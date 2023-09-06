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Лондон обявява "Вагнер" за терористична организация

6 Септември, 2023 06:29 404 34

Лондон обявява "Вагнер" за терористична организация

  • великобритания-
  • вагнер-
  • терористична организация

В проекта е предвидена възможност за изземване на авоарите на групировката

Лондон обявява "Вагнер" за терористична организация - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Руската частна военна компания "Вагнер" ще бъде обявена за терористична организация от британското правителство, съобщи Би Би Си, цитирана от БТА, като се позова на проект на документ в този смисъл.

В проекта е предвидена възможност за категоризирането на авоарите на "Вагнер" като притежание на терористична организация и за изземването им. Освен това от гледна точка на британското законодателство ще стане незаконно членуването във "Вагнер" и изразяването на подкрепа за нея, отбелязва Ройтерс.

Британската вътрешна министърка Сюела Бревърман заяви пред Би Би Си, че "Вагнер" сее "насилие и разрушения...и е военен инструмент на Владимир Путин".

"Те са терористи, просто и ясно", изтъкна Бревърман.

Обявяването на "Вагнер" за терористична организация ще означава, че в Обединеното кралство вече ще е престъпление и рекламата на частната военна компания, организирането на нейни събития и показването на логото ѝ на обществени места, пояснява Ройтерс.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 САТЪРА НА ХАНС

    14 3 Отговор
    НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВАГНЕР ХИЧ НЕ ИМ ПУКА
    КАКВО МИСЛИ ЛОНДОН ... ОДОБЕННО АКО АНГЛИЧАНИТЕ УБИХА ПРИГОЖИН И УТКИН
    .....
    БРИТАНЦИТЕ НЕ СА СЕ СБЛЪСКВАЛИ ВСЕ ОЩЕ В БРИТАНИЯ С ХОРА КОИТО СА ГОТОВИ ДА УМРАТ
    ЗА ДА ОТМЪСТЯТ ЗА БРАТЯТА СИ :))

    Коментиран от #11

    06:35 06.09.2023

  • 2 КОТарАК

    3 13 Отговор
    това значи и нещо друго-ако утрепеш вагнеровец , може и да има награда

    Коментиран от #3

    06:36 06.09.2023

  • 3 А ако

    12 2 Отговор

    До коментар #2 от "КОТарАК":

    Отрепеш британец две наградил.

    Коментиран от #31

    06:42 06.09.2023

  • 4 Гордостта на Тара

    13 2 Отговор
    НАТО е същото Норт американ терорист организацион

    06:44 06.09.2023


  • 5 Е да де

    17 2 Отговор
    А па Лондон са колонизатори и робовладелци...

    06:45 06.09.2023

  • 6 ЗЛИЯТ ..

    15 2 Отговор
    Британия е държава террорист ..Отрепки и нацисти..

    06:45 06.09.2023

  • 7 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    11 2 Отговор
    Слава на ЧЕК Вагнер и Руската армия превзели вчера Бахмут и унищожили над 100 000 Укро—НАТОвски терористи.

    Коментиран от #13, #34

    06:47 06.09.2023

  • 8 Уви

    13 1 Отговор
    В цивилизования свят престъпление също и противопоставяне на ЛГБТ пропаганда сред децата , така че всеки несъгласен родител е потенциален затворник.
    Това е демокрация или зараждащата се диктатура?

    06:47 06.09.2023

  • 9 Товарищи,

    4 9 Отговор
    40.000 вагнеровци по всяка вероятност преминават на страната на Украина.Путин е разпоредил ликвидацията на групировката,с цел предотвратяване на бъдеща вътрешна заплаха.
    Украина е предложила закрила и издръжка на бойците на групировката.Става интересно...!Планирания поход срещу Москва остава в дневният ред на частната военна армия....

    Коментиран от #12, #19

    06:49 06.09.2023

  • 10 Механик

    9 1 Отговор
    А имаше тук едни дето голям кеф се кефеха, че вагнер се били разпаднали.
    Край, Пригожин го няма и вагнер умря- си мислеха те и голямо веселие падаше тогава.
    Голямо веселие, ама кратко.
    ХАХАХАХАХА

    06:50 06.09.2023

  • 11 АУУУУУ

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "САТЪРА НА ХАНС":

    ПОВЕЧЕ ОТ 200 ВАГНЕРОВЦИ БЯХА ИЗБИТИ КАТО КУЧЕТА ОТ АМЕРИКАНСКИ ВОЙНИЦИ В СИРИЯ......НИТО ЕДИН АМЕРИКАНСКИ ВОЙНИК НЕ БЕШЕ РАНЕН....... КО РЕЧЕ КАКВИ СА ВАГНЕР ПРЕД НАТО 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #14

    06:50 06.09.2023

  • 12 Товарищ

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Товарищи,":

    Мечтите ти са безплатни

    Коментиран от #18

    06:51 06.09.2023

  • 13 Ти днес рано

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    успя ли да мастурбираш?Ако не,направи го!

