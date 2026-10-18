18 октомври 1918 г. Болшевиките в Русия екзекутират българския ген. Радко Димитриев

На 18 октомври 1918 г. героят от войните за обединение на България ген. Радко Димитриев заедно с около 100 генерали и офицери е разстрелян от болшевиките. Тленните му останки са пренесени и погребани в църквата на град Пятигорск.
Радко Русков Димитриев е роден на 24 септември 1859 г. в село Градец, Сливенско. Завършва Априловската гимназия в Габрово. Участва в националноосвободителното движение Котел, а по време на Руско-турската война 1877-1878 г. е зачислен като преводач към руската армия. Радко Димитриев завършва първия випуск на военното училище в София (1879 г.) и Николаевската генералщабна академия в Санкт - Петербург (1884 г.). На 18 октомври 1884 г. е произведен в чин капитан.
Участва в подготовката на Съединението. След историческият акт е началник - щаб на Южнобългарските войски и в Сръбско-българската война командва авангарда на лявата колона при превземането на Пирот.
След победоносната война е един от главните организатори на преврата на офицерите русофили от 9 юни 1886 г. детронирал княз Александър І Български. След неуспеха на превратаджиите да се задържат на власт, емигрира последователно в Румъния и Русия.
След обявяване на амнистията за офицерите участници в преврата се завръща в България и е произведен в чин полковник. На тази длъжност заема различни постове в българската армия. На 1 май 1905 г. е повишен в звание генерал-майор и две години по-късно е началник на ІІІ военно - инспекционна област.
През Балканската война поема командването на ІІІ българска армия, формирана на 17 септември 1912 г. в Русе в състав: 4-а преславска, 5-а дунавска, 9 - плевенска пехотни дивизии, 3-а конна бригада, 3-о с гаубично отделение, Опълчение и допълващи части.
Общата численост на армията през 1912 г. достига 111 363 души, 26 030 коня, 3737 вола, 6675 каруци, 7 леки коли, 75 велосипеда, 72 картечници и 318 оръдия. Командваната от генерал Димитриев армия осъществява оперативно - тактическата изненада за турците на Тракийския военен театър в боевете при Лозенград, Люлебургаз и Бунархисар. При атаката на Чаталджанската укрепена отбранителна линия генералът поема командването на обединените І и ІІІ армии. По време на Междусъюзническата война е назначен за помощник-главнокомандващ, а малко по-късно е изпратен като пълномощен министър в Санкт - Петербург. На този пост го заварва и началото на Първата световна война.
Той напуска служба и се присъединява към действащата руска императорска армия начело на 8-и армейски корпус в състава на 8-а армия, действаща в Галиция. След успешни боеве срещу австро - унгарците през септември 1914 г. е повишен в чин генерал от пехотата и му е поверено командването на 3-а армия. С нея Димитриев обсажда безуспешно Пшемишъл, а до края на годината воюва на река Сан и по направлението към Краков.
В резултат на Горлицкия пробив през май 1915 войските му са разгромени и отстъпват от северните Карпати. Броени дни след поражението Димитриев е снет от командването на 3-а армия, но през март 1916 му е поверена 12-а армия в Прибалтика. С нея през лятото на 1916 и последвалата зима той провежда кръвопролитни, но безрезултатни офанзиви срещу германците на запад от Рига. През юли 1917 е снет от армейското командване и зачислен в резерва. По-късно заминава на лечение в Южна Русия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 И Червените
Коментиран от #36, #50
03:18 18.10.2023
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Да да
Коментиран от #14, #28, #41
03:33 18.10.2023
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ТрампЛин
03:57 18.10.2023
10 Софийски
03:58 18.10.2023
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Запомнете
04:08 18.10.2023
13 123456
До коментар #11 от "ТрамлЛин":Мани старците. И без това не им остава много време.
04:10 18.10.2023
14 Рей
До коментар #4 от "Да да":Ама кой ви втълпяа , че евроатлантиците сте България ? Принципно , след 33 г. управление , вие останахте едно малцинство , което държи власта благодарение на краварите , защото руснаците ни зарязаха и най-любезно ни подариха на новите си партньори САЩ....
