доклад на Института за изследване на войната (ISW), цитиран от РБК-Украйна, предава Фокус.

Видеозаписи с геолокация, публикувани на 14 август, показват, че украинските подразделения са успели да заемат нови позиции.

В същото време руски източници твърдят за собствени успехи, като според тях руските войски са напреднали на север от Середного и на 500 метра в границите на Шандриголово (и двете населени места са северозападно от Лиман). ISW обаче уточнява, че няма потвърждение на тези данни.

В анализа се посочва, че руските сили извършват атаки от няколко посоки в опит да възстановят изгубени позиции и да спрат украинското настъпление.

Говорител на украинската бригада, действаща в района, съобщава за значително струпване на руски войски и постоянно попълване на резервите. По думите му, подразделенията на противника преминават едва месец обучение и атакуват с малки огневи групи от двама до четирима пехотинци.

Освен това зоната на поражение от руските дронове в това направление достига дълбочина от 15 до 20 километра.