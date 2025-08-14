В жестока катастрофа дрогиран водач причини смъртта на баща с три деца. Институциите мълчат оглушително

Пореден ужасяващ сигнал получихме в редакцията на SafeNews свързан с жестока катастрофа, отнела живот, но оставила безучастни органите на реда. Бездействието на отговорните институции или по-скоро избирателното действие в частен интерес на институциите, притеснява не само опечалените близки, коментират от safenews.bg.
Не може човек употребил алкохол и наркотици, каращ с превишена скорост в насрещното платно и причинил смъртта на един баща с три деца, да си подсвирква в квартала на свобода, докато близките скърбят и нямат адекватен отговор от държавата.
Ето за какво става въпрос
На 14.07.2025 г. около 22:00 часа в гр. София на ул. „Мими Балканска“ настъпва пътнотранспортно произшествие със следната фактическа обстановка съгласно констативен протокол за ПТП с пострадали лица:
Лек автомобил марка „БМВ“, модел „1 ЕР Реихе“, управляван от Валентин Рангелов Асенов, се е движел в гр. София по ул. „Мими Балканска“ с посока от ул. „509“ към ул. „526“ и срещу № 7 участва в ПТП с насрещно движещия се ППС марка „Сегбай“ модел „АТ5 Л“, управляван от Марио Бориславов Михайлов, в резултат на което реализира ПТП.
В пряка причинно-следствена връзка с настъпилото ПТП Асен Георгиев Димитров, явяващ се пътник на ППС марка „Сегбай“ модел „АТ5 Л“, са причинени тежки телесни повреди – субдурален хематом в мозъка, фрактура на черепа и фрактура на ляво бедро.
След инцидента Асен Димитров незабавно е транспортиран от спешен екип на бърза помощ в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, но въпреки оказаната помощ от медицинския екип същият намира смъртта си на 20.07.2025 г.
Недопустимо е
Смъртта на Асен Димитров настъпи по един изключително нелеп и жесток начин – в резултат на пътнотранспортно произшествие, което завинаги промени живота на близките му. Той си отиде внезапно, без време, оставяйки след себе си огромна празнина и болка, която никога няма да бъде запълнена. Асен бе съпруг, баща на три деца и син на двама родители, които сега са принудени да живеят с непоносимата мъка от загубата му.
Днес три невръстни деца ще растат без бащината обич и закрила, съпругата му ще продължи живота си с тежестта на неизлечимата рана, а родителите му – с най-жестоката участ за един родител – да изпратят своето дете. Това е болка, която не избледнява с времето, а се превръща в постоянен спътник, напомнящ за несправедливата и непоправима загуба.
Отговорността установена – действия неустановени
Отговорността за процесното ПТП е на водача Валентин Асенов, който към настоящия момент е установена от органите на Столична дирекция на вътрешните работи, Сектор „РТП“ – отдел „Разследване“, управлявал МПС – лек автомобил марка „БМВ“, модел „1 ЕР Реихе“, като не се съобразява с правилата на ЗДвП – управлява с висока скорост, предвид видимост, метеорологична обстановка, пътните условия, пъните знаци, с положителен тест за наркотици, установяващ амфетамини, както и останалите участници в движението, навлиза в лентата за насрещно движение в резултат на което причинява ПТП.
Изразяваме своето дълбоко възмущение от факта, че виновният водач за настъпването на тежкото пътнотранспортно произшествие – Валентин Асенов, при което по нелеп и жесток начин загина Асен Димитров, а Марио Михайлов получи средни телесни повреди – към настоящия момент не е задържан от органите на полицията.
Непонятно и недопустимо
Непонятно и недопустимо е да не бъде отчетена изключително високата обществена опасност на извършеното престъпно деяние, особено като се има предвид, че към момента на катастрофата Валентин Асенов е бил с действаща условна присъда за побой и грабеж.
Подобно бездействие от страна на прокуратурата не само омаловажава тежестта на престъплението, но и фактически лансира и подкрепя поведение, при което лица с криминално минало се чувстват безнаказани и лишени от страх пред закона.
Това е опасен прецедент, който подкопава доверието в правосъдието и оставя обществото с усещането, че законът не важи за всички по равен начин.