Коментиран от #30, #31
04:42 18.10.2023
15 Кирил
05:21 18.10.2023
16 Коко
До коментар #8 от "капитан ПЕТКО ВОЙВОДА":Брат , та тези знаят ли кой е Капитан Петко войвода?!
05:41 18.10.2023
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Реалноста
Русия война е водила с нас през ПСВ. Обратния пример е нашият ген. Колев.
06:26 18.10.2023
20 Биби книг
06:34 18.10.2023
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 мхааа
06:38 18.10.2023
24 Генерал Колев
07:11 18.10.2023
25 Бандера
07:40 18.10.2023
26 Предател
08:03 18.10.2023
27 русофил убит
08:11 18.10.2023
28 коментар
До коментар #4 от "Да да":Защитник на империалистическите цели на своя цар, който искал да завземе австро-унгарски земи.
08:11 18.10.2023
29 Предателите винаги ги застига участта им
08:28 18.10.2023
30 Неграмотниците сте с Просия!
До коментар #14 от "Рей":По пунктуацията се познаваш, дронче.
Коментиран от #34
08:31 18.10.2023
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 федераzко
До коментар #3 от "наско":може само ивицата ти Газа
08:42 18.10.2023
33 Някой си...
08:43 18.10.2023
34 Рей
До коментар #30 от "Неграмотниците сте с Просия!":Когато няма какво да кажете , започвате да пращате коментиращия по психиатри и да го наричате неграмотен ...б@клуци д@лни .... и политиците ви са същите като вас.
09:14 18.10.2023
35 Ф16 Вайпър
09:30 18.10.2023
36 бай Ставри
До коментар #2 от "И Червените":Защото на 07.11.1917 г. (нов стил) e командвал гарнизона отбраняващ зимния дворац.
13:41 18.10.2023
37 българин
14:41 18.10.2023
38 хаяско
До коментар #3 от "наско":Заминавай в Мухонасранск глист!
14:42 18.10.2023
39 бай Ставри
15:28 18.10.2023
40 БЕЙ хазаров!
ФРЕНСКАТА БУРЖОАЗНА РЕВОЛЮЦИЯ, ПРОДЪЛЖИЛА 10г. КОЛКО МНОГО СВОИ РОЖБИ ПОГУБИ...!
А ПРИ ВОСР Е НЯМАЛО КАК ГЕНЕРАЛЪТ ДА НЕ Е ВРАГ НА ВОЙНИКА -СЕЛЯНИН!
P.S.
А КОЙ УБИ Н.ВАПЦАРОВ, ГЕО МИЛЕВ, ШЕСТТЕ ЯСТРЕБИНЧЕТА (НЕ БЯХА КОМУНЯГИТЕ...)?
МНОГО Ч€$ТО ВЛА$Т $ КРЪВ $€ ВЗ€МА И $ КРЪВ $€ ДАВА!
19:12 18.10.2023
41 Забелязал
До коментар #4 от "Да да":Русия е ЗЛО от векове...
Ленин и Сталин са убили милиони руснаци и украинци, а какво остава за един български генерал...
03:21 18.10.2024
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Хахахаха
04:13 18.10.2024
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Чапай и Петка
06:01 18.10.2024
48 Фатмск
06:26 18.10.2024
49 Грета
06:29 18.10.2024
50 Българин
До коментар #2 от "И Червените":защото са си катили и убийци по природа и българофоби !
06:38 18.10.2024
51 Хо Хо Хо
06:50 18.10.2024
52 Който си го
07:01 18.10.2024
53 Българин
07:17 18.10.2024
54 Валентин
07:19 18.10.2024
55 А дали са
Или не ви се занимава с такива подробности? Пък и не е за пред хора.
07:51 18.10.2024
56 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД
08:40 18.10.2024
57 Историк
08:55 18.10.2024
58 БСП за България и Радев
09:42 18.10.2024
59 Лили
Коментиран от #62
09:43 18.10.2024
60 Венци Нулата
10:24 18.10.2024
61 ЛЕНИН
10:30 18.10.2024
62 Мунчо
До коментар #59 от "Лили":Не е истина! Неграмотни , невежи и без грам познание са 80% от аудиторията тук. Язък, е сме оцелели 1300 години.
20:09 18.10.2024
63 Горски
03:25 18.10.2026
64 гумата
03:57 18.10.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.