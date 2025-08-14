В жестока катастрофа дрогиран водач причини смъртта на баща с три деца. Институциите мълчат оглушително

Пореден ужасяващ сигнал получихме в редакцията на SafeNews свързан с жестока катастрофа, отнела живот, но оставила безучастни органите на реда. Бездействието на отговорните институции или по-скоро избирателното действие в частен интерес на институциите, притеснява не само опечалените близки, коментират от safenews.bg.

Не може човек употребил алкохол и наркотици, каращ с превишена скорост в насрещното платно и причинил смъртта на един баща с три деца, да си подсвирква в квартала на свобода, докато близките скърбят и нямат адекватен отговор от държавата.

Ето за какво става въпрос

На 14.07.2025 г. около 22:00 часа в гр. София на ул. „Мими Балканска“ настъпва пътнотранспортно произшествие със следната фактическа обстановка съгласно констативен протокол за ПТП с пострадали лица:

Лек автомобил марка „БМВ“, модел „1 ЕР Реихе“, управляван от Валентин Рангелов Асенов, се е движел в гр. София по ул. „Мими Балканска“ с посока от ул. „509“ към ул. „526“ и срещу № 7 участва в ПТП с насрещно движещия се ППС марка „Сегбай“ модел „АТ5 Л“, управляван от Марио Бориславов Михайлов, в резултат на което реализира ПТП.

В пряка причинно-следствена връзка с настъпилото ПТП Асен Георгиев Димитров, явяващ се пътник на ППС марка „Сегбай“ модел „АТ5 Л“, са причинени тежки телесни повреди – субдурален хематом в мозъка, фрактура на черепа и фрактура на ляво бедро.

След инцидента Асен Димитров незабавно е транспортиран от спешен екип на бърза помощ в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, но въпреки оказаната помощ от медицинския екип същият намира смъртта си на 20.07.2025 г.

Недопустимо е

Смъртта на Асен Димитров настъпи по един изключително нелеп и жесток начин – в резултат на пътнотранспортно произшествие, което завинаги промени живота на близките му. Той си отиде внезапно, без време, оставяйки след себе си огромна празнина и болка, която никога няма да бъде запълнена. Асен бе съпруг, баща на три деца и син на двама родители, които сега са принудени да живеят с непоносимата мъка от загубата му.

Днес три невръстни деца ще растат без бащината обич и закрила, съпругата му ще продължи живота си с тежестта на неизлечимата рана, а родителите му – с най-жестоката участ за един родител – да изпратят своето дете. Това е болка, която не избледнява с времето, а се превръща в постоянен спътник, напомнящ за несправедливата и непоправима загуба.

Отговорността установена – действия неустановени

Отговорността за процесното ПТП е на водача Валентин Асенов, който към настоящия момент е установена от органите на Столична дирекция на вътрешните работи, Сектор „РТП“ – отдел „Разследване“, управлявал МПС – лек автомобил марка „БМВ“, модел „1 ЕР Реихе“, като не се съобразява с правилата на ЗДвП – управлява с висока скорост, предвид видимост, метеорологична обстановка, пътните условия, пъните знаци, с положителен тест за наркотици, установяващ амфетамини, както и останалите участници в движението, навлиза в лентата за насрещно движение в резултат на което причинява ПТП.

Изразяваме своето дълбоко възмущение от факта, че виновният водач за настъпването на тежкото пътнотранспортно произшествие – Валентин Асенов, при което по нелеп и жесток начин загина Асен Димитров, а Марио Михайлов получи средни телесни повреди – към настоящия момент не е задържан от органите на полицията.

Непонятно и недопустимо

Непонятно и недопустимо е да не бъде отчетена изключително високата обществена опасност на извършеното престъпно деяние, особено като се има предвид, че към момента на катастрофата Валентин Асенов е бил с действаща условна присъда за побой и грабеж.

Подобно бездействие от страна на прокуратурата не само омаловажава тежестта на престъплението, но и фактически лансира и подкрепя поведение, при което лица с криминално минало се чувстват безнаказани и лишени от страх пред закона.

Това е опасен прецедент, който подкопава доверието в правосъдието и оставя обществото с усещането, че законът не важи за всички по равен начин.

Още по-фрапиращо е, че към настоящия момент Валентин Асенов се придвижва в квартала си напълно необезпокояван, без да среща каквато и да е законова реакция. По данни от местни жители той дори открито се хвали, че ще „плати на когото трябва“, за да му се размине всичко – включително да бъде манипулиран резултатът от пробата му за наркотици, така че да излезе отрицателен, и да бъде оправдан за тежкото престъпление, което е извършил.

Тези твърдения са не просто скандални, те поставят под сериозно съмнение ефективността и безпристрастността на правосъдието.

Подобно поведение демонстрира пълно пренебрежение към закона и още веднъж подчертава чувството за безнаказаност, което този човек очевидно има. Ако компетентните органи не реагират незабавно и категорично, това ще е ясен сигнал, че престъпления от такъв мащаб могат да останат ненаказани, а правото на справедливост – потъпкано.