Румъния призова България и Турция за разширяване на съвместната мисия в Черно море

15 Август, 2025 11:53 441 10

Целта е защита на енергийни инфраструктури и търговски маршрути от потенциални руски атаки

Румъния призова България и Турция за разширяване на съвместната мисия в Черно море - 1
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Румъния призова България и Турция да разширят съвместната мисия за обезвреждане на морски мини в Черно море, като включат патрулиране за защита на енергийни инфраструктури и търговски маршрути от потенциални руски атаки. Това заяви румънският министър на отбраната Йонут Мостеану пред "Ройтерс", предава БТА.

Мисията за разминиране, която досега се занимаваше само с изчистване на плаващи мини, бе създадена миналата година. Според Мостеану проектът трябва да се разшири в "патрулна операция през следващите години", като основната цел е защита на енергийни обекти, морски търговски пътища и свободата на корабоплаването.

"Черно море ще продължи да бъде театър на военни действия за Русия. Трябва да я възпираме и да защитаваме нашите интереси", заяви Мостеану, като добави, че в региона се наблюдават опити за ежедневно смущаване на GPS сигнали, за които Румъния обвинява Русия.

Румъния, която граничи с Украйна на 650 км, планира да стане най-големият производител на газ в ЕС и нетен износител от 2027 г. след завършване на голям проект за добив на газ от Черно море. Страната вече е закупила лек военен кораб от Турция и очаква поетапна покупка на още малки кораби и корвети.

Освен това, Румъния е предоставила батарея за ПВО Patriot на Украйна, обучава украински пилоти и е улеснила износа на около 30 млн. тона зърно през пристанището Констанца.

Министърът изрази надежда, че предстоящата среща на върха между президентите Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска ще доведе до примирие и справедлив, дълготраен мир в Украйна с гаранции за сигурност.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 4 Отговор
    Бийте се сами с Русия.Аз нямам желание.

    11:53 15.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Делю Хайдутин

    3 3 Отговор
    Мамалигата си търси белята.

    Коментиран от #4

    11:55 15.08.2025

  • 4 Мислещ

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Делю Хайдутин":

    Не за пръв път мамалигата ще си го изпроси.

    11:56 15.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ужасни новини!

    0 2 Отговор
    Азов изклаха цял батальон руснаци до Добропол!
    Украински Нептуни удариха 3 летища в Крим!

    12:01 15.08.2025

  • 7 Бегето нема кораби за учението

    1 1 Отговор
    Може да изпрати некоя риболовна гемия за парлама да са мотка покраи учението🤣🤣🤣🤣🤣

    12:01 15.08.2025

  • 8 Ганя Путинофила

    0 2 Отговор
    Камчия е РУСКА ЗАВИНАГИ!
    Ганя гледа тъпо и драска по форумите!

    12:03 15.08.2025

  • 9 Българин

    0 2 Отговор
    Българите така или иначе ще се върнем към Росината Майка. И по добре това да стане по естествен път чрез обединение. от колкот да се бием с най-близките ни народи за измислени цености!

    12:04 15.08.2025

  • 10 Дрът русофил

    0 1 Отговор
    Путин каза, че Черно море ще стане руско езеро!

    12:04 15.08.2025

