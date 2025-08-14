Новини
В жестока катастрофа дрогиран водач причини смъртта на баща с три деца. Институциите мълчат оглушително
  Тема: Войната на пътя

В жестока катастрофа дрогиран водач причини смъртта на баща с три деца. Институциите мълчат оглушително

14 Август, 2025 16:26

Отговорността установена – действия неустановени

В жестока катастрофа дрогиран водач причини смъртта на баща с три деца. Институциите мълчат оглушително - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Пореден ужасяващ сигнал получихме в редакцията на SafeNews свързан с жестока катастрофа, отнела живот, но оставила безучастни органите на реда. Бездействието на отговорните институции или по-скоро избирателното действие в частен интерес на институциите, притеснява не само опечалените близки, коментират от safenews.bg.

Не може човек употребил алкохол и наркотици, каращ с превишена скорост в насрещното платно и причинил смъртта на един баща с три деца, да си подсвирква в квартала на свобода, докато близките скърбят и нямат адекватен отговор от държавата.

Ето за какво става въпрос

На 14.07.2025 г. около 22:00 часа в гр. София на ул. „Мими Балканска“ настъпва пътнотранспортно произшествие със следната фактическа обстановка съгласно констативен протокол за ПТП с пострадали лица:

Лек автомобил марка „БМВ“, модел „1 ЕР Реихе“, управляван от Валентин Рангелов Асенов, се е движел в гр. София по ул. „Мими Балканска“ с посока от ул. „509“ към ул. „526“ и срещу № 7 участва в ПТП с насрещно движещия се ППС марка „Сегбай“ модел „АТ5 Л“, управляван от Марио Бориславов Михайлов, в резултат на което реализира ПТП.

В пряка причинно-следствена връзка с настъпилото ПТП Асен Георгиев Димитров, явяващ се пътник на ППС марка „Сегбай“ модел „АТ5 Л“, са причинени тежки телесни повреди – субдурален хематом в мозъка, фрактура на черепа и фрактура на ляво бедро.

След инцидента Асен Димитров незабавно е транспортиран от спешен екип на бърза помощ в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, но въпреки оказаната помощ от медицинския екип същият намира смъртта си на 20.07.2025 г.

Недопустимо е

Смъртта на Асен Димитров настъпи по един изключително нелеп и жесток начин – в резултат на пътнотранспортно произшествие, което завинаги промени живота на близките му. Той си отиде внезапно, без време, оставяйки след себе си огромна празнина и болка, която никога няма да бъде запълнена. Асен бе съпруг, баща на три деца и син на двама родители, които сега са принудени да живеят с непоносимата мъка от загубата му.

Днес три невръстни деца ще растат без бащината обич и закрила, съпругата му ще продължи живота си с тежестта на неизлечимата рана, а родителите му – с най-жестоката участ за един родител – да изпратят своето дете. Това е болка, която не избледнява с времето, а се превръща в постоянен спътник, напомнящ за несправедливата и непоправима загуба.

Отговорността установена – действия неустановени

Отговорността за процесното ПТП е на водача Валентин Асенов, който към настоящия момент е установена от органите на Столична дирекция на вътрешните работи, Сектор „РТП“ – отдел „Разследване“, управлявал МПС – лек автомобил марка „БМВ“, модел „1 ЕР Реихе“, като не се съобразява с правилата на ЗДвП – управлява с висока скорост, предвид видимост, метеорологична обстановка, пътните условия, пъните знаци, с положителен тест за наркотици, установяващ амфетамини, както и останалите участници в движението, навлиза в лентата за насрещно движение в резултат на което причинява ПТП.

Изразяваме своето дълбоко възмущение от факта, че виновният водач за настъпването на тежкото пътнотранспортно произшествие – Валентин Асенов, при което по нелеп и жесток начин загина Асен Димитров, а Марио Михайлов получи средни телесни повреди – към настоящия момент не е задържан от органите на полицията.

Непонятно и недопустимо

Непонятно и недопустимо е да не бъде отчетена изключително високата обществена опасност на извършеното престъпно деяние, особено като се има предвид, че към момента на катастрофата Валентин Асенов е бил с действаща условна присъда за побой и грабеж.

