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18 октомври 1918 г. Болшевиките в Русия екзекутират българския ген. Радко Димитриев

18 октомври 1918 г. Болшевиките в Русия екзекутират българския ген. Радко Димитриев

18 Октомври, 2026 03:09 771 65

  • ген. радко димитриев-
  • русия-
  • болшевизъм-
  • убит

Трагичен край на български военен герой

18 октомври 1918 г. Болшевиките в Русия екзекутират българския ген. Радко Димитриев - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 18 октомври 1918 г. героят от войните за обединение на България ген. Радко Димитриев заедно с около 100 генерали и офицери е разстрелян от болшевиките. Тленните му останки са пренесени и погребани в църквата на град Пятигорск.

Радко Русков Димитриев е роден на 24 септември 1859 г. в село Градец, Сливенско. Завършва Априловската гимназия в Габрово. Участва в националноосвободителното движение Котел, а по време на Руско-турската война 1877-1878 г. е зачислен като преводач към руската армия. Радко Димитриев завършва първия випуск на военното училище в София (1879 г.) и Николаевската генералщабна академия в Санкт - Петербург (1884 г.). На 18 октомври 1884 г. е произведен в чин капитан.

Участва в подготовката на Съединението. След историческият акт е началник - щаб на Южнобългарските войски и в Сръбско-българската война командва авангарда на лявата колона при превземането на Пирот.
След победоносната война е един от главните организатори на преврата на офицерите русофили от 9 юни 1886 г. детронирал княз Александър І Български. След неуспеха на превратаджиите да се задържат на власт, емигрира последователно в Румъния и Русия.

След обявяване на амнистията за офицерите участници в преврата се завръща в България и е произведен в чин полковник. На тази длъжност заема различни постове в българската армия. На 1 май 1905 г. е повишен в звание генерал-майор и две години по-късно е началник на ІІІ военно - инспекционна област.
През Балканската война поема командването на ІІІ българска армия, формирана на 17 септември 1912 г. в Русе в състав: 4-а преславска, 5-а дунавска, 9 - плевенска пехотни дивизии, 3-а конна бригада, 3-о с гаубично отделение, Опълчение и допълващи части.

Общата численост на армията през 1912 г. достига 111 363 души, 26 030 коня, 3737 вола, 6675 каруци, 7 леки коли, 75 велосипеда, 72 картечници и 318 оръдия. Командваната от генерал Димитриев армия осъществява оперативно - тактическата изненада за турците на Тракийския военен театър в боевете при Лозенград, Люлебургаз и Бунархисар. При атаката на Чаталджанската укрепена отбранителна линия генералът поема командването на обединените І и ІІІ армии. По време на Междусъюзническата война е назначен за помощник-главнокомандващ, а малко по-късно е изпратен като пълномощен министър в Санкт - Петербург. На този пост го заварва и началото на Първата световна война.

Той напуска служба и се присъединява към действащата руска императорска армия начело на 8-и армейски корпус в състава на 8-а армия, действаща в Галиция. След успешни боеве срещу австро - унгарците през септември 1914 г. е повишен в чин генерал от пехотата и му е поверено командването на 3-а армия. С нея Димитриев обсажда безуспешно Пшемишъл, а до края на годината воюва на река Сан и по направлението към Краков.

В резултат на Горлицкия пробив през май 1915 войските му са разгромени и отстъпват от северните Карпати. Броени дни след поражението Димитриев е снет от командването на 3-а армия, но през март 1916 му е поверена 12-а армия в Прибалтика. С нея през лятото на 1916 и последвалата зима той провежда кръвопролитни, но безрезултатни офанзиви срещу германците на запад от Рига. През юли 1917 е снет от армейското командване и зачислен в резерва. По-късно заминава на лечение в Южна Русия.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 И Червените

    28 13 Отговор
    в Русия що го екзекутират тоя чиляк ?

    Коментиран от #36, #50

    03:18 18.10.2023

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Да да

    107 24 Отговор
    Миналите заслуги не могат да изтрият петното на дезертьора и предателя!Този е предал родината си и е отишъл да служи на чужда държава която е във война с България!Колоборационист

    Коментиран от #14, #28, #41

    03:33 18.10.2023

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ТрампЛин

    51 15 Отговор
    Радко, Петко…..все руски шпиони!

    03:57 18.10.2023

  • 10 Софийски

    75 34 Отговор
    Предател, родоотстъпник. Същото ще се случи и с днешните, прецедента генерал фърчилков, копейката, сланинова и цялата кохорта полезни и Дио ти.

    03:58 18.10.2023

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Запомнете

    63 28 Отговор
    Путинофиля няма националност и религия. Той е просто като чорапа дето сте обул.

    04:08 18.10.2023

  • 13 123456

    5 5 Отговор

    До коментар #11 от "ТрамлЛин":

    Мани старците. И без това не им остава много време.