Още по-фрапиращо е, че към настоящия момент Валентин Асенов се придвижва в квартала си напълно необезпокояван, без да среща каквато и да е законова реакция. По данни от местни жители той дори открито се хвали, че ще „плати на когото трябва“, за да му се размине всичко – включително да бъде манипулиран резултатът от пробата му за наркотици, така че да излезе отрицателен, и да бъде оправдан за тежкото престъпление, което е извършил.
Тези твърдения са не просто скандални, те поставят под сериозно съмнение ефективността и безпристрастността на правосъдието.
Подобно поведение демонстрира пълно пренебрежение към закона и още веднъж подчертава чувството за безнаказаност, което този човек очевидно има. Ако компетентните органи не реагират незабавно и категорично, това ще е ясен сигнал, че престъпления от такъв мащаб могат да останат ненаказани, а правото на справедливост – потъпкано.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Сила
16:31 14.08.2025
3 Тиквите и свинете
Коментиран от #17
16:47 14.08.2025
4 деца убиват деца
Трябва да падат глави от това правителство и парламент, крайно време е да стане както в сърбия .
Всички вън по площадите !
Коментиран от #36, #39
16:47 14.08.2025
5 Колата
Коментиран от #18
16:48 14.08.2025
6 Мдааа....
Коментиран от #25, #31, #43
16:49 14.08.2025
7 Ауууу "експертите" тиквени
16:51 14.08.2025
8 ДрайвингПлежър
Миналата година близо четвърт милиард са приходите на МВР от глоби 216 милиона доколкото помня, с новите промени ще са вече половин милиар - ще има за нови бегачки за фуражкаджиите, да трепят народа - ще има и за бонуси за шефчетата (или мислите, че само тия в АПИ си раздават милиони?)...
А вие си трошете колите и мрете по подобието на пътища!
16:54 14.08.2025
9 Ццц
16:56 14.08.2025
10 Хасковски каунь
16:58 14.08.2025
11 Директора👨✈️
„БМВ“, модел „1 ЕР Реихе“ - „Сегбай“ модел „АТ5 Л“
В България полицаите ескортират мутрите за по 200 лв., та какво остава за прикриване на някакво си убийство.
16:59 14.08.2025
12 Съдии и прокурори
17:02 14.08.2025
13 я пак!
Каква всъщност е функцията на този "институт" и каква връзка има с името му? Има ли такъв орган в друга цивилизована държава и затова ли в България се движим по пътищата толкова "безопасно"?
17:08 14.08.2025
14 ООрана държава
17:20 14.08.2025
15 В бигарску
17:23 14.08.2025
16 Абе
17:26 14.08.2025
17 Абе
До коментар #3 от "Тиквите и свинете":Кочина беше преди сега е септична яма
17:27 14.08.2025
18 Ами да
До коментар #5 от "Колата":Аз се чудим какво е това Сегбай? Порода куче?
Коментиран от #20, #37
17:27 14.08.2025
19 Бай Георги
17:30 14.08.2025
20 ПоКУРко
До коментар #18 от "Ами да":Segway AT5 L е леко, но мощно ATV от серията Segway Powersports, предназначено за офроуд и безопасно придвижване по труден терен. Моделът е отличен избор за работа и развлечение, благодарение на здравата му конструкция и възможности за полезен товар.
17:40 14.08.2025
21 Розов министер
Няколко души са пострадали, като двама от тях са в много тежко състояние – в интензивно отделение, борят се за живота им.
Сблъсъкът е станал в района на хотел „Олимп“. Атракционното превозно средство се е движело по пътя с висока скорост. За да избегне удар, се качило на тротоара, по който в това време вървяли пешеходци – млади жени с децата си. Шофьорът не е успял да спре и буквално ги помлял.
По непотвърдена информация той е на 17 години.
Коментиран от #40, #41
17:51 14.08.2025
22 крил
17:54 14.08.2025
23 Спортист
Коментиран от #27
17:57 14.08.2025
24 ИВАН
Коментиран от #32
18:06 14.08.2025
25 Факрус
До коментар #6 от "Мдааа....":Нито едното, нито другото. Двамата са жители на кв. Христо Ботев. Шофьорът на бмв-то, размаза АТВ-то и съответно шофьора му. Няма нищо скрито покрито, чисто и просто журналята май не отразиха случая. Посред нощ в този квартал мисирките не смеят да ходят.
