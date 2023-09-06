Лондон обявява "Вагнер" за терористична организация

Руската частна военна компания "Вагнер" ще бъде обявена за терористична организация от британското правителство, съобщи Би Би Си, цитирана от БТА, като се позова на проект на документ в този смисъл.

В проекта е предвидена възможност за категоризирането на авоарите на "Вагнер" като притежание на терористична организация и за изземването им. Освен това от гледна точка на британското законодателство ще стане незаконно членуването във "Вагнер" и изразяването на подкрепа за нея, отбелязва Ройтерс.

Британската вътрешна министърка Сюела Бревърман заяви пред Би Би Си, че "Вагнер" сее "насилие и разрушения...и е военен инструмент на Владимир Путин".

"Те са терористи, просто и ясно", изтъкна Бревърман.

Обявяването на "Вагнер" за терористична организация ще означава, че в Обединеното кралство вече ще е престъпление и рекламата на частната военна компания, организирането на нейни събития и показването на логото ѝ на обществени места, пояснява Ройтерс.