    04:10 18.10.2023

  • 14 Рей

    35 67 Отговор

    До коментар #4 от "Да да":

    Ама кой ви втълпяа , че евроатлантиците сте България ? Принципно , след 33 г. управление , вие останахте едно малцинство , което държи власта благодарение на краварите , защото руснаците ни зарязаха и най-любезно ни подариха на новите си партньори САЩ....

    Коментиран от #30, #31

    04:42 18.10.2023

  • 15 Кирил

    49 23 Отговор
    Заслужен край на едно бг руско мекере

    05:21 18.10.2023

  • 16 Коко

    16 10 Отговор

    До коментар #8 от "капитан ПЕТКО ВОЙВОДА":

    Брат , та тези знаят ли кой е Капитан Петко войвода?!

    05:41 18.10.2023

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Реалноста

    51 13 Отговор
    Тъй става с тези, които се кланят на Русия!
    Русия война е водила с нас през ПСВ. Обратния пример е нашият ген. Колев.

    06:26 18.10.2023

  • 20 Биби книг

    39 10 Отговор
    Тоа е прво руска,после савецка слуга! Закопал е оспехите у балканцката вайна на българската войска със саботажи!

    06:34 18.10.2023

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 мхааа

    41 14 Отговор
    Такава ще е съдбата на всеки бгрусоробскипутлераст.

    06:38 18.10.2023

  • 24 Генерал Колев

    48 16 Отговор
    Поредният предател на Майка България, русороб. Получил си е, каквото е търсел.

    07:11 18.10.2023

  • 25 Бандера

    39 11 Отговор
    Заслужен край на един гнусен национален предател!

    07:40 18.10.2023

  • 26 Предател

    34 14 Отговор
    като Генерал Радев.

    08:03 18.10.2023

  • 27 русофил убит

    38 10 Отговор
    от свои!!! Ха ха ха, замисляйте се копейкаджии!

    08:11 18.10.2023

  • 28 коментар

    25 7 Отговор

    До коментар #4 от "Да да":

    Защитник на империалистическите цели на своя цар, който искал да завземе австро-унгарски земи.

    08:11 18.10.2023

  • 29 Предателите винаги ги застига участта им

    34 7 Отговор
    Всички креспостници, поставящи интереса на Просия над този на България, да помнят това!!!

    08:28 18.10.2023

  • 30 Неграмотниците сте с Просия!

    25 6 Отговор

    До коментар #14 от "Рей":

    По пунктуацията се познаваш, дронче.

    Коментиран от #34

    08:31 18.10.2023

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 федераzко

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "наско":

    може само ивицата ти Газа

    08:42 18.10.2023

  • 33 Някой си...

    26 7 Отговор
    На предателите е такъв краят..нагледен пример за русоробите..

    08:43 18.10.2023

  • 34 Рей

    5 19 Отговор

    До коментар #30 от "Неграмотниците сте с Просия!":

    Когато няма какво да кажете , започвате да пращате коментиращия по психиатри и да го наричате неграмотен ...б@клуци д@лни .... и политиците ви са същите като вас.

    09:14 18.10.2023

  • 35 Ф16 Вайпър

    28 8 Отговор
    Какъв герой е тоя национален предател

    09:30 18.10.2023

  • 36 бай Ставри

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "И Червените":

    Защото на 07.11.1917 г. (нов стил) e командвал гарнизона отбраняващ зимния дворац.

    13:41 18.10.2023

  • 37 българин

    18 3 Отговор
    Мръсен предател!

    14:41 18.10.2023

  • 38 хаяско

    13 1 Отговор

    До коментар #3 от "наско":

    Заминавай в Мухонасранск глист!

    14:42 18.10.2023

  • 39 бай Ставри

    11 7 Отговор
    Въпреки, че Радко Димитриев е много противоречива личност, са смешни и жалки писанията на розовите талибани във форума. Без да познават историята се опитват да прилагат сбъркания си аршин за хора и времена много различни от сегашните. Опасявам се, че сравнинията между нас сега и хората живели по онова време изобщо няма да са в наша полза.

    15:28 18.10.2023

  • 40 БЕЙ хазаров!

    9 17 Отговор
    ПО ВРЕМЕ НА РЕВОЛЮЦИЯ Е ТАКА: ПОКРАЙ СУХОТО ГОРИ И МОКРОТО!
    ФРЕНСКАТА БУРЖОАЗНА РЕВОЛЮЦИЯ, ПРОДЪЛЖИЛА 10г. КОЛКО МНОГО СВОИ РОЖБИ ПОГУБИ...!
    А ПРИ ВОСР Е НЯМАЛО КАК ГЕНЕРАЛЪТ ДА НЕ Е ВРАГ НА ВОЙНИКА -СЕЛЯНИН!
    P.S.
    А КОЙ УБИ Н.ВАПЦАРОВ, ГЕО МИЛЕВ, ШЕСТТЕ ЯСТРЕБИНЧЕТА (НЕ БЯХА КОМУНЯГИТЕ...)?
    МНОГО Ч€$ТО ВЛА$Т $ КРЪВ $€ ВЗ€МА И $ КРЪВ $€ ДАВА!