    Коментиран от #16

    06:51 06.09.2023

  • 14 Аууууу

    8 2 Отговор

    До коментар #11 от "АУУУУУ":

    Нато и колективният запад са в клинична смърт

    Коментиран от #20

    06:52 06.09.2023

  • 15 А Лондон е център

    12 1 Отговор
    На тероризъм. Тони Блейер заедно с Буш отидоха и унищожиха Ирак, а след това официално признаха, че "било грешка"??? Е, грешка, грешка ама бяха убити 2 мил. население и разрушена още една страна. Та къде е тероризма, че нещо се объркахме?

    06:53 06.09.2023

  • 16 АУУУУУ

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от "Ти днес рано":

    ЗАТОВА ТРЯБВА ДИ ИМАШ НЕЩО РАЗЛИЧНО ОТ УМРЯЛА ЗМИЯ 😚😚🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    06:53 06.09.2023

  • 17 Аййййй

    5 1 Отговор
    Лондон е клика от розови пигмеи и наркомани збирщини и паплач

    06:54 06.09.2023

  • 18 Товарищ командир,шляпа говорит...

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Товарищ":

    😂😂😂😂😂😂😂👋🌽

    06:55 06.09.2023

  • 19 Механик

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Товарищи,":

    Ех, мечтииии!!! Мокри сънища на млад соросоид.
    Украйна не може да примами дори и един вагнеровец, защото няма какво да му предложи. А няма какво да му предложи, понеже самата тя е занулена.
    Така че тая манипулация не минава. Измисли нещо друго.

    Коментиран от #25

    06:55 06.09.2023

  • 20 АУУУУУ

    2 3 Отговор

    До коментар #14 от "Аууууу":

    ДА БЕ ВЕРВАМЕ ТИ ......ЗАТОВА РУСИЯ НЕ СМЕЕ ДА НАПАДНЕ ФИНЛАНДИЯ .....НАЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА НАТО БЕШЕ ЧЕРВЕНА ЛИНИЯ.......КВО СТАНА .....СЕГА ВЕЧЕ НЯМАЛО ПРОБЛЕМ 😱😱😱🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #23

    06:56 06.09.2023

  • 21 Аййййй

    5 2 Отговор
    Много скоро нато ще напусне източна Европа

    Коментиран от #22

    06:56 06.09.2023

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Аййййй

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "АУУУУУ":

    Че кой те кара да вярваш време е да се ориентираш докато имаш време

    Коментиран от #26

    06:58 06.09.2023

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Абе,

    2 3 Отговор

    До коментар #19 от "Механик":

    вестник "Работническо дело" още излиза ли...ако да,купи си го и чети,там пишат истините за света!

    07:00 06.09.2023

  • 26 АУУУУУ

    3 3 Отговор

    До коментар #23 от "Аййййй":

    ТИ КАЖИ КОГА ВАГНЕР ЩЕ ОТМЪСТЯТ НА АМЕРИКАНЦИТЕ ЗА УБИТИТЕ СИ ДРУГАРИ 😭😭😭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #29

    07:00 06.09.2023

  • 27 Аййййй

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "АУУУУУ":

    Просто свиквай и се ориентирвай нато или по точно краварите ще бъдат набутани в краварника кадето им е мястото и в Европа вече се усещат накъде духа вятър

    Коментиран от #33

    07:02 06.09.2023

  • 28 АУУУУУ

    1 3 Отговор

    До коментар #24 от "Аййййй":

    ДА НЕ ИЗТЪРВЕШ САПУНА 😱😱😱😱😱🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #30

    07:02 06.09.2023

  • 29 Аййййй

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "АУУУУУ":

    Сменяй белото че не можеш да мислиш правилно или всичко ти е шарено или блуждаеш накъде после ще гледаш като ударен с парцал

    07:04 06.09.2023

  • 30 Аййййй

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "АУУУУУ":

    Ти вече си го изтървал и си се наденал на кривия

    07:05 06.09.2023

  • 31 А русофил

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "А ако":

    Три награди

    07:11 06.09.2023

  • 32 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    1 1 Отговор
    Самият Лондон е столица на терористична организация, държава, монархия...

    07:15 06.09.2023

  • 33 Най вече

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Аййййй":

    Силен вятър духа в междуушното ти пространство

    07:19 06.09.2023

  • 34 някой си

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    ей психо какво е това ЧЕК бе ? хубаво те бяха прибрали ама кой те пусна пак да разваляш тука хигиената…

    07:27 06.09.2023

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