Ердоган: Турция получи историческа възможност да реши хроничния си проблем

Президентът Реджеп Тайип Ердоган, говорейки на събитието по случай 24-ата годишнина от основаването на Партията на справедливостта и развитието (ПСР), коментира предприетите стъпки и постиженията през последните 24 години:

„Турция получи историческа възможност да реши хроничния си проблем“.

Говорейки на събитието по случай 24-ата годишнина от основаването на Партията на справедливостта и развитието, президентът Ердоган каза: „Семействата на нашите мъченици знаят защо поехме такъв риск. Нашите опоненти и противници, по подобен начин, знаят какво означава Турция без терор. С настоящото отново заявявам, че Турция получи историческа възможност да реши най-хроничния си проблем. Няма да позволим тя да бъде пропиляна.“

Президентът и председател на Партията на справедливостта и развитието (ПСР) Ердоган произнесе реч на събитието по случай 24-ата годишнина от основаването на партията в Анкара. „Оставихме своя отпечатък върху всеки сантиметър от нашите 81 провинции чрез историческа мобилизация на инвестиции“.

"Преди 24 години поставихме ново начало и открихме съвсем нов път в Турция. С благословията на Аллах, подкрепата на нашата нация и подкрепата на нашите младежи, ние не разбихме надеждите на онези, които вярваха в нас от 14 август, а напротив, увеличихме, подкрепихме и затвърдихме тези надежди. Оставихме своя отпечатък върху всеки сантиметър от нашите 81 провинции чрез историческа мобилизация на инвестиции, услуги, строителни работи и проекти", каза Ердоган.

„Целта ни е да елиминираме напълно възможността и заплахата от терор“

Обръщайки внимание на процеса в Турция без терор, президентът Ердоган заяви: „С този процес ние се стремим не само да разрешим проблема с терора, но и да елиминираме напълно възможността и заплахата от терор. Искаме да съборим тази стена, издигната между нацията, да затвърдим вечното си братство и да изградим бъдещето заедно. За кратък период от време в този процес, който инициирахме заедно като Народен алианс и след това управлявахме заедно като държавна политика, беше изминат много значим път. Комитетът за национална солидарност, братство и демокрация позволи възможно най-голямото участие на парламента в процеса. Първите му три заседания се проведоха в доста плодотворна атмосфера. Надяваме се на запазване на тази конструктивна атмосфера. Демонстрирайки искрена позиция за успеха на процеса, Народният алианс показа, че е на страната на решението и диалога. Надяваме се, че и други политически партии ще действат добросъвестно. Надявам се и желая това чувство за отговорност към народа да става все по-силно и по-силно в областта на политиката“.

„Ангажирани сме с установяването на „зона на мир, сигурност и стабилност“ както в рамките на нашите граници, така и отвъд тях.“

Посочвайки стъпките, предприети за консолидиране на институционалния капацитет на държавата и засилване на стратегическите способности на Турция в областта на сигурността, отбраната, външната политика и икономиката, президентът Ердоган добави: „Също така е добре известен факт, че докато в нашия регион се разиграва нова игра, в света се установява ново уравнение. Сега открито се заявява, че Турция е обкръжена от „зона на нестабилност“. Извършителите на геноцида в Газа дори не чувстват нужда да крият намеренията си спрямо нашата страна. От Сирия до Източното Средиземноморие и от Балканите до Африка, всички ние сме свидетели на ясни признаци на тази „антитурска“ политика. Разбира се, ние сме наясно с това, което се опитва да се проведе. Също така притежаваме достатъчно власт, далновидност, опит и решителност да пробием опитите за обкръжаване. За щастие, ние осуетяваме тази политика, насочена към отслабване на страната ни отвътре и изтощаване отвън".