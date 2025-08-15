Румъния призова България и Турция за разширяване на съвместната мисия в Черно море

Румъния призова България и Турция да разширят съвместната мисия за обезвреждане на морски мини в Черно море, като включат патрулиране за защита на енергийни инфраструктури и търговски маршрути от потенциални руски атаки. Това заяви румънският министър на отбраната Йонут Мостеану пред "Ройтерс", предава БТА.

Мисията за разминиране, която досега се занимаваше само с изчистване на плаващи мини, бе създадена миналата година. Според Мостеану проектът трябва да се разшири в "патрулна операция през следващите години", като основната цел е защита на енергийни обекти, морски търговски пътища и свободата на корабоплаването.

"Черно море ще продължи да бъде театър на военни действия за Русия. Трябва да я възпираме и да защитаваме нашите интереси", заяви Мостеану, като добави, че в региона се наблюдават опити за ежедневно смущаване на GPS сигнали, за които Румъния обвинява Русия.

Румъния, която граничи с Украйна на 650 км, планира да стане най-големият производител на газ в ЕС и нетен износител от 2027 г. след завършване на голям проект за добив на газ от Черно море. Страната вече е закупила лек военен кораб от Турция и очаква поетапна покупка на още малки кораби и корвети.

Освен това, Румъния е предоставила батарея за ПВО Patriot на Украйна, обучава украински пилоти и е улеснила износа на около 30 млн. тона зърно през пристанището Констанца.

Министърът изрази надежда, че предстоящата среща на върха между президентите Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска ще доведе до примирие и справедлив, дълготраен мир в Украйна с гаранции за сигурност.