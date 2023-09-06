Лондон обявява "Вагнер" за терористична организация

Руската частна военна компания "Вагнер" ще бъде обявена за терористична организация от британското правителство, съобщи Би Би Си, цитирана от БТА, като се позова на проект на документ в този смисъл.
В проекта е предвидена възможност за категоризирането на авоарите на "Вагнер" като притежание на терористична организация и за изземването им. Освен това от гледна точка на британското законодателство ще стане незаконно членуването във "Вагнер" и изразяването на подкрепа за нея, отбелязва Ройтерс.
Британската вътрешна министърка Сюела Бревърман заяви пред Би Би Си, че "Вагнер" сее "насилие и разрушения...и е военен инструмент на Владимир Путин".
"Те са терористи, просто и ясно", изтъкна Бревърман.
Обявяването на "Вагнер" за терористична организация ще означава, че в Обединеното кралство вече ще е престъпление и рекламата на частната военна компания, организирането на нейни събития и показването на логото ѝ на обществени места, пояснява Ройтерс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 САТЪРА НА ХАНС
КАКВО МИСЛИ ЛОНДОН ... ОДОБЕННО АКО АНГЛИЧАНИТЕ УБИХА ПРИГОЖИН И УТКИН
.....
БРИТАНЦИТЕ НЕ СА СЕ СБЛЪСКВАЛИ ВСЕ ОЩЕ В БРИТАНИЯ С ХОРА КОИТО СА ГОТОВИ ДА УМРАТ
ЗА ДА ОТМЪСТЯТ ЗА БРАТЯТА СИ :))
Коментиран от #11
06:35 06.09.2023
2 КОТарАК
Коментиран от #3
06:36 06.09.2023
3 А ако
До коментар #2 от "КОТарАК":Отрепеш британец две наградил.
Коментиран от #31
06:42 06.09.2023
4 Гордостта на Тара
06:44 06.09.2023
5 Е да де
06:45 06.09.2023
6 ЗЛИЯТ ..
06:45 06.09.2023
7 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #13, #34
06:47 06.09.2023
8 Уви
Това е демокрация или зараждащата се диктатура?
06:47 06.09.2023
9 Товарищи,
Украина е предложила закрила и издръжка на бойците на групировката.Става интересно...!Планирания поход срещу Москва остава в дневният ред на частната военна армия....
Коментиран от #12, #19
06:49 06.09.2023
10 Механик
Край, Пригожин го няма и вагнер умря- си мислеха те и голямо веселие падаше тогава.
Голямо веселие, ама кратко.
ХАХАХАХАХА
06:50 06.09.2023
11 АУУУУУ
До коментар #1 от "САТЪРА НА ХАНС":ПОВЕЧЕ ОТ 200 ВАГНЕРОВЦИ БЯХА ИЗБИТИ КАТО КУЧЕТА ОТ АМЕРИКАНСКИ ВОЙНИЦИ В СИРИЯ......НИТО ЕДИН АМЕРИКАНСКИ ВОЙНИК НЕ БЕШЕ РАНЕН....... КО РЕЧЕ КАКВИ СА ВАГНЕР ПРЕД НАТО 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #14
06:50 06.09.2023
12 Товарищ
До коментар #9 от "Товарищи,":Мечтите ти са безплатни
Коментиран от #18
06:51 06.09.2023
13 Ти днес рано
До коментар #7 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":успя ли да мастурбираш?Ако не,направи го!
Коментиран от #16
06:51 06.09.2023
14 Аууууу
До коментар #11 от "АУУУУУ":Нато и колективният запад са в клинична смърт
Коментиран от #20
06:52 06.09.2023
15 А Лондон е център
06:53 06.09.2023
16 АУУУУУ
До коментар #13 от "Ти днес рано":ЗАТОВА ТРЯБВА ДИ ИМАШ НЕЩО РАЗЛИЧНО ОТ УМРЯЛА ЗМИЯ 😚😚🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
06:53 06.09.2023
17 Аййййй
06:54 06.09.2023
18 Товарищ командир,шляпа говорит...
До коментар #12 от "Товарищ":😂😂😂😂😂😂😂👋🌽
06:55 06.09.2023
19 Механик
До коментар #9 от "Товарищи,":Ех, мечтииии!!! Мокри сънища на млад соросоид.
Украйна не може да примами дори и един вагнеровец, защото няма какво да му предложи. А няма какво да му предложи, понеже самата тя е занулена.
Така че тая манипулация не минава. Измисли нещо друго.
Коментиран от #25
06:55 06.09.2023
20 АУУУУУ
До коментар #14 от "Аууууу":ДА БЕ ВЕРВАМЕ ТИ ......ЗАТОВА РУСИЯ НЕ СМЕЕ ДА НАПАДНЕ ФИНЛАНДИЯ .....НАЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА НАТО БЕШЕ ЧЕРВЕНА ЛИНИЯ.......КВО СТАНА .....СЕГА ВЕЧЕ НЯМАЛО ПРОБЛЕМ 😱😱😱🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #23
06:56 06.09.2023
21 Аййййй
Коментиран от #22
06:56 06.09.2023
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Аййййй
До коментар #20 от "АУУУУУ":Че кой те кара да вярваш време е да се ориентираш докато имаш време
Коментиран от #26
06:58 06.09.2023
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Абе,
До коментар #19 от "Механик":вестник "Работническо дело" още излиза ли...ако да,купи си го и чети,там пишат истините за света!
07:00 06.09.2023
26 АУУУУУ
До коментар #23 от "Аййййй":ТИ КАЖИ КОГА ВАГНЕР ЩЕ ОТМЪСТЯТ НА АМЕРИКАНЦИТЕ ЗА УБИТИТЕ СИ ДРУГАРИ 😭😭😭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #29
07:00 06.09.2023
27 Аййййй
До коментар #22 от "АУУУУУ":Просто свиквай и се ориентирвай нато или по точно краварите ще бъдат набутани в краварника кадето им е мястото и в Европа вече се усещат накъде духа вятър
Коментиран от #33
07:02 06.09.2023
28 АУУУУУ
До коментар #24 от "Аййййй":ДА НЕ ИЗТЪРВЕШ САПУНА 😱😱😱😱😱🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #30
07:02 06.09.2023
29 Аййййй
До коментар #26 от "АУУУУУ":Сменяй белото че не можеш да мислиш правилно или всичко ти е шарено или блуждаеш накъде после ще гледаш като ударен с парцал
07:04 06.09.2023
30 Аййййй
До коментар #28 от "АУУУУУ":Ти вече си го изтървал и си се наденал на кривия
07:05 06.09.2023
31 А русофил
До коментар #3 от "А ако":Три награди
07:11 06.09.2023
32 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
07:15 06.09.2023
33 Най вече
До коментар #27 от "Аййййй":Силен вятър духа в междуушното ти пространство
07:19 06.09.2023
34 някой си
До коментар #7 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":ей психо какво е това ЧЕК бе ? хубаво те бяха прибрали ама кой те пусна пак да разваляш тука хигиената…
07:27 06.09.2023