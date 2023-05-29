Beлиĸoбpитaния налага "тaвaн" нa цeнитe нa xpaнитeлни cтoĸи в магазините

Руският посланик в Лондон: Конфликтът ще ескалира, ако Великобритания не спре да доставя оръжия на Украйна

Руският посланик в Лондон предупреди, че военната ситуация в Украйна може да ескалира, поради доставките на оръжие от Великобритания и западните стран ...