Руски разузнавателен самолет прелетя над Балтийско море и предизвика тревога в Северна Германия

Руски разузнавателен самолет "Илюшин Ил-20", летящ над Балтийско море без разпознавателен сигнал, предизвика тревога във военновъздушната база Лаге в северната германска провинция Мекленбург-Предна Померания, предаде ДПА.
Самолетът е летял над Калининградска област в международното въздушно пространство без включен предавател (транспондер), без полетен план и без връзка с центъра за контрол на безопасността на полетите, съобщиха от военновъздушните сили.
По-късно самолетът е бил идентифициран, заявиха германските военни.
Обикновено при подобен случай два изтребителя "Юрофайтър" се вдигат в отговор, излитайки в рамките на няколко минути, за да проверят за възможни заплахи или да ги предотвратят, ако е необходимо.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шолц
20:51 24.04.2023
2 Лети му се,лети..
20:52 24.04.2023
3 Последния Софиянец
Коментиран от #4
20:52 24.04.2023
4 Естествен Интелект
До коментар #3 от "Последния Софиянец":И да не е ще стане....
20:54 24.04.2023
5 ВСУ НА ИЗТОЧНИЯ БРЯГ НА ДНЕПЪР
Коментиран от #13
20:54 24.04.2023
6 Баце ЕООД
20:55 24.04.2023
7 Последния Софиянец
20:56 24.04.2023
8 Русофил
Коментиран от #22
20:56 24.04.2023
9 ТаУмВзе
20:57 24.04.2023
10 ✰ Б О Л Ш Е В И К ✰ ©©©℗ ☭★ ҢҎꡥ
20:57 24.04.2023
11 Гориил
20:57 24.04.2023
12 ДЯДЯ ПУТИН ШОКИРАН
Коментиран от #15, #21
20:57 24.04.2023
13 Да бе..
До коментар #5 от "ВСУ НА ИЗТОЧНИЯ БРЯГ НА ДНЕПЪР":Разширяват им се гробищните паркинги..
20:57 24.04.2023
14 Швабите треперят!
20:58 24.04.2023
15 Последния Софиянец
До коментар #12 от "ДЯДЯ ПУТИН ШОКИРАН":Там са блата.
Коментиран от #18
20:59 24.04.2023
16 Няма страшно
21:00 24.04.2023
17 ✰ Б О Л Ш Е В И К ✰ ©©©℗ ☭★ ҢҎꡥ
Коментиран от #20
21:01 24.04.2023
18 Фашагите
До коментар #15 от "Последния Софиянец":обичат блата.И блатата ги обичат..
Коментиран от #19
21:01 24.04.2023
19 Госあ
До коментар #18 от "Фашагите":Там си гният цял живот и по сметищата!
21:01 24.04.2023
20 Хихихи..
До коментар #17 от "✰ Б О Л Ш Е В И К ✰ ©©©℗ ☭★ ҢҎꡥ":И кво от тва?
Коментиран от #24
21:01 24.04.2023
21 ✰ Б О Л Ш Е В И К ✰ ©©©℗ ☭★ ҢҎꡥ
До коментар #12 от "ДЯДЯ ПУТИН ШОКИРАН":Укрите от една година все са в настъпление, правят офанзиви, контраофанзиви, местят се от бряг на бряг и бягат на Запад пак ха ха ха
21:02 24.04.2023
22 Хихихи..
До коментар #8 от "Русофил":Отде керосин бе,въглищарче?
Коментиран от #28
21:02 24.04.2023
23 Пучо Капучо
21:03 24.04.2023
24 ✰ Б О Л Ш Е В И К ✰ ©©©℗ ☭★ ҢҎꡥ
До коментар #20 от "Хихихи..":Кюмур кушате, съдрани подлоги!
21:03 24.04.2023
25 Мдаааамм...
21:08 24.04.2023
26 йхнкхйких
21:09 24.04.2023
27 БуZдоганов
21:09 24.04.2023
28 😂😂😂😂😂😂
До коментар #22 от "Хихихи..":Остъй го тоз черен кюмюр...
21:09 24.04.2023
29 Да са го свалили
21:21 24.04.2023
30 Ил-20
21:25 24.04.2023
31 Защо не я свалихте
21:30 24.04.2023