Подобно бездействие от страна на прокуратурата не само омаловажава тежестта на престъплението, но и фактически лансира и подкрепя поведение, при което лица с криминално минало се чувстват безнаказани и лишени от страх пред закона.

Това е опасен прецедент, който подкопава доверието в правосъдието и оставя обществото с усещането, че законът не важи за всички по равен начин.

Още по-фрапиращо е, че към настоящия момент Валентин Асенов се придвижва в квартала си напълно необезпокояван, без да среща каквато и да е законова реакция. По данни от местни жители той дори открито се хвали, че ще „плати на когото трябва“, за да му се размине всичко – включително да бъде манипулиран резултатът от пробата му за наркотици, така че да излезе отрицателен, и да бъде оправдан за тежкото престъпление, което е извършил.

Тези твърдения са не просто скандални, те поставят под сериозно съмнение ефективността и безпристрастността на правосъдието.

Подобно поведение демонстрира пълно пренебрежение към закона и още веднъж подчертава чувството за безнаказаност, което този човек очевидно има. Ако компетентните органи не реагират незабавно и категорично, това ще е ясен сигнал, че престъпления от такъв мащаб могат да останат ненаказани, а правото на справедливост – потъпкано.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сила

    59 3 Отговор
    БМВ са тарикати , плащат си на ОПГ МВР БГ ...това сегбай не го броят за нищо !!! Не си ли с БМВ у БГ то си никой !!!

    16:31 14.08.2025

  • 3 Тиквите и свинете

    75 1 Отговор
    В абсолютна беззаконна очина превърнаха държавата ни

    Коментиран от #17

    16:47 14.08.2025

  • 4 деца убиват деца

    90 1 Отговор
    На Слънчака днес 17 годишен с Хамър размазва на тротоара майки с деца.
    Трябва да падат глави от това правителство и парламент, крайно време е да стане както в сърбия .
    Всички вън по площадите !

    Коментиран от #36, #39

    16:47 14.08.2025

  • 5 Колата

    43 0 Отговор
    е машина която се управлява от човек и като стане инцидент в човешка грешка, а не на колата. Но ми стана интерсно що за модел е това БМВ? „БМВ“, модел „1 ЕР Реихе“,

    Коментиран от #18

    16:48 14.08.2025

  • 6 Мдааа....

    60 2 Отговор
    Едно от двете ще е - прокурорско или полицейско синче.

    Коментиран от #25, #31, #43

    16:49 14.08.2025

  • 7 Ауууу "експертите" тиквени

    36 1 Отговор
    как по мутренски манипулират празните глави на необразованите си симпатизанти ! Хабер си нямат тези Бокови малоуммници накъде ги водят мутрите ......

    16:51 14.08.2025

  • 8 ДрайвингПлежър

    43 2 Отговор
    12 месеца по 50... пак сме си на 500+ жертви, а цялата дандания за промени в ЗдВП е просто за едни кинтички за бонуси!

    Миналата година близо четвърт милиард са приходите на МВР от глоби 216 милиона доколкото помня, с новите промени ще са вече половин милиар - ще има за нови бегачки за фуражкаджиите, да трепят народа - ще има и за бонуси за шефчетата (или мислите, че само тия в АПИ си раздават милиони?)...

    А вие си трошете колите и мрете по подобието на пътища!

    16:54 14.08.2025

  • 9 Ццц

    33 1 Отговор
    Защото сигурно е циганин,а в циганската махала република Ццциганария циганите са неприкосновени

    16:56 14.08.2025

  • 10 Хасковски каунь

    24 0 Отговор
    Презимето и фамилията на единия са много характерни

    16:58 14.08.2025

  • 11 Директора👨‍✈️

    34 0 Отговор
    Toва някакви кодови имена ли са?!?

    „БМВ“, модел „1 ЕР Реихе“ - „Сегбай“ модел „АТ5 Л“

    В България полицаите ескортират мутрите за по 200 лв., та какво остава за прикриване на някакво си убийство.

    16:59 14.08.2025

  • 12 Съдии и прокурори

    42 1 Отговор
    са истинските престъпници в България, че и много от тях неграмотни!

    17:02 14.08.2025

  • 13 я пак!

    22 2 Отговор
    Институт за пътна безопасност ?!?

