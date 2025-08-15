Румъния призова България и Турция за разширяване на съвместната мисия в Черно море

Румъния призова България и Турция да разширят съвместната мисия за обезвреждане на морски мини в Черно море, като включат патрулиране за защита на енергийни инфраструктури и търговски маршрути от потенциални руски атаки. Това заяви румънският министър на отбраната Йонут Мостеану пред "Ройтерс", предава БТА.
Мисията за разминиране, която досега се занимаваше само с изчистване на плаващи мини, бе създадена миналата година. Според Мостеану проектът трябва да се разшири в "патрулна операция през следващите години", като основната цел е защита на енергийни обекти, морски търговски пътища и свободата на корабоплаването.
"Черно море ще продължи да бъде театър на военни действия за Русия. Трябва да я възпираме и да защитаваме нашите интереси", заяви Мостеану, като добави, че в региона се наблюдават опити за ежедневно смущаване на GPS сигнали, за които Румъния обвинява Русия.
Румъния, която граничи с Украйна на 650 км, планира да стане най-големият производител на газ в ЕС и нетен износител от 2027 г. след завършване на голям проект за добив на газ от Черно море. Страната вече е закупила лек военен кораб от Турция и очаква поетапна покупка на още малки кораби и корвети.
Освен това, Румъния е предоставила батарея за ПВО Patriot на Украйна, обучава украински пилоти и е улеснила износа на около 30 млн. тона зърно през пристанището Констанца.
Министърът изрази надежда, че предстоящата среща на върха между президентите Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска ще доведе до примирие и справедлив, дълготраен мир в Украйна с гаранции за сигурност.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
11:53 15.08.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Делю Хайдутин
Коментиран от #4
11:55 15.08.2025
4 Мислещ
До коментар #3 от "Делю Хайдутин":Не за пръв път мамалигата ще си го изпроси.
11:56 15.08.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ужасни новини!
Украински Нептуни удариха 3 летища в Крим!
12:01 15.08.2025
7 Бегето нема кораби за учението
12:01 15.08.2025
8 Ганя Путинофила
Ганя гледа тъпо и драска по форумите!
12:03 15.08.2025
9 Българин
12:04 15.08.2025
10 Дрът русофил
12:04 15.08.2025