Коментиран от #29
18:07 14.08.2025
26 Гост
Коментиран от #28
18:10 14.08.2025
27 Б.Михайлов има
До коментар #23 от "Спортист":ДВЕ ДЪЩЕРИ ( Бисера и Елонор) и ЕДИН СИН (Николай) бе бушмен, сходството имената не означава, че има и син Марио ! Овчи народ еййй няма оправия !
18:12 14.08.2025
28 Трафик на мигранти от техен контингент
До коментар #26 от "Гост":И то многократно поставящо се действие ли как да го нарече човек. Даже въпросното лице се бие в гърдите виж те ме кой съм аз.
18:19 14.08.2025
29 Ми то прилича на умишлено убийство
До коментар #25 от "Факрус":И двамата са от един квартал както ти го казваш и чисто и просто бмвето размазва атевето както казваш, а човека починал !!!
18:23 14.08.2025
30 Как
18:25 14.08.2025
31 Всъщност
До коментар #6 от "Мдааа....":Евроатлантиче от изтърсаците на Боко , Прасьо и Киро !
18:28 14.08.2025
36 Ти да видиш
До коментар #4 от "деца убиват деца":Ми действай!
18:44 14.08.2025
37 Кико
До коментар #18 от "Ами да":Думата "Сегбай"/ както и посоченият модел на БМВ/ индикира грамотността на пътните полицаи, съставили протокола и юрдечките от ИПБ, преписали дословно протокола, без да посочат уникалното езиково постижение в него 😂😂😂
Коментиран от #42
18:48 14.08.2025
38 Мини$т€р$тво Връзкари Разбойници
МВР НИКОГА НЕ МИ Е ЗАЩИТИЛА ИНТЕРЕСИТЕ, ПРАВАТА И СОБСТВЕНОСТТА....!
НО ВЕЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ 10 месеца(6-то РПУ СОФИЯ) ПРИКРИВА УБИЕЦА НА ДОМАШНИЯТ МИ ЛЮБИМЕЦ, ВЪПРЕКИ ,ЧЕ ИМ ДАДОХ МОДЕЛ И ЦВЯТ НА КОЛАТА, А ПОСЛЕ И РЕГ. НОМЕР!!!!
ЯВНО ВАРНЕНСКОТО К О П € Л € Н Ц € м. п. м. , ко€то го СГАЗИ С МРЪСНА ГАЗ ДО ДЕТСКАТА ПЛОЩАДКА € "НАШ ЧОВ€К", $инков€ц ИЛИ ДОНО$НИК/$ЪТРУДНИК....!
ПОСЛЕ ДА НЕ СЕ ЧУДИМ КАК ВЛИЗАТ/ИЗЛИЗАТ БРАТЯ ГАЛ€ВИ, КЪДЕ € п€пи €врото,КАК ИЗЧ€ЗНАХА НАГЛИТ€ И Т.Н.! ВЕЧЕ МРАЗЯ милицион€рит€!
ЩЕ СЕ НАЛОЖИ ДА ВЗЕМЕМ ЗАКОНА В СОБСТВЕНИ РЪЦЕ!
ПОМОГНИ СИ САМ ,ЧЕ И ГОСПОД ДА ТИ ПОМОГНЕ!
19:07 14.08.2025
39 ВИЕ СИ ИЗБРАХТЕ ШАЙКАТА БОЙКОВА
До коментар #4 от "деца убиват деца":МАФИЯТА ГЕРБ ДЕЙСТВА СЕЛЕКТИВНО! ТОВА ОЩЕ НЕ СТЕ ЛИ ГО РАЗБРАЛИ?
19:11 14.08.2025
40 питам се
До коментар #21 от "Розов министер":водача дали не е от любимата на европейците страна за обгрижване
19:16 14.08.2025
42 ТВА Е НАРОЧНО НЕ ЗНЕШ ЛИ
До коментар #37 от "Кико":В ПОСЛЕДСТВИЕ СИЧКИ ОБВИНЕНИЯ ЩЕ ОТПАДНАТ ЗАРАДИ НРСЪОТВЕТСТВИЯТА..ЯВНО НЕ ЗНАЕШ КОВАРНОСТТА НА ОПГМВР
19:24 14.08.2025
43 По точно
До коментар #6 от "Мдааа....":Не. Просто цигане.
19:26 14.08.2025
44 Бог да го прости човека
19:32 14.08.2025