    19:12 18.10.2023

  • 41 Забелязал

    44 5 Отговор

    До коментар #4 от "Да да":

    Русия е ЗЛО от векове...

    Ленин и Сталин са убили милиони руснаци и украинци, а какво остава за един български генерал...

    03:21 18.10.2024

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Хахахаха

    15 6 Отговор
    Мдааа. Един български русофил, който е заминал за раша и е бил дерусификациран. Днешните копейки, знаят защо да не бягат от ЕС и НАТО.

    04:13 18.10.2024

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Чапай и Петка

    13 1 Отговор
    Когато участнваш в гражданска война на друга държава, винаги има такава опасност.

    06:01 18.10.2024

  • 48 Фатмск

    3 6 Отговор
    "Лъжат соросоидите. Русия не е докоснал и един българин. Само ни е мишвала

    06:26 18.10.2024

  • 49 Грета

    8 4 Отговор
    Русиде са долни. Винаги подклаждат траждански воини.

    06:29 18.10.2024

  • 50 Българин

    11 5 Отговор

    До коментар #2 от "И Червените":

    защото са си катили и убийци по природа и българофоби !

    06:38 18.10.2024

  • 51 Хо Хо Хо

    6 2 Отговор
    с мотики е насечен жужака.съдбата на всеки българофоб

    06:50 18.10.2024

  • 52 Който си го

    7 1 Отговор
    търси си го намира!

    07:01 18.10.2024

  • 53 Българин

    8 2 Отговор
    Радкото е национален предател. И е получил заслужено наказание. От любимите си руснаци.

    07:17 18.10.2024

  • 54 Валентин

    4 2 Отговор
    Бързо се е отървало това предателско куче!

    07:19 18.10.2024

  • 55 А дали са

    2 5 Отговор
    го убили украинци по нареждане на грузинец????

    Или не ви се занимава с такива подробности? Пък и не е за пред хора.

    07:51 18.10.2024

  • 56 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД

    5 3 Отговор
    Един отвратителен рускофил по малко. Всеки знае че рускоговорящите са убийци и терористи мразещи България

    08:40 18.10.2024

  • 57 Историк

    6 1 Отговор
    Червените по онова време в Русия,разбирай клон на международната хазарска мафия.

    08:55 18.10.2024

  • 58 БСП за България и Радев

    0 1 Отговор
    Не че не съм винаги за България и Българите, но този на снимката вероятно е бил неонацист и си го е получил

    09:42 18.10.2024

  • 59 Лили

    3 6 Отговор
    Предателите никой не ги обича . Радко Димитриев е синоним на продажник и безродник . Като капитан Петко Войвода същия.

    Коментиран от #62

    09:43 18.10.2024

  • 60 Венци Нулата

    2 0 Отговор
    Съжалявам, но ти не си една нула а две 00 :(... Какво гражданство имаш венцииии?

    10:24 18.10.2024

  • 61 ЛЕНИН

    5 3 Отговор
    Виждам доста хора незнащи миналото... Ако знаеха , че Ленин е тръгнал с 100 000 $ от САЩ през Канада да прави революцията в Русия... Канадците го залавят, но пристига нота от САЩ да бъде освободен да изпълни мисията си... Гугълвайте го, нали така се образовате...!

    10:30 18.10.2024

  • 62 Мунчо

    1 2 Отговор

    До коментар #59 от "Лили":

    Не е истина! Неграмотни , невежи и без грам познание са 80% от аудиторията тук. Язък, е сме оцелели 1300 години.

    20:09 18.10.2024

  • 63 Горски

    3 1 Отговор
    Рискове и аватнюри-явно това е било в"кръвта" на ген.Димитриев...Да участваш в преврати-не е като на бойното поле...Жалко,че се е заиграл във вътрешните политически борби на руснаците. По това време е имало толкова проблеми в България и навярно е щял да бъде много по-полезен тук. Наистина голям -но загинал не за българската кауза. Радко Димитриев е истински русофил. Интересите на Русия за него винаги са били на първо място. Заради тях на два пъти продава България. След неуспеха на преврата срещу Батенберг бърза да избяга преоблечен в овчарски дрехи и от чужбина работи да предизвика руска окупация. Безродник и предател до мозъка на костите си. Той е издавал команди във вреда на България и има съществен принос за националните ни катастрофи. Руският агент Димитриев връща "железните шопи" от подстъпите към Истамбул като заповядва на артилерията да стреля по тях...Преди това, след разгрома на турската армия при Люлебургаз, провежда 2 дни строеви преглед на частите, вместо да преследват отстъпващите в паника турци.

    03:25 18.10.2026

  • 64 гумата

    1 1 Отговор
    Такава е съдбата на наемниците, които служат за пари. Той води български войски пред Истанбул и понася големи загуби. служи на турците също така, освен на руснаците.

    03:57 18.10.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

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