    Каква всъщност е функцията на този "институт" и каква връзка има с името му? Има ли такъв орган в друга цивилизована държава и затова ли в България се движим по пътищата толкова "безопасно"?

    17:08 14.08.2025

  • 14 ООрана държава

    34 2 Отговор
    Пак да гласувате за герп, роско си го направете президент а бойко вице, шиши мин председател

    17:20 14.08.2025

  • 15 В бигарску

    12 1 Отговор
    Са най безопастните пътища ,сделано в банкя

    17:23 14.08.2025

  • 16 Абе

    25 1 Отговор
    Вместо да звънят на полиция е трябво бой по канчето и никой нищо не я видял! Не разбрахте ли тая "полиция" освен схеми нищо не прави освен

    17:26 14.08.2025

  • 17 Абе

    23 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тиквите и свинете":

    Кочина беше преди сега е септична яма

    17:27 14.08.2025

  • 18 Ами да

    18 0 Отговор

    До коментар #5 от "Колата":

    Аз се чудим какво е това Сегбай? Порода куче?

    Коментиран от #20, #37

    17:27 14.08.2025

  • 19 Бай Георги

    18 0 Отговор
    Закона е за всички и над всички,ама друг път

    17:30 14.08.2025

  • 20 ПоКУРко

    10 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ами да":

    Segway AT5 L е леко, но мощно ATV от серията Segway Powersports, предназначено за офроуд и безопасно придвижване по труден терен. Моделът е отличен избор за работа и развлечение, благодарение на здравата му конструкция и възможности за полезен товар.

    17:40 14.08.2025

  • 21 Розов министер

    16 0 Отговор
    зключително тежък инцидент е станал преди минути в Слънчев бряг, след като атракционна електрическа кола Хамър връхлетя майки с малки деца на тротоар. Това съобщиха за Флагман.бг очевидци.

    Няколко души са пострадали, като двама от тях са в много тежко състояние – в интензивно отделение, борят се за живота им.

    Сблъсъкът е станал в района на хотел „Олимп“. Атракционното превозно средство се е движело по пътя с висока скорост. За да избегне удар, се качило на тротоара, по който в това време вървяли пешеходци – млади жени с децата си. Шофьорът не е успял да спре и буквално ги помлял.

    По непотвърдена информация той е на 17 години.

    Коментиран от #40, #41

    17:51 14.08.2025

  • 22 крил

    18 0 Отговор
    Калин Стоянов колко години прикрива наркоманчето Попов,че и птп беше направил

    17:54 14.08.2025

  • 23 Спортист

    20 1 Отговор
    Марио - на Боби Михайлов синът. Е как МВР да оповести случая, особено ако вината е на детето?

    Коментиран от #27

    17:57 14.08.2025

  • 24 ИВАН

    10 0 Отговор
    Тия еничари, съвсем се разпасаха ... държавата трябва да е на народа, а не на няколко мафиота.

    Коментиран от #32

    18:06 14.08.2025

  • 25 Факрус

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Мдааа....":

    Нито едното, нито другото. Двамата са жители на кв. Христо Ботев. Шофьорът на бмв-то, размаза АТВ-то и съответно шофьора му. Няма нищо скрито покрито, чисто и просто журналята май не отразиха случая. Посред нощ в този квартал мисирките не смеят да ходят.

    Коментиран от #29

    18:07 14.08.2025

  • 26 Гост

    8 0 Отговор
    Мвр прикрива много други неща, това е най-малкото

    Коментиран от #28

    18:10 14.08.2025

  • 27 Б.Михайлов има

    10 2 Отговор

    До коментар #23 от "Спортист":

    ДВЕ ДЪЩЕРИ ( Бисера и Елонор) и ЕДИН СИН (Николай) бе бушмен, сходството имената не означава, че има и син Марио ! Овчи народ еййй няма оправия !

    18:12 14.08.2025

  • 28 Трафик на мигранти от техен контингент

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Гост":

    И то многократно поставящо се действие ли как да го нарече човек. Даже въпросното лице се бие в гърдите виж те ме кой съм аз.

