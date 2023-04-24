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Руски разузнавателен самолет прелетя над Балтийско море и предизвика тревога в Северна Германия

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Руски разузнавателен самолет прелетя над Балтийско море и предизвика тревога в Северна Германия

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  • руски разузнавателен самолет-
  • северна германия

Самолетът е летял над Калининградска област в международното въздушно пространство без включен предавател (транспондер), без полетен план и без връзка с центъра за контрол на безопасността на полетите

Руски разузнавателен самолет прелетя над Балтийско море и предизвика тревога в Северна Германия - 1
Снимка: Shutterstock
Оля Ал-Ахмед Оля Ал-Ахмед Автор във Fakti.bg

Руски разузнавателен самолет "Илюшин Ил-20", летящ над Балтийско море без разпознавателен сигнал, предизвика тревога във военновъздушната база Лаге в северната германска провинция Мекленбург-Предна Померания, предаде ДПА.

Самолетът е летял над Калининградска област в международното въздушно пространство без включен предавател (транспондер), без полетен план и без връзка с центъра за контрол на безопасността на полетите, съобщиха от военновъздушните сили.

По-късно самолетът е бил идентифициран, заявиха германските военни.

Обикновено при подобен случай два изтребителя "Юрофайтър" се вдигат в отговор, излитайки в рамките на няколко минути, за да проверят за възможни заплахи или да ги предотвратят, ако е необходимо.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шолц

    20 3 Отговор
    О Майн гот!Напълних памперса!

    20:51 24.04.2023

  • 2 Лети му се,лети..

    14 2 Отговор
    Най-много да му пръ днете на колесника..

    20:52 24.04.2023

  • 3 Последния Софиянец

    22 4 Отговор
    Разузнават пътя за Берлин дали е удобен за руските танкове.

    Коментиран от #4

    20:52 24.04.2023

  • 4 Естествен Интелект

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    И да не е ще стане....

    20:54 24.04.2023


  • 5 ВСУ НА ИЗТОЧНИЯ БРЯГ НА ДНЕПЪР

    1 10 Отговор
    Плацдарма се разширява.....

    Коментиран от #13

    20:54 24.04.2023

  • 6 Баце ЕООД

    10 1 Отговор
    Тазгодишния парад в Берлин!

    20:55 24.04.2023

  • 7 Последния Софиянец

    1 12 Отговор
    Само млатене за блатните съдрани орки!

    20:56 24.04.2023

  • 8 Русофил

    3 11 Отговор
    Не си струва хабенето на керосин за прихващането на руската щайга.

    Коментиран от #22

    20:56 24.04.2023

  • 9 ТаУмВзе

    2 9 Отговор
    Капитулацията и разпада на алкохолния султанат е неизбежен, ревете бегераби!

    20:57 24.04.2023

  • 10 ✰ Б О Л Ш Е В И К ✰ ©©©℗ ☭★ ҢҎꡥ

    9 2 Отговор
    За Западните капиталистически чакали само тормоз и да се шашкат, объркаха и ограбиха половин свят!

    20:57 24.04.2023

  • 11 Гориил

    1 7 Отговор
    Има ли гладни ватииии!

    20:57 24.04.2023

  • 12 ДЯДЯ ПУТИН ШОКИРАН

    3 9 Отговор
    Украинците стъпват на източния бряг на Днепър.....плацдарма са разширява....прехвърля се вече тежка техника.......

    Коментиран от #15, #21

    20:57 24.04.2023

  • 13 Да бе..

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "ВСУ НА ИЗТОЧНИЯ БРЯГ НА ДНЕПЪР":

    Разширяват им се гробищните паркинги..

    20:57 24.04.2023

  • 14 Швабите треперят!

    14 0 Отговор
    Нали техната Бербокова обяви война на Русия? Пък сега се стресират? Нали сте яли бой от руснаците? Защо пак искате?

    20:58 24.04.2023

  • 15 Последния Софиянец

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "ДЯДЯ ПУТИН ШОКИРАН":

    Там са блата.

    Коментиран от #18

    20:59 24.04.2023

  • 16 Няма страшно

    3 0 Отговор
    Другото няма да го усетят...

    21:00 24.04.2023

  • 17 ✰ Б О Л Ш Е В И К ✰ ©©©℗ ☭★ ҢҎꡥ

    3 8 Отговор
    Няма на планетата по пропаднали, продажни и гладни от пияните вати и техните булгарскш раби!

    Коментиран от #20

    21:01 24.04.2023

  • 18 Фашагите

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Последния Софиянец":

    обичат блата.И блатата ги обичат..

    Коментиран от #19

    21:01 24.04.2023

  • 19 Госあ

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Фашагите":

    Там си гният цял живот и по сметищата!

    21:01 24.04.2023

  • 20 Хихихи..

    6 0 Отговор

    До коментар #17 от "✰ Б О Л Ш Е В И К ✰ ©©©℗ ☭★ ҢҎꡥ":

    И кво от тва?

    Коментиран от #24

    21:01 24.04.2023

  • 21 ✰ Б О Л Ш Е В И К ✰ ©©©℗ ☭★ ҢҎꡥ

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "ДЯДЯ ПУТИН ШОКИРАН":

    Укрите от една година все са в настъпление, правят офанзиви, контраофанзиви, местят се от бряг на бряг и бягат на Запад пак ха ха ха

    21:02 24.04.2023

  • 22 Хихихи..

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Русофил":

    Отде керосин бе,въглищарче?

    Коментиран от #28

    21:02 24.04.2023

  • 23 Пучо Капучо

    5 3 Отговор
    Мда, изглежда рашките ще превземат пак Дойчландията - този път, за да я спасят от милионите фа.ла.фе.ли дет са там.

    21:03 24.04.2023

  • 24 ✰ Б О Л Ш Е В И К ✰ ©©©℗ ☭★ ҢҎꡥ

    3 4 Отговор

    До коментар #20 от "Хихихи..":

    Кюмур кушате, съдрани подлоги!

    21:03 24.04.2023

  • 25 Мдаааамм...

    4 3 Отговор
    Май скоро швабосаните ще викат Ахмат сила и слава России..🤣🤣🤣

    21:08 24.04.2023

  • 26 йхнкхйких

    5 3 Отговор
    Илюшин накара евроатлантиците да пълнят гащи до полуда ! А ако се появи и Ту-160 ще изпаднат в истерия хахах

    21:09 24.04.2023

  • 27 БуZдоганов

    5 2 Отговор
    В Прибалтика Руската Империя властва над l l l века. Където е текло пак ще тече, ако официалния език и самосъзнание е руски. Справка Роман Абрамович!

    21:09 24.04.2023

  • 28 😂😂😂😂😂😂

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Хихихи..":

    Остъй го тоз черен кюмюр...

    21:09 24.04.2023

  • 29 Да са го свалили

    1 0 Отговор
    И турците свалиха един

    21:21 24.04.2023

  • 30 Ил-20

    1 0 Отговор
    Дори и в музея не останаха.

    21:25 24.04.2023

  • 31 Защо не я свалихте

    1 2 Отговор
    Тази скраб , вземете пример от Турция ! Мина от там и го пратиха при Алах .....

    21:30 24.04.2023

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