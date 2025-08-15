Ердоган: Турция получи историческа възможност да реши хроничния си проблем

Президентът Реджеп Тайип Ердоган, говорейки на събитието по случай 24-ата годишнина от основаването на Партията на справедливостта и развитието (ПСР), коментира предприетите стъпки и постиженията през последните 24 години:
„Турция получи историческа възможност да реши хроничния си проблем“.
Говорейки на събитието по случай 24-ата годишнина от основаването на Партията на справедливостта и развитието, президентът Ердоган каза: „Семействата на нашите мъченици знаят защо поехме такъв риск. Нашите опоненти и противници, по подобен начин, знаят какво означава Турция без терор. С настоящото отново заявявам, че Турция получи историческа възможност да реши най-хроничния си проблем. Няма да позволим тя да бъде пропиляна.“
Президентът и председател на Партията на справедливостта и развитието (ПСР) Ердоган произнесе реч на събитието по случай 24-ата годишнина от основаването на партията в Анкара. „Оставихме своя отпечатък върху всеки сантиметър от нашите 81 провинции чрез историческа мобилизация на инвестиции“.
"Преди 24 години поставихме ново начало и открихме съвсем нов път в Турция. С благословията на Аллах, подкрепата на нашата нация и подкрепата на нашите младежи, ние не разбихме надеждите на онези, които вярваха в нас от 14 август, а напротив, увеличихме, подкрепихме и затвърдихме тези надежди. Оставихме своя отпечатък върху всеки сантиметър от нашите 81 провинции чрез историческа мобилизация на инвестиции, услуги, строителни работи и проекти", каза Ердоган.
„Целта ни е да елиминираме напълно възможността и заплахата от терор“
Обръщайки внимание на процеса в Турция без терор, президентът Ердоган заяви: „С този процес ние се стремим не само да разрешим проблема с терора, но и да елиминираме напълно възможността и заплахата от терор. Искаме да съборим тази стена, издигната между нацията, да затвърдим вечното си братство и да изградим бъдещето заедно. За кратък период от време в този процес, който инициирахме заедно като Народен алианс и след това управлявахме заедно като държавна политика, беше изминат много значим път. Комитетът за национална солидарност, братство и демокрация позволи възможно най-голямото участие на парламента в процеса. Първите му три заседания се проведоха в доста плодотворна атмосфера. Надяваме се на запазване на тази конструктивна атмосфера. Демонстрирайки искрена позиция за успеха на процеса, Народният алианс показа, че е на страната на решението и диалога. Надяваме се, че и други политически партии ще действат добросъвестно. Надявам се и желая това чувство за отговорност към народа да става все по-силно и по-силно в областта на политиката“.
„Ангажирани сме с установяването на „зона на мир, сигурност и стабилност“ както в рамките на нашите граници, така и отвъд тях.“
Посочвайки стъпките, предприети за консолидиране на институционалния капацитет на държавата и засилване на стратегическите способности на Турция в областта на сигурността, отбраната, външната политика и икономиката, президентът Ердоган добави: „Също така е добре известен факт, че докато в нашия регион се разиграва нова игра, в света се установява ново уравнение. Сега открито се заявява, че Турция е обкръжена от „зона на нестабилност“. Извършителите на геноцида в Газа дори не чувстват нужда да крият намеренията си спрямо нашата страна. От Сирия до Източното Средиземноморие и от Балканите до Африка, всички ние сме свидетели на ясни признаци на тази „антитурска“ политика. Разбира се, ние сме наясно с това, което се опитва да се проведе. Също така притежаваме достатъчно власт, далновидност, опит и решителност да пробием опитите за обкръжаване. За щастие, ние осуетяваме тази политика, насочена към отслабване на страната ни отвътре и изтощаване отвън".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4
13:15 15.08.2025
2 Както казваше покойния Алекс Алексиев
Коментиран от #6
13:22 15.08.2025
3 Турция ще продължи да пропада с
Туристите бягат от страната, заради непоносимите жеги, местните турци също се изселват към Кипър, заради безводието, тотален срив на турската икономика
Коментиран от #5
13:23 15.08.2025
4 Българските турци
До коментар #1 от "Последния Софиянец":и до всички филофоби и плашени и наплашени
От 150 години се лутате с България от скут на скут ! Виждате какъв е резултатът !... А всички добре знаете , че на Балканите ако си опрете гърба на югоизточната си граница ... ако си изправите гръбнака ... ако стъпите здраво и уверено на своята територия и решите смело и твърдо без всякаква ФИЛОФОБИЯ да отстоявате кристално чисти национални интереси на Република България ... ще имате пак много врагове насреща си , но вече нито един от тях няма да дръэне да ви опонира или да ви пречи да вършите правилното което е нужно на българските граждани и на България !...Всеки който се е освободил от отровата на присадената ви робска психика неминуемо ще осъзнае логиката на тази явна геополитическа реалност !!!
Коментиран от #7
13:23 15.08.2025
5 Българските турци
До коментар #3 от "Турция ще продължи да пропада с":За да се унищожи една страна с нормална икономика е достатъчно да бъде приета за членка на ЕС !... В Европа и в България всички са против Турция в ЕС и в същото време живеят с турска параноя !..Турците вече знаят че ЕС ще изсмука работоспособното население на страната и вече само стратегически уж се "натискат" за влизане в ЕС !.. Хората в Турция се трудят и печелят във всички сфери на своята икономика !.. Новините за кризи и фантастични инфлации са за утешение на европейските туркофоби и за мотивиране на марионетната турска опозиция !...😊
Коментиран от #9, #14
13:26 15.08.2025
6 Даамане
До коментар #2 от "Както казваше покойния Алекс Алексиев":По-скоро Турция има собствено управление и мнение, което не се признава гласно. Има и кураж, да се противопостави на англосаксонският феодализъм.
Стана така, че трябва от тях да се учим вече, лошо.
Лошо за нас, затънахме до гуша в оборска тор.
Коментиран от #10
13:30 15.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 На белите турци черните турци
”Трябва да се отбележи, че сред българите има повече от 1 милион мохамедани. В това число не са включени нито татари, нито черкези. Тези мохамедани не са дошли от Азия. Те са потомци на същите тези българи, преобърнати в исляма през епохата на завоеванието. Те са чеда на същата тази страна, на същата тази раса, произлезли от същото това коляно… А между тях има само една част, която говори само български.“
13:36 15.08.2025
9 Говорите измислици -
До коментар #5 от "Българските турци":най-големия търговски партньор на Турция е ЕС . Износът на Турция към ЕС е 42 милиарда,
13:40 15.08.2025
10 Ердоган не признава окупираните
До коментар #6 от "Даамане":от руснаците територии. За него Крим е украински.
13:42 15.08.2025
11 Кюрдите никога няма да
13:44 15.08.2025
12 Редакторът три пъти изтри
”Трябва да се отбележи, че сред българите има повече от 1 милион мохамедани. В това число не са включени нито татари, нито черкези. Тези мохамедани не са дошли от Азия. Те са потомци на същите тези българи, преобърнати в исляма през епохата на завоеванието. Те са чеда на същата тази страна, на същата тази раса, произлезли от същото това коляно… А между тях има само една част, която говори само български.“
13:47 15.08.2025
13 Дедо Пене
Вкара в затвора над 60хил.турци....военни, учители, интелигенцията и само Анадола го избира!
13:48 15.08.2025
14 Дон Отворко
До коментар #5 от "Българските турци":Пич, турските средни доходи са вече 75% от българските и никой не пазарува в Турция!!!
13:51 15.08.2025