    18:19 14.08.2025

  • 29 Ми то прилича на умишлено убийство

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Факрус":

    И двамата са от един квартал както ти го казваш и чисто и просто бмвето размазва атевето както казваш, а човека починал !!!

    18:23 14.08.2025

  • 30 Как

    6 1 Отговор
    Когато причинилия катастрофата е ченге ,цялото МВР се впряга да го крие!

    18:25 14.08.2025

  • 31 Всъщност

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Мдааа....":

    Евроатлантиче от изтърсаците на Боко , Прасьо и Киро !

    18:28 14.08.2025

  • 36 Ти да видиш

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "деца убиват деца":

    Ми действай!

    18:44 14.08.2025

  • 37 Кико

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ами да":

    Думата "Сегбай"/ както и посоченият модел на БМВ/ индикира грамотността на пътните полицаи, съставили протокола и юрдечките от ИПБ, преписали дословно протокола, без да посочат уникалното езиково постижение в него 😂😂😂

    Коментиран от #42

    18:48 14.08.2025

  • 38 Мини$т€р$тво Връзкари Разбойници

    3 0 Отговор
    МВР-Мини$т€р$тво на Връзкарит€ и Разбойницит€

    МВР НИКОГА НЕ МИ Е ЗАЩИТИЛА ИНТЕРЕСИТЕ, ПРАВАТА И СОБСТВЕНОСТТА....!
    НО ВЕЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ 10 месеца(6-то РПУ СОФИЯ) ПРИКРИВА УБИЕЦА НА ДОМАШНИЯТ МИ ЛЮБИМЕЦ, ВЪПРЕКИ ,ЧЕ ИМ ДАДОХ МОДЕЛ И ЦВЯТ НА КОЛАТА, А ПОСЛЕ И РЕГ. НОМЕР!!!!
    ЯВНО ВАРНЕНСКОТО К О П € Л € Н Ц € м. п. м. , ко€то го СГАЗИ С МРЪСНА ГАЗ ДО ДЕТСКАТА ПЛОЩАДКА € "НАШ ЧОВ€К", $инков€ц ИЛИ ДОНО$НИК/$ЪТРУДНИК....!
    ПОСЛЕ ДА НЕ СЕ ЧУДИМ КАК ВЛИЗАТ/ИЗЛИЗАТ БРАТЯ ГАЛ€ВИ, КЪДЕ € п€пи €врото,КАК ИЗЧ€ЗНАХА НАГЛИТ€ И Т.Н.! ВЕЧЕ МРАЗЯ милицион€рит€!
    ЩЕ СЕ НАЛОЖИ ДА ВЗЕМЕМ ЗАКОНА В СОБСТВЕНИ РЪЦЕ!
    ПОМОГНИ СИ САМ ,ЧЕ И ГОСПОД ДА ТИ ПОМОГНЕ!

    19:07 14.08.2025

  • 39 ВИЕ СИ ИЗБРАХТЕ ШАЙКАТА БОЙКОВА

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "деца убиват деца":

    МАФИЯТА ГЕРБ ДЕЙСТВА СЕЛЕКТИВНО! ТОВА ОЩЕ НЕ СТЕ ЛИ ГО РАЗБРАЛИ?

    19:11 14.08.2025

  • 40 питам се

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Розов министер":

    водача дали не е от любимата на европейците страна за обгрижване

    19:16 14.08.2025

  • 42 ТВА Е НАРОЧНО НЕ ЗНЕШ ЛИ

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Кико":

    В ПОСЛЕДСТВИЕ СИЧКИ ОБВИНЕНИЯ ЩЕ ОТПАДНАТ ЗАРАДИ НРСЪОТВЕТСТВИЯТА..ЯВНО НЕ ЗНАЕШ КОВАРНОСТТА НА ОПГМВР

    19:24 14.08.2025

  • 43 По точно

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мдааа....":

    Не. Просто цигане.

    19:26 14.08.2025

  • 44 Бог да го прости човека

    0 0 Отговор
    При толкова раздадени книжки, толкова преписвачи с дипломи, толкова пияндета, джуки със 3т джипове, наркомани и био отпадък - как е възможно да се качиш на мотор или атв...отдавна хвърлих каската, ръкавиците и бронята, не си струва риска. Моментален затвор за дршльото.

    19:32 14.08.2025

