Руски разузнавателен самолет прелетя над Балтийско море и предизвика тревога в Северна Германия

Руски разузнавателен самолет "Илюшин Ил-20", летящ над Балтийско море без разпознавателен сигнал, предизвика тревога във военновъздушната база Лаге в северната германска провинция Мекленбург-Предна Померания, предаде ДПА.

Самолетът е летял над Калининградска област в международното въздушно пространство без включен предавател (транспондер), без полетен план и без връзка с центъра за контрол на безопасността на полетите, съобщиха от военновъздушните сили.

По-късно самолетът е бил идентифициран, заявиха германските военни.

Обикновено при подобен случай два изтребителя "Юрофайтър" се вдигат в отговор, излитайки в рамките на няколко минути, за да проверят за възможни заплахи или да ги предотвратят, ако